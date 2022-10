Qatar Airways promuove arte e cultura in partnership con il Qatar Creates Festival Qatar Airways sostiene ancora una volta il Qatar Creates Festival, in corso a Doha fino al prossimo 29 ottobre. L’evento riunisce i principali designer e artisti di tutto il mondo per una settimana di moda, arte e cultura. Il programma di Qatar Creates di quest’anno comprende la mostra inaugurale di Yayoi Kusama “Art Mill Museum 2030” presso il Flour Mill Warehouse, il concorso di moda Fashion Trust Arabia, la mostra Forever Valentino, la sfilata di moda Emerge e molti altri eventi e mostre che presentano il lavoro di artisti rinomati e talenti emergenti. “In qualità di compagnia aerea nazionale dello Stato del Qatar, siamo molto orgogliosi di contribuire a rendere il Paese un punto di riferimento per l’arte e la cultura – ha dichiarato l’ad del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker -. Qatar Creates è un evento importante per la promozione del dialogo interculturale, l’incontro e lo sviluppo di talenti, non solo della regione ma di tutto il mondo. Condividiamo questi valori e cerchiamo di fare del Qatar un centro di condivisione delle conoscenze e di celebrazione delle numerose offerte culturali e di intrattenimento in tutto il Paese”. Ogni giorno vengono allestite diverse mostre artistiche e culturali che illustrano le vite nomadi in diverse regioni, la cultura orientalista, la storia irachena, le opere d’arte giapponese, le opere d’arte moderna esposte nel deserto e una performance del pianista e compositore siriano-americano Malek Jandali. La moda sarà protagonista nei musei del Qatar con la mostra Forever Valentino all’M7, il galà Fashion Trust Arabia al Qatar National Museum e la sfilata Fashion For Relief.

