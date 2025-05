Qatar Airways: nuovo balzo in avanti dei profitti, che salgono alla cifra record di 2,1 mld di dollari E’ di nuovo record di profitti per Qatar Airways a chiusura dell’anno fiscale 2024: la compagnia ha infatti registrato un utile netto di 7,8 miliardi di riyal (2,1 miliardi di dollari), per una crescita del +28% rispetto all’anno precedente. E le aspettative per i prossimi mesi sono di una ulteriore crescita. La domanda dal Golfo ha sfidato il rallentamento globale, con le compagnie aeree regionali che hanno registrato prenotazioni costanti, malgrado le tensioni commerciali, le oscillazioni valutarie e i timori di recessione pesino sui principali mercati occidentali. «Questi risultati da record sono la testimonianza del duro lavoro, della competenza e della dedizione dei team di tutto il Gruppo Qatar Airways. So che nessuno dei risultati eccezionali che annunciamo oggi sarebbe possibile senza il nostro personale – più di 55.000 persone in tutto il mondo – ed è proprio la nostra attenzione a promuovere questo talento, che è stato un punto centrale della nostra strategia Qatar Airways 2.0 – commenta il ceo del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer -. Abbiamo anche implementato con successo partnership strategiche in tutto il settore, in modo che il gruppo possa rimanere agile di fronte agli eventi mondiali in continua evoluzione, siano essi politici, economici o ambientali». Tra i risultati più significativi raggiunti nel 2024 il vettore segnala l’espansione dell’aeroporto internazionale di Hamad, che ha permesso di accogliere 65 milioni di passeggeri all’anno; Qatar Airways è stata la prima compagnia aerea globale, e prima nell’area Mena, a installare il wi-fi superveloce Starlink sulla sua flotta di Boeing 777; acquisizione della quota di minoranza del 25% in Virgin Australia e del 25% della prima compagnia aerea regionale sudafricana, Airlink; l’introduzione dell’intelligenza artificiale conversazionale nel suo primo personale di bordo digitale, Sama. Condividi

Federalberghi: si faccia anche in Italia [post_date] => 2025-05-20T14:56:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747752981000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490828 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' di nuovo record di profitti per Qatar Airways a chiusura dell'anno fiscale 2024: la compagnia ha infatti registrato un utile netto di 7,8 miliardi di riyal (2,1 miliardi di dollari), per una crescita del +28% rispetto all'anno precedente. E le aspettative per i prossimi mesi sono di una ulteriore crescita. La domanda dal Golfo ha sfidato il rallentamento globale, con le compagnie aeree regionali che hanno registrato prenotazioni costanti, malgrado le tensioni commerciali, le oscillazioni valutarie e i timori di recessione pesino sui principali mercati occidentali. «Questi risultati da record sono la testimonianza del duro lavoro, della competenza e della dedizione dei team di tutto il Gruppo Qatar Airways. So che nessuno dei risultati eccezionali che annunciamo oggi sarebbe possibile senza il nostro personale - più di 55.000 persone in tutto il mondo - ed è proprio la nostra attenzione a promuovere questo talento, che è stato un punto centrale della nostra strategia Qatar Airways 2.0 - commenta il ceo del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer -. Abbiamo anche implementato con successo partnership strategiche in tutto il settore, in modo che il gruppo possa rimanere agile di fronte agli eventi mondiali in continua evoluzione, siano essi politici, economici o ambientali». Tra i risultati più significativi raggiunti nel 2024 il vettore segnala l'espansione dell'aeroporto internazionale di Hamad, che ha permesso di accogliere 65 milioni di passeggeri all'anno; Qatar Airways è stata la prima compagnia aerea globale, e prima nell’area Mena, a installare il wi-fi superveloce Starlink sulla sua flotta di Boeing 777; acquisizione della quota di minoranza del 25% in Virgin Australia e del 25% della prima compagnia aerea regionale sudafricana, Airlink; l'introduzione dell'intelligenza artificiale conversazionale nel suo primo personale di bordo digitale, Sama. [post_title] => Qatar Airways: nuovo balzo in avanti dei profitti, che salgono alla cifra record di 2,1 mld di dollari [post_date] => 2025-05-20T10:49:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747738165000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490826 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Donnarumma, FS e il futuro. "Il bilancio 2024 ha segnato investimenti record, oltre 17 miliardi di euro, e abbiamo avviato un Piano Strategico da oltre 100 miliardi in cinque anni. Stiamo costruendo un sistema di mobilità integrato, sostenibile, connesso all’Europa e al futuro". Lo ha dichiarato l’ad del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma, in un'intervista a QN Quotidiano Nazionale. l Piano Strategico per il 2025-2029 prevede investimenti di oltre 100 miliardi di euro per innovare i trasporti e migliorare l’esperienza di viaggio, con l'obiettivo di diventare leader nella mobilità e migliorare la qualità del servizio ferroviario. "L’Alta Velocità italiana è tra le più performanti d’Europa. Abbiamo un sistema intermodale all’avanguardia e siamo presenti in modo strutturato in diversi Paesi: Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Olanda, Grecia. Non è più solo una competizione interna, ma un confronto europeo. E oggi possiamo dire che l’Italia gioca da protagonista, non solo in Europa, ma anche negli altri continenti", ha aggiunto Donnarumma. L’obiettivo è quindi, quello di consolidare la presenza internazionale del Gruppo FS, lavorando per esportare il know-how italiano nel mondo, con un’attenzione continua alla sostenibilità e all’innovazione. [post_title] => Donnarumma (FS): «Piano Strategico di 100 miliardi. Rafforzare Italia e estero» [post_date] => 2025-05-20T10:42:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747737748000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490802 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo design e stile per 255 camere dell'Hilton Rome Airport, grazie al progetto affidato allo Studio Lorenzo Bellini Atelier, con l’idea di fare del viaggio, anche nella sua pausa, un momento significativo. La struttura ha appena celebrato i 25 anni di attività ed è l’unico albergo collegato direttamente al Leonardo da Vinci: dall’inconfondibile stile architettonico, con opere di arte moderna come la celebre sfera di Arnaldo Pomodoro al suo ingresso e la statua fontana di Jean Michel Folon “La Pluie” all’esterno, l'Hilton Rome Airport conta complessivamente 517 camere, ristorante e bar, sala fitness e piscina interna, 22 sale per riunioni ed eventi fino a 800 persone, circa mille all’anno, ampio parcheggio e collegamento pedonale con l’aeroporto. L’hotel si inserisce in un paesaggio denso di memoria, in un territorio dalla forte identità storica e logistica, dove il Tevere incontra il mare, anche questo crocevia importante nell’antichità: proprio da questo concetto nasce il progetto, con il dualismo del mare e del cielo come elementi dominanti, sia nel linguaggio simbolico che in quello estetico, perché le connessioni via terra e via mare hanno caratterizzato quest’area sin dall’antichità. È significativo che i due principali mezzi di trasporto per uomini e merci in quest'area siano barche e aerei, motivo per il quale le camere dell’Hilton Rome Airport si ispirano a questi due mondi: superfici fisse, forme arrotondate, materiali funzionali ma accoglienti; ogni scelta progettuale risponde all'esigenza di efficienza, rapidità e comfort temporaneo. Il colourboard dei materiali e dei tessuti si ispira direttamente ai colori e alle texture del mare e del cielo, elementi naturali che dominano e definiscono l’identità visiva del progetto. Alle tonalità fresche e profonde del blu, nelle sue molteplici sfumature che arrivano ad abbracciare anche l’ottanio, e sfumature di senape, si affiancano richiami espliciti al mondo nautico, come i tessuti a righe tipici dei gozzi mediterranei, che evocano gli imbottiti delle coperture marine. Nel passaggio tra camera e camera, i corridoi dell’hotel diventano parte del paesaggio sensoriale. Il pavimento diventa paesaggio, con i colori del mare e della sua spuma, sospende il viaggiatore in una dimensione immaginifica, come se stesse camminando tra le nuvole o sul bordo dell’acqua. La stessa collocazione dell'hotel all'interno dell'area aeroportuale a cui è collegato da un percorso coperto tramite una manica d’imbarco, rafforza l’idea di continuità del viaggio: raggiungere l’hotel è una tappa del tragitto, non una destinazione a sé. [post_title] => Hilton Rome Airport: il richiamo di cielo e mare per il nuovo look di 255 camere [post_date] => 2025-05-20T10:21:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747736507000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490797 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_490803" align="aligncenter" width="450"] Deepak Booneady, ceo Sun Siyam Resorts[/caption] Abbiamo incontrato nei nostri uffici di Roma Deepak Booneady, ceo Sun Siyam Resorts, che ci ha illustrato con passione i perni del concetto di ospitalità che saranno al centro del rebranding del gruppo maldiviano a partire dal mese di settembre. “Il brand Sun Siyam porta con sé un messaggio ben chiaro: un lusso accessibile, esperienze emozionali. Con la sua offerta vuole toccare il cuore delle persone, far vivere esperienze uniche che includano il contatto con la tradizione e la storia maldiviana. Chiunque vada alle Maldive può trovare resort di qualità, ristorazione e servizi d’eccellenza, ma noi, soprattutto quest’anno in cui festeggiamo i 35 anni di attività, siamo molto impegnati a creare 15 nuove e straordinarie esperienze da proporre ai nostri ospiti, che facciano la differenza, distinguendoci da altre proposte ricettive. Vogliamo creare sempre più connessioni emotive con la destinazione, la storia e i servizi del brand: il sorriso, l’amore, la passione, la cura verso l’ospite, l’attenzione ai dettagli sono il cuore del concetto di ospitalità di Sun Siyam. Ogni giorno, in ogni servizio e in ogni attività”. [gallery columns="4" size="medium" ids="490810,490811,490812,490821"] E’ su questo concept che ruota la nuova comunicazione del brand e dunque tutti i servizi dei resort Sun Siyam che includono esperienze tipiche come le beach house, autentiche case in stile locale presso il Sun Siyam Ilu Reef, l’estrazione dell’olio di cocco al Sun Siyam Iru Veli, l’esperienza alla fattoria biologica Uddhoo sull'isola di Llohi, la terapia del suono, le cooking class per imparare la storia gastronomica e le ricette maldiviane. Ricette rivisitate in chiave moderna che possono essere gustate anche nel ristorante maldiviano del 5 stelle Sun Siyam World, oggi unico resort delle Maldive a rientrare nei 10 migliori al mondo secondo Tripadvisor Travelers Choice Awards 2025. Esperienze che coinvolgono anche la famiglia in vacanza incentivata dalle offerte che prevedono il soggiorno gratuito per ragazzi fino ai 15 anni. [caption id="attachment_490805" align="aligncenter" width="451"] Sun Siyam World[/caption] “Mentre la destinazione Maldive cresce del 2% i resort Sun Siyam vedono un incremento di presenze del 16%. Vogliamo crescere sempre più sul mercato italiano e rafforzare le partnership con i migliori i tour operator italiani specialisti nella destinazione – prosegue Booneady”. Sun Siyam Resorts conta oggi sei proprietà di lusso: il Sun Siyam Olhuveli, su tre isole (Main Island e Dream Island 4* deluxe e Romance Island, 5* adults only) dotato della piscina più lunga delle Maldive e quattro resort 5* (Sun Siyam Iru Fushi, Sun Siyam Iru Veli – quest'ultimo esclusiva Idee per Viaggiare -, Sun Siyam Vilu Reef e Siyam World), oltre a un boutique resort sulla costa orientale dello Sri Lanka (Sun Siyam Pasikudah). [post_title] => Sun Siyam Resorts, nuove esperienze che toccano il cuore dell’ospite [post_date] => 2025-05-20T10:21:08+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => sun-siyam ) [post_tag_name] => Array ( [0] => sun siyam ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747736468000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490796 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna a macinare utili Catullo Spa, la società di gestione degli aeroporti di Verona e Brescia, che approva il bilancio 2024 con un risultato netto positivo per 338.000 euro, rispetto alla perdita di 3 milioni di euro del 2023. Il totale ricavi (valore della produzione) è pari a 51,5 milioni di euro, con un significativo aumento del margine operativo lordo, che raggiunge 9,9 milioni di euro nel 2024, rispetto ai 6,1 milioni di euro del 2023 (+62,2%). Sempre lo scorso anno l’aeroporto di Verona ha gestito oltre 3,7 milioni di passeggeri, con un incremento del 7,8% rispetto al 2023. Il trend positivo del traffico prosegue nell’anno in corso: da gennaio ad aprile 2025 sono stati 1.003.047 i passeggeri transitati al Catullo, in aumento del +15,7% rispetto allo stesso periodo del 2024, un numero record, mai registrato in precedenza. La stagione estiva ha già visto il ritorno dei collegamenti sulle destinazioni leisure di Neos, con un nuovo interessante accento sul mercato egiziano. Ryanair ha reintrodotto il volo su Napoli che opera cinque voli a settimana. Sono aumentate le frequenze settimanali su Parigi (Air France sull’hub di Charles De Gaulle è passata da 3 a 4 voli settimanali e Volotea su Orly da 4 frequenze settimanali a un volo giornaliero). British Airways ha aggiunto 2 frequenze settimanali su Londra. A giugno partirà la nuova linea su Bucarest di Fly One con frequenza bisettimanale. «Il lavoro realizzato con Save ha portato ad un’importante crescita di passeggeri e merce, a cui si accompagnano il parallelo ampliamento e rinnovamento del terminal al Catullo e l’avvio di nuove infrastrutture a Brescia Montichiari - commenta il presidente di Catullo Spa, Paolo Arena -. Un andamento che procede nell’anno in corso, con una particolare concentrazione sul traguardo delle Olimpiadi invernali, appuntamento che per certo ci vedrà protagonisti». [post_title] => Verona, Catullo Spa rivede l'utile nel 2024. Inizio anno con un aumento record di passeggeri [post_date] => 2025-05-20T10:03:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747735429000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490775 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La destinazione Maldive riparte di slancio sul mercato italiano incontrando il trade a Roma e Milano con un roadshow one to one “Visit Maldives Week Italy”, per la prima volta dopo la pandemia, organizzato da Maldives Marketing and Public Relations Corporation (Mmprc/ Visit Maldives). I dati confermano il forte appeal, secondo Visit Maldives, per il periodo gennaio-maggio 2024, si sono registrati 75.145 italiani, segnando un incremento del +24,4%, collocando l’Italia al quarto posto sul totale degli arrivi internazionali. «Stiamo registrando risultati soddisfacenti e ci presentiamo con 12 partner che rappresentano alcune delle eccellenze degli alberghi e dei resort che ci sono alle Maldive per conoscere meglio il prodotto, entrambe le date sono state sold out sia per tour operator che sul fronte agenzie - ha spiegato Matteo Prato, ceo di Tourism Hub, agenzia di rappresentanza per Visit Maldives in Italia -. La connettività e le novità dei voli sulle Maldive rappresentano un elemento importante per la crescita delle destinazione: i voli diretti di Neos e Ita Airways, o i numerosi voli in connessione che offrono grandi opportunità. Alcuni tour operator hanno iniziato a sviluppare questa combo interessante fra Arabia Saudita e Maldive, unendo quindi la parte culturale e il soggiorno mare». Novità anche per il prodotto: numerosi hotel hanno rinnovato la loro offerta, l'Ente prosegue la promozione delle esperienze esclusive, il tema sostenibilità e cultura locale per vivere il lato autentico delle Maldive come destinazione per tutto l’anno. In crescita anche la richiesta delle guest house, su cui stanno crescendo i to specializzati, soprattutto per i repetear, per provare un'esperienza diversa a contatto anche con la cultura. «Le Maldive si confermano ancora un prodotto fortemente intermediato all'80% - conclude Prato - già stiamo progettando i prossimi appuntamenti con il b2b nelle prossime fiere di settore». Oltre ai 12 partner della destinazione che hanno preso parte all’evento, Resort Life Travel Pvt Ltd, Universal Resorts, Banyan Tree Maldives Vabbinfaru, Lux* South Ari Atoll Maldives, Dhigufaru Island, Resort, Six Senses Laamu, Robinson Maldives, Radisson Blu Resort Maldives, Riu Atoll e Riu Palace, Maldivas, Hummingbird Travel, Canareef Resort Maldives e Filitheyo Island Resort, hanno partecipato anche Aminath Mohamed, direttrice marketing di Visit Maldive, Azaan Zameel, marketing executive di Visit Maldives. [post_title] => Maldive, mercato Italia avanti tutta nel 2025: arrivi a +24,4% [post_date] => 2025-05-20T09:38:10+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747733890000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490772 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Secondo Clia, l'associazione internazionale delle compagnie da crociera, nel 2024 il numero dei passeggeri unici delle crociere nel mondo ha raggiunto quota 34,6 milioni, con la prospettiva di arrivare a 37,7 milioni nel 2025. Un record ottenuto grazie ad un’offerta sempre più variegata, a navi più moderne, a itinerari alternativi e trend innovativi. Secondo quanto riportato nel report ‘State of the Cruise Industry’, il dinamismo del comparto si riflette nel ‘sentiment’ dei passeggeri:oltre l'80% di chi è stato in crociera vuole tornare presto a bordo, il 66% di chi non è mai stato in crociera è pronto a farlo e, soprattutto, per circa un terzo dei passeggeri (31%) si tratta di una ‘prima volta’, a dimostrazione delle potenzialità del settore. Aumentano gli italiani in crociera, che passano dai 900 mila del 2019 a 1 milione e 150 mila nel 2024 (+28%). Per i nostri connazionali, l’età media è di 42 anni (in calo dai 43,2 del 2019) e la destinazione preferita il Mediterraneo (84%), seguita da Caraibi (5,4%) e Nord Europa (5,1%). L’Europa e il Mediterraneo restano centrali sia come mercato di provenienza dei crocieristi, cresciuto complessivamente del 2,8% nel 2024, sia come mercato di destinazione 2024. Questo dinamismo produce positive ricadute economiche. Il turismo crocieristico rappresenta meno del 2% dei flussi globali, ma genera 168,6 mld di dollari nel mondo, di cui 55 in Europa e 16 in Italia (dati 2023): "Le crociere continuano ad essere uno dei settori più dinamici del turismo. La nostra capacità di attrarre nuovi clienti, di soddisfare gruppi multigenerazionali e di offrire un'ampia gamma di esperienze sottolinea la vitalità del comparto. Ci impegniamo per l'innovazione e la sostenibilità e per far sì che la crociera sia la scelta responsabile per i vacanzieri che vogliono vivere il mondo", dice Francesco Galietti, firettore Clia Italia, “e lavoriamo costantemente con le destinazioni per innovare l’offerta, per una corretta pianificazione dei flussi, per adeguare le nostre proposte”. [post_title] => Clia: 34, 6 milioni i croceristi nel 2024. In quest'anno potrebbero diventare 37,7 milioni [post_date] => 2025-05-20T09:23:56+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747733036000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490712 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sulla costa sud orientale della Repubblica Dominicana, presso La Romana, si trova Casa de Campo Resort & Villas, che celebra quest’anno il suo 50° anniversario. Affacciata sul mar dei Caraibi e nata come zuccherificio a metà ‘500 ad opera dei coloni spagnoli, è diventata negli anni Settanta un resort privato. Per la completezza della sua offerta è una destinazione; una comunità turistica privata dove si trovano numerose luxury hotel room e suites - tra cui le nuove ed esclusive Premier Room con lounge dedicata - e circa 3000 ville di diverse grandezze dai 3 a 12 letti, tutte con piscina privata. Numerosi bar e oltre 10 ristoranti garantiscono un'offerta gastronomica diversificata. Casa de Campo significa rilassarsi al sole su spiagge private e giocare a golf con dei professionisti su campi pluripremiati, progettati dal noto Pete Dye. Il Teeth of the Dog® (18 buche) è il primo campo da golf dei Caraibi e il 27esimo al mondo - è in ristrutturazione con un investimento da 8mln di dollari - quindi il Dye Fore (27 buche) e The Links (18 buche). A Casa de Campo si possono praticare tanti altri sport: dal tennis, al padel, al pickleball - un’attualissima rilettura del tennis giocata su campi di circa 13x6m e molto richiesta dal mercato americano; dall’equitazione con il campo da polo al tiro sportivo; dalla pesca alla scuola di calcio per i giovani sportivi. Meno di due anni fa è stata inaugurata la nuova The Spa at Casa de Campo che è diventata essa stessa meta per una vacanza. Con oltre 2.000 metri quadrati di ricche strutture interne ed esterne è il più grande wellness center della Repubblica Dominicana, offre trattamenti termali, diverse esperienze di benessere e tecnologie all'avanguardia, con un interessante circuito di idroterapia. Il concept di The Spa è quello di immergere l’ospite nella natura e non manca l’obiettivo sostenibile, con l’impegno per la riforestazione legato alla Moringa Oleifera: una pianta utilizzata da secoli per le sue proprietà cosmetiche, a cui The Spa ha dedicato una linea di prodotti la cui vendita sosterrà il progetto. Casa de Campo è dotata di una marina, un porto per gli yacht dove affittare barche per fare escursioni alla vicine isole di Catalina e Saona, parte del parco nazionale dell’Est. Infine, c’è Altos de Chavon: la suggestiva replica di un villaggio mediterraneo del XVI secolo voluta dall’amministrazione di Casa de Campo e progettata dall'architetto dominicano José Antonio Caro e dal maestro italiano Roberto Coppa. È un centro culturale per residenti, turisti e artisti di tutto il mondo. Accoglie gallerie di artisti dominicani e internazionali, un museo sulla cultura Taino con oltre 3000 reperti originali - meta delle locali scolaresche - e ha al suo centro la chiesetta dedicata a S.Stanislao di Cracovia. Edificata nel '79 e consacrata dal papa Giovanni Paolo II è la location ideale per i tanti matrimoni che vengono celebrati e poi festeggiati a Casa de Campo. Altos de Chavon è anche sede di un’importante School of Design: sede dei talenti sudamericani, è stata fondata nel 1983 ed è affiliata alla Parsons School of Design di New York. Il suo suggestivo anfiteatro accoglie oltre 5000 persone ed è ideale per i concerti: inaugurato da Frank Sinatra nel 1982, ha poi ospitato artisti come Santana, Jlo e noti musicisti latini. Casa de Campo è una destinazione amata dal mercato italiano e può essere raggiunta con i voli Neos in partenza da Milano Malpensa, diretti all’aeroporto internazionale de La Romana. (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="490713,490718,490715,490717,490721,490716"] [post_title] => Rep. Dominicana: Casa de Campo, destinazione amata dagli italiani, compie mezzo secolo [post_date] => 2025-05-20T09:15:52+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747732552000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "qatar airways nuovo balzo in avanti dei profitti che salgono alla cifra record di 21 mld di dollari" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":130,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3323,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490878","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ministero dei diritti sociali, consumo e agenda 2030 della Spagna ha ordinato ad Airbnb il blocco di 65.935 annunci di alloggi turistici ritenuti illegali presenti sulla piattaforma. La decisione si basa sulla presenza di inserzioni che violano le normative regionali: molti annunci non indicano il numero di licenza obbligatorio, non chiariscono la natura giuridica del locatore o riportano licenze false.\r

\r

Il Tribunale superiore di giustizia di Madrid ha confermato la legittimità dell’intervento ministeriale, imponendo la rimozione immediata di 5.800 annunci in regioni come Andalusia, Madrid, Catalogna, Comunità Valenciana, Baleari e Paesi Baschi.\r

Regolamento\r

L’iniziativa rientra in un piano più ampio del governo volto a regolamentare il mercato degli affitti turistici e garantire maggiore trasparenza. Fin da dicembre 2024, sono stati avviati numerosi procedimenti sanzionatori contro piattaforme e società per pubblicità non conforme. Il ministero sta inoltre collaborando con le amministrazioni locali per offrire supporto tecnico nella lotta alla diffusione di alloggi turistici irregolari. In regioni come la Galizia sono stati individuati oltre 9.600 alloggi illegali, mentre a Madrid la cifra supera i 15.200.\r

\r

La notizia ha fatto eco anche in Italia. Pertanto Federalberghi ha diramato una nota in cui chiede che il governo italiano prenda lo stesso provvedimento. \r

\r

“La decisione adottata dal governo spagnolo, che ha invitato Airbnb a rimuovere dalla piattaforma oltre 65.000 annunci, va nella direzione giusta. Chiediamo che anche in Italia si faccia altrettanto e che vengano sanzionate le piattaforme che non rispettano le leggi dello Stato. Secondo i dati pubblicati dal ministero del turismo sono più di 82.000 gli alloggi italiani ancora privi del codice identificativo nazionale, nonostante siano passati ormai quasi cinque mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di dotarsi del CIN e di pubblicarlo in tutti gli annunci”.","post_title":"La Spagna contro Airbnb. Via 65 mila alloggi. Federalberghi: si faccia anche in Italia","post_date":"2025-05-20T14:56:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747752981000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490828","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' di nuovo record di profitti per Qatar Airways a chiusura dell'anno fiscale 2024: la compagnia ha infatti registrato un utile netto di 7,8 miliardi di riyal (2,1 miliardi di dollari), per una crescita del +28% rispetto all'anno precedente. E le aspettative per i prossimi mesi sono di una ulteriore crescita.\r

\r

La domanda dal Golfo ha sfidato il rallentamento globale, con le compagnie aeree regionali che hanno registrato prenotazioni costanti, malgrado le tensioni commerciali, le oscillazioni valutarie e i timori di recessione pesino sui principali mercati occidentali.\r

\r

«Questi risultati da record sono la testimonianza del duro lavoro, della competenza e della dedizione dei team di tutto il Gruppo Qatar Airways. So che nessuno dei risultati eccezionali che annunciamo oggi sarebbe possibile senza il nostro personale - più di 55.000 persone in tutto il mondo - ed è proprio la nostra attenzione a promuovere questo talento, che è stato un punto centrale della nostra strategia Qatar Airways 2.0 - commenta il ceo del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer -. Abbiamo anche implementato con successo partnership strategiche in tutto il settore, in modo che il gruppo possa rimanere agile di fronte agli eventi mondiali in continua evoluzione, siano essi politici, economici o ambientali».\r

\r

Tra i risultati più significativi raggiunti nel 2024 il vettore segnala l'espansione dell'aeroporto internazionale di Hamad, che ha permesso di accogliere 65 milioni di passeggeri all'anno; Qatar Airways è stata la prima compagnia aerea globale, e prima nell’area Mena, a installare il wi-fi superveloce Starlink sulla sua flotta di Boeing 777; acquisizione della quota di minoranza del 25% in Virgin Australia e del 25% della prima compagnia aerea regionale sudafricana, Airlink; l'introduzione dell'intelligenza artificiale conversazionale nel suo primo personale di bordo digitale, Sama.\r

\r

","post_title":"Qatar Airways: nuovo balzo in avanti dei profitti, che salgono alla cifra record di 2,1 mld di dollari","post_date":"2025-05-20T10:49:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747738165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490826","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Donnarumma, FS e il futuro. \"Il bilancio 2024 ha segnato investimenti record, oltre 17 miliardi di euro, e abbiamo avviato un Piano Strategico da oltre 100 miliardi in cinque anni. Stiamo costruendo un sistema di mobilità integrato, sostenibile, connesso all’Europa e al futuro\". Lo ha dichiarato l’ad del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma, in un'intervista a QN Quotidiano Nazionale.\r

\r

l Piano Strategico per il 2025-2029 prevede investimenti di oltre 100 miliardi di euro per innovare i trasporti e migliorare l’esperienza di viaggio, con l'obiettivo di diventare leader nella mobilità e migliorare la qualità del servizio ferroviario.\r

\r

\"L’Alta Velocità italiana è tra le più performanti d’Europa. Abbiamo un sistema intermodale all’avanguardia e siamo presenti in modo strutturato in diversi Paesi: Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Olanda, Grecia. Non è più solo una competizione interna, ma un confronto europeo. E oggi possiamo dire che l’Italia gioca da protagonista, non solo in Europa, ma anche negli altri continenti\", ha aggiunto Donnarumma.\r

\r

L’obiettivo è quindi, quello di consolidare la presenza internazionale del Gruppo FS, lavorando per esportare il know-how italiano nel mondo, con un’attenzione continua alla sostenibilità e all’innovazione.","post_title":"Donnarumma (FS): «Piano Strategico di 100 miliardi. Rafforzare Italia e estero»","post_date":"2025-05-20T10:42:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1747737748000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490802","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo design e stile per 255 camere dell'Hilton Rome Airport, grazie al progetto affidato allo Studio Lorenzo Bellini Atelier, con l’idea di fare del viaggio, anche nella sua pausa, un momento significativo.\r

\r

La struttura ha appena celebrato i 25 anni di attività ed è l’unico albergo collegato direttamente al Leonardo da Vinci: dall’inconfondibile stile architettonico, con opere di arte moderna come la celebre sfera di Arnaldo Pomodoro al suo ingresso e la statua fontana di Jean Michel Folon “La Pluie” all’esterno, l'Hilton Rome Airport conta complessivamente 517 camere, ristorante e bar, sala fitness e piscina interna, 22 sale per riunioni ed eventi fino a 800 persone, circa mille all’anno, ampio parcheggio e collegamento pedonale con l’aeroporto. \r

\r

L’hotel si inserisce in un paesaggio denso di memoria, in un territorio dalla forte identità storica e logistica, dove il Tevere incontra il mare, anche questo crocevia importante nell’antichità: proprio da questo concetto nasce il progetto, con il dualismo del mare e del cielo come elementi dominanti, sia nel linguaggio simbolico che in quello estetico, perché le connessioni via terra e via mare hanno caratterizzato quest’area sin dall’antichità.\r

\r

È significativo che i due principali mezzi di trasporto per uomini e merci in quest'area siano barche e aerei, motivo per il quale le camere dell’Hilton Rome Airport si ispirano a questi due mondi: superfici fisse, forme arrotondate, materiali funzionali ma accoglienti; ogni scelta progettuale risponde all'esigenza di efficienza, rapidità e comfort temporaneo.\r

\r

Il colourboard dei materiali e dei tessuti si ispira direttamente ai colori e alle texture del mare e del cielo, elementi naturali che dominano e definiscono l’identità visiva del progetto. Alle tonalità fresche e profonde del blu, nelle sue molteplici sfumature che arrivano ad abbracciare anche l’ottanio, e sfumature di senape, si affiancano richiami espliciti al mondo nautico, come i tessuti a righe tipici dei gozzi mediterranei, che evocano gli imbottiti delle coperture marine.\r

\r

Nel passaggio tra camera e camera, i corridoi dell’hotel diventano parte del paesaggio sensoriale. Il pavimento diventa paesaggio, con i colori del mare e della sua spuma, sospende il viaggiatore in una dimensione immaginifica, come se stesse camminando tra le nuvole o sul bordo dell’acqua. \r

\r

La stessa collocazione dell'hotel all'interno dell'area aeroportuale a cui è collegato da un percorso coperto tramite una manica d’imbarco, rafforza l’idea di continuità del viaggio: raggiungere l’hotel è una tappa del tragitto, non una destinazione a sé.","post_title":"Hilton Rome Airport: il richiamo di cielo e mare per il nuovo look di 255 camere","post_date":"2025-05-20T10:21:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1747736507000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490797","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_490803\" align=\"aligncenter\" width=\"450\"] Deepak Booneady, ceo Sun Siyam Resorts[/caption]\r

\r

Abbiamo incontrato nei nostri uffici di Roma Deepak Booneady, ceo Sun Siyam Resorts, che ci ha illustrato con passione i perni del concetto di ospitalità che saranno al centro del rebranding del gruppo maldiviano a partire dal mese di settembre.\r

\r

“Il brand Sun Siyam porta con sé un messaggio ben chiaro: un lusso accessibile, esperienze emozionali. Con la sua offerta vuole toccare il cuore delle persone, far vivere esperienze uniche che includano il contatto con la tradizione e la storia maldiviana. Chiunque vada alle Maldive può trovare resort di qualità, ristorazione e servizi d’eccellenza, ma noi, soprattutto quest’anno in cui festeggiamo i 35 anni di attività, siamo molto impegnati a creare 15 nuove e straordinarie esperienze da proporre ai nostri ospiti, che facciano la differenza, distinguendoci da altre proposte ricettive. Vogliamo creare sempre più connessioni emotive con la destinazione, la storia e i servizi del brand: il sorriso, l’amore, la passione, la cura verso l’ospite, l’attenzione ai dettagli sono il cuore del concetto di ospitalità di Sun Siyam. Ogni giorno, in ogni servizio e in ogni attività”.\r

\r

[gallery columns=\"4\" size=\"medium\" ids=\"490810,490811,490812,490821\"]\r

\r

E’ su questo concept che ruota la nuova comunicazione del brand e dunque tutti i servizi dei resort Sun Siyam che includono esperienze tipiche come le beach house, autentiche case in stile locale presso il Sun Siyam Ilu Reef, l’estrazione dell’olio di cocco al Sun Siyam Iru Veli, l’esperienza alla fattoria biologica Uddhoo sull'isola di Llohi, la terapia del suono, le cooking class per imparare la storia gastronomica e le ricette maldiviane. Ricette rivisitate in chiave moderna che possono essere gustate anche nel ristorante maldiviano del 5 stelle Sun Siyam World, oggi unico resort delle Maldive a rientrare nei 10 migliori al mondo secondo Tripadvisor Travelers Choice Awards 2025. Esperienze che coinvolgono anche la famiglia in vacanza incentivata dalle offerte che prevedono il soggiorno gratuito per ragazzi fino ai 15 anni.\r

\r

[caption id=\"attachment_490805\" align=\"aligncenter\" width=\"451\"] Sun Siyam World[/caption]\r

\r

\r

\r

“Mentre la destinazione Maldive cresce del 2% i resort Sun Siyam vedono un incremento di presenze del 16%. Vogliamo crescere sempre più sul mercato italiano e rafforzare le partnership con i migliori i tour operator italiani specialisti nella destinazione – prosegue Booneady”. \r

\r

Sun Siyam Resorts conta oggi sei proprietà di lusso: il Sun Siyam Olhuveli, su tre isole (Main Island e Dream Island 4* deluxe e Romance Island, 5* adults only) dotato della piscina più lunga delle Maldive e quattro resort 5* (Sun Siyam Iru Fushi, Sun Siyam Iru Veli – quest'ultimo esclusiva Idee per Viaggiare -, Sun Siyam Vilu Reef e Siyam World), oltre a un boutique resort sulla costa orientale dello Sri Lanka (Sun Siyam Pasikudah).","post_title":"Sun Siyam Resorts, nuove esperienze che toccano il cuore dell’ospite","post_date":"2025-05-20T10:21:08+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["sun-siyam"],"post_tag_name":["sun siyam"]},"sort":[1747736468000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490796","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna a macinare utili Catullo Spa, la società di gestione degli aeroporti di Verona e Brescia, che approva il bilancio 2024 con un risultato netto positivo per 338.000 euro, rispetto alla perdita di 3 milioni di euro del 2023.\r

\r

Il totale ricavi (valore della produzione) è pari a 51,5 milioni di euro, con un significativo aumento del margine operativo lordo, che raggiunge 9,9 milioni di euro nel 2024, rispetto ai 6,1 milioni di euro del 2023 (+62,2%).\r

Sempre lo scorso anno l’aeroporto di Verona ha gestito oltre 3,7 milioni di passeggeri, con un incremento del 7,8% rispetto al 2023. Il trend positivo del traffico prosegue nell’anno in corso: da gennaio ad aprile 2025 sono stati 1.003.047 i passeggeri transitati al Catullo, in aumento del +15,7% rispetto allo stesso periodo del 2024, un numero record, mai registrato in precedenza.\r

La stagione estiva ha già visto il ritorno dei collegamenti sulle destinazioni leisure di Neos, con un nuovo interessante accento sul mercato egiziano. Ryanair ha reintrodotto il volo su Napoli che opera cinque voli a settimana. Sono aumentate le frequenze settimanali su Parigi (Air France sull’hub di Charles De Gaulle è passata da 3 a 4 voli settimanali e Volotea su Orly da 4 frequenze settimanali a un volo giornaliero). British Airways ha aggiunto 2 frequenze settimanali su Londra. A giugno partirà la nuova linea su Bucarest di Fly One con frequenza bisettimanale.\r

«Il lavoro realizzato con Save ha portato ad un’importante crescita di passeggeri e merce, a cui si accompagnano il parallelo ampliamento e rinnovamento del terminal al Catullo e l’avvio di nuove infrastrutture a Brescia Montichiari - commenta il presidente di Catullo Spa, Paolo Arena -. Un andamento che procede nell’anno in corso, con una particolare concentrazione sul traguardo delle Olimpiadi invernali, appuntamento che per certo ci vedrà protagonisti».\r

","post_title":"Verona, Catullo Spa rivede l'utile nel 2024. Inizio anno con un aumento record di passeggeri","post_date":"2025-05-20T10:03:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747735429000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490775","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

La destinazione Maldive riparte di slancio sul mercato italiano incontrando il trade a Roma e Milano con un roadshow one to one “Visit Maldives Week Italy”, per la prima volta dopo la pandemia, organizzato da Maldives Marketing and Public Relations Corporation (Mmprc/ Visit Maldives).\r

\r

I dati confermano il forte appeal, secondo Visit Maldives, per il periodo gennaio-maggio 2024, si sono registrati 75.145 italiani, segnando un incremento del +24,4%, collocando l’Italia al quarto posto sul totale degli arrivi internazionali.\r

\r

«Stiamo registrando risultati soddisfacenti e ci presentiamo con 12 partner che rappresentano alcune delle eccellenze degli alberghi e dei resort che ci sono alle Maldive per conoscere meglio il prodotto, entrambe le date sono state sold out sia per tour operator che sul fronte agenzie - ha spiegato Matteo Prato, ceo di Tourism Hub, agenzia di rappresentanza per Visit Maldives in Italia -. La connettività e le novità dei voli sulle Maldive rappresentano un elemento importante per la crescita delle destinazione: i voli diretti di Neos e Ita Airways, o i numerosi voli in connessione che offrono grandi opportunità. Alcuni tour operator hanno iniziato a sviluppare questa combo interessante fra Arabia Saudita e Maldive, unendo quindi la parte culturale e il soggiorno mare».\r

\r

Novità anche per il prodotto: numerosi hotel hanno rinnovato la loro offerta, l'Ente prosegue la promozione delle esperienze esclusive, il tema sostenibilità e cultura locale per vivere il lato autentico delle Maldive come destinazione per tutto l’anno.\r

\r

In crescita anche la richiesta delle guest house, su cui stanno crescendo i to specializzati, soprattutto per i repetear, per provare un'esperienza diversa a contatto anche con la cultura. \r

\r

«Le Maldive si confermano ancora un prodotto fortemente intermediato all'80% - conclude Prato - già stiamo progettando i prossimi appuntamenti con il b2b nelle prossime fiere di settore».\r

\r

Oltre ai 12 partner della destinazione che hanno preso parte all’evento, Resort Life Travel Pvt Ltd, Universal Resorts, Banyan Tree Maldives Vabbinfaru, Lux* South Ari Atoll Maldives, Dhigufaru Island, Resort, Six Senses Laamu, Robinson Maldives, Radisson Blu Resort Maldives, Riu Atoll e Riu Palace, Maldivas, Hummingbird Travel, Canareef Resort Maldives e Filitheyo Island Resort, hanno partecipato anche Aminath Mohamed, direttrice marketing di Visit Maldive, Azaan Zameel, marketing executive di Visit Maldives.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Maldive, mercato Italia avanti tutta nel 2025: arrivi a +24,4%","post_date":"2025-05-20T09:38:10+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1747733890000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490772","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo Clia, l'associazione internazionale delle compagnie da crociera, nel 2024 il numero dei passeggeri unici delle crociere nel mondo ha raggiunto quota 34,6 milioni, con la prospettiva di arrivare a 37,7 milioni nel 2025. Un record ottenuto grazie ad un’offerta sempre più variegata, a navi più moderne, a itinerari alternativi e trend innovativi. Secondo quanto riportato nel report ‘State of the Cruise Industry’, il dinamismo del comparto si riflette nel ‘sentiment’ dei passeggeri:oltre l'80% di chi è stato in crociera vuole tornare presto a bordo, il 66% di chi non è mai stato in crociera è pronto a farlo e, soprattutto, per circa un terzo dei passeggeri (31%) si tratta di una ‘prima volta’, a dimostrazione delle potenzialità del settore.\r

Aumentano gli italiani in crociera, che passano dai 900 mila del 2019 a 1 milione e 150 mila nel 2024 (+28%). Per i nostri connazionali, l’età media è di 42 anni (in calo dai 43,2 del 2019) e la destinazione preferita il Mediterraneo (84%), seguita da Caraibi (5,4%) e Nord Europa (5,1%). L’Europa e il Mediterraneo restano centrali sia come mercato di provenienza dei crocieristi, cresciuto complessivamente del 2,8% nel 2024, sia come mercato di destinazione 2024. Questo dinamismo produce positive ricadute economiche. Il turismo crocieristico rappresenta meno del 2% dei flussi globali, ma genera 168,6 mld di dollari nel mondo, di cui 55 in Europa e 16 in Italia (dati 2023):\r

\"Le crociere continuano ad essere uno dei settori più dinamici del turismo. La nostra capacità di attrarre nuovi clienti, di soddisfare gruppi multigenerazionali e di offrire un'ampia gamma di esperienze sottolinea la vitalità del comparto. Ci impegniamo per l'innovazione e la sostenibilità e per far sì che la crociera sia la scelta responsabile per i vacanzieri che vogliono vivere il mondo\", dice Francesco Galietti, firettore Clia Italia, “e lavoriamo costantemente con le destinazioni per innovare l’offerta, per una corretta pianificazione dei flussi, per adeguare le nostre proposte”.","post_title":"Clia: 34, 6 milioni i croceristi nel 2024. In quest'anno potrebbero diventare 37,7 milioni","post_date":"2025-05-20T09:23:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747733036000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490712","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sulla costa sud orientale della Repubblica Dominicana, presso La Romana, si trova Casa de Campo Resort & Villas, che celebra quest’anno il suo 50° anniversario.\r

\r

Affacciata sul mar dei Caraibi e nata come zuccherificio a metà ‘500 ad opera dei coloni spagnoli, è diventata negli anni Settanta un resort privato. Per la completezza della sua offerta è una destinazione; una comunità turistica privata dove si trovano numerose luxury hotel room e suites - tra cui le nuove ed esclusive Premier Room con lounge dedicata - e circa 3000 ville di diverse grandezze dai 3 a 12 letti, tutte con piscina privata. Numerosi bar e oltre 10 ristoranti garantiscono un'offerta gastronomica diversificata.\r

\r

Casa de Campo significa rilassarsi al sole su spiagge private e giocare a golf con dei professionisti su campi pluripremiati, progettati dal noto Pete Dye. Il Teeth of the Dog® (18 buche) è il primo campo da golf dei Caraibi e il 27esimo al mondo - è in ristrutturazione con un investimento da 8mln di dollari - quindi il Dye Fore (27 buche) e The Links (18 buche). A Casa de Campo si possono praticare tanti altri sport: dal tennis, al padel, al pickleball - un’attualissima rilettura del tennis giocata su campi di circa 13x6m e molto richiesta dal mercato americano; dall’equitazione con il campo da polo al tiro sportivo; dalla pesca alla scuola di calcio per i giovani sportivi.\r

\r

Meno di due anni fa è stata inaugurata la nuova The Spa at Casa de Campo che è diventata essa stessa meta per una vacanza. Con oltre 2.000 metri quadrati di ricche strutture interne ed esterne è il più grande wellness center della Repubblica Dominicana, offre trattamenti termali, diverse esperienze di benessere e tecnologie all'avanguardia, con un interessante circuito di idroterapia. Il concept di The Spa è quello di immergere l’ospite nella natura e non manca l’obiettivo sostenibile, con l’impegno per la riforestazione legato alla Moringa Oleifera: una pianta utilizzata da secoli per le sue proprietà cosmetiche, a cui The Spa ha dedicato una linea di prodotti la cui vendita sosterrà il progetto.\r

\r

Casa de Campo è dotata di una marina, un porto per gli yacht dove affittare barche per fare escursioni alla vicine isole di Catalina e Saona, parte del parco nazionale dell’Est. Infine, c’è Altos de Chavon: la suggestiva replica di un villaggio mediterraneo del XVI secolo voluta dall’amministrazione di Casa de Campo e progettata dall'architetto dominicano José Antonio Caro e dal maestro italiano Roberto Coppa. È un centro culturale per residenti, turisti e artisti di tutto il mondo. Accoglie gallerie di artisti dominicani e internazionali, un museo sulla cultura Taino con oltre 3000 reperti originali - meta delle locali scolaresche - e ha al suo centro la chiesetta dedicata a S.Stanislao di Cracovia. Edificata nel '79 e consacrata dal papa Giovanni Paolo II è la location ideale per i tanti matrimoni che vengono celebrati e poi festeggiati a Casa de Campo.\r

\r

Altos de Chavon è anche sede di un’importante School of Design: sede dei talenti sudamericani, è stata fondata nel 1983 ed è affiliata alla Parsons School of Design di New York. Il suo suggestivo anfiteatro accoglie oltre 5000 persone ed è ideale per i concerti: inaugurato da Frank Sinatra nel 1982, ha poi ospitato artisti come Santana, Jlo e noti musicisti latini. Casa de Campo è una destinazione amata dal mercato italiano e può essere raggiunta con i voli Neos in partenza da Milano Malpensa, diretti all’aeroporto internazionale de La Romana.\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"490713,490718,490715,490717,490721,490716\"]","post_title":"Rep. Dominicana: Casa de Campo, destinazione amata dagli italiani, compie mezzo secolo","post_date":"2025-05-20T09:15:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1747732552000]}]}}