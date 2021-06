Qatar Airways: la nuova Business Class Suite debutta sulla rotta per Milano

Qatar Airways alza il sipario sulla nuova Business Class Suite del Boeing 787-9 che fa il suo debutto proprio oggi sulla rotta Doha-Milano Malpensa, oltre che su una serie di rotte chiave verso l’Europa e l’Asia. Il Dreamliner così configurato servirà, oltre che Milano, le destinazioni di Atene, Barcellona, ​​Dammam, Karachi, Kuala Lumpur, Madrid, offrendo una capacità totale di 311 posti – 30 Business Class Suites e 281 posti in Economy Class.

La nuova Adient Ascent Business Class Suite incarna un design contemporaneo che è veramente personale, spazioso e funzionale: “In linea con il nostro impegno nell’offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio senza pari, siamo lieti di presentare questa tanto attesa Business Class Suite sul nuovo Boeing 787-9 che debutterà su una serie di rotte strategiche del nostro network – dichiara l’amministratore delegato del Qatar Airways Group, Akbar Al-Baker -. La nuova Business Class Suite stabilisce un altro standard del settore con un’esperienza esclusiva e privata per i passeggeri premium che viaggiano con noi, esperienza che sta diventando sempre più preziosa a seguito di questa pandemia, mentre riafferma gli standard di eccellenza a 5 stelle di Qatar Airways e l’ospitalità del Qatar che rappresentano la quintessenza tutti i nostri voli”.

Ogni suite, grazie alla configurazione 1-2-1, consente l’accesso diretto al corridoio con una porta scorrevole per garantire il massimo della privacy e del comfort. I passeggeri seduti nelle suite centrali adiacenti possono far scorrere i pannelli per la privacy con il semplice tocco di un pulsante. La poltrona si trasforma in un letto completamente piatto da 79″.