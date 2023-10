Qatar Airways amplia il raggio d’azione sull’Arabia Saudita: salgono a 9 le destinazioni servite Si allarga il network di Qatar Airways sull’Arabia Saudita, con il lancio dei servizi di due nuove destinazioni: AlUla, Tabuk, oltra alla riapertura di Yanbu. Dal prossimo 29 ottobre 2023, la compagnia aerea inizierà a operare su AlUla, seguita da Yanbu il 6 dicembre e Tabuk il 14 dicembre. «Siamo entusiasti di introdurre AlUla, Yanbu e Tabuk come nostre nuove destinazioni in Arabia Saudita. Queste città offrono una ricchezza di esperienze culturali, storiche e naturali e siamo orgogliosi di mettere in contatto viaggiatori di tutto il mondo con questi luoghi straordinari» ha dichiarato l’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker. Qatar Airways opera così verso nove città dell’Arabia Saudita, con oltre 125 voli settimanali. Le destinazioni sono: AlUla, Dammam, Gassim, Jeddah, Medina, Riyadh, Tabuk, Taif e Yanbu, offrendo ai viaggiatori una rete completa per esplorare i diversi paesaggi e culture di questo vivace Paese. Condividi

Si allarga il network di Qatar Airways sull'Arabia Saudita, con il lancio dei servizi di due nuove destinazioni: AlUla, Tabuk, oltra alla riapertura di Yanbu. Dal prossimo 29 ottobre 2023, la compagnia aerea inizierà a operare su AlUla, seguita da Yanbu il 6 dicembre e Tabuk il 14 dicembre. La rotta è servita con Airbus A321neo configurati con 16 poltrone in classe Falcon Gold e 150 poltrone in classe Economy.\r

\r

La Milano-Bahrain è giornaliera: di cui quattro voli diretti e tre via Roma; mentre per la rotta Roma-Bahrain sono disponibili tre voli settimanali (lunedi, mercoledì e sabato).\r

\r

Inoltre, dal Bahrain International Airport i passeggeri possono raggiungere numerose destinazioni in connessione verso Asia, India, Emirati Arabi, Arabia Saudita e India attraverso il network globale della compagnia, ad esempio si può volare da Roma e Milano via Bahrain verso: Maldive, Manila, Bangkok, Singapore, Colombo, Nuova Delhi, Mumbai, Goa, Dubai, Abu Dhabi, Riad, Muscat. ","post_title":"Gulf Air conferma l'operativo giornaliero sulle rotte Italia-Bahrain","post_date":"2023-10-05T15:17:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696519023000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453423","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si allarga il network di Qatar Airways sull'Arabia Saudita, con il lancio dei servizi di due nuove destinazioni: AlUla, Tabuk, oltra alla riapertura di Yanbu. Dal prossimo 29 ottobre 2023, la compagnia aerea inizierà a operare su AlUla, seguita da Yanbu il 6 dicembre e Tabuk il 14 dicembre. \r

\r

«Siamo entusiasti di introdurre AlUla, Yanbu e Tabuk come nostre nuove destinazioni in Arabia Saudita. Queste città offrono una ricchezza di esperienze culturali, storiche e naturali e siamo orgogliosi di mettere in contatto viaggiatori di tutto il mondo con questi luoghi straordinari» ha dichiarato l'amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker.\r

\r

Qatar Airways opera così verso nove città dell'Arabia Saudita, con oltre 125 voli settimanali. Le destinazioni sono: AlUla, Dammam, Gassim, Jeddah, Medina, Riyadh, Tabuk, Taif e Yanbu, offrendo ai viaggiatori una rete completa per esplorare i diversi paesaggi e culture di questo vivace Paese.","post_title":"Qatar Airways amplia il raggio d'azione sull'Arabia Saudita: salgono a 9 le destinazioni servite","post_date":"2023-10-05T14:48:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696517299000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453372","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Klm entra nella stagione invernale con un network di 157 destinazioni. New entry europea è Marsiglia, che sarà servita dal 29 ottobre con tre voli al giorno. La compagnia si appresta ad offrire oltre il 20% di posti in più per il Canada rispetto all'anno scorso. Inoltre, i voli diretti per Pechino e Shanghai partiranno nuovamente ogni giorno. In pratica, del totale destinazioni servite, 92 sono in Europa e 65 sono intercontinentali.\r

\r

Quest'inverno saranno 19 le destinazioni in Nord America (Canada, Stati Uniti e Messico). L'incremento di capacità sul Canada prevede che ogni settimana ci saranno in media undici voli per Toronto, quattro per Montreal, tre per Edmonton, sette per Calgary e quattro per Vancouver.\r

\r

Tutti gli aeromobili Boeing 787-9 e 787-10 sono ora dotati di Premium Comfort, la nuova classe intermedia di Klm. La riconfigurazione della flotta di B777-300 con le nuove poltrone della World Business Class e della Premium Comfort Class sarà completata quest'inverno. Lo stesso processo di riconfigurazione inizierà poi per la flotta di B777-200.","post_title":"Klm: 157 le destinazioni del network invernale. Crescita a doppia cifra sul Canada","post_date":"2023-10-05T10:54:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696503292000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453332","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flixbus e Scania stringono una collaborazione per sperimentare nuove soluzioni tecnologiche in grado di ridurre l’impatto ambientale dei viaggi in autobus intercity. L’obiettivo di questa alleanza è offrire alle persone un’alternativa all’auto personale sempre più sostenibile, senza pregiudicarne la possibilità di spostarsi in modo facile e conveniente.\r

\r

Le due società puntano a dotare fino a 50 autobus FlixBus di tecnologie in grado di supportare l’uso di Bio-GNL (biogas naturale liquefatto). Queste tecnologie, sviluppate e fabbricate da Scania, sono realizzate in modo tale da consentire l’uso di Gnl e Bio-Gnl in modo interscambiabile per accelerare la transizione verso la soluzione più sostenibile.\r

\r

Nella fase iniziale, gli autobus utilizzati saranno alimentati con mix di carburanti di diversa origine, sia biologica che fossile. L’obiettivo è quello di incrementare progressivamente la percentuale di Bio-Gnl in questi mix, finché gli autobus saranno interamente alimentati da carburanti di origine biologica: in queste condizioni, Flix e Scania prevedono di abbattere, in media, le emissioni di CO2 di circa l’80%.\r

\r

Il processo di adattamento dei mezzi dovrebbe essere completato entro il 2025. La produzione degli autobus è affidata a Irizar, e si basa sull’integrazione del modello Irizar i6s Efficient con il telaio Scania.\r

\r

«Le conseguenze del cambiamento climatico per il pianeta e la vita delle persone sono ogni giorno più evidenti - ha affermato Fabian Stenger, coo di Flix -. Come operatore della mobilità, siamo consapevoli del ruolo che abbiamo nella creazione di un futuro più sostenibile per le comunità in cui operiamo. Per questo, vogliamo adoperarci con ogni mezzo possibile per ridurre il nostro impatto sull’ambiente, e a questo scopo la trasformazione della flotta svolge una funzione cruciale. L’alleanza con Scania, forte di un’esperienza pluriennale nel campo, ci permetterà di contribuire a innovare la mobilità a lungo raggio con un’efficacia sempre maggiore, adattando la nostra offerta alle esigenze di un pubblico ogni giorno più consapevole dell’importanza di vivere e viaggiare in modo sostenibile».","post_title":"Flixbus fa coppia con Scania per la sostenibilità: biogas per abbattere le emissioni dell'80%","post_date":"2023-10-04T12:17:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1696421860000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453313","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"United Airlines si assicura un nuovo maxi ordine di aeromobili: la commessa include 50 ordini fermi di Boeing 787-9 Dreamliner e 60 ordini fermi di A321neo di Airbus.\r

\r

«Questo ordine ci permetterà di continuare a crescere a livello globale come riteniamo opportuno» ha dichiarato Andrew Nocella, chief commercial officer della compagnia aerea. L'ordine, ha aggiunto, riflette la crescente fiducia di United nel futuro a lungo termine della domanda globale di viaggi.\r

\r

I 50 ordini di Dreamliner derivano dalla conversione di metà delle opzioni di acquisto che United aveva messo a punto alla fine dello scorso anno, quando aveva piazzato 100 ordini fermi di 787 e si era assicurata 100 opzioni di acquisto. I 50 Dreamliner aggiuntivi saranno consegnati tra il 2028 e il 2031, aggiungendoli ai 71 787 già in flotta e ai 100 già ordinati. Questi aeromobili amplieranno la flotta di lungo raggio e in parte sostituiranno i più datati Boeing 767, entro il 2030 circa.\r

\r

Sul fronte Airbus il vettore spiega che prevede di prendere in consegna i 60 nuovi Airbus A321neo ordinati tra il 2028 e il 2030: si sommeranno ai 70 A321neo già ordinati dalla compagnia aerea, il primo dei quali dovrebbe essere consegnato la prossima settimana.\r

\r

Gli A321neo si uniranno all'attuale flotta di aeromobili narrowbody, composta da Airbus A320 e Boeing 737, e contribuiranno al piano della compagnia di eliminare gradualmente la sua flotta di grandi aeromobili narrowbody Boeing 757 nei prossimi anni. United ha inoltre annunciato di essersi assicurata i diritti di acquisto per altri 40 A321neo.","post_title":"Nuovo maxi ordine per United Airlines: 50 Boeing 787-9 e 60 Airbus 321neo","post_date":"2023-10-04T10:20:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696414813000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453310","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways amplia il network con l'aggiunta di voli verso tre nuove destinazioni: Dusseldorf, Copenaghen e Osaka, diventate operative tra fine settembre e inizio ottobre. Potenziate, inoltre, le frequenze verso le destinazioni più richieste: Kuala Lumpur e Colombo.\r

\r

\"I nuovi voli sono i prossimi importanti passi per migliorare il nostro network e offrire una maggiore connettività ai nostri passeggeri, soddisfacendo la loro richiesta di maggiori opportunità di visitare Abu Dhabi - ha dichiarato Antonoaldo Neves, chief executive officer di Etihad Airways -. Stiamo contribuendo ad accelerare la crescita economica della città fornendo più opzioni di viaggio e connessioni senza soluzione di continuità, assicurando che sia più facile per gli ospiti visitare Abu Dhabi come destinazione o come parte di uno scalo mentre viaggiano attraverso il nostro network\".\r

\r

Etihad ha già annunciato il lancio di nove nuove destinazioni quest'anno, tra cui Malaga, Mykonos, Lisbona, Kolkata, San Pietroburgo, Dusseldorf, Copenhagen, Osaka e Boston. A queste si sommano nuove rotte verso il subcontinente indiano, Kozhikode e Thiruvanan.","post_title":"Etihad Airways: operative le nuove rotte verso Dusseldorf, Copenaghen e Osaka","post_date":"2023-10-04T10:05:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696413945000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453306","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air allarga il raggio d'azione in vista della stagione invernale, in risposta all'aumento della domanda di viaggi: riprenderanno e saranno aumentati i collegamenti verso Cina, Giappone, Sud-est asiatico, Nord America e Oceania. La compagnia aerea lancerà anche un nuovo volo di linea per Phu Quoc, in Vietnam, dal 26 novembre.\r

\r

La capacità di posti di Korean Air (misurata in available seat kilometers) ha raggiunto circa l'85% dei livelli pre-pandemia a settembre, e si prevede che salirà ad oltre il 90% con il lancio dell'operativo invernale, da fine ottobre.\r

\r

Dopo tre anni e sette mesi di pausa, Korean Air riprenderà dunque i collegamenti verso tre città in Cina e in Giappone: Busan-Shanghai e Seoul Incheon-Xiamen opereranno tutti i giorni, e Seoul Incheon-Kunming quattro volte alla settimana. Il vettore aumenterà progressivamente la capacità verso la Cina per soddisfare il crescente numero di visitatori cinesi, soprattutto in seguito alla ripresa dei tour di gruppo in Cina a partire da agosto verso 78 Paesi, tra cui Corea, Giappone e Stati Uniti. Dalla fine di ottobre, la compagnia aerea riprenderà le rotte da Seoul Incheon a Kagoshima, Niigata e Okayama con tre voli settimanali.\r

\r

Novità sul Vietnam con l'apertura del volo giornaliero per Phu Quoc: l'operativo vero l'isola più grande del Paese prevede partenza da Seoul Incheon alle 15.45 e arrivo a Phu Quoc alle 19.50. Il volo di ritorno parte da Phu Quoc alle 21.20 e arriva a Seoul Incheon il giorno successivo alle 4.50 del mattino.","post_title":"Korean Air: la capacità posti recupera il 90% dei livelli 2019. Tornano i voli su Cina e Giappone","post_date":"2023-10-04T09:46:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696412805000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453300","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo scacchiere europeo del trasporto aereo assume un nuovo assetto con l'ingresso di Air France-Klm nel capitale di Sas, con una quota del 20%. Il vettore scandinavo, tra i membri fondatori di Star Alliance, lascerà quindi la storica alleanza per trasferirsi in quello del gruppo franco-olandese, SkyTeam.\r

\r

Sas sta percorrendo da metà 2022 la strada del Chapter 11 negli Stati Uniti, dopo essere stata messa duramente alla prova dai costi elevati e dalle conseguenze della pandemia. Air France-Klm è parte del consorzio creato assieme a Castlelake (che rappresenta un insieme di fondi) e il governo danese che deterranno, rispettivamente, il 20%, il 32% e il 26% nella nuova compagine azionaria della compagnia scandinava.\r

\r

Secondo quanto spiegato da Sas - che da oltre un decennio fatica a competere con i rivali low cost nel frammentato settore dell'aviazione europea - è previsto un investimento totale di 12,9 miliardi di corone svedesi (1,16 miliardi di dollari) nella riorganizzazione: Air France-Klm stanzierà 144,5 milioni di dollari, di cui 109,5 milioni in azioni ordinarie e 35 milioni in obbligazioni convertibili garantite. Il gruppo ha dichiarato che la sua partecipazione potrà essere aumentata fino a garantirle il controllo dopo un minimo di due anni, in base alle condizioni normative e ai risultati finanziari.\r

\r

La decisioneAir France-Klm è successiva all’avvio della privatizzazione di Ita Airways e all’annuncio del governo portoghese della vendita del 51% di Tap Air Portugal.\r

\r

«Questo è un giorno importante per Sas e per Air France-Klm - ha commentato Benjamin Smith, ceo del gruppo franco-olandese -. Siamo lieti di far parte del consorzio vincente selezionato dal consiglio di amministrazione di Sas. Stabiliremo forti legami commerciali con Sas che, grazie alla sua posizione consolidata in Scandinavia e ad un marchio forte, offre un enorme potenziale al nostro gruppo. Questa cooperazione ci consentirà di rafforzare la nostra posizione nei Paesi nordici e di migliorare la connettività per i viaggiatori scandinavi ed europei».","post_title":"Air France-Klm si prende il 20% di Sas, che trasloca in SkyTeam","post_date":"2023-10-04T09:18:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1696411125000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolta presso il cilentano Futura Club Eleamare di Ascea Marina la seconda edizione di Futuriamo, l’evento che l'operatore capitolino dedica al team building, pensato per alimentare lo spirito aziendale, condividere le prospettive per il futuro e celebrare insieme i successi della stagione in un clima di festa. Una mission quest'anno favorita anche dall'annuncio del superamento dell’importante traguardo dei 90 milioni di euro di fatturato.\r

\r

Oltre ai dati economici, nel bilancio del 2023 figurano quindi la messa in onda della prima campagna pubblicitaria radio e tv di respiro nazionale, la consistente crescita del prodotto estero, il consolidamento di quello nazionale e la definizione di partnership che hanno portato all’interno dei Futura Club prodotti quali Nintendo e Nipiol, nonché i Milan Academy Junior Camp. Tra gli obiettivi centrati anche l’apertura del lungo raggio, con l’inserimento in programmazione del Futura Club Twiga in Kenya.\r

\r

“Ci apprestiamo a inaugurare una nuova stagione, con un bilancio estremamente positivo che ci ha visto ottenere un importante risultato economico che, oltre al valore in sé, è significativo per il percorso di crescita su tutti i fronti che abbiamo avviato - sottolinea l'amministratore unico, Stefano Brunetti -. Pensiamo che la cultura aziendale sia uno dei più preziosi e per questo abbiamo voluto dar vita alla seconda edizione di Futuriamo, coinvolgendo tutti i comparti aziendali”.\r

\r

Quest’anno, Futuriamo ha pure reso omaggio a una figura iconica del turismo, istituendo il premio in onore e memoria di Mario Brunetti. Lo speciale riconoscimento è stato creato con l’intento di ricordare le qualità morali ed etiche del fondatore dell’azienda, lavoratore instancabile ed esempio di generosità, empatia e lealtà nei confronti dei suoi dipendenti. Il premio è stato assegnato a Simona Cristofari, responsabile ufficio booking, votata dai colleghi stessi di ogni reparto e grado per il suo notevole spirito di squadra e capacità di collaborazione.\r

\r

“L’attesa, l’entusiasmo e la propositività che hanno caratterizzato questa due giorni è davvero emblematica del grande lavoro di squadra e del sentimento di appartenenza da parte di tutto lo staff - aggiunge il direttore operativo, Emanuela Di Giuseppe -. Siamo onorati di tutto ciò e soprattutto siamo pronti ad affrontare nuove e importanti sfide, che possano portare alla continua crescita del gruppo\".","post_title":"Futura Vacanze oltre la soglia dei 90 mln. A Futuriamo per festeggiare il traguardo","post_date":"2023-10-04T09:15:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696410943000]}]}}