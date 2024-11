Poker di nuove rotte nell’inverno Ryanair da Bari e Brindisi Oltre 600 voli settimanali su 45 rotte da Bari e Brindisi, tra cui quattro nuove verso Marsiglia, Norimberga, Tirana (da Bari) e Trieste (da Brindisi), insieme a frequenze aumentate su rotte esistenti (Budapest, Cagliari, Madrid, Milano Malpensa, Pisa, Sofia e Torino): Ryanair rilancia così sulla Puglia per l’inverno appena iniziato. Saranno cinque gli aeromobili della low cost basati in Puglia (3 a Bari, 2 a Brindisi) con l’obiettivo di trasportare oltre 6 milioni di passeggeri all’anno, per una crescita del +7%. “Operiamo da/per la Puglia da 20 anni, durante i quali abbiamo trasportato oltre 50 milioni di passeggeri ed effettuato investimenti significativi nella regione, tra cui i nostri 5 aeromobili basati (investimento di $500 milioni), supportando oltre 4.600 posti di lavoro locali, incrementando il turismo in entrata e migliorando la connettività per i residenti della Puglia” commenta Fabrizio Francioni, head of communications Italy di Ryanair. “I nuovi collegamenti rappresentano un ulteriore passo avanti nel rafforzamento e nell’ampliamento della connettività internazionale della nostra regione, ma soprattutto testimoniano il continuo impegno di Aeroporti di Puglia finalizzato all’ampliamento dell’offerta di voli” aggiunge il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. Condividi

\r

Saranno cinque gli aeromobili della low cost basati in Puglia (3 a Bari, 2 a Brindisi) con l'obiettivo di trasportare oltre 6 milioni di passeggeri all'anno, per una crescita del +7%.\r

\r

\"Operiamo da/per la Puglia da 20 anni, durante i quali abbiamo trasportato oltre 50 milioni di passeggeri ed effettuato investimenti significativi nella regione, tra cui i nostri 5 aeromobili basati (investimento di $500 milioni), supportando oltre 4.600 posti di lavoro locali, incrementando il turismo in entrata e migliorando la connettività per i residenti della Puglia\" commenta Fabrizio Francioni, head of communications Italy di Ryanair.\r

\r

\"I nuovi collegamenti rappresentano un ulteriore passo avanti nel rafforzamento e nell’ampliamento della connettività internazionale della nostra regione, ma soprattutto testimoniano il continuo impegno di Aeroporti di Puglia finalizzato all’ampliamento dell'offerta di voli\" aggiunge il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.","post_title":"Poker di nuove rotte nell'inverno Ryanair da Bari e Brindisi","post_date":"2024-11-28T13:20:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732800051000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480011","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Bologna centra un nuovo record che gli consente anche un balzo in avanti nella categoria degli scali europei. Tra gennaio e ottobre 2024 il Marconi ha infatti registrato una crescita del 7,9% del traffico passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2023, con oltre 9,3 milioni di viaggiatori.\r

\r

I movimenti aerei hanno raggiunto quota 66.985, in aumento del 5,7%, mentre le merci trasportate hanno toccato le 38.151 tonnellate, registrando un incremento dell’11,1%. Questo trend di crescita è stato particolarmente visibile nel mese di ottobre, che ha stabilito un nuovo record con 1.004.010 passeggeri, il sesto mese consecutivo in cui lo scalo ha superato il milione di viaggiatori.\r

\r

\"Siamo entrati nella categoria dai 10 ai 25 milioni all’interno della classificazione degli aeroporti europei di Aci Europe — spiega l’amministratore delegato Nazareno Ventola —, è chiaro che non arriveremo mai a 25 milioni nei prossimi anni, ma siamo una categoria superiore di aeroporti che hanno una rilevanza per il territorio non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale e internazionale\" con un bacino di utenza di circa 11 milioni di persone.\r

\r

I voli nazionali hanno registrato un forte aumento, con 247.070 passeggeri (+7,3%), mentre i voli internazionali hanno totalizzato 756.940 passeggeri (+6,1%). Tra le destinazioni più gettonate figurano Catania, Barcellona, Tirana, Palermo, Cagliari, Istanbul, Parigi Charles De Gaulle, Brindisi, Bucarest e Madrid.","post_title":"L'aeroporto di Bologna vola oltre i 10 mln di passeggeri e centra un nuovo record","post_date":"2024-11-28T11:38:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732793910000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479988","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air ha ottenuto il sì dall'Antitrust dell'Unione europea al progetto di fusione con Asiana Airlines. L'atteso semaforo verde da Bruxelles è arrivato oggi, con la conferma che Korean Air ha soddisfatto tutte le condizioni richieste per il merger.\r

\r

Nel febbraio 2024, la Commissione europea ha concesso l'approvazione condizionata a due requisiti fondamentali: garantire la stabilità delle operazioni con l'ingresso di un remedy taker su quattro rotte europee che verrebbero a sovrapporsi con la fusione (Barcellona, Francoforte, Parigi e Roma) e la dismissione delle attività cargo di Asiana.\r

\r

Il vettore designato a coprire questo ruolo sulle rotte europee, come indicato da Korean Air, è T'way Air: la compagnia coreana si è impegnata a garantire un supporto operativo a quest'ultimo, compresi gli aeromobili, l'equipaggio di volo e i servizi di manutenzione. Air Incheon è stata invece approvata come acquirente delle attività cargo di Asiana Airlines.\r

\r

Korean Air ha presentato l'approvazione finale della Commissione europea al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e prevede di completare la transazione entro dicembre 2024.","post_title":"Korean Air: semaforo verde dall'Ue alla fusione con Asiana Airlines","post_date":"2024-11-28T10:47:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732790833000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479984","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines allarga la rete di lungo raggio con l'apertura di due nuove rotte per Sydney e Santiago, in Cile. Da oggi, 28 novembre decollano i voli Istanbul-Sydney, seconda rotta del vettore turco verso l'Australia dopo l'inaugurazione di quella per Melbourne, sempre quest'anno. “Abbiamo concluso accordi per utilizzare Kuala Lumpur come scalo per la rotta verso Sydney”, ha dichiarato il ministro dei trasporti, Abdulkadir Uraloğlu, \r

\r

La rotta sarà operata quattro volte a settimana, il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato; inizialmente, i voli saranno effettuati con Boeing 777 con una configurazione di 2-2-2 posti in classe business. Tuttavia, a partire dal 3 dicembre, la compagnia passerà all'Airbus A350, che offrirà con una configurazione sedili 1-2-1 in classe business. Dal 10 giugno 2025, la compagnia aggiungerà un quinto volo settimanale per Sydney, rafforzando ulteriormente il collegamento tra Australia ed Europa. La compagnia prevede inoltre di introdurre voli non-stop Istanbul-Sydney entro la fine del 2026, utilizzando aeromobili a lungo raggio Airbus A350-1000.\r

\r

Il 18 dicembre decollerà invece il volo per Santiago del Cile, con aeromobili A350-900, segnando così il suo primo collegamento verso il Paese. Anche questi voli saranno operati quattro volte a settimana, con partenza da Istanbul e scalo a San Paolo, in Brasile, prima di proseguire per Santiago. “L'aggiunta di Santiago non solo amplia la presenza di Turkish, ma rappresenta anche il primo ingresso diretto della compagnia aerea nel mercato cileno”. Santiago si affianca alle altre destinazioni servite in Sud America, con San Paolo, Buenos Aires e Bogotà.\r

\r

Con queste ultime due new entry Turkish Airlines arriva a toccare 349 destinazioni nel mondo: \"Le nostre nuove rotte per Sydney e Santiago ribadiscono il nostro impegno a creare opportunità per i nostri passeggeri di esplorare nuove destinazioni”, ha commentato Ahmet Bolat, presidente di Turkish Airlines.","post_title":"Turkish Airlines: al via le due nuove rotte per Sydney e Santiago del Cile","post_date":"2024-11-28T10:28:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732789729000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479970","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quattro nuove suite per Palazzo Planeta, l'apartmemt hotel realizzato a Palermo all'interno della dimora di famiglia costruita agli inizi del ‘900 su progetto dell'architetto palermitano Francesco Paolo Palazzotto. Sale così a undici l'offerta di chiavi della struttura siciliana gestito da Planeta Estate, ramo dell'azienda omonima dedicato all'ospitalità. I nomi e i colori degli interni delle nuove suite celebrano le quattro stagioni, come le allegorie che adornano la piazza ottagonale dei Quattro Canti nel centro storico di Palermo.\r

\r

Il progetto di recupero e valorizzazione degli spazi ha inteso in particolare riflettere il legame con la storia di Palermo, grazie a un un restauro rispettoso dell’architettura storica dell'edificio che preserva gli infissi originali tramite il lavoro di artigiani locali. L'arredamento riflette il gusto della famiglia: le scelte stilistiche sono state curate da Francesca Planeta, insignita quest’anno del Compasso d’oro alla carriera. Le antiche stampe della collezione di Vito Planeta arricchiscono inoltre gli ambienti.\r

\r

Altra novità è poi la grande cucina conviviale, di cui gli ospiti potranno usufruire durante il loro soggiorno: uno spazio che inaugura le attività di degustazione, percorsi guidati da un wine expert alla scoperta delle grandi varietà siciliane prodotte da Planeta in cinque territori dell’isola: Menfi, Vittoria, Noto, Etna e Capo Milazzo.\r

\r

[gallery ids=\"479974,479973,479972\"]","post_title":"Quattro nuove suite per l'apartment hotel di Palermo Palazzo Planeta","post_date":"2024-11-28T09:56:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732787788000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479935","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Green Fares del gruppo Lufthansa, dal prossimo 4 dicembre, saranno disponibili sull'intero network globale.\r

Le tariffe, che rispecchiano una filosofia di viaggio più sostenibile, saranno prenotabili in tutte le classi di viaggio e su tutte le rotte, di corto, medio e anche lungo raggio, per oltre 850.000 voli all’anno, La tariffa include già la compensazione delle emissioni di CO2 legate al singolo volo.\r

Dalla loro introduzione nel febbraio 2023, oltre due milioni di passeggeri hanno scelto le Green Fares, compensando quasi 190.000 tonnellate di CO2 legate ai loro voli. In termini di paragone, questo valore corrisponde alle emissioni di CO2 di oltre 1.300 voli tra Monaco e New York con un Airbus A350.\r

Il Gruppo Lufthansa continua a sviluppare nuove opzioni per rendere il volo sempre più responsabile. I passeggeri possono scegliere di compensare le emissioni di CO2 non solo con le Green Fares, ma anche con altre tariffe, in diversi momenti del viaggio: durante la prenotazione, successivamente nell’area personale dedicata, o persino dopo aver completato il volo.\r

Sono disponibili diversi pacchetti che permettono di compensare interamente le emissioni di CO2 attraverso una combinazione di Saf e contributi a progetti di protezione climatica certificati.\r

Ad oggi, circa il 4% dei passeggeri del Gruppo Lufthansa sceglie di utilizzare un’opzione sostenibile per i propri voli, un dato che si punta a far crescere grazie all’ampliamento delle soluzioni offerte.","post_title":"Le Green Fares del gruppo Lufthansa sbarcano anche sul network lungo raggio","post_date":"2024-11-28T09:00:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732784422000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479968","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il futuro da remedy taker di easyJet assume contorni precisi, a ridosso del via libera da parte dell'Antitrust Ue, atteso a brevissimo, al matrimonio fra Ita Airways e Lufthansa.\r

\r

La compagnia inglese è pronta ad aprire due nuove basi in Italia, da fine marzo 2025: Milano Linate e Roma Fiumicino, che si sommano a quelle storiche di Malpensa e Napoli - dove verranno posizionati otto aeromobili. EasyJet, come riferisce Il Corriere della Sera, risponde così alla richiesta di garantire per tre anni le connessioni tra Linate e Fiumicino e alcuni scali di Germania, Svizzera, Belgio e Austria, andando a compensare il rischio di monopolio da parte di Ita-Lufthansa sulle medesime tratte.\r

\r

Sul fronte flotta, degli otto Airbus, almeno 3 saranno gli A320 messi a disposizione da Ita Airways con un accordo di wetlease. L’apertura delle due basi - precisa una nota di easyJet inviata agli investitori in occasione della presentazione dei risultati di fine esercizio 2023-24 - \"è soggetta all’approvazione della transazione Ita-Lufthansa da parte della Commissione europea\". \r

\r

Quanto al network, oltre alle 10 rotte europee incluse nell’ambito dei rimedi Ita-Lufthansa, la compagnia aerea si appresta ad aumentare frequenze e ottimizzare gli schedule sulle rotte già attive: da un maggior numero di voli tra Linate e Londra Gatwick all'apertura di nuove destinazioni (nel Regno Unito, nell’Europa continentale e diverse mete leisure).\r

\r

Il mercato Italia\r

\r

Oltre 20 milioni di posti in vendita da e per l’Italia su un totale di 234 rotte, 29 delle quali lanciate nel corso dell’anno fiscale 2024: questa la fotografia del posizionamento di easyJet nel nostro Paese. Nell'anno fiscale appena chiuso (lo scorso 30 settembre) compagnia si è confermata primo vettore a Malpensa, con una capacità di 8,6 milioni di posti (in crescita dell’8%) su 67 rotte.\r

\r

Proprio ieri il vettore ha presentato, in collaborazione con Cae, un ulteriore investimento nel proprio training center di Malpensa con l’aggiunta di un nuovo simulatore dedicato alla formazione degli equipaggi della compagnia, che consolida ulteriormente il ruolo dell’aeroporto come principale hub continentale di easyJet.\r

\r

Sulla base di Napoli il vettore ha offerto 3,7 milioni di posti su 49 rotte, in crescita del 13%.","post_title":"EasyJet a tutta Italia all'indomani delle nozze Ita-Lufthansa: nuove basi e rotte","post_date":"2024-11-28T08:29:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1732782578000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479895","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Il mare per noi è fonte di ricchezza e posti di lavoro. Questa è la prima volta che viene disciplinato il turismo subacqueo, finora c'erano leggi regionali, e questo non facilitava i nostri turisti». Lo ha detto il ministro del turismo, Daniela Santanchè, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.\r

\r

«Sappiamo che il turismo subacqueo è in crescita - ha aggiunto -. Questo ddl ci permette di fare una mappatura degli itinerari per il turismo subacqueo, e quindi di essere più appealing, più sexy sulla nostra offerta turistica\".\r

Segmento in crescita\r

«Il mare e il turismo sono due settori comunicanti, stanno sempre insieme - ha proseguito Santanchè -. Vorrei dare solo un dato, per quanto riguarda l'economia blu: il turismo genera, secondo i dati, il 29% del valore aggiunto e il 40% degli occupati. Noi siamo certi che con questo ddl che valorizza la risorsa mare di poter offrire ai nostri turisti delle offerte più importanti e di fare gemellaggi con altre nazioni per metterci insieme e capire quali sono i siti che hanno più valore da un punto di vista subacqueo».\r

\r

Siamo d'accordo con tutto con il ministro. Ci aspettiamo che ora disciplini anche il turismo fuori dall'acqua. Non sarebbe male.\r

\r

Ga","post_title":"Santanchè: «Disciplinato il turismo subacqueo». Ora tutto il resto","post_date":"2024-11-27T11:04:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1732705466000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479841","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Sono Princess Cruises, Cunard, Holland America Line e Seabourn le compagnie rappresentate in Italia da Gioco Viaggi che hanno lanciato in questi giorni i propri Black Friday, su selezionate crociere 2025. Per la Cunard l'offerta è disponibile su alcune partenze dell’estate 2025 a bordo della Queen Victoria, della Queen Mary 2 e dell’ultima nata Queen Anne con quote scontate, valide per prenotazioni entro il 4 dicembre 2024. La traversata atlantica da Southampton a New York a bordo della Queen Mary 2 in partenza il 3 settembre e il 24 ottobre sarà per esempio acquistabile da 960 euro per persona in cabina doppia, tasse portuali incluse, mance non richieste.\r

\r

La Princess Cruises prevede in occasione del Black Friday un credito a bordo di 150 dollari per sette notti, 200 dollari per otto/undici notti e 300 dollari per 12/15 notti su tutte le nuove prenotazioni per Mediterraneo, Alaska, Nord Europa e Caraibi effettuate entro il 30 novembre. Quattro itinerari nel Mediterraneo beneficiano poi di quote a partire da 1.025 euro per persona in cabina doppia interna incluse tasse per sette notti a bordo della Sun Princess da Barcellona a Civitavecchia. Da segnalare pure la crociera inaugurale della nuova Star Princess prevista il 4 ottobre 2025 con quote da 1.484 euro per persona in cabina doppia interna, tasse incluse e un credito a bordo di 200 euro p/p. Effettuerà un itinerario da/per Barcellona con soste a Gibilterra, Cartagena, Palermo, Napoli, Civitavecchia e Marsiglia.\r

\r

Anche Holland America Line vanta una serie di offerte Black Friday per prenotazioni effettuate entro il 5 dicembre. Le rotte sono quelle nel Mediterraneo con proposte per il 2025 di dieci notti da 1.369 euro per persona in cabina doppia interna e in Nord Europa di sette notti da 1.144 euro per persona in cabina doppia interna. Per entrambe le destinazioni le quote includono le tasse portuali e due vantaggi: credito a bordo e terzo/quarto letto gratuiti su partenze selezionate.\r

\r

Seabourn lancia infine il suo Black Friday con upgrade di due categorie in veranda suite per chi prenota il 3 dicembre uno degli itinerari fuori dalle rotte più frequentate come l’Artico, il Sud Pacifico, e molte altre destinazioni, Mediterraneo incluso, a bordo della Venture e della Pursuit, dove si vive un’atmosfera da yacht.","post_title":"Tutti i Black Friday Gioco Viaggi: offerte Princess, Cunard, Holland America e Seabourn","post_date":"2024-11-27T09:29:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732699789000]}]}}