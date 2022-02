Play vola a New York (Stewart): terza rotta transatlantica verso gli Stati Uniti

Play vola a New York: l’aeroporto Stewart diventa così la terza destinazione servita dal vettore negli Stati Uniti, dopo quelle di Baltimora/Washington e Boston.

I voli per New York decolleranno il prossimo 9 giugno e Play sarà l’unica compagnia aerea a operare voli internazionali da questo aeroporto; una new entry che rappresenta “un’espansione significativa dell’area di mercato di Play – spiega una nota -, dato che i voli transatlantici costituiscono un elemento chiave del modello di business. Le tre destinazioni statunitensi saranno collegate con l’Islanda oltre che a Parigi, Berlino, Copenhagen, Dublino, Bruxelles, Trondheim e Göteborg, già dalla primavera” e precisamente da aprile nel caso di Washington e da maggio per Boston.

“New York è una meta cruciale sia per i turisti europei che vogliono esplorare Manhattan, sia per i viaggiatori americani diretti verso le 22 destinazioni verso cui voliamo, tra cui Islanda, Parigi, Dublino e altre ancora – ha dichiarato il ceo di Play, Birgir Jónsson -. Le tariffe basse e la flessibilità di cui i passeggeri beneficiano all’aeroporto Stewart di New York sono esattamente ciò che i clienti cercano quando prenotano i loro viaggi con noi. Prevediamo forti prenotazioni per il 2022, e con New York come terza destinazione negli Stati Uniti, siamo ora in grado di offrire ai nostri passeggeri una scelta ancora più ampia”.