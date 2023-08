Piloti: troppa fatica, turni sbagliati e “microsonni” durante la guida di aerei Piloti e fatica. La tensione tra i piloti e le principali compagnie aeree europee continua ad essere all’ordine del giorno. In questa occasione la miccia è stata accesa dopo la pubblicazione dell’ultimo “Sondaggio sulla fatica dei piloti europei”, che rivela che molti di loro non lavorano in condizioni di riposo ottimali, soprattutto in Spagna, Malta, Irlanda e Regno Unito Germania eccetera. Questo accade praticamente in tutta Europa. L’indagine rivela che 3 piloti su 4 hanno sperimentato almeno un microsonno durante la guida di un aereo nelle ultime 4 settimane, mentre un quarto ha riportato 5 o più microsonni. Per il presidente dell’Associazione europea dei piloti (ECA), Otjan de Bruijn, “questo è molto preoccupante”, poiché “indica chiaramente che i rischi per la sicurezza aerea dovuti alla stanchezza non sono ben gestiti in molte compagnie aeree europee”. Ecco perché i piloti europei uniscono le forze per chiedere un miglioramento delle condizioni, nonché “una standardizzazione in tutti gli Stati”. Inoltre, sollecitano l’Easa e le autorità nazionali di tutta Europa a “esaminare attentamente il rapporto” e ad adottare “le misure necessarie per garantire che le compagnie aeree forniscano sistemi efficaci”. Condividi

