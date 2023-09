Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451542 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' Giovanni Perosino, chief marketing officer di Ita Airways, a tracciare i contorni dell'estate che volge ormai al termine: «E' stata una summer straordinaria che ha visto la compagnia trasportare 4,2 milioni di passeggeri e di questi circa 533.000 sulle rotte intercontinentali, che sono la nostra spina dorsale con 12 destinazioni servite, il nostro prodotto più strategico. Il load factor medio è stato dell'84% con punte dell'87% sui voli di lungo raggio, dati che rappresentano record mai raggiunti prima». I dati sono stati illustrati in occasione del lancio della nuova campagna "A sky full of Italy", che va a stimolare il booking dei prossimi mesi invernali, quelli tradizionalmente più calmi dal punto di vista delle prenotazioni, «ma indubbiamente guarda anche all'estate 2024, specie per i mercati esteri, le prenotazioni sono già aperte e questo è il momento per mettere fieno in cascina». Il varo della campagna giunge in un momento particolarmente delicato per Ita Airways, in attesa del via libera della Commissione Ue all'ingresso del gruppo Lufthansa nel capitale del vettore: «Questo settore vive di ottiche di gruppo e Ita, sin dalla sua nascita, è andata in questa direzione. Ma l'italianità (e cioè il perno su cui ruota la campagna, ndr) rimane. Poco importa qual è l'azionista alle spalle». Il ritorno del brand Alitalia Quanto al ventilato ritorno dello storico marchio Alitalia, più volte riapparso tra i rumors di mercato, Perosino spiega: «Il brand Alitalia è parte del patrimonio di Ita e verrà valorizzato, nel tempo, sicuramente». [post_title] => Perosino, Ita: «Estate straordinaria, oltre 4,2 milioni di passeggeri e load factor medio all'84%» [post_date] => 2023-09-04T15:19:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693840750000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451534 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Viaggia tutta nel segno dell'italianità e delle eccellenze del territorio così come della creatività degli italiani la nuova piattaforma di comunicazione "A sky full of Italy" e della brand campaign "Search Bar" di Ita Airways. Al via da domani nel nostro Paese, il progetto realizzato dalla compagnia aerea con la collaborazione di Vmly&R ha previsto un investimento il cui importo non è stato reso noto ma che «sfiora la doppia cifra in milioni di euro» ha puntualizzato Giovanni Perosino, chief marketing officer del vettore, presentando l'iniziativa questa mattina presso il Portrait di Corso Venezia. Dei circa 10 milioni di euro complessivi «il 50% circa è destinato ai mercati esteri». La campagna - che va incentivare le prenotazioni della stagione invernale, ma guarda direttamente anche alla summer 2024 - è stata realizzata grazie al supporto di Google, che ha fornito insight fondamentali sulle principali tendenze di ricerca all’estero legate all’Italia. E proprio la "search bar" diventa il tratto distintivo e più riconoscibile della campagna. Visibile su un ampio ventaglio di media, «principalmente televisioni in prime time» per sei settimane, avrà un grande focus sui mercati di lungo raggio, che rappresentano quelli più strategici per lo sviluppo del vettore. «La sfida è quella di conquistare il mondo. Siamo già in onda in Argentina e Brasile: proprio quest'ultimo vedrà il 29 ottobre l'apertura del nuovo volo diretto da Roma Fiumicino per Rio de Janiero, dodicesima destinazione intercontinentale di Ita, servita da uno dei sei Airbus A350 in flotta». A seguire, «da fine settembre sarà la volta degli Stati Uniti con i lanci della campagna su New York, Boston, Washington, San Francisco, Los Angeles, Miami. In Europa i mercati coinvolti saranno quelli di Spagna, Francia, Londra; poi Israele e il Giappone». I messaggi veicolati saranno declinati in linea con ciò che è più richiesto dai viaggiatori di ciascun Paese. Una seconda wave della campagna è fissata per il prossimo 15 ottobre (in occasione del secondo anniversario della compagnia) e una terza per Natale. La valorizzazione delle eccellenze italiane che ci distinguono è stato anche il criterio che ha guidato la produzione della campagna: dalla scelta della regia a quella musicale (Blanco, Salmo e Mace), dalla selezione delle location (veri e propri camei del nostro Paese) alle scelte stilistiche per la ricerca di partnership in grado di esprimere al meglio questo valore (da Ferrari per le bollocine a bordo, a Brunello Cucinelli per le divise degli assistenti di volo, a Lavazza per il caffè e alle Poltrone Frau delle lounge e Campari, solo per citarne alcuni). «Valori che differenziano la cultura italiana e che caratterizzano l'intera nostra strategia "italianissima". Come raccontarlo?». Simona Maggini, ceo di Vmly&R Italy, lo spiega: «Abbiamo ricercato quale fosse l'essenza dell'italianità nel mondo, con un team di 50 persone che hanno tentato di capire cosa i potenziali viaggiatori cercano in Italia, siano il food & wine, lo stile, il design e l'accoglienza». E l'obiettivo nonché il messaggio è che «l'Italia che cerchi la trovi già a bordo, prima di atterrare». Nel mirino «300 milioni di contatti lordi in Italia, con 2000 spot tv di cui 60% prime time; pianificazione web e stampa; digital out of home con oltre 2500 passaggi video. A livello mondiale parliamo di 2,7 miliardi di contatti lordi, di cui 300 milioni in Europa, 930 milioni negli Usa e 600 milioni in Sud America oltre a 520 milioni in Giappone». [gallery ids="451549,451540,451550"] [post_title] => Ita Airways vara la nuova campagna milionaria: "A sky full of Italy" [post_date] => 2023-09-04T14:56:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693839386000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451492 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair vola alto e archivia agosto con una crescita dell'11% dei passeggeri trasportati rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, segnando l'ultimo record di traffico di tutti i tempi in quello che è tipicamente il periodo più trafficato dell'anno. Complessivamente la low cost irlandese ha trasportato 18,9 milioni di passeggeri rispetto ai 16,9 milioni dell'analogo mese del 2022 e ai 14,9 milioni dell'agosto 2019, prima cioè della pandemia. Il record precedente, 18,7 milioni di passeggeri, è stato messo a segno lo scorso luglio. Il load factor di agosto è rimasto invariato al 96% nel mese di agosto. Ryanair ha operato oltre 103.000 voli in agosto, ma ha dichiarato che "purtroppo" oltre 350 voli sono stati cancellati alla fine del mese scorso a causa del guasto al sistema di controllo del traffico aereo nel Regno Unito. L'obiettivo della compagnia aerea per l'intero anno finanziario che si chiuderà nel marzo 2024 è quello di crescere del 9%, raggiungendo circa 183,5 milioni di passeggeri. [post_title] => Ryanair vola alto e in agosto centra un nuovo record passeggeri: 18,9 milioni, +11% [post_date] => 2023-09-04T10:21:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693822860000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451467 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Forte dei risultati dei mesi estivi Norse Atlantic Airways prevede di realizzare il suo primo utile trimestrale, avendo raggiunto anche la piena operatività della flotta. Intanto, nel primo semestre 2023 la compagnia ha registrato una perdita operativa di 88,7 milioni di dollari: una nota del vettore precisa però che l'azienda era ancora in fase di start-up e ha cominciato ad aumentare la produzione solo a fine maggio. Norse spiega quindi che la flotta sarà “pienamente operativa” nella seconda metà dell’anno con 15 Boeing 787 – di cui dieci voleranno direttamente per la compagnia, con gli altri cinque subaffittati. Sempre nei primi sei mesi dell'anno, i ricavi hanno raggiunto quasi i 140 milioni di dollari, con oltre 100 milioni di dollari realizzati nel secondo trimestre. Il load factor è passato dal 67% di aprile all’82% di giugno, e questa tendenza positiva è continuata con l’85% raggiunto a luglio. “Norse sarà la prima compagnia aerea a lungo raggio davvero redditizia e a basso costo - ha dichiarato il ceo, nonché fondatore e principale azionista della compagnia, Bjørn Tore Larsen -. Nel corso del terzo trimestre è stata superata una pietra miliare, superando il milione di passeggeri prenotati". [post_title] => Norse Atlantic prevede di realizzare il suo primo utile nel terzo trimestre 2023 [post_date] => 2023-09-01T12:04:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693569875000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451429 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Performance positiva per il 2023 di Air Serbia che nei primi otto mesi dell'anno ha trasportato 2,76 milioni di passeggeri, superando così il numero totale di passeggeri trasportati nel 2022 già alla fine di agosto. "L'attuale stagione estiva - sottolinea Jiri Marek, ceo di Air Serbia. - sarà ricordata per numerose sfide. Le cattive condizioni meteorologiche, i frequenti divieti di rifornimento, il personale insufficiente negli aeroporti, la carenza globale di pezzi di ricambio e altre circostanze sfavorevoli hanno influenzato le operazioni durante tutta l'estate. Nonostante tutto, nei mesi di luglio e agosto abbiamo trasportato oltre un milione di passeggeri verso più di 80 destinazioni in tutto il mondo, battendo così i nostri record stabiliti anche prima della pandemia. Il mese più intenso è stato luglio, durante il quale abbiamo trasportato il 27% di passeggeri in più rispetto a luglio 2022 e il 39% in più rispetto allo stesso mese del 2019. Buoni risultati sono stati registrati anche in agosto, il nostro 14esimo mese consecutivo da record. In questo momento ci stiamo preparando intensamente per la prossima stagione invernale, che dovrebbe essere molto dinamica". [post_title] => Air Serbia supera in otto mesi il numero di passeggeri trasportati nell'intero 2022 [post_date] => 2023-09-01T09:42:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693561330000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451416 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Onorio Rebecchini di nuovo alla guida del Convention Bureau Roma e Lazio (CBReL) per il triennio 2023-2026. Eletto all’unanimità dal nuovo Consiglio di Amministrazione, Rebecchini - che aveva già ricoperto il ruolo di presidente del CBReL nel 2017 - subentra a Stefano Fiori, amministratore unico del Gruppo Univers SrL. Sessantatre anni, ingegnere e imprenditore, tra i fondatori dell’Unione Rugby Capitolina, con una vasta esperienza nel settore del turismo e dell’hôtellerie, la mission di Rebecchini sarà quella di incrementare la visibilità di Roma e Lazio come centro di eccellenza per l’organizzazione di eventi, congressi e conferenze di rilievo internazionale. Fondato nel 2017 con un accordo di partnernariato pubblico-privato, il CBReL ha l'obiettivo di promuovere la destinazione turistica e l'offerta di spazi e servizi presenti nel territorio di Roma e Lazio sul mercato nazionale ed internazionale del Business Travel e della Meeting Industry, operando in accordo e in condivisione strategica con le istituzioni di riferimento, Roma Capitale e Regione Lazio. I programmi «Desidero ringraziare il presidente uscente, Stefano Fiori, per l’incessante impegno dimostrato in questi anni e per la sua profonda capacità di aver gestito con lucidità un periodo delicato per il comparto turistico a causa del Covid. Il suo prezioso contributo, unitamente al lavoro realizzato con il CdA e lo staff, ha consentito di raggiungere risultati straordinari nel promuovere Roma e Lazio come destinazioni di prim’ordine per eventi internazionali» ha dichiarato Rebecchini. «Sulla scia di un iter programmatico già avviato, condivideremo una visione audace e strategica per aumentare l’appeal e la reputazione delle nostre eccellenze nei mercati internazionali e attrarre investitori ed eventi di alto profilo. Il nostro impegno nel sostenere il tessuto industriale locale e lo sviluppo sostenibile si rifletterà in iniziative mirate volte a promuovere una crescita ambiziosa e sostenibile e favorire la collaborazione tra i nostri soci - i principali attori della filiera della Meeting Industry - e i maggiori player del turismo mondiali. Roma e Lazio presentano un’offerta completa e inimitabili fattori attrattivi e nonostante il nostro territorio sia tra i più desiderati per lo sviluppo di progetti di respiro internazionale c’è ancora molto da fare. Auspichiamo un forte incontro e dialogo costruttivo con le istituzioni e le associazioni di categoria per garantire alti standard di qualità della nostra destinazione nell’ottica congiunta di perseguire obiettivi sempre più ambiziosi e sfidanti» ha concluso Rebecchini. [post_title] => Onorio Rebecchini nominato presidente del Convention Bureau Roma e Lazio [post_date] => 2023-09-01T07:35:29+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693553729000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451373 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una destinazione ideale per un weekend lungo fuori porta è Lignano Sabbiadoro, la più grande meta balneare del Friuli Venezia Giulia, che offre una vasta gamma di attività e attrazioni per il giusto mix di riposo e divertimento. Settembre a Lignano Sabbiadoro ha ancora il sapore del mare: il mese si apre infatti con un evento alla scoperta della gastronomia locale, per gli amanti della buona tavola. Si tratta di Easy Fish, il festival enogastronomico dedicato al pesce dell’Alto Adriatico che da venerdì 1 a domenica 3 settembre presenterà le specialità tipiche della variegata costa friulana. Il periodo è ottimo per provare sport come il SUP, canoa, kayak o vela, ma anche windsurf, grazie alla presenza di venti come la bora o lo scirocco, e l’innovativo wing o wingfoil. Anche gli amanti delle due ruote troveranno pane per i propri denti: Lignano Sabbiadoro, infatti, durante la bella stagione propone escursioni gratuite in bicicletta, che saranno attive fino alla seconda settimana di settembre. Fino al 10 settembre sarà attiva la linea marittima che collega Lignano all’antico borgo di pescatori di Marano Lagunare. Con i suoi palazzi che stilisticamente ricordano il dominio della Serenissima, la Loggia Veneziana, la torre millenaria, i vicoli e il porto con le reti da pesca ad asciugare al sole, il borgo è un piccolo gioiello tutto da scoprire. Si potrà continuare a fare kitesurf fino al 30 settembre all’Isola delle Conchiglie, o Isola di Sant’Andrea, un cordone di litorale lungo 7km che segna il confine tra il mare Adriatico e la laguna. Fino al 29 settembre si può provare un’emozionante escursione in canoa sul Fiume Stella, verde fiume di risorgiva. Gli amanti della natura e delle attività all’aria aperta potranno vivere esperienze anche dopo la fine di settembre: ad esempio, un luogo tutto da scoprire nel territorio di Lignano è la Riserva Naturale Valle Canal Novo, con i suoi vari sentieri naturalistici su passerelle in legno che portano alla scoperta del suo ecosistema. Infine, fino al 1 novembre sarà attivo il servizio dell’X-River, il passo barca che collega la città a Bibione lungo il Tagliamento, fiume che separa Veneto e Friuli Venezia Giulia. È possibile salire a piedi ma anche portarsi dietro la bicicletta o l’e-bike, che si può ricaricare a bordo, per un turismo sostenibile e sempre a contatto con la natura. [post_title] => Lignano Sabbiadoro, fine estate tra spiaggia, bicicletta e riserve naturali [post_date] => 2023-08-31T11:46:48+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693482408000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451354 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una vera e propria corsa quella di Trenitalia nel mese di agosto, che ha registrato una crescita a doppia cifra dei passeggeri trasportati, oltre 35 milioni e cioè il 15% in più rispetto ad agosto 2022, con dati complessivi che migliorano anche le performance dell'estate 2019. Non si arresta dunque il trend positivo registrato nel 2022 e confermato nel primo semestre dell'anno in corso, con un costante aumento della domanda, incentivata negli ultimi mesi anche dall’offerta della “Summer experience” di Trenitalia. Dei 35 milioni di agosto, circa 9 milioni di viaggiatori si sono concentrati nei fine settimana. Una riscoperta del treno che riguarda anche giovani e giovanissimi: 3,5 milioni di ragazzi under 15 hanno viaggiato su Frecciarossa, Intercity e Regionali utilizzando le promozioni dedicate a chi viaggia in famiglia. E, a fine estate, saranno 13 milioni i viaggiatori di età inferiore ai 26 anni ad aver scelto il treno per le loro vacanze. Tra le destinazioni più gettonate ci sono Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna, mentre se si guarda solo al Sud ai primi posti di questa speciale classifica si trovano le città pugliesi di Bari e Lecce. Dal mare alla montagna, passando per le città d'arte, fino ad arrivare ai borghi più piccoli, sono tante le località che sono state raggiunte con il treno per turismo, come già aveva del resto previsto Luigi Corradi, ad di Trenitalia, capofila del Polo Passeggeri di Fs, alcune settimane fa durante la presentazione della nuova società FS - Treni Turistici Italiani. «Negli ultimi mesi il turismo la sta facendo da padrone. Sono 75 milioni i turisti che ci aspettiamo questa estate tra luglio, agosto e settembre sui nostri treni Trenitalia, quelli ad Alta Velocità, Intercity e Regionali». [post_title] => Trenitalia: viaggiatori a +15% in agosto, oltre quota 35 milioni [post_date] => 2023-08-31T10:51:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693479070000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451338 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ormai alla chiusura di una quanto mai calda stagione estiva, Ita Airways tira le somme dell'attività sulle rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna, protagoniste di una forte domanda, superiore alle aspettative. La compagnia aerea spiega in una nota ripresa dall'Ansa, che nel periodo "1 agosto-3 settembre" è stata "notevolmente incrementata la capacità offerta sui voli in continuità territoriale da/per la Sardegna, per rispondere al marcato aumento della domanda registrato su tali collegamenti". In pratica sono stati "programmati 222 voli addizionali rispetto a quanto previsto dal Decreto di imposizione degli oneri, di cui 141 su Cagliari (108 da/per Linate e 33 da/per Roma Fiumicino) e 81 sulla rotta Alghero-Milano Linate, offrendo complessivamente 36800 posti incrementali rispetto al Decreto, di cui 23300 su Cagliari (17300 sa/per Milano Linate e 6000 da/per Roma Fiumicino) e 13500 su Alghero". Rispetto al periodo dal 25 agosto al 3 settembre Ita fa sapere di avere programmato "76 voli addizionali rispetto a quelli previsti dal Decreto, di cui 51 su Cagliari (36 da/per Milano Linate e 15 da/per Roma Fiumicino) e 25 sulla rotta Alghero-Milano Linate, per un'offerta complessiva di 12250 posti addizionali. Di questi 76 voli, 34 erano già stati pianificati strutturalmente, mentre 42 sono stati aggiunti a ridosso delle date di operatività per far fronte alle criticità derivanti dall'altissima percentuale di riempimento degli aeromobili". Ita sottolinea anche "di aver definito, in sede di gara, la propria offerta in termini di capacità sulla base delle frequenze previste dal Decreto, determinate secondo una stima della domanda che ha tenuto conto anche della situazione emergenziale della pandemia da Covid-19; le esigenze di mobilità e la elevatissima domanda riscontrate in questa stagione estiva si sono rivelate molto superiori rispetto alle stime del Decreto, costringendo così la compagnia ad un massiccio ricorso all'aggiunta di capacità che, nello spirito del Decreto stesso, avrebbe dovuto essere limitata a 'circostanze contingenti' che avessero determinato una domanda di posti per singola tratta superiore al 91% dell'offerta complessiva giornaliera". Il vettore conclude sottolineando il "continuo monitoraggio della capacità disponibile valutando tempestivamente, in caso di carenza di posti disponibili, incrementi dell'offerta". [post_title] => Ita Airways in Sardegna: "In agosto notevole aumento della capacità" [post_date] => 2023-08-31T09:51:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693475507000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "perosino ita estate straordinaria oltre 42 milioni passeggeri load factor medio all84" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":72,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2312,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451542","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' Giovanni Perosino, chief marketing officer di Ita Airways, a tracciare i contorni dell'estate che volge ormai al termine: «E' stata una summer straordinaria che ha visto la compagnia trasportare 4,2 milioni di passeggeri e di questi circa 533.000 sulle rotte intercontinentali, che sono la nostra spina dorsale con 12 destinazioni servite, il nostro prodotto più strategico. Il load factor medio è stato dell'84% con punte dell'87% sui voli di lungo raggio, dati che rappresentano record mai raggiunti prima».\r

\r

I dati sono stati illustrati in occasione del lancio della nuova campagna \"A sky full of Italy\", che va a stimolare il booking dei prossimi mesi invernali, quelli tradizionalmente più calmi dal punto di vista delle prenotazioni, «ma indubbiamente guarda anche all'estate 2024, specie per i mercati esteri, le prenotazioni sono già aperte e questo è il momento per mettere fieno in cascina».\r

\r

Il varo della campagna giunge in un momento particolarmente delicato per Ita Airways, in attesa del via libera della Commissione Ue all'ingresso del gruppo Lufthansa nel capitale del vettore: «Questo settore vive di ottiche di gruppo e Ita, sin dalla sua nascita, è andata in questa direzione. Ma l'italianità (e cioè il perno su cui ruota la campagna, ndr) rimane. Poco importa qual è l'azionista alle spalle».\r

\r

Il ritorno del brand Alitalia\r

\r

Quanto al ventilato ritorno dello storico marchio Alitalia, più volte riapparso tra i rumors di mercato, Perosino spiega: «Il brand Alitalia è parte del patrimonio di Ita e verrà valorizzato, nel tempo, sicuramente».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Perosino, Ita: «Estate straordinaria, oltre 4,2 milioni di passeggeri e load factor medio all'84%»","post_date":"2023-09-04T15:19:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693840750000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggia tutta nel segno dell'italianità e delle eccellenze del territorio così come della creatività degli italiani la nuova piattaforma di comunicazione \"A sky full of Italy\" e della brand campaign \"Search Bar\" di Ita Airways.\r

\r

Al via da domani nel nostro Paese, il progetto realizzato dalla compagnia aerea con la collaborazione di Vmly&R ha previsto un investimento il cui importo non è stato reso noto ma che «sfiora la doppia cifra in milioni di euro» ha puntualizzato Giovanni Perosino, chief marketing officer del vettore, presentando l'iniziativa questa mattina presso il Portrait di Corso Venezia. Dei circa 10 milioni di euro complessivi «il 50% circa è destinato ai mercati esteri».\r

\r

La campagna - che va incentivare le prenotazioni della stagione invernale, ma guarda direttamente anche alla summer 2024 - è stata realizzata grazie al supporto di Google, che ha fornito insight fondamentali sulle principali tendenze di ricerca all’estero legate all’Italia. E proprio la \"search bar\" diventa il tratto distintivo e più riconoscibile della campagna.\r

\r

Visibile su un ampio ventaglio di media, «principalmente televisioni in prime time» per sei settimane, avrà un grande focus sui mercati di lungo raggio, che rappresentano quelli più strategici per lo sviluppo del vettore. «La sfida è quella di conquistare il mondo. Siamo già in onda in Argentina e Brasile: proprio quest'ultimo vedrà il 29 ottobre l'apertura del nuovo volo diretto da Roma Fiumicino per Rio de Janiero, dodicesima destinazione intercontinentale di Ita, servita da uno dei sei Airbus A350 in flotta».\r

\r

A seguire, «da fine settembre sarà la volta degli Stati Uniti con i lanci della campagna su New York, Boston, Washington, San Francisco, Los Angeles, Miami. In Europa i mercati coinvolti saranno quelli di Spagna, Francia, Londra; poi Israele e il Giappone». I messaggi veicolati saranno declinati in linea con ciò che è più richiesto dai viaggiatori di ciascun Paese.\r

\r

Una seconda wave della campagna è fissata per il prossimo 15 ottobre (in occasione del secondo anniversario della compagnia) e una terza per Natale.\r

\r

La valorizzazione delle eccellenze italiane che ci distinguono è stato anche il criterio che ha guidato la produzione della campagna: dalla scelta della regia a quella musicale (Blanco, Salmo e Mace), dalla selezione delle location (veri e propri camei del nostro Paese) alle scelte stilistiche per la ricerca di partnership in grado di esprimere al meglio questo valore (da Ferrari per le bollocine a bordo, a Brunello Cucinelli per le divise degli assistenti di volo, a Lavazza per il caffè e alle Poltrone Frau delle lounge e Campari, solo per citarne alcuni). «Valori che differenziano la cultura italiana e che caratterizzano l'intera nostra strategia \"italianissima\". Come raccontarlo?».\r

\r

Simona Maggini, ceo di Vmly&R Italy, lo spiega: «Abbiamo ricercato quale fosse l'essenza dell'italianità nel mondo, con un team di 50 persone che hanno tentato di capire cosa i potenziali viaggiatori cercano in Italia, siano il food & wine, lo stile, il design e l'accoglienza». E l'obiettivo nonché il messaggio è che «l'Italia che cerchi la trovi già a bordo, prima di atterrare». Nel mirino «300 milioni di contatti lordi in Italia, con 2000 spot tv di cui 60% prime time; pianificazione web e stampa; digital out of home con oltre 2500 passaggi video. A livello mondiale parliamo di 2,7 miliardi di contatti lordi, di cui 300 milioni in Europa, 930 milioni negli Usa e 600 milioni in Sud America oltre a 520 milioni in Giappone».\r

\r

[gallery ids=\"451549,451540,451550\"]\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ita Airways vara la nuova campagna milionaria: \"A sky full of Italy\"","post_date":"2023-09-04T14:56:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1693839386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451492","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair vola alto e archivia agosto con una crescita dell'11% dei passeggeri trasportati rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, segnando l'ultimo record di traffico di tutti i tempi in quello che è tipicamente il periodo più trafficato dell'anno.\r

\r

Complessivamente la low cost irlandese ha trasportato 18,9 milioni di passeggeri rispetto ai 16,9 milioni dell'analogo mese del 2022 e ai 14,9 milioni dell'agosto 2019, prima cioè della pandemia. Il record precedente, 18,7 milioni di passeggeri, è stato messo a segno lo scorso luglio.\r

\r

Il load factor di agosto è rimasto invariato al 96% nel mese di agosto.\r

\r

Ryanair ha operato oltre 103.000 voli in agosto, ma ha dichiarato che \"purtroppo\" oltre 350 voli sono stati cancellati alla fine del mese scorso a causa del guasto al sistema di controllo del traffico aereo nel Regno Unito.\r

\r

L'obiettivo della compagnia aerea per l'intero anno finanziario che si chiuderà nel marzo 2024 è quello di crescere del 9%, raggiungendo circa 183,5 milioni di passeggeri.\r

\r

","post_title":"Ryanair vola alto e in agosto centra un nuovo record passeggeri: 18,9 milioni, +11%","post_date":"2023-09-04T10:21:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693822860000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451467","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Forte dei risultati dei mesi estivi Norse Atlantic Airways prevede di realizzare il suo primo utile trimestrale, avendo raggiunto anche la piena operatività della flotta.\r

\r

Intanto, nel primo semestre 2023 la compagnia ha registrato una perdita operativa di 88,7 milioni di dollari: una nota del vettore precisa però che l'azienda era ancora in fase di start-up e ha cominciato ad aumentare la produzione solo a fine maggio.\r

\r

Norse spiega quindi che la flotta sarà “pienamente operativa” nella seconda metà dell’anno con 15 Boeing 787 – di cui dieci voleranno direttamente per la compagnia, con gli altri cinque subaffittati.\r

\r

Sempre nei primi sei mesi dell'anno, i ricavi hanno raggiunto quasi i 140 milioni di dollari, con oltre 100 milioni di dollari realizzati nel secondo trimestre. Il load factor è passato dal 67% di aprile all’82% di giugno, e questa tendenza positiva è continuata con l’85% raggiunto a luglio.\r

\r

“Norse sarà la prima compagnia aerea a lungo raggio davvero redditizia e a basso costo - ha dichiarato il ceo, nonché fondatore e principale azionista della compagnia, Bjørn Tore Larsen -. Nel corso del terzo trimestre è stata superata una pietra miliare, superando il milione di passeggeri prenotati\".","post_title":"Norse Atlantic prevede di realizzare il suo primo utile nel terzo trimestre 2023","post_date":"2023-09-01T12:04:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693569875000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451429","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Performance positiva per il 2023 di Air Serbia che nei primi otto mesi dell'anno ha trasportato 2,76 milioni di passeggeri, superando così il numero totale di passeggeri trasportati nel 2022 già alla fine di agosto. \r

\"L'attuale stagione estiva - sottolinea Jiri Marek, ceo di Air Serbia. - sarà ricordata per numerose sfide. Le cattive condizioni meteorologiche, i frequenti divieti di rifornimento, il personale insufficiente negli aeroporti, la carenza globale di pezzi di ricambio e altre circostanze sfavorevoli hanno influenzato le operazioni durante tutta l'estate. Nonostante tutto, nei mesi di luglio e agosto abbiamo trasportato oltre un milione di passeggeri verso più di 80 destinazioni in tutto il mondo, battendo così i nostri record stabiliti anche prima della pandemia. Il mese più intenso è stato luglio, durante il quale abbiamo trasportato il 27% di passeggeri in più rispetto a luglio 2022 e il 39% in più rispetto allo stesso mese del 2019. Buoni risultati sono stati registrati anche in agosto, il nostro 14esimo mese consecutivo da record. In questo momento ci stiamo preparando intensamente per la prossima stagione invernale, che dovrebbe essere molto dinamica\".","post_title":"Air Serbia supera in otto mesi il numero di passeggeri trasportati nell'intero 2022","post_date":"2023-09-01T09:42:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693561330000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451416","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Onorio Rebecchini di nuovo alla guida del Convention Bureau Roma e Lazio (CBReL) per il triennio 2023-2026.\r

\r

Eletto all’unanimità dal nuovo Consiglio di Amministrazione, Rebecchini - che aveva già ricoperto il ruolo di presidente del CBReL nel 2017 - subentra a Stefano Fiori, amministratore unico del Gruppo Univers SrL.\r

\r

Sessantatre anni, ingegnere e imprenditore, tra i fondatori dell’Unione Rugby Capitolina, con una vasta esperienza nel settore del turismo e dell’hôtellerie, la mission di Rebecchini sarà quella di incrementare la visibilità di Roma e Lazio come centro di eccellenza per l’organizzazione di eventi, congressi e conferenze di rilievo internazionale.\r

\r

Fondato nel 2017 con un accordo di partnernariato pubblico-privato, il CBReL ha l'obiettivo di promuovere la destinazione turistica e l'offerta di spazi e servizi presenti nel territorio di Roma e Lazio sul mercato nazionale ed internazionale del Business Travel e della Meeting Industry, operando in accordo e in condivisione strategica con le istituzioni di riferimento, Roma Capitale e Regione Lazio.\r

\r

I programmi\r

\r

«Desidero ringraziare il presidente uscente, Stefano Fiori, per l’incessante impegno dimostrato in questi anni e per la sua profonda capacità di aver gestito con lucidità un periodo delicato per il comparto turistico a causa del Covid. Il suo prezioso contributo, unitamente al lavoro realizzato con il CdA e lo staff, ha consentito di raggiungere risultati straordinari nel promuovere Roma e Lazio come destinazioni di prim’ordine per eventi internazionali» ha dichiarato Rebecchini.\r

\r

«Sulla scia di un iter programmatico già avviato, condivideremo una visione audace e strategica per aumentare l’appeal e la reputazione delle nostre eccellenze nei mercati internazionali e attrarre investitori ed eventi di alto profilo. Il nostro impegno nel sostenere il tessuto industriale locale e lo sviluppo sostenibile si rifletterà in iniziative mirate volte a promuovere una crescita ambiziosa e sostenibile e favorire la collaborazione tra i nostri soci - i principali attori della filiera della Meeting Industry - e i maggiori player del turismo mondiali. Roma e Lazio presentano un’offerta completa e inimitabili fattori attrattivi e nonostante il nostro territorio sia tra i più desiderati per lo sviluppo di progetti di respiro internazionale c’è ancora molto da fare. Auspichiamo un forte incontro e dialogo costruttivo con le istituzioni e le associazioni di categoria per garantire alti standard di qualità della nostra destinazione nell’ottica congiunta di perseguire obiettivi sempre più ambiziosi e sfidanti» ha concluso Rebecchini.","post_title":"Onorio Rebecchini nominato presidente del Convention Bureau Roma e Lazio","post_date":"2023-09-01T07:35:29+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1693553729000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451373","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una destinazione ideale per un weekend lungo fuori porta è Lignano Sabbiadoro, la più grande meta balneare del Friuli Venezia Giulia, che offre una vasta gamma di attività e attrazioni per il giusto mix di riposo e divertimento.\r

\r

Settembre a Lignano Sabbiadoro ha ancora il sapore del mare: il mese si apre infatti con un evento alla scoperta della gastronomia locale, per gli amanti della buona tavola. Si tratta di Easy Fish, il festival enogastronomico dedicato al pesce dell’Alto Adriatico che da venerdì 1 a domenica 3 settembre presenterà le specialità tipiche della variegata costa friulana.\r

\r

Il periodo è ottimo per provare sport come il SUP, canoa, kayak o vela, ma anche windsurf, grazie alla presenza di venti come la bora o lo scirocco, e l’innovativo wing o wingfoil.\r

\r

Anche gli amanti delle due ruote troveranno pane per i propri denti: Lignano Sabbiadoro, infatti, durante la bella stagione propone escursioni gratuite in bicicletta, che saranno attive fino alla seconda settimana di settembre.\r

\r

Fino al 10 settembre sarà attiva la linea marittima che collega Lignano all’antico borgo di pescatori di Marano Lagunare. Con i suoi palazzi che stilisticamente ricordano il dominio della Serenissima, la Loggia Veneziana, la torre millenaria, i vicoli e il porto con le reti da pesca ad asciugare al sole, il borgo è un piccolo gioiello tutto da scoprire.\r

\r

Si potrà continuare a fare kitesurf fino al 30 settembre all’Isola delle Conchiglie, o Isola di Sant’Andrea, un cordone di litorale lungo 7km che segna il confine tra il mare Adriatico e la laguna.\r

\r

Fino al 29 settembre si può provare un’emozionante escursione in canoa sul Fiume Stella, verde fiume di risorgiva.\r

\r

Gli amanti della natura e delle attività all’aria aperta potranno vivere esperienze anche dopo la fine di settembre: ad esempio, un luogo tutto da scoprire nel territorio di Lignano è la Riserva Naturale Valle Canal Novo, con i suoi vari sentieri naturalistici su passerelle in legno che portano alla scoperta del suo ecosistema.\r

\r

Infine, fino al 1 novembre sarà attivo il servizio dell’X-River, il passo barca che collega la città a Bibione lungo il Tagliamento, fiume che separa Veneto e Friuli Venezia Giulia. È possibile salire a piedi ma anche portarsi dietro la bicicletta o l’e-bike, che si può ricaricare a bordo, per un turismo sostenibile e sempre a contatto con la natura.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Lignano Sabbiadoro, fine estate tra spiaggia, bicicletta e riserve naturali","post_date":"2023-08-31T11:46:48+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1693482408000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451354","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una vera e propria corsa quella di Trenitalia nel mese di agosto, che ha registrato una crescita a doppia cifra dei passeggeri trasportati, oltre 35 milioni e cioè il 15% in più rispetto ad agosto 2022, con dati complessivi che migliorano anche le performance dell'estate 2019.\r

\r

Non si arresta dunque il trend positivo registrato nel 2022 e confermato nel primo semestre dell'anno in corso, con un costante aumento della domanda, incentivata negli ultimi mesi anche dall’offerta della “Summer experience” di Trenitalia.\r

\r

Dei 35 milioni di agosto, circa 9 milioni di viaggiatori si sono concentrati nei fine settimana. Una riscoperta del treno che riguarda anche giovani e giovanissimi: 3,5 milioni di ragazzi under 15 hanno viaggiato su Frecciarossa, Intercity e Regionali utilizzando le promozioni dedicate a chi viaggia in famiglia. E, a fine estate, saranno 13 milioni i viaggiatori di età inferiore ai 26 anni ad aver scelto il treno per le loro vacanze.\r

\r

Tra le destinazioni più gettonate ci sono Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna, mentre se si guarda solo al Sud ai primi posti di questa speciale classifica si trovano le città pugliesi di Bari e Lecce.\r

\r

Dal mare alla montagna, passando per le città d'arte, fino ad arrivare ai borghi più piccoli, sono tante le località che sono state raggiunte con il treno per turismo, come già aveva del resto previsto Luigi Corradi, ad di Trenitalia, capofila del Polo Passeggeri di Fs, alcune settimane fa durante la presentazione della nuova società FS - Treni Turistici Italiani. «Negli ultimi mesi il turismo la sta facendo da padrone. Sono 75 milioni i turisti che ci aspettiamo questa estate tra luglio, agosto e settembre sui nostri treni Trenitalia, quelli ad Alta Velocità, Intercity e Regionali».","post_title":"Trenitalia: viaggiatori a +15% in agosto, oltre quota 35 milioni","post_date":"2023-08-31T10:51:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693479070000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451338","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ormai alla chiusura di una quanto mai calda stagione estiva, Ita Airways tira le somme dell'attività sulle rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna, protagoniste di una forte domanda, superiore alle aspettative. La compagnia aerea spiega in una nota ripresa dall'Ansa, che nel periodo \"1 agosto-3 settembre\" è stata \"notevolmente incrementata la capacità offerta sui voli in continuità territoriale da/per la Sardegna, per rispondere al marcato aumento della domanda registrato su tali collegamenti\". \r

\r

In pratica sono stati \"programmati 222 voli addizionali rispetto a quanto previsto dal Decreto di imposizione degli oneri, di cui 141 su Cagliari (108 da/per Linate e 33 da/per Roma Fiumicino) e 81 sulla rotta Alghero-Milano Linate, offrendo complessivamente 36800 posti incrementali rispetto al Decreto, di cui 23300 su Cagliari (17300 sa/per Milano Linate e 6000 da/per Roma Fiumicino) e 13500 su Alghero\".\r

\r

Rispetto al periodo dal 25 agosto al 3 settembre Ita fa sapere di avere programmato \"76 voli addizionali rispetto a quelli previsti dal Decreto, di cui 51 su Cagliari (36 da/per Milano Linate e 15 da/per Roma Fiumicino) e 25 sulla rotta Alghero-Milano Linate, per un'offerta complessiva di 12250 posti addizionali. Di questi 76 voli, 34 erano già stati pianificati strutturalmente, mentre 42 sono stati aggiunti a ridosso delle date di operatività per far fronte alle criticità derivanti dall'altissima percentuale di riempimento degli aeromobili\".\r

\r

Ita sottolinea anche \"di aver definito, in sede di gara, la propria offerta in termini di capacità sulla base delle frequenze previste dal Decreto, determinate secondo una stima della domanda che ha tenuto conto anche della situazione emergenziale della pandemia da Covid-19; le esigenze di mobilità e la elevatissima domanda riscontrate in questa stagione estiva si sono rivelate molto superiori rispetto alle stime del Decreto, costringendo così la compagnia ad un massiccio ricorso all'aggiunta di capacità che, nello spirito del Decreto stesso, avrebbe dovuto essere limitata a 'circostanze contingenti' che avessero determinato una domanda di posti per singola tratta superiore al 91% dell'offerta complessiva giornaliera\".\r

\r

Il vettore conclude sottolineando il \"continuo monitoraggio della capacità disponibile valutando tempestivamente, in caso di carenza di posti disponibili, incrementi dell'offerta\".","post_title":"Ita Airways in Sardegna: \"In agosto notevole aumento della capacità\"","post_date":"2023-08-31T09:51:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693475507000]}]}}