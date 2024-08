Partito il primo volo della low cost T’Way Air da Roma a Seul. La rotazione sarà trisettimanale E’ partito ieri sera il primo volo diretto della low-cost coreana T’wai Air da Roma Fiumicino a Seul. La compagnia opererà tre voli settimanali (il martedì, il giovedì e la domenica) dalla capitale italiana a quella coreana, dallo scalo Leonardo da Vinci di Fiumicino all’aeroporto internazionale di Incheon. Il volo partirà da Roma alle ore 21:15 e arriverà a Seul alle 16:10 locali del giorno successivo. La connessione di ritorno partirà invece dalla Corea alle 12:35 e atterrerà nella capitale alle 19:15. Le tratte saranno operate con Airbus A330-200 da 246 posti, di cui 18 in class business saver. I passeggeri business ed economy potranno usufruire di due pasti omaggio per il viaggio di sola andata. “Siamo entusiasti di presentare un nuovo volo diretto da Roma a Seul – sottolinea Hong-Geun Jeong, amministratore delegato di T’way Air -. Questa nuova rotta faciliterà gli scambi tra Corea e Italia”. “Diamo il più caloroso dei benvenuti a T’Way Air, nuova compagnia aerea per lo scalo di Fiumicino – gli fa eco Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma –. Questo nuovo volo per Seul contribuirà ulteriormente alla differenziazione dell’offerta su una direttrice di primaria importanza: oltre alla sua strategicità in ottica di connessione tra l’Italia e l’Asia, Seul rappresenta infatti uno dei mercati intercontinentali del Far East più rilevanti per Roma, con una crescita di traffico che nei primi sette mesi del 2024 si attesta al +24% rispetto allo scorso anno”. Lo scorso maggio, T’way Air ha effettuato il suo volo inaugurale verso Zagabria, in Croazia, come prima destinazione in Europa. Il 28 agosto inaugurerà invece il volo Parigi-Seul. La compagnia prevede di continuare a espandere il proprio network, aggiungendo altre destinazioni, tra cui Barcellona e Francoforte, nella seconda metà di quest’anno Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473057 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Escursioni a piedi sei giorni a settimana e in bike cinque giorni a settimana, accompagnati dai proprietari o dalle guide certificate. E' la proposta di fine estate per gli amanti della vacanza attiva dell'Excelsior Dolomites Life Resort di San Viglio di Marebbe. Ma non finisce qui. Perché a tavola sono protagoniste le materie prime dei piccoli produttori locali e dell’Alto Adige, utilizzate per antiche ricette altoatesine con contaminazioni dell'alta cucina mediterranea e internazionale. Anche il wellness è dedicato alla natura con trattamenti a base di erbe alpine, fiori di montagna e legno di cirmolo. La grande attenzione del resort ai temi dell’ecosostenibilità gli è poi valsa la prestigiosa certificazione del Global sustainable tourism council e il marchio Sostenibilità Alto Adige. Per i bambini e i ragazzi, infine, sono a disposizione Kids e Junior club con tante attività indoor per giocare. L’offerta Late Summer, valida dal 2 settembre al 22 ottobre 2023, comprende sette pernottamenti con Dolomites Life pensione gourmet ¾ plus (buffet di colazione a tema, pranzo leggero, buffet pomeridiano con snack dolci e salati, frutta, succhi e tè, e menu serale gourmet di quattro portate con particolare attenzione ai prodotti regionali e stagionali, Excelsior cocktail bar con cocktail show); Dolomites Life fit & fun outdoor & indoor plus con nuova #dolomiteswall sulla parete esterna del resort con percorso di arrampicata e via ferrata; Dolomites Life hiking plus con escursioni guidate sei giorni a settimana insieme alle guide certificate e alla famiglia Call; Dolomites Life bike plus con tour guidati insieme al padrone di casa Werner Call e alle guide certificate della Bike school San Vigilio (a pagamento), noleggio di nuove mountain bike ed e-bike (a pagamento); Holidaypass: navetta gratuita per il parco naturale e il passo Furcia e utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici in tutto l'Alto Adige; Wellness & spa plus su 2.500 mq: Dolomites Sky spa riservata esclusivamente agli adulti con piscina panoramica, Dolomites family spa per famiglie con bambini con piscine e saune dress-on, castello di Dolasilla con private spa suite e una vasta gamma di trattamenti spa esclusivi. Prezzo a partire da 1.043 euro a persona in camera doppia Fanes. [post_title] => Escursioni, benessere ed esperienze gourmet per la fine dell'estate all'Excelsior Dolomites Life [post_date] => 2024-08-09T13:42:51+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723210971000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473054 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' partito ieri sera il primo volo diretto della low-cost coreana T'wai Air da Roma Fiumicino a Seul. La compagnia opererà tre voli settimanali (il martedì, il giovedì e la domenica) dalla capitale italiana a quella coreana, dallo scalo Leonardo da Vinci di Fiumicino all'aeroporto internazionale di Incheon. Il volo partirà da Roma alle ore 21:15 e arriverà a Seul alle 16:10 locali del giorno successivo. La connessione di ritorno partirà invece dalla Corea alle 12:35 e atterrerà nella capitale alle 19:15. Le tratte saranno operate con Airbus A330-200 da 246 posti, di cui 18 in class business saver. I passeggeri business ed economy potranno usufruire di due pasti omaggio per il viaggio di sola andata. "Siamo entusiasti di presentare un nuovo volo diretto da Roma a Seul - sottolinea Hong-Geun Jeong, amministratore delegato di T'way Air -. Questa nuova rotta faciliterà gli scambi tra Corea e Italia". “Diamo il più caloroso dei benvenuti a T’Way Air, nuova compagnia aerea per lo scalo di Fiumicino - gli fa eco Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma –. Questo nuovo volo per Seul contribuirà ulteriormente alla differenziazione dell’offerta su una direttrice di primaria importanza: oltre alla sua strategicità in ottica di connessione tra l’Italia e l’Asia, Seul rappresenta infatti uno dei mercati intercontinentali del Far East più rilevanti per Roma, con una crescita di traffico che nei primi sette mesi del 2024 si attesta al +24% rispetto allo scorso anno”. Lo scorso maggio, T'way Air ha effettuato il suo volo inaugurale verso Zagabria, in Croazia, come prima destinazione in Europa. Il 28 agosto inaugurerà invece il volo Parigi-Seul. La compagnia prevede di continuare a espandere il proprio network, aggiungendo altre destinazioni, tra cui Barcellona e Francoforte, nella seconda metà di quest'anno [post_title] => Partito il primo volo della low cost T'Way Air da Roma a Seul. La rotazione sarà trisettimanale [post_date] => 2024-08-09T13:27:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723210065000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472993 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo un tour internazionale di otto anni, partito da Leiden in Olanda nel 2016 per poi toccare l’Ermitage di San Pietroburgo e numerosi musei negli Usa e in Canada, torna da domani, venerdì 9 agosto al museo Egizio di Torino, il corredo funerario della regina Nefertari (1295-1255 a. C.). Curato da Enrico Ferraris, con la collaborazione di Cinzia Soddu, il nuovo allestimento è stato realizzato con il sostegno della fondazione Crt. Monili, amuleti, ushabti e calzari: sono alcuni dei reperti in esposizione, che ritornano nelle vetrine di inizio Novecento, volute da Ernesto Schiaparelli, all’epoca alla guida del museo Egizio e che nella valle delle Regine nei pressi di Luxor, nel 1904 scoprì la tomba di Nefertari. E’ nell’inverno 1903 che Schiaparelli avvia infatti la Missione archeologica italiana nel sito, dove con i colleghi egiziani e del nostro paese concentrerà le ricerche per tre anni. Oltre 40 furono le tombe scoperte, ma il ritrovamento più sensazionale fu proprio quello relativo alla regina Nefertari. In esposizione anche il modellino ligneo della tomba, fatto realizzare da Schiaparelli nei primi decenni del secolo scorso. La riproduzione offre la possibilità di guardare nei minimi dettagli il complesso ciclo di pitture dedicate al viaggio ultraterreno di Nefertari, che servì al Getty Conservation Institute da base per i restauri delle pitture originali negli anni Novanta. In occasione dell’apertura della sala, è atteso al museo un ospite d’eccezione: Tarek Tawfik, presidente dell'Associazione internazionale degli egittologi, direttore del Centro per gli studi archeologici e il patrimonio internazionale a Luxor, già direttore generale del Grand Egyptian Museum (Gem). Tawfik incontrerà il pubblico domani alle 18 nella sala conferenze dell’Egizio. Tra i temi toccati nel corso della sua conferenza le sfide da fronteggiare per rendere nuovamente accessibile la tomba di Nefertari, al momento chiusa al pubblico, al contempo preservandone le decorazioni parietali. In occasione delle festività di Ferragosto, tra il 15 e il 17 agosto 2024, l’Egizio effettuerà l’orario prolungato dalle 9 alle 20. [post_title] => Dopo un tour internazionale di otto anni il corredo di Nefertari torna all'Egizio di Torino [post_date] => 2024-08-08T12:51:11+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723121471000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472920 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha debuttato ieri l'Espresso Versilia, il nuovo collegamento Milano – Livorno di Fs Treni Turistici Italiani, ideato per collegare il capoluogo lombardo con alcune tra le più belle località delle Cinque Terre, per poi raggiungere Pisa e le spiagge della destinazione toscana. L'idea è quella di trasformare il viaggio da semplice spostamento a vera e propria esperienza: dalla carrozza ristorante, con menù che seguono la stagionalità e la tipicità della cucina made in Italy, al bar presente a bordo; dalle poltrone in compartimenti salottino di prima e seconda classe alla carrozza dotata di ampi spazi attrezzati, costantemente vigilata, per il trasporto di biciclette, equipaggiamento sportivo e grandi bagagli. E ancora: accoglienza dedicata al binario di partenza e gestione con staff ad hoc di bagagli, bici e attrezzature sportive. A bordo di tutti i convogli di Fs Treni Turistici Italiani è inoltre possibile ospitare anche gli animali domestici. Il treno viaggerà ogni martedì e giovedì dal 6 agosto al 26 settembre con partenza da Milano alle 10.35 e arrivo a Livorno Centrale alle 15.42. Fermate intermedie nelle stazioni di Pavia (11.11), Genova Piazza Principe (12.19), S. Margherita Ligure-Portofino (13.10), Monterosso (14.03), Corniglia (14.12), Riomaggiore (14.18), Carrara-Avenza (14.44), Massa Centro (14.51), Forte dei Marmi (14.57), Pietrasanta (15.01), Camaiore Lido-Capezzano (15.03), Viareggio (15.07), Torre del Lago-Puccini (15.12), Pisa (15.28). Il ritorno da Livorno Centrale è alle ore 16.50 con arrivo a Milano Centrale alle 23.05. [post_title] => E' partito ieri da Milano il primo Espresso Versilia di Fs Treni Turistici Italiani [post_date] => 2024-08-07T11:37:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723030624000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472828 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un protocollo d’intesa per tutelare le tartarughe marine che nidificano sui litorali italiani. Nell’ambito del progetto europeo Life Turtlenest, Th Resorts e Legambiente si sono impegnate a collaborare per l’attuazione di un programma comune, che prevede l'adozione di un codice di condotta, rivolto agli operatori turistici in ambito balneare per una corretta gestione delle spiagge e finalizzato alla tutela delle tartarughe marine e dei loro nidi. “Il nostro impegno verso la sostenibilità e la tutela delle coste è al centro della nostra missione aziendale - sottolinea il sustainability manager Th Resorts, Giacomo Fasitta -. La collaborazione con Legambiente è nata quando abbiamo scoperto che le tartarughe marine avevano scelto l’anno scorso alcune delle nostre spiagge per nidificare. Questo evento ci ha spinto a prendere parte attivamente al progetto Life Turtlenest. Crediamo infatti fermamente che la salvaguardia delle tartarughe Caretta caretta sia una responsabilità condivisa e siamo orgogliosi di contribuire alla protezione di questi preziosi habitat. Attraverso l'adozione di pratiche sostenibili e la sensibilizzazione dei nostri ospiti, ci impegniamo a preservare l'ambiente naturale per le generazioni future”. Le realtà coinvolte nel progetto Life Turtlenest hanno in particolare ottenuto il riconoscimento di Lidi amici delle tartarughe marine, a testimonianza del loro impegno. Legambiente ha inoltre concesso un’apposita bandiera, che deve essere esposta in loco. Nello specifico, i resorts Th che hanno preso parte all’iniziativa si trovano a Ostuni, Ortano, Marina di Sibari, Marina di Pisticci, Capo Rizzuto e Le Castella. Coinvolti nel progetto anche i villaggi Touring gestiti da Th presso le isole Tremiti, La Maddalena e Marina di Camerota. Il protocollo prevede che gli operatori balneari vengano formati per riconoscere le tracce di tartaruga marina e adottare le regole da seguire in caso di presenza di nidi o di piccoli. Vengono istruiti anche a diffondere le informazioni corrette ai turisti sui comportamenti più idonei per non danneggiare i nidi e non spaventare gli esemplari in cerca di un luogo appartato. [post_title] => Al via una collaborazione Th Resorts e Legambiente per la tutela delle tartarughe marine [post_date] => 2024-08-06T10:08:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722938906000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472801 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel 2024 ci saranno già quattro manifestazioni contro il turismo a Maiorca, il che indica come sia aumentata la sensibilità alla saturazione turistica da quando governa il Partito Popolare. Perché l'11 agosto i movimenti sociali che hanno organizzato le precedenti proteste inviteranno ancora una volta i loro sostenitori a scendere in piazza. Pochi i cambiamenti rispetto alle ultime proteste. Il motto sarà “Posem límits al turisme”, che non necessita di traduzione. Il messaggio è che bisogna scendere in piazza, organizzarsi e protestare chiedendo un cambiamento reale per limitare gli impatti del turismo. E inoltre chiedere un cambiamento nel modello economico. “Vogliamo un cambio di rotta affinché i diritti di tutti siano garantiti e la natura sia rispettata e tutelata”. L'elenco delle rivendicazioni, ovviamente, si ripete: accesso a alloggi dignitosi, fine della speculazione immobiliare, lotta contro la gentificazione e l'espulsione delle persone dai propri quartieri, miglioramento dei servizi pubblici, rigenerazione delle aree naturali, rispetto della propria lingua e, già che ci siamo, lavori dignitosi e ben retribuiti. [post_title] => Malaga, l'11 agosto si prepara un'altra manifestazione contro il turismo [post_date] => 2024-08-05T13:08:07+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722863287000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472733 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prorogato al 12 settembre il termine ultimo per presentare le domande per accedere a FRI-Tur, l’incentivo che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Lo comunica il Ministero del Turismo. FRI-Tur è l’incentivo che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Previsto dal Pnrr, è promosso dal Ministero del Turismo ed è gestito da Invitalia. La dotazione finanziaria è di 780 milioni di euro, con ulteriori 600 milioni di finanziamenti bancari attivati per questa misura. Si potrà inserire la candidatura del proprio progetto sulla piattaforma specifica sul sito di Invitalia [post_title] => Prorogato al 12 settembre il termine per accedere a Fri-Tur [post_date] => 2024-08-02T11:53:35+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722599615000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472725 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non si ferma il boom della ricettività diffusa: tra il 2014 ed il 2024 le imprese attive come case vacanze, affittacamere e B&B sono aumentate del 147%, raggiungendo le 34.975 unità. Un’esplosione che sta trasformando non solo il comparto ricettivo, ma anche le nostre città ed i nostri Paesi. La diffusione di piattaforme come Airbnb, infatti, ha reso più facile per i proprietari di immobili entrare nel mercato dell'affitto breve, e un maggiore numero di persone vede nelle locazioni turistiche un'opportunità di reddito aggiuntivo: sul solo AirBnB, ad agosto, sono in offerta oltre 700mila sistemazioni, di cui l’85% circa appartamenti riconvertiti all’ospitalità turistica, per la maggior parte gestiti direttamente dal proprietario. A stimarlo è Confesercenti, sulla base dei dati camerali e dell’analisi dei principali portali di locazione turistica. Il fenomeno è particolarmente forte nelle grandi città: nei comuni con oltre 250mila abitanti le imprese della ricettività diffusa passano in dieci anni da 2.823 ad 8.579, con un incremento del 204%. Di poco inferiore quello registrato dai comuni tra 50 e 250mila residenti (+196%) e dalle località intermedie (+182% per i comuni tra 15 e 50mila abitanti). L’ondata del turismo diffuso non risparmia neanche piccoli e piccolissimi: case vacanze, affitti brevi e B&B crescono anche nelle località con una popolazione compresa tra 5 e 15mila abitanti (+136%) e nei micro-comuni con meno di 5mila residenti (+80%). Desertificazione “Complessivamente, una tripla metamorfosi per i nostri centri urbani: gli appartamenti diventano attività ricettive, i negozi ed i servizi essenziali spariscono e il commercio si dematerializza”, è il commento di Confesercenti. “Un fenomeno che va monitorato con attenzione: la deregolamentazione di fatto in cui si è sviluppato il mercato degli affitti brevi in Italia ha già portato a gravi squilibri, favorendo le non-imprese e svuotando molte località di residenti e sostituendole con turisti. Un processo che contribuisce a rendere meno sostenibili le imprese del commercio di vicinato, già in difficoltà per la concorrenza delle grandi catene e delle piattaforme di eCommerce, che grazie alla loro struttura multinazionale pagano in proporzione meno tasse. "Così si rischia di trasformare non solo le nostre località turistiche e i centri storici delle città d’arte in gusci vuoti, privi di servizi per chi vi abita tutto l'anno, ma di desertificare anche le località minori. Località dove sta diventando difficile persino trovare ATM e Bancomat attivi per ritirare denaro”. [post_title] => Esplosione della ricettività diffusa (+147%). Le città sono gusci vuoti [post_date] => 2024-08-02T11:42:09+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722598929000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472718 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Go4sea amplia la programmazione con una nuova sezione dedicata agli itinerari cinematografici: Go4Movie. Un'immersione virtuale nelle atmosfere dei film e serie tv più famose, trasferite poi in un pacchetto di viaggio che permetterà di vivere non solo i set ma anche le location che hanno fatto da sfondo a storie indimenticabili del grande e piccolo schermo. Le alternative sono numerose e spaziano un po' in tutto il mondo: Bali, per una fuga romantica, in stile Ticket to Paradise, tra tramonti dorati e resort accoglienti; Sud America, sulle orme di Ernesto Che Guevara, nel film I Diari della Motocicletta. Una (indimenticabile) notte da leoni a Bangkok o a Las Vegas, con le sue luci scintillanti ripercorse anche nello spettacolare pellicola Ocean Eleven. Dai paesaggi montuosi innevati dell’Alaska di Into the wild o dell’Islanda nei Sogni segreti di Walter Mitty, ai deserti sconfinati, meta delle quattro eroine di Sex and the City, dai boschi incantati di Memorie di una Geisha alla memorabile “corsetta” che attraversa gli Stati Uniti di Forrest Gump, passando dal Molo di Santa Monica alla Monument Valley. O, ancora, le risaie e le terrazze di Tegalalang in Indonesia percorse da Julia Roberts in bicicletta in Mangia, Prega, Ama; il Bradbury Building a downtown Los Angeles dove sono state girate le ipnotiche scene di Blade Runner; i colori e le atmosfere del Rajastan de Il treno per Darjelin e le atmosfere noire dell’Assassinio sul Nilo di Agatha Christie o l'outback australiano proposto in diverse pellicole da Russel Crowe, Hugh Jackman e Paul Hogan (alias Mr. Cocodrile Dundee). "Prima del viaggio esiste il richiamo al viaggio, la necessità ancestrale al movimento, alla novità ed in generale alla scoperta - spiega Sara Ferraro, responsabile marketing e comunicazione del to -. L'innesco in questo caso è il film. Una scenografia rimasta nell’ immaginario, una sequenza che ha scatenato emozioni...un luogo evocativo che muove all'esperienza, non più virtuale ma reale". "Un’idea di viaggio così speciale deve partire da quello che sogniamo ad occhi aperti, dalla fantasia, dalla volontà di creare qualcosa di nuovo che solo un essere umano può proporre con tutta l’empatia e l’assertività che lo contraddistingue - sottolinea il ceo di Go4sea, Tommaso Valenzano -. Per chi ama il cinema e l'avventura, e non solo (nessuno spoiler ma stiamo lavorando, “ascoltando e leggendo” ), non c'è modo migliore di viaggiare, scoprendo che a volte la realtà può essere ancor più straordinaria delle storie proiettate sul grande schermo. [post_title] => Go4sea: nuova programmazione dedicata agli itinerari cinematografici, Go4Movie [post_date] => 2024-08-02T11:28:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722598129000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "partito il primo volo della low cost tway air da roma a seul la rotazione sara trisettimanale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":68,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":814,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473057","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Escursioni a piedi sei giorni a settimana e in bike cinque giorni a settimana, accompagnati dai proprietari o dalle guide certificate. E' la proposta di fine estate per gli amanti della vacanza attiva dell'Excelsior Dolomites Life Resort di San Viglio di Marebbe. Ma non finisce qui. Perché a tavola sono protagoniste le materie prime dei piccoli produttori locali e dell’Alto Adige, utilizzate per antiche ricette altoatesine con contaminazioni dell'alta cucina mediterranea e internazionale. Anche il wellness è dedicato alla natura con trattamenti a base di erbe alpine, fiori di montagna e legno di cirmolo. La grande attenzione del resort ai temi dell’ecosostenibilità gli è poi valsa la prestigiosa certificazione del Global sustainable tourism council e il marchio Sostenibilità Alto Adige. Per i bambini e i ragazzi, infine, sono a disposizione Kids e Junior club con tante attività indoor per giocare.\r

\r

L’offerta Late Summer, valida dal 2 settembre al 22 ottobre 2023, comprende sette pernottamenti con Dolomites Life pensione gourmet ¾ plus (buffet di colazione a tema, pranzo leggero, buffet pomeridiano con snack dolci e salati, frutta, succhi e tè, e menu serale gourmet di quattro portate con particolare attenzione ai prodotti regionali e stagionali, Excelsior cocktail bar con cocktail show); Dolomites Life fit & fun outdoor & indoor plus con nuova #dolomiteswall sulla parete esterna del resort con percorso di arrampicata e via ferrata; Dolomites Life hiking plus con escursioni guidate sei giorni a settimana insieme alle guide certificate e alla famiglia Call; Dolomites Life bike plus con tour guidati insieme al padrone di casa Werner Call e alle guide certificate della Bike school San Vigilio (a pagamento), noleggio di nuove mountain bike ed e-bike (a pagamento); Holidaypass: navetta gratuita per il parco naturale e il passo Furcia e utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici in tutto l'Alto Adige; Wellness & spa plus su 2.500 mq: Dolomites Sky spa riservata esclusivamente agli adulti con piscina panoramica, Dolomites family spa per famiglie con bambini con piscine e saune dress-on, castello di Dolasilla con private spa suite e una vasta gamma di trattamenti spa esclusivi. Prezzo a partire da 1.043 euro a persona in camera doppia Fanes.","post_title":"Escursioni, benessere ed esperienze gourmet per la fine dell'estate all'Excelsior Dolomites Life","post_date":"2024-08-09T13:42:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1723210971000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473054","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' partito ieri sera il primo volo diretto della low-cost coreana T'wai Air da Roma Fiumicino a Seul. La compagnia opererà tre voli settimanali (il martedì, il giovedì e la domenica) dalla capitale italiana a quella coreana, dallo scalo Leonardo da Vinci di Fiumicino all'aeroporto internazionale di Incheon.\r

\r

Il volo partirà da Roma alle ore 21:15 e arriverà a Seul alle 16:10 locali del giorno successivo. La connessione di ritorno partirà invece dalla Corea alle 12:35 e atterrerà nella capitale alle 19:15. Le tratte saranno operate con Airbus A330-200 da 246 posti, di cui 18 in class business saver. I passeggeri business ed economy potranno usufruire di due pasti omaggio per il viaggio di sola andata.\r

\r

\"Siamo entusiasti di presentare un nuovo volo diretto da Roma a Seul - sottolinea Hong-Geun Jeong, amministratore delegato di T'way Air -. Questa nuova rotta faciliterà gli scambi tra Corea e Italia\". “Diamo il più caloroso dei benvenuti a T’Way Air, nuova compagnia aerea per lo scalo di Fiumicino - gli fa eco Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma –. Questo nuovo volo per Seul contribuirà ulteriormente alla differenziazione dell’offerta su una direttrice di primaria importanza: oltre alla sua strategicità in ottica di connessione tra l’Italia e l’Asia, Seul rappresenta infatti uno dei mercati intercontinentali del Far East più rilevanti per Roma, con una crescita di traffico che nei primi sette mesi del 2024 si attesta al +24% rispetto allo scorso anno”.\r

\r

Lo scorso maggio, T'way Air ha effettuato il suo volo inaugurale verso Zagabria, in Croazia, come prima destinazione in Europa. Il 28 agosto inaugurerà invece il volo Parigi-Seul. La compagnia prevede di continuare a espandere il proprio network, aggiungendo altre destinazioni, tra cui Barcellona e Francoforte, nella seconda metà di quest'anno","post_title":"Partito il primo volo della low cost T'Way Air da Roma a Seul. La rotazione sarà trisettimanale","post_date":"2024-08-09T13:27:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1723210065000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472993","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo un tour internazionale di otto anni, partito da Leiden in Olanda nel 2016 per poi toccare l’Ermitage di San Pietroburgo e numerosi musei negli Usa e in Canada, torna da domani, venerdì 9 agosto al museo Egizio di Torino, il corredo funerario della regina Nefertari (1295-1255 a. C.). Curato da Enrico Ferraris, con la collaborazione di Cinzia Soddu, il nuovo allestimento è stato realizzato con il sostegno della fondazione Crt. Monili, amuleti, ushabti e calzari: sono alcuni dei reperti in esposizione, che ritornano nelle vetrine di inizio Novecento, volute da Ernesto Schiaparelli, all’epoca alla guida del museo Egizio e che nella valle delle Regine nei pressi di Luxor, nel 1904 scoprì la tomba di Nefertari. E’ nell’inverno 1903 che Schiaparelli avvia infatti la Missione archeologica italiana nel sito, dove con i colleghi egiziani e del nostro paese concentrerà le ricerche per tre anni. Oltre 40 furono le tombe scoperte, ma il ritrovamento più sensazionale fu proprio quello relativo alla regina Nefertari.\r

\r

In esposizione anche il modellino ligneo della tomba, fatto realizzare da Schiaparelli nei primi decenni del secolo scorso. La riproduzione offre la possibilità di guardare nei minimi dettagli il complesso ciclo di pitture dedicate al viaggio ultraterreno di Nefertari, che servì al Getty Conservation Institute da base per i restauri delle pitture originali negli anni Novanta. In occasione dell’apertura della sala, è atteso al museo un ospite d’eccezione: Tarek Tawfik, presidente dell'Associazione internazionale degli egittologi, direttore del Centro per gli studi archeologici e il patrimonio internazionale a Luxor, già direttore generale del Grand Egyptian Museum (Gem). Tawfik incontrerà il pubblico domani alle 18 nella sala conferenze dell’Egizio. Tra i temi toccati nel corso della sua conferenza le sfide da fronteggiare per rendere nuovamente accessibile la tomba di Nefertari, al momento chiusa al pubblico, al contempo preservandone le decorazioni parietali.\r

\r

In occasione delle festività di Ferragosto, tra il 15 e il 17 agosto 2024, l’Egizio effettuerà l’orario prolungato dalle 9 alle 20.","post_title":"Dopo un tour internazionale di otto anni il corredo di Nefertari torna all'Egizio di Torino","post_date":"2024-08-08T12:51:11+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1723121471000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472920","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha debuttato ieri l'Espresso Versilia, il nuovo collegamento Milano – Livorno di Fs Treni Turistici Italiani, ideato per collegare il capoluogo lombardo con alcune tra le più belle località delle Cinque Terre, per poi raggiungere Pisa e le spiagge della destinazione toscana. L'idea è quella di trasformare il viaggio da semplice spostamento a vera e propria esperienza: dalla carrozza ristorante, con menù che seguono la stagionalità e la tipicità della cucina made in Italy, al bar presente a bordo; dalle poltrone in compartimenti salottino di prima e seconda classe alla carrozza dotata di ampi spazi attrezzati, costantemente vigilata, per il trasporto di biciclette, equipaggiamento sportivo e grandi bagagli. E ancora: accoglienza dedicata al binario di partenza e gestione con staff ad hoc di bagagli, bici e attrezzature sportive. A bordo di tutti i convogli di Fs Treni Turistici Italiani è inoltre possibile ospitare anche gli animali domestici.\r

\r

Il treno viaggerà ogni martedì e giovedì dal 6 agosto al 26 settembre con partenza da Milano alle 10.35 e arrivo a Livorno Centrale alle 15.42. Fermate intermedie nelle stazioni di Pavia (11.11), Genova Piazza Principe (12.19), S. Margherita Ligure-Portofino (13.10), Monterosso (14.03), Corniglia (14.12), Riomaggiore (14.18), Carrara-Avenza (14.44), Massa Centro (14.51), Forte dei Marmi (14.57), Pietrasanta (15.01), Camaiore Lido-Capezzano (15.03), Viareggio (15.07), Torre del Lago-Puccini (15.12), Pisa (15.28). Il ritorno da Livorno Centrale è alle ore 16.50 con arrivo a Milano Centrale alle 23.05.","post_title":"E' partito ieri da Milano il primo Espresso Versilia di Fs Treni Turistici Italiani","post_date":"2024-08-07T11:37:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1723030624000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472828","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un protocollo d’intesa per tutelare le tartarughe marine che nidificano sui litorali italiani. Nell’ambito del progetto europeo Life Turtlenest, Th Resorts e Legambiente si sono impegnate a collaborare per l’attuazione di un programma comune, che prevede l'adozione di un codice di condotta, rivolto agli operatori turistici in ambito balneare per una corretta gestione delle spiagge e finalizzato alla tutela delle tartarughe marine e dei loro nidi.\r

\r

“Il nostro impegno verso la sostenibilità e la tutela delle coste è al centro della nostra missione aziendale - sottolinea il sustainability manager Th Resorts, Giacomo Fasitta -. La collaborazione con Legambiente è nata quando abbiamo scoperto che le tartarughe marine avevano scelto l’anno scorso alcune delle nostre spiagge per nidificare. Questo evento ci ha spinto a prendere parte attivamente al progetto Life Turtlenest. Crediamo infatti fermamente che la salvaguardia delle tartarughe Caretta caretta sia una responsabilità condivisa e siamo orgogliosi di contribuire alla protezione di questi preziosi habitat. Attraverso l'adozione di pratiche sostenibili e la sensibilizzazione dei nostri ospiti, ci impegniamo a preservare l'ambiente naturale per le generazioni future”.\r

\r

Le realtà coinvolte nel progetto Life Turtlenest hanno in particolare ottenuto il riconoscimento di Lidi amici delle tartarughe marine, a testimonianza del loro impegno. Legambiente ha inoltre concesso un’apposita bandiera, che deve essere esposta in loco. Nello specifico, i resorts Th che hanno preso parte all’iniziativa si trovano a Ostuni, Ortano, Marina di Sibari, Marina di Pisticci, Capo Rizzuto e Le Castella. Coinvolti nel progetto anche i villaggi Touring gestiti da Th presso le isole Tremiti, La Maddalena e Marina di Camerota.\r

\r

Il protocollo prevede che gli operatori balneari vengano formati per riconoscere le tracce di tartaruga marina e adottare le regole da seguire in caso di presenza di nidi o di piccoli. Vengono istruiti anche a diffondere le informazioni corrette ai turisti sui comportamenti più idonei per non danneggiare i nidi e non spaventare gli esemplari in cerca di un luogo appartato.","post_title":"Al via una collaborazione Th Resorts e Legambiente per la tutela delle tartarughe marine","post_date":"2024-08-06T10:08:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1722938906000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472801","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2024 ci saranno già quattro manifestazioni contro il turismo a Maiorca, il che indica come sia aumentata la sensibilità alla saturazione turistica da quando governa il Partito Popolare. Perché l'11 agosto i movimenti sociali che hanno organizzato le precedenti proteste inviteranno ancora una volta i loro sostenitori a scendere in piazza.\r

\r

Pochi i cambiamenti rispetto alle ultime proteste. Il motto sarà “Posem límits al turisme”, che non necessita di traduzione.\r

\r

Il messaggio è che bisogna scendere in piazza, organizzarsi e protestare chiedendo un cambiamento reale per limitare gli impatti del turismo. E inoltre chiedere un cambiamento nel modello economico. “Vogliamo un cambio di rotta affinché i diritti di tutti siano garantiti e la natura sia rispettata e tutelata”.\r

\r

L'elenco delle rivendicazioni, ovviamente, si ripete: accesso a alloggi dignitosi, fine della speculazione immobiliare, lotta contro la gentificazione e l'espulsione delle persone dai propri quartieri, miglioramento dei servizi pubblici, rigenerazione delle aree naturali, rispetto della propria lingua e, già che ci siamo, lavori dignitosi e ben retribuiti.","post_title":"Malaga, l'11 agosto si prepara un'altra manifestazione contro il turismo","post_date":"2024-08-05T13:08:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1722863287000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472733","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prorogato al 12 settembre il termine ultimo per presentare le domande per accedere a FRI-Tur, l’incentivo che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Lo comunica il Ministero del Turismo.\r

\r

FRI-Tur è l’incentivo che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Previsto dal Pnrr, è promosso dal Ministero del Turismo ed è gestito da Invitalia. La dotazione finanziaria è di 780 milioni di euro, con ulteriori 600 milioni di finanziamenti bancari attivati per questa misura.\r

\r

Si potrà inserire la candidatura del proprio progetto sulla piattaforma specifica sul sito di Invitalia","post_title":"Prorogato al 12 settembre il termine per accedere a Fri-Tur","post_date":"2024-08-02T11:53:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1722599615000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472725","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non si ferma il boom della ricettività diffusa: tra il 2014 ed il 2024 le imprese attive come case vacanze, affittacamere e B&B sono aumentate del 147%, raggiungendo le 34.975 unità. Un’esplosione che sta trasformando non solo il comparto ricettivo, ma anche le nostre città ed i nostri Paesi.\r

\r

La diffusione di piattaforme come Airbnb, infatti, ha reso più facile per i proprietari di immobili entrare nel mercato dell'affitto breve, e un maggiore numero di persone vede nelle locazioni turistiche un'opportunità di reddito aggiuntivo: sul solo AirBnB, ad agosto, sono in offerta oltre 700mila sistemazioni, di cui l’85% circa appartamenti riconvertiti all’ospitalità turistica, per la maggior parte gestiti direttamente dal proprietario. A stimarlo è Confesercenti, sulla base dei dati camerali e dell’analisi dei principali portali di locazione turistica.\r

\r

Il fenomeno è particolarmente forte nelle grandi città: nei comuni con oltre 250mila abitanti le imprese della ricettività diffusa passano in dieci anni da 2.823 ad 8.579, con un incremento del 204%. Di poco inferiore quello registrato dai comuni tra 50 e 250mila residenti (+196%) e dalle località intermedie (+182% per i comuni tra 15 e 50mila abitanti). L’ondata del turismo diffuso non risparmia neanche piccoli e piccolissimi: case vacanze, affitti brevi e B&B crescono anche nelle località con una popolazione compresa tra 5 e 15mila abitanti (+136%) e nei micro-comuni con meno di 5mila residenti (+80%).\r

Desertificazione\r

“Complessivamente, una tripla metamorfosi per i nostri centri urbani: gli appartamenti diventano attività ricettive, i negozi ed i servizi essenziali spariscono e il commercio si dematerializza”, è il commento di Confesercenti.\r

\r

“Un fenomeno che va monitorato con attenzione: la deregolamentazione di fatto in cui si è sviluppato il mercato degli affitti brevi in Italia ha già portato a gravi squilibri, favorendo le non-imprese e svuotando molte località di residenti e sostituendole con turisti. Un processo che contribuisce a rendere meno sostenibili le imprese del commercio di vicinato, già in difficoltà per la concorrenza delle grandi catene e delle piattaforme di eCommerce, che grazie alla loro struttura multinazionale pagano in proporzione meno tasse.\r

\r

\"Così si rischia di trasformare non solo le nostre località turistiche e i centri storici delle città d’arte in gusci vuoti, privi di servizi per chi vi abita tutto l'anno, ma di desertificare anche le località minori. Località dove sta diventando difficile persino trovare ATM e Bancomat attivi per ritirare denaro”.","post_title":"Esplosione della ricettività diffusa (+147%). Le città sono gusci vuoti","post_date":"2024-08-02T11:42:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1722598929000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Go4sea amplia la programmazione con una nuova sezione dedicata agli itinerari cinematografici: Go4Movie. Un'immersione virtuale nelle atmosfere dei film e serie tv più famose, trasferite poi in un pacchetto di viaggio che permetterà di vivere non solo i set ma anche le location che hanno fatto da sfondo a storie indimenticabili del grande e piccolo schermo.\r

\r

Le alternative sono numerose e spaziano un po' in tutto il mondo: Bali, per una fuga romantica, in stile Ticket to Paradise, tra tramonti dorati e resort accoglienti; Sud America, sulle orme di Ernesto Che Guevara, nel film I Diari della Motocicletta. Una (indimenticabile) notte da leoni a Bangkok o a Las Vegas, con le sue luci scintillanti ripercorse anche nello spettacolare pellicola Ocean Eleven.\r

\r

Dai paesaggi montuosi innevati dell’Alaska di Into the wild o dell’Islanda nei Sogni segreti di Walter Mitty, ai deserti sconfinati, meta delle quattro eroine di Sex and the City, dai boschi incantati di Memorie di una Geisha alla memorabile “corsetta” che attraversa gli Stati Uniti di Forrest Gump, passando dal Molo di Santa Monica alla Monument Valley.\r

\r

O, ancora, le risaie e le terrazze di Tegalalang in Indonesia percorse da Julia Roberts in bicicletta in Mangia, Prega, Ama; il Bradbury Building a downtown Los Angeles dove sono state girate le ipnotiche scene di Blade Runner; i colori e le atmosfere del Rajastan de Il treno per Darjelin e le atmosfere noire dell’Assassinio sul Nilo di Agatha Christie o l'outback australiano proposto in diverse pellicole da Russel Crowe, Hugh Jackman e Paul Hogan (alias Mr. Cocodrile Dundee).\r

\r

\"Prima del viaggio esiste il richiamo al viaggio, la necessità ancestrale al movimento, alla novità ed in generale alla scoperta - spiega Sara Ferraro, responsabile marketing e comunicazione del to -. L'innesco in questo caso è il film. Una scenografia rimasta nell’ immaginario, una sequenza che ha scatenato emozioni...un luogo evocativo che muove all'esperienza, non più virtuale ma reale\".\r

\r

\"Un’idea di viaggio così speciale deve partire da quello che sogniamo ad occhi aperti, dalla fantasia, dalla volontà di creare qualcosa di nuovo che solo un essere umano può proporre con tutta l’empatia e l’assertività che lo contraddistingue - sottolinea il ceo di Go4sea, Tommaso Valenzano -. Per chi ama il cinema e l'avventura, e non solo (nessuno spoiler ma stiamo lavorando, “ascoltando e leggendo” ), non c'è modo migliore di viaggiare, scoprendo che a volte la realtà può essere ancor più straordinaria delle storie proiettate sul grande schermo.","post_title":"Go4sea: nuova programmazione dedicata agli itinerari cinematografici, Go4Movie","post_date":"2024-08-02T11:28:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1722598129000]}]}}