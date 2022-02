O’Leary: «Un eventuale accordo Ita-Lufthansa un vantaggio per Ryanair»

«E’ inevitabile una joint venture per Ita, che cosi diventa un vettore di feederaggio per Lufthansa sui due hub di Francoforte e Monaco. Una sussidiaria come Brussels Airlines, Swiss o Austrian. Un’operazione che invece di incidere sui nostri numeri ci darebbe più spazio per crescere. Numeri – ha detto Michael O’Leary, ceo di Ryanair alla presentazione della programmazione estiva da Roma – che dovrebbero toccare 165 milioni di passeggeri in totale nel 2023, con 50 milioni sull’Italia».

Su Roma quest’estate saranno 17 le rotte nuove su un totale delle 82 operate dalle due aeroporti della capitale per, e per tre giorni da oggi la compagnia lancia un’offerta speciale a partire da 19.90 euro per viaggi fino ad ottobre 2022. Queste le nuove rotte: Berlino, Bruxelles, Colonia, Cuneo, East Midlands, Fez, Figari, Gran Canaria, Cefalonia, Minorca, Praga, Preveza, Stoccolm, Tangeri, Trapani, Valencia e Zadar.

Tariffe

Per l’estata saranno 25 i nuovi aeromobili basati negli aeroporti italiani, portando il numero totale di aeromobili in Italia a 92, un investimento di 9 miliardi di dollari a supporto di 3.000 posti di lavoro nel settore dell’aviazione e oltre 40.00 nell’indotto.

«Per il periodo febbraio-aprile – ha proseguito O’Leary – le tariffe rimarranno basse ma da giugno e per tutto l’estate assisteremo a un rialzo, con tariffe più alte rispetto ai tempi pre-Covid. Questo perché ci sarà più richiesta per i viaggi a breve e medio raggio. Chi andrà in vacanze quest’estate non vorrà allontanarsi troppo da casa».

Cambiamenti post-Covid in vista anche per le agenzie di viaggio e i tour operator. «Si troveranno ridimensionati – ha concluso O’Leary -. Più specializzati e piccoli i primi, mentre gli operatori interverranno per viaggi complessi, come i gruppi o i viaggi di nozze. Per il medio e short-haul la richiesta è sempre più orientata verso le vendite online».