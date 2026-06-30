O’Leary: l’estate 2026 sarà un disastro per il controllo traffico aereo In un colloquio con The Independent, Michael O’Leary, ceo di Ryanair, ha previsto che l’estate del 2026 sarà “un altro disastro per il controllo del traffico aereo”, attribuendo la responsabilità principalmente alla persistente carenza di personale e ai frequenti scioperi dei controllori di volo francesi. «Non si tratta di limitazioni di capacità, bensì di carenza di personale addetto al controllo del traffico aereo; riteniamo che l’Unione Europea dovrebbe sanzionare i fornitori di servizi di controllo del traffico aereo qualora non dispongano di organici completi per la prima ondata di voli mattutini, in particolare nei fine settimana estivi. «Infatti, se si riesce a far partire la prima ondata di voli, il resto della giornata procederà sostanzialmente in orario.»



















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Il ceo evidenzia che sulla rotta da Milano il vettore «ha conquistato il 18% dei passeggeri, dato che inizia ad essere significativo, anche se penso che meritiamo di più. Aumentare la nostra brand awareness è uno degli aspetti su cui dobbiamo lavorare ulteriormente». Un traffico che per il «75% è leisure» con l'elevata componente di passeggeri americani per i quali l'Italia è destinazione di vacanza irrinunciabile.\r

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Ma aumenta anche la quota di passeggeri bt: «Ricordo che la nostra proposta vanta, comunque, prezzi accessibili: siamo in media più economici del 20-25%, a volte forse anche del 30%, rispetto alle altre compagnie aeree. E questo fa una grande differenza, sia per il target leisure, sia per quello business, che spesso include pmi che hanno preoccupazioni di bilancio».\r

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Da segnalare il recente inserimento al call center della compagnia di personale italiano «pronto a fornire qualsiasi tipo di risposta in lingua italiana ai passeggeri, per supportare la loro esperienza di viaggio o il prossimo viaggio che desiderano organizzare con noi. Un grande vantaggio rispetto a prima».\r

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","post_title":"La Compagnie si fa largo sul mercato Italia. Presto i nuovi aeromobili in flotta","post_date":"2026-06-30T12:08:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1782821335000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"517874","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si rafforza la collaborazione tra Corsica Sardinia Ferries e Farmina Pet Foods, per rendere ancora più piacevole l’esperienza di viaggio degli amici a quattro zampe a bordo delle Navi Gialle.\r

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L’obiettivo della compagnia è di offrire spazi dove i pet possono viaggiare accanto ai proprietari in un ambiente pensato anche per il loro comfort.\r

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A bordo, i cani possono accompagnare i loro proprietari in tutte le aree pubbliche della nave, anche al self-service e al ristorante, dove sono disponibili spazi dedicati.\r

I servizi\r

Le navi dispongono di cabine dedicate e i ponti esterni sono accessibili per passeggiate e momenti di relax, con apposite zone igiene.\r

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Grazie al rinnovo della partnership con Farmina Pet Foods, tutti gli amici a quattro zampe che viaggeranno a bordo delle navi della flotta riceveranno un omaggio: un gustoso assaggio dei prodotti Farmina.\r

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Per favorire una convivenza tranquilla e rispettosa durante la traversata, a bordo è affisso un vademecum delle buone maniere, con consigli utili e alcune regole, per viaggiare in serenità insieme al proprio amico a quattro zampe.\r

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«Il nostro vademecum facilita l’individuazione degli spazi dedicati e suggerisce ai proprietari dei cani alcune buone pratiche che garantiscano il benessere degli animali e il comfort di tutti i passeggeri - commenta Cristina Pizzutti, responsabile comunicazione e marketing di Corsica Sardinia Ferries -. Un piccolo e semplice galateo per rendere la traversata ancora più serena e piacevole per tutti».\r

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","post_title":"Corsica Sardinia Ferries, più attenzione e più spazi dedicati ai pet","post_date":"2026-06-30T12:03:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1782820982000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"517888","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A&K Sanctuary, la collezione di lodge e campi di lusso del gruppo A&K Travel, ha inaugurato il Kitirua Plains Lodge ad Amboseli, in Kenya, riportando l'operatore in quella zona del Paese dove Geoffrey Kent accompagnò i suoi primi clienti in safari nel 1962.\r

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La struttura\r

Come riporta Travel Weekly, la struttura, composta da 13 suite, sorge su una concessione privata al confine con il parco nazionale di Amboseli, a 10 minuti dall'ingresso principale del parco. Ogni suite si estende su quasi 120 metri quadrati e dispone di docce interne ed esterne, una vasca da bagno indipendente e una veranda privata ombreggiata. Sono disponibili anche due suite con due camere da letto, ideali per le famiglie. \r

L'ecosistema è uno dei più ricchi di elefanti in Africa: branchi composti da un massimo di 100 esemplari si spostano all'interno della concessione e il parco ospita leoni, leopardi, ghepardi e oltre 400 specie di uccelli. I safari sono guidati dal team di esperti di A&K e ogni ospite riceve un binocolo Leica per tutta la durata del soggiorno. Su richiesta, è possibile effettuare voli in mongolfiera all'alba, quando il Kilimangiaro si staglia sulle prime luci del giorno. Le visite alle comunità Masai completano l'esperienza.\r

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Progettato in collaborazione con Luxury Frontiers, il lodge è alimentato a energia solare ed è stato costruito per integrarsi armoniosamente nel paesaggio circostante. Nell'ambito del suo più ampio impegno a favore della comunità, A&K sta sostenendo la costruzione della scuola materna Kitirua Nalepu, adiacente alla proprietà, la cui apertura è prevista per agosto.\r

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Kitirua si unisce al circuito keniota di A&K Sanctuary, affiancando l'Olonana Lodge nel Masai Mara e il Tambarare Camp nella riserva di Ol Pejeta. ","post_title":"A&K Sanctuary inaugura il Kitirua Plains Lodge ad Amboseli","post_date":"2026-06-30T11:58:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1782820687000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"517881","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_517902\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ada Bentivoglio[/caption]\r

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Dimensione Sicilia consolida il proprio percorso verso un turismo più sostenibile. Tappa fondamentale è stato il riconoscimento conseguito come Travelife Partner.\r

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La scelta di intraprendere il percorso Travelife nasce da una visione condivisa del management di Dimensione Sicilia, che da oltre quarant’anni opera nel settore dell’incoming turistico in Sicilia con l’obiettivo di promuovere l’isola, il suo patrimonio culturale, le comunità locali e le esperienze autentiche del territorio. Per l’azienda, il riconoscimento di Travelife Partner rappresenta un punto di partenza importante: uno strumento per dare struttura a un impegno già presente nella propria identità e per sviluppare, con metodo e continuità, un modello di lavoro sempre più attento alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.\r

Travelife Partner\r

Travelife è un programma internazionale dedicato alla sostenibilità per tour operator e agenzie di viaggio. Il livello Partner riconosce l’impegno delle aziende che rispettano oltre 100 criteri legati alla gestione interna, ai rapporti con i fornitori, alla costruzione dei prodotti turistici e alla comunicazione con i clienti.\r

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In questa prospettiva, la sostenibilità non viene interpretata da Dimensione Sicilia come uno slogan, ma come un processo progressivo da integrare nella quotidianità aziendale: dalla scelta dei partner alla sensibilizzazione dei viaggiatori, dalla valorizzazione delle comunità locali alla riduzione degli impatti ambientali. Il percorso intrapreso coinvolge lo staff, i fornitori, le strutture ricettive partner e i viaggiatori, con l’obiettivo di rendere più consapevole e responsabile ogni fase dell’esperienza di viaggio.\r

I tour\r

Un primo esempio concreto riguarda il tour Sicilian Secrets 8 giorni per il quale Dimensione Sicilia ha avviato un progetto di misurazione e compensazione delle emissioni residue insieme a Movesion, società specializzata in consulenza Esg e valutazione della carbon footprint, rendendo il prodotto carbon neutral. La misurazione dell’impatto di un viaggio rappresenta per Dimensione Sicilia un passaggio essenziale per comprenderne meglio gli effetti e individuare margini di miglioramento. L’obiettivo è sviluppare gradualmente un approccio fondato su azioni concrete, verificabili e coerenti con il territorio.\r

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","post_title":"Dimensione Sicilia prosegue nel percorso Travelife","post_date":"2026-06-30T11:25:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1782818712000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"517869","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Azamara Cruises ha annunciato una partnership globale con Premier Golf per lanciare una serie di crociere dedicate al golf in Nord America, Europa, Gran Bretagna e Irlanda, Australasia, Sud America e Mediterraneo.\r

Il nuovo programma, come riporta TravelDailyNews, unisce gli itinerari di Azamara incentrati sulle destinazioni con l'esperienza di Premier Golf nei viaggi di golf, offrendo agli ospiti l'accesso ad alcuni dei campi da golf più famosi al mondo attraverso pacchetti golf personalizzati.\r

I campi selezionati\r

Alcune crociere golfistiche Azamara selezionate offriranno l'opportunità di giocare su campi da golf prestigiosi come il Seven Mile Beach Golf Club in Tasmania, il Cabot Bordeaux Golf Club in Francia, il New South Wales Golf Club in Australia, Valderrama in Spagna, il Tokyo Golf Club in Giappone, il Royal Portrush nell'Irlanda del Nord, Kingsbarns in Scozia e l'Old Head of Kinsale in Irlanda.\r

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Il programma è stato ideato per gli appassionati di golf, i professionisti Pga, i golf club e i gruppi di affinità. Oltre alle esperienze di golf a terra, gli ospiti avranno accesso a programmi a tema golfistico a bordo e alla possibilità di soggiornare in resort con campi da golf prima e dopo la crociera.\r

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«Il golf e i viaggi hanno sempre condiviso uno spirito di scoperta, e questa partnership unisce queste passioni in un modo che si sposa perfettamente con l'approccio di Azamara all'esplorazione - ha dichiarato Dondra Ritzenthaler, amministratore delegato di Azamara -. Collaborare con Premier Golf ci permette di offrire ai nostri ospiti un accesso esclusivo ad alcune delle destinazioni golfistiche più rinomate al mondo, consentendo loro di godere del comfort delle nostre navi intime, di soste più lunghe nei porti e di un legame più profondo con i luoghi che visitiamo».\r

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Ogni crociera prevede la presenza a bordo di un professionista Pga e un programma di attività legate al golf, tra cui eventi di benvenuto e di commiato, conferenze e presentazioni didattiche, incontri sociali per gli appassionati di golf, esperienze golfistiche a terra e la possibilità di estendere la crociera o il soggiorno in un resort con campo da golf prima o dopo la crociera.\r

Azamara World Academy\r

Nell'ambito della partnership, Azamara e Premier Golf introdurranno anche una sezione dedicata a Premier Golf all'interno dell'Azamara World Academy. Il programma fornirà ai consulenti di viaggio formazione specializzata, risorse di vendita e strumenti a supporto della promozione e della vendita di crociere incentrate sul golf.\r

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«Noi di Premier Golf abbiamo sempre creduto che le migliori esperienze di golf al mondo meritino più di poche ore a terra, e in Azamara Cruises abbiamo trovato un partner che condivide pienamente questa filosofia - ha aggiunto Jason Vallee, chief operating officer di Premier Golf -. Le soste prolungate nei porti offrono ai nostri ospiti l'opportunità di immergersi completamente nelle destinazioni che abbiamo selezionato, dai fairway dell'Europa occidentale ai campi da golf asiatici e oltre. Il nostro programma porterà i nostri ospiti in luoghi che nessun altro programma di viaggio golfistico ha mai raggiunto in questo modo. Per i consulenti di viaggio che hanno supportato Premier Golf nel corso della nostra storia, questa partnership apre le porte a un nuovo prodotto». \r

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","post_title":"Azamara Cruises lancia le crociere riservate al golf insieme a Premier Golf","post_date":"2026-06-30T11:05:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1782817547000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"517872","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Indonesia sta valutando la possibilità di ampliare il proprio programma di esenzione dal visto, in linea con gli sforzi del governo volti ad attrarre un maggior numero di visitatori internazionali.\r

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Una proposta che ha messo in luce un crescente divario tra i funzionari del settore turistico, concentrati sull’incremento degli arrivi, e le autorità preposte all’immigrazione, preoccupate per la sicurezza, il controllo delle frontiere e la perdita di entrate.\r

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Come riferisce TravelMole, il ministero del turismo sta spingendo per una politica più ampia di “Visa-Free Visit”, sostenendo che requisiti di ingresso più agevoli sono fondamentali affinché l’Indonesia possa competere con le principali destinazioni del Sud-est asiatico, tra cui Malesia, Singapore, Thailandia e Vietnam, che offrono tutti l’accesso senza visto a una gamma più ampia di mercati.\r

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I funzionari del turismo affermano che ricerche internazionali dimostrano chiaramente che requisiti di visto meno rigidi aumentano il numero di visitatori, creano posti di lavoro e rafforzano l’economia.\r

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Tra il 2015 e il 2024 l’Indonesia ha concesso l’accesso senza visto ai cittadini di 165 paesi, per poi ridimensionare il programma a soli 16 paesi nel 2025 nell’ambito di una strategia di immigrazione più selettiva volta ad attrarre visitatori con un maggiore potere di spesa, rafforzando al contempo i controlli alle frontiere.\r

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Secondo uno studio congiunto del Wttc e di Oxford Economics, la precedente politica di esenzione dal visto dell’Indonesia ha tuttavia aumentato la domanda turistica internazionale del 24% e ha contribuito a creare circa 400.000 posti di lavoro.\r

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Sulla base dei dati relativi ai visitatori stranieri del 2018, il ministero del turismo stima che un programma di esenzione dal visto ampliato potrebbe aumentare la domanda di turismo in entrata fino al 32,4%.","post_title":"L'Indonesia valuta l'esenzione dal visto per un maggior numero di Paesi","post_date":"2026-06-30T11:05:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1782817542000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"517859","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cesi, in Umbria, sorge alle pendici del Monte Eolo e, secondo un'antica leggenda, proprio nelle viscere della montagna abitava Eolo, il dio dei venti.\r

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Protagonista del progetto \"Cesi Porta dell'Umbria\", rappresenta un’occasione per itinerari alternativi.\r

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\"Cesi Porta dell'Umbria\" è uno dei più importanti interventi italiani di rigenerazione dei borghi storici. Con un investimento di 20 milioni di euro, il progetto è stato selezionato come primo classificato in Umbria ed è entrato tra i ventuno progetti pilota nazionali finanziati dal ministero della cultura attraverso il Pnrr. Ospitalità diffusa, recupero di edifici storici, nuovi spazi culturali, servizi per il turismo outdoor e valorizzazione del patrimonio archeologico stanno dando vita a un nuovo modello di sviluppo che punta ad attrarre visitatori, nuove attività e nuovi residenti.\r

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Cesi racconta un territorio molto più ampio, dove storia, archeologia, natura e spiritualità convivono in pochi chilometri.\r

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A pochi minuti dal paese si incontra Carsulae, una delle città romane meglio conservate d'Italia, che comprende il foro, il teatro, l'anfiteatro, gli archi monumentali e le antiche strade romane, offrendo uno dei viaggi nel tempo più affascinanti dell'Italia centrale. Salendo invece verso Sant'Erasmo, il paesaggio cambia completamente. Qui, nascosto tra i boschi dei Monti Martani, si trova quello che viene considerato il sito fortificato preromano meglio conservato dell'Umbria. Ancora più in alto, sulla cima di Monte Torre Maggiore, gli scavi archeologici hanno riportato alla luce un importante santuario umbro-romano frequentato fin dal VI secolo avanti Cristo.\r

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Il viaggio continua all'interno del borgo. Cesi fu infatti la capitale delle antiche Terre Arnolfe, un territorio strategico conteso per secoli tra Papato e Impero. Ancora oggi mura medievali, torri di avvistamento, palazzi nobiliari e la Rocca raccontano un passato fatto di battaglie, alleanze e grandi famiglie.\r

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Passeggiando tra le strade del centro storico non mancano le curiosità. Palazzo Stocchi custodisce l'ingresso della Grotta Eolia, cavità naturale che si addentra nella montagna; la Chiesa di Sant'Andrea è stata costruita riutilizzando capitelli, iscrizioni e materiali provenienti dall'antica Carsulae; nella Chiesa di Santa Maria Assunta è conservato il prezioso dossale del Maestro di Cesi, uno dei capolavori della pittura medievale umbra.\r

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Ma Cesi è anche uno dei luoghi francescani più autentici dell'Umbria. Attraverso un sentiero immerso nei boschi si raggiunge la Romita di Cesi, dove San Francesco soggiornò nel 1213 in cerca di silenzio e contemplazione. Dopo secoli di abbandono, l'eremo è stato ricostruito pietra dopo pietra grazie all'opera di Fra Bernardino Barelli e di centinaia di giovani volontari provenienti da tutta Europa, tornando a essere un luogo di pace e spiritualità.\r

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Per chi ama vivere la montagna, Cesi è oggi anche una destinazione outdoor. Trekking, mountain bike, e-bike, arrampicata sulle falesie del Monte Eolo, parapendio e speleologia convivono con la possibilità di raggiungere in pochi minuti la Cascata delle Marmore, il Lago di Piediluco e la Valnerina, trasformando il borgo in una vera porta d'accesso all'Umbria meridionale.","post_title":"\"Cesi porta dell’Umbria\", investimenti per attrarre visitatori, nuove attività e nuovi residenti","post_date":"2026-06-30T10:54:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1782816897000]}]}}