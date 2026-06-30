A&K Sanctuary inaugura il Kitirua Plains Lodge ad Amboseli A&K Sanctuary, la collezione di lodge e campi di lusso del gruppo A&K Travel, ha inaugurato il Kitirua Plains Lodge ad Amboseli, in Kenya, riportando l’operatore in quella zona del Paese dove Geoffrey Kent accompagnò i suoi primi clienti in safari nel 1962. La struttura Come riporta Travel Weekly, la struttura, composta da 13 suite, sorge su una concessione privata al confine con il parco nazionale di Amboseli, a 10 minuti dall’ingresso principale del parco. Ogni suite si estende su quasi 120 metri quadrati e dispone di docce interne ed esterne, una vasca da bagno indipendente e una veranda privata ombreggiata. Sono disponibili anche due suite con due camere da letto, ideali per le famiglie. L’ecosistema è uno dei più ricchi di elefanti in Africa: branchi composti da un massimo di 100 esemplari si spostano all’interno della concessione e il parco ospita leoni, leopardi, ghepardi e oltre 400 specie di uccelli. I safari sono guidati dal team di esperti di A&K e ogni ospite riceve un binocolo Leica per tutta la durata del soggiorno. Su richiesta, è possibile effettuare voli in mongolfiera all’alba, quando il Kilimangiaro si staglia sulle prime luci del giorno. Le visite alle comunità Masai completano l’esperienza. Progettato in collaborazione con Luxury Frontiers, il lodge è alimentato a energia solare ed è stato costruito per integrarsi armoniosamente nel paesaggio circostante. Nell’ambito del suo più ampio impegno a favore della comunità, A&K sta sostenendo la costruzione della scuola materna Kitirua Nalepu, adiacente alla proprietà, la cui apertura è prevista per agosto. Kitirua si unisce al circuito keniota di A&K Sanctuary, affiancando l’Olonana Lodge nel Masai Mara e il Tambarare Camp nella riserva di Ol Pejeta. Condividi

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«L’attivazione della Trieste-Milano Linate in continuità territoriale rappresenta per Aeroitalia non solo un importante riconoscimento della nostra affidabilità operativa, ma anche una precisa assunzione di responsabilità verso il territorio e la sua comunità - ha dichiarato Gaetano Intrieri, ad di Aeroitalia -. Siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire un servizio quotidiano, efficiente e puntuale tra Friuli Venezia Giulia e Lombardia, rispondendo così alle esigenze non solo dei residenti, ma anche di turisti e operatori economici che scelgono queste regioni. Inoltre, con l’annuncio delle nuove rotte estive verso la Sardegna vogliamo favorire la scoperta e la condivisione di nuove mete, ampliando le opzioni di viaggio verso un’isola di straordinaria attrattività, tanto per il turismo quanto per le relazioni professionali».\r

«Il ripristino dei voli in continuità territoriale da e per Milano Linate rappresenta un risultato molto importante per il nostro territorio e per tutti i passeggeri che utilizzano Trieste Airport - ha sottolineato Fabio Gallo, ad di Trieste Airport -. Ringraziamo la Regione Friuli Venezia Giulia per aver attivato con tempestività il bando d’emergenza, garantendo la continuità di un collegamento strategico per la mobilità di cittadini, studenti e operatori economici.\r

«Per Trieste Airport si tratta di un servizio essenziale, che rafforza il ruolo dello scalo del Friuli Venezia Giulia e contribuisce a migliorare la connettività del territorio con il principale sistema economico del Paese. Desideriamo, inoltre, ringraziare Aeroitalia per aver scelto di investire su questo collegamento così rilevante per il territorio. Siamo soddisfatti di questa collaborazione che ad oggi, oltre allo sviluppo della continuità territoriale, rafforza i collegamenti su Olbia, collega Trieste e Salerno dallo scorso 24 maggio e inaugura la nuova rotta per Alghero, creando nuove opportunità di sviluppo e crescita a beneficio dei passeggeri, delle imprese e dell’intera regione».","post_title":"Aeroitalia da Trieste: non solo Milano Linate, ma anche voli stagionali su Olbia e Alghero","post_date":"2026-06-25T12:31:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1782390703000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"517576","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cbre Gi sta nuovamente puntando sul settore alberghiero. Secondo El Confidencial, la società di gestione patrimoniale starebbe negoziando l'acquisto di un portafoglio da Azora del valore di oltre 500 milioni di euro. Fonti consultate dal quotidiano economico indicano che l'accordo potrebbe essere finalizzato prima delle vacanze estive.\r

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Il portafoglio oggetto della negoziazione fa parte di Azora European Hotel & Lodging, il fondo alberghiero lanciato da Azora nel 2021. Secondo quanto riportato da Hosteltur, gli asset rappresenterebbero circa un terzo del fondo e la loro valutazione si aggirerebbe tra i 500 e i 600 milioni di euro.\r

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L'operazione si inserisce in un contesto di forte interesse da parte degli investitori per le strutture ricettive turistiche, soprattutto nei mercati dell'Europa meridionale, sostenuto dalla ripresa della domanda turistica, dal miglioramento dei ricavi alberghieri e dall'attrattiva delle destinazioni consolidate per i capitali istituzionali.\r

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Per Cbre Gi, l'accordo segnerebbe una nuova tappa nel segmento alberghiero. Fino a settembre 2025, il fondo deteneva un portafoglio di nove hotel gestiti da Silken in Spagna, tra cui strutture a Siviglia, Madrid, Bilbao, San Sebastián, Santander, Tenerife, Valladolid e Ciudad Real. Questo portafoglio, composto da circa 1.350 camere, è stato venduto a Hotusa per circa 250 milioni di euro.\r

Il progetto di Azora\r

Azora, dal canto suo, aveva già anticipato la sua intenzione di procedere con la rotazione degli asset del fondo Aehl. Javier Arús, partner responsabile del settore Hospitality & Leisure presso la società di gestione patrimoniale, aveva spiegato all'inizio dell'anno che l'azienda stava lavorando alla dismissione del portafoglio con l'obiettivo di massimizzarne il valore e restituire capitale agli investitori.\r

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Il portfolio internazionale di Azora comprende proprietà in Grecia (Sheraton Rhodes) e una forte presenza in Portogallo, in particolare in Algarve, con strutture come Vilalara Thalassa Resort, Tivoli Vilamoura, Tivoli Carvoeiro e Tivoli Alvor, oltre a The Lodge Hotel, la prima proprietà Autograph Collection a Porto. In Italia, possiede proprietà come Kalidria Hotel & Thalasso Spa, Alborea Ecolodge Resort, Serenusa Village, Sansicario Majestic, Is Serenas Badesi Village, Calaserena Village, Calanè Village e Valentino Village.\r

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","post_title":"Cbre Gi avvia una trattativa con Azora European Hotel & Lodging","post_date":"2026-06-25T11:26:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1782386787000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"517529","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via i lavori presso il cantiere da 135 milioni che in meno di 24 mesi darà vita al nuovo resort di Club Med. Ai piedi delle piste di Cesana Sansicario, la nuova struttura aggiungerà oltre 1000 posti letto all'offerta del territorio. In primo piano anche la ricaduta in termini occupazionali, grazie ai circa 500 nuovi posti di lavoro che creerà in zona. L'operazione, come si legge su La Stampa, è realmente entrata nel vivo, con l'entrata in azione nei terreni compresi tra la stazione di arrivo della telecabina di Cesana e la partenza della seggiovia Ski lodge-Sellette di una decina di ruspe e grossi escavatori da cava.\r

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Nei prossimi mesi sono attesi a Cesana oltre duecento operai che si alterneranno nelle fasi preliminari, nella costruzione vera e propria dei tre grandi edifici che ospiteranno camere e servizi del resort e poi negli allestimenti e nelle finiture della struttura identificata di livello \"premium\" da Club Med.\r

Occupazione elevata\r

Per Cesana la realizzazione del nuovo resort a 1700 metri di quota, con affaccio sulla vetta simbolo del monte Chaberton, rappresenta un momento di significativo rilancio. Con una garanzia di occupazione pari al 100% nel periodo invernale, e fino al 70% durante la bella stagione, dall'apertura al pubblico prevista nel dicembre 2028 il nuovo Club Med porterà ogni settimana oltre mille turisti in più nelle 500 camere del resort. \r

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Sindaci e imprenditori del territorio accompagneranno insieme alla regione la nascita del nuovo resort con investimenti coordinati dalla Sestrieres spa, sia in termini di potenziamento degli impianti di risalita che dei sistemi di innevamento programmato dell'intero domaine-skiable.","post_title":"Club Med Sansicario: cominciano i lavori","post_date":"2026-06-25T09:24:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1782379447000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"517361","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Creta Palace della catena Grecotel ha ufficialmente aperto i battenti a Rethymno.\r

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L'albergo di lusso fronte mare si trova sul mare, ai piedi della vivace e storica città di Rethymno, ed è stato completamente rinnovato. Nel cuore del resort, la nuova area piscine con quattro piscine a sfioro, adornate da lettini in acqua con vista sulla spiaggia sabbiosa. Le nuove camere, suite e le sistemazioni familiari offrono viste incantevoli.\r

Le sale lounge della hall, con ampie vetrate, e il luminoso Gold Bar sono circondati da giardini di frangipani, banani e alte palme, per una perfetta continuità tra interni ed esterni. La moderna gastronomia del Grecotel è preparata quotidianamente da una brigata di chef con ingredienti di prima qualità e viene servita in sette ristoranti e quattro bar. La spa e una palestra di lusso con le più moderne attrezzature Technogym e vista sulla piscina si aggiungono ai servizi offerti dal resort.Sulla spiaggia più lunga di Creta, aperta dall'alba al tramonto, debutta il Beach Club. \r

Il fiore all'occhiello del resort è anche il nuovo Village Quartier, con i suoi pavimenti in marmo ispirati all'Acropoli di Atene-\r

Dalla piazza si accede al nuovissimo King Minos e all'Aquapark, la zona avventura per eccellenza per famiglie e bambini. Quest'area comprende il mondo dei bambini Grecoland con i suoi animatori, una piscina con accesso graduale circondata da giardini e lettini, un complesso di scivoli acquatici e angoli gioco riforniti con snack e gelati.\r

Il Caretta Caretta - Nature Discovery Centre\r

Adiacente alla piazza del villaggio, il nuovo Caretta Caretta - Nature Discovery Centre combina un ampio orto produttivo, che rifornisce le cucine del resort con gli ingredienti che gli ospiti gustano nei loro piatti, e uno spazio didattico dedicato alla tartaruga marina Caretta Caretta.\r

Il Creta Palace entra a far parte di LuxMe Edition — Luxury Made Easy: l'esperienza top all inclusive della Grecia arriva sulla costa più leggendaria di Creta. Come emblema, una conchiglia.\r

Chi di noi non ha mai raccolto una conchiglia su una spiaggia, trovata in riva al mare o nella sabbia? Una conchiglia che abbiamo trasformato in un ciondolo, un talismano o un oggetto di bellezza.","post_title":"All inclusive di lusso: Grecotel inaugura a Rethymno il Creta Palace","post_date":"2026-06-23T11:12:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1782213178000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"517249","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Sublimis Boutique Hotel di Camogli, recente ingresso nel portfolio di Bwh Hotels sotto il brand d’alta gamma WorldHotels Elite, inaugura Sublu, la terrazza panoramica oggetto di un profondo intervento di restyling.\r

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«Il Sublimis Boutique Hotel rappresenta perfettamente la nostra visione di ospitalità: un legame autentico con il territorio unito alla forza di un brand globale - dichiara Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italy & South-East Europe . Con l’inaugurazione della terrazza Sublu non celebriamo solo un restyling d’eccellenza, ma introduciamo un nuovo modo di vivere l’hotel come hub di benessere, design e relazione, aperto alla comunità locale e ai viaggiatori internazionali».\r

L'hotel\r

Il Sublimis Boutique Hotel, WorldHotels Elite è un boutique hotel 4 stelle con 21 camere fronte mare, gestito da Siho, la società nata per guidare le strutture affiliate del gruppo. «L’ingresso di questa struttura nel portfolio gestito da Siho conferma l’efficacia di un modello capace di valorizzare l’identità distintiva dell’hotel attraverso una gestione patrimoniale e operativa altamente professionale - commenta Giovanni Simonetto, presidente di Siho - Il nostro obiettivo è garantire standard elevati e investimenti mirati, come il restyling di Sublu, in grado di generare valore concreto e duraturo».\r

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Già riconosciuto come esclusivo rifugio Adults Only, il Sublimis estende la sua filosofia di relax anche alla nuova terrazza: Sublu si prepara così a diventare un nuovo punto di riferimento per l’ospitalità della riviera. Lo spazio, aperto agli ospiti dell’hotel e al pubblico esterno, è pensato per accogliere momenti diversi della giornata – dalla colazione all’aperitivo al tramonto, fino alla cena – grazie a una progettazione che integra sedute lounge morbide e rilassate con sgabelli e sedute alte per un’esperienza più informale e dinamica. La terrazza ospiterà una proposta f&b costruita attorno ai prodotti del territorio, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze locali e offrire al pubblico esterno un’esperienza di aperitivo gourmet dalle 18 alle 22,30, mentre per gli ospiti dell’hotel Sublu sarà accessibile anche a pranzo e cena, oltre che per la colazione.\r

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Con una superficie complessiva di circa 210 metri quadrati, la terrazza offre circa 40 posti a sedere effettivi, configurandosi come un ambiente intimo, arioso e perfettamente integrato con il paesaggio.Il progetto di restyling, coordinato e sviluppato in stretta sinergia con l'ufficio fesign di Bwh Hotels, nasce dalla volontà di creare un’atmosfera elegante e raffinata. Tutti gli arredi sono firmati Pedrali. Il comfort visivo e la privacy degli ospiti sono assicurati da un progetto del verde sviluppato in collaborazione con Peirano Vivai.","post_title":"Sublimis boutique hotel Camogli inaugura Sublu, terrazza panoramica","post_date":"2026-06-22T12:54:17+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1782132857000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"517050","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tempo d'Africa. Come sottolineato dai dati diffusi dal Wttc, questo continente registrerà numeri in costante crescita anche nei prossimi anni. Un dato che i tour operator stanno considerando con grande attenzione, rinnovando e ampliando le proposte di viaggio verso quest'area del mondo. L'ultima notizia riguarda African Explorer, che ha presentato African Journey, la nuova linea dedicata a viaggi d’élite, che nasce in risposta alla crescente domanda di itinerari tailor made all’interno del segmento luxury. Con questo lancio, l’operatore mette a disposizione del comparto turistico nazionale un patrimonio di competenze, relazioni e conoscenza del territorio costruito in oltre cinquant'anni di attività sul Continente.\r

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Più che una collezione di itinerari, African Journey si propone come un atelier del viaggio su misura. Ogni esperienza viene costruita a partire dalle esigenze del cliente, combinando strutture selezionate, partner locali e attività esclusive sotto il coordinamento operativo sviluppato direttamente da African Explorer.\r

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«Negli ultimi anni il mercato ha subito una profonda trasformazione – spiega Alessandro Simonetti, titolare di African Explorer –. Chi sceglie African Journey non cerca semplicemente un safari esclusivo, ma un'architettura di viaggio fluida, flessibile e totalmente personalizzata sui propri ritmi. African Journey nasce come estensione couture del nostro know-how: non un'alternativa alla programmazione, ma la massima espressione del nostro potere contrattuale e relazionale sul campo, messo a disposizione del posizionamento commerciale delle agenzie partner».\r

Il cuore del progetto\r

Il cuore della linea non è la singola destinazione, ma la capacità di trasformare richieste complesse in proposte di viaggio concrete e realizzabili. Ogni proposta nasce dal confronto a tre tra l'agenzia, il cliente e i referenti locali, basandosi su una selezione di eco-boutique lodge e campi tendati di piccole dimensioni, spesso situati in aree remote e scelti per l’elevata flessibilità e per l’eccellenza del servizio. L'offerta comprende attività totalmente personalizzabili: dai safari privati ai voli panoramici in elicottero, dai trasferimenti in piccoli aeromobili alle escursioni specialistiche dedicate a interessi specifici del viaggiatore.\r

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«Quando un cliente cerca qualcosa che va oltre la programmazione standard, entra in gioco African Journey – conclude Simonetti – l'agenzia mantiene il proprio ruolo di consulente e di punto di riferimento per il cliente, mentre noi mettiamo a disposizione la nostra capacità operativa per trasformare un'idea di viaggio in un progetto concreto».\r

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L’11 marzo 1626 prendevano avvio gli interventi che avrebbero dato forma all’attuale struttura fortificata. A quattrocento anni e quattro mesi esatti da quella data, il Forte apre le porte a un percorso di valorizzazione che guarda al futuro, con un percorso espositivo permanente e l’integrazione di nuove tecnologie digitali per un racconto del monumento accessibile a tutti.\r

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La trasformazione è stata resa possibile grazie a un articolato programma di investimenti pubblici e privati.\r

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I lavori hanno interessato numerosi ambiti del complesso monumentale: dalla riqualificazione delle aree esterne e di una porzione della mulattiera alta al recupero di alcuni spazi del basso Forte destinati al nuovo percorso museale permanente; dal ripristino del vigneto storico, realizzato in collaborazione con i Produttori del Gavi, al restauro e alla messa in sicurezza dei bastioni e delle antiche garitte panoramiche. È stata inoltre realizzata una nuova biglietteria, rinnovata nei servizi e nelle tecnologie. Particolare attenzione è stata dedicata all’accessibilità e all’ampliamento dell’esperienza di visita.\r

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Il Forte si racconterà attraverso una nuova cartellonistica multilingue, un allestimento museale contemporaneo progettato anche per pubblici con disabilità e strumenti digitali basati sull’intelligenza artificiale, capaci di dare voce ai protagonisti della sua lunga storia. Sono stati inoltre completati la messa in sicurezza dell’Alto Forte per consentirne la fruizione pubblica, la realizzazione di una nuova aula didattica e l’installazione di ascensori e servoscala.\r

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Completamente rinnovata anche la sala conferenze, oggi dotata di nuove tecnologie, ledwall 4K full HD, impianti efficientati dal punto di vista energetico e soluzioni acustiche dedicate, pensate per renderla uno spazio al servizio della comunità e del territorio.\r

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Le celebrazioni dell’11 luglio prenderanno il via alle ore 10.30 con la presentazione degli interventi realizzati e una visita guidata. Dalle 16 il pubblico potrà partecipare all’inaugurazione della mostra d’arte \"Fammi un quadro del sole. Nel corso della giornata saranno inoltre organizzate visite all’Alto Forte.\r

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","post_title":"Forte di Gavi, dopo 400 anni un restyling all'insegna di tecnologie innovative","post_date":"2026-06-18T11:52:09+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1781783529000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516864","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"One&Only svela le novità per soggiorni indimenticabili all’insegna di glamour, raffinatezza e autenticità.\r

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Sulla costa ateniese di Glyfada, One&Only Aesthesis la partnership inedita con Burberry accende le aree comuni del resort: dalla piscina principale e i giardini ai campi da tennis e da padel.\r

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Il 2026 segna inoltre la prima stagione estiva del nuovo One&Only Moonlight Basin, inaugurato a novembre nel Montana, ideale perfetta per chi sogna una vacanza in stile cowboycore con 15 miglia di sentieri privati da percorrere a piedi, in bici o a cavallo.\r

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One&Only Palmilla inaugura quest’anno Masters of Flavour, festival gastronomico internazionale che porta sulle rive di Los Cabos alcuni dei nomi più celebri della cucina, della mixology e della ristorazione d’autore.\r

Nel corso di cinque giorni dal 18 al 22 agosto, gli ospiti del resort ed esterni possono partecipare a eventi immersivi che fondono la grande gastronomia internazionale con il ritmo rilassato di Baja.\r

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Sulla costa occidentale messicana, invece, One&Only Mandarina porta infinite opportunità di scoperta per gli ospiti più piccoli al KidsOnly Summer Camp, dove i giovani esploratori sono invitati a entrare in contatto con la natura, la cultura e la creatività attraverso esperienze immersive ispirate al territorio.\r

Immerso tra le colline del Parco Nazionale dei Vulcani di Virunga, One&Only Gorilla's Nest assicura incontri irripetibili e personali con i rari e maestosi gorilla di montagna che vagano liberi nel loro habitat naturale e accesso privilegiato a un'area protetta e un paesaggio maestoso che ospitano una ricca varietà di fauna selvatica, tra cui scimmie dorate e oltre 300 specie di uccelli.\r

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La stessa filosofia di ospitalità immersiva sostiene anche l'ecosistema protetto della foresta pluviale che circonda One&Only Nyungwe House nel Parco Nazionale di Nyungwe, la più antica foresta pluviale montana dell'Africa dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco nel settembre 2023 e secondo sito del Ruanda ad entrare nella prestigiosa lista.","post_title":"One & Only, da Burberry al Masters of Flavour le novità","post_date":"2026-06-17T12:41:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1781700104000]}]}}