Forte di Gavi, dopo 400 anni un restyling all’insegna di tecnologie innovative Il Forte di Gavi inaugura una nuova fase della sua storia. Sabato 11 luglio 2026 il monumento celebra i 400 anni dall’inizio dei lavori che trasformarono l’antico castello medievale nell’imponente fortezza moderna che ancora oggi domina il paesaggio, restituendosi al pubblico rinnovato negli spazi, nei servizi e nelle modalità di racconto. L’11 marzo 1626 prendevano avvio gli interventi che avrebbero dato forma all’attuale struttura fortificata. A quattrocento anni e quattro mesi esatti da quella data, il Forte apre le porte a un percorso di valorizzazione che guarda al futuro, con un percorso espositivo permanente e l’integrazione di nuove tecnologie digitali per un racconto del monumento accessibile a tutti. La trasformazione è stata resa possibile grazie a un articolato programma di investimenti pubblici e privati. I lavori hanno interessato numerosi ambiti del complesso monumentale: dalla riqualificazione delle aree esterne e di una porzione della mulattiera alta al recupero di alcuni spazi del basso Forte destinati al nuovo percorso museale permanente; dal ripristino del vigneto storico, realizzato in collaborazione con i Produttori del Gavi, al restauro e alla messa in sicurezza dei bastioni e delle antiche garitte panoramiche. È stata inoltre realizzata una nuova biglietteria, rinnovata nei servizi e nelle tecnologie. Particolare attenzione è stata dedicata all’accessibilità e all’ampliamento dell’esperienza di visita. Il Forte si racconterà attraverso una nuova cartellonistica multilingue, un allestimento museale contemporaneo progettato anche per pubblici con disabilità e strumenti digitali basati sull’intelligenza artificiale, capaci di dare voce ai protagonisti della sua lunga storia. Sono stati inoltre completati la messa in sicurezza dell’Alto Forte per consentirne la fruizione pubblica, la realizzazione di una nuova aula didattica e l’installazione di ascensori e servoscala. Completamente rinnovata anche la sala conferenze, oggi dotata di nuove tecnologie, ledwall 4K full HD, impianti efficientati dal punto di vista energetico e soluzioni acustiche dedicate, pensate per renderla uno spazio al servizio della comunità e del territorio. Le celebrazioni dell’11 luglio prenderanno il via alle ore 10.30 con la presentazione degli interventi realizzati e una visita guidata. Dalle 16 il pubblico potrà partecipare all’inaugurazione della mostra d’arte “Fammi un quadro del sole. Nel corso della giornata saranno inoltre organizzate visite all’Alto Forte. Condividi

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Sabato 11 luglio 2026 il monumento celebra i 400 anni dall’inizio dei lavori che trasformarono l’antico castello medievale nell’imponente fortezza moderna che ancora oggi domina il paesaggio, restituendosi al pubblico rinnovato negli spazi, nei servizi e nelle modalità di racconto.\r

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L’11 marzo 1626 prendevano avvio gli interventi che avrebbero dato forma all’attuale struttura fortificata. A quattrocento anni e quattro mesi esatti da quella data, il Forte apre le porte a un percorso di valorizzazione che guarda al futuro, con un percorso espositivo permanente e l’integrazione di nuove tecnologie digitali per un racconto del monumento accessibile a tutti.\r

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La trasformazione è stata resa possibile grazie a un articolato programma di investimenti pubblici e privati.\r

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I lavori hanno interessato numerosi ambiti del complesso monumentale: dalla riqualificazione delle aree esterne e di una porzione della mulattiera alta al recupero di alcuni spazi del basso Forte destinati al nuovo percorso museale permanente; dal ripristino del vigneto storico, realizzato in collaborazione con i Produttori del Gavi, al restauro e alla messa in sicurezza dei bastioni e delle antiche garitte panoramiche. È stata inoltre realizzata una nuova biglietteria, rinnovata nei servizi e nelle tecnologie. Particolare attenzione è stata dedicata all’accessibilità e all’ampliamento dell’esperienza di visita.\r

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Il Forte si racconterà attraverso una nuova cartellonistica multilingue, un allestimento museale contemporaneo progettato anche per pubblici con disabilità e strumenti digitali basati sull’intelligenza artificiale, capaci di dare voce ai protagonisti della sua lunga storia. Sono stati inoltre completati la messa in sicurezza dell’Alto Forte per consentirne la fruizione pubblica, la realizzazione di una nuova aula didattica e l’installazione di ascensori e servoscala.\r

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Completamente rinnovata anche la sala conferenze, oggi dotata di nuove tecnologie, ledwall 4K full HD, impianti efficientati dal punto di vista energetico e soluzioni acustiche dedicate, pensate per renderla uno spazio al servizio della comunità e del territorio.\r

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Le celebrazioni dell’11 luglio prenderanno il via alle ore 10.30 con la presentazione degli interventi realizzati e una visita guidata. Dalle 16 il pubblico potrà partecipare all’inaugurazione della mostra d’arte \"Fammi un quadro del sole. Nel corso della giornata saranno inoltre organizzate visite all’Alto Forte.\r

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“Ozmo per Lia 30 – Dentro la collezione” è dedicata a uno dei protagonisti dell’arte pubblica e pittura contemporanea italiana, Gionata Gesi, in arte OZMO, chiamato a confrontarsi con il patrimonio storico-artistico del Museo Lia attraverso un progetto site specific pensato per questo importante anniversario. Non solo, OZMO realizzerà anche quattro opere inedite che saranno acquisite dal Comune della Spezia ed entreranno a far parte della collezione civica.\r

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«Il Museo Civico 'Amedeo Lia' rappresenta uno tra i più importanti patrimoni culturali della nostra città – spiega Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia - custodisce opere di straordinario pregio artistico. Il traguardo dei trent'anni ci offre l'occasione per rinnovare la nostra profonda gratitudine alla famiglia Lia che, grazie al nuovo accordo, ha permesso di conservare e condividere nel nostro territorio un patrimonio di valore internazionale. Per celebrare questo importante anniversario abbiamo scelto di guardare al futuro, mettendo in dialogo la grande tradizione custodita dal Museo con i linguaggi dell'arte contemporanea, creando un confronto vivo e stimolante tra capolavori del passato e nuove espressioni artistiche. Con questo nuovo progetto Ozmo torna a confrontarsi con la nostra comunità e con uno dei luoghi simbolo della cultura spezzina, realizzando opere che entreranno a far parte del patrimonio civico, a testimonianza della volontà dell'Amministrazione di continuare a investire nella cultura”.\r

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La mostra, a cura di Andrea Marmori ed Anna Costantini, con allestimento di Emanuele Martera, sarà ospitata al Museo Lia dal 3 luglio al 3 dicembre, data di inaugurazione del museo nel 1996, e rappresenta l’appuntamento centrale delle celebrazioni per i trent’anni del Museo, insieme al restyling dell’ingresso museale e il ripensamento degli spazi dell’ex Info Point che saranno trasformati nel “Lia Next”, un luogo dedicato alla formazione, alla divulgazione, alla tecnologia e alla sperimentazione visiva.\r

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Il progetto espositivo nasce dal confronto diretto tra quattro capolavori della collezione permanente del Museo Lia e quattro nuove tele realizzate appositamente da Ozmo. Le opere antiche selezionate diventano così il punto di partenza per una rilettura contemporanea che non si limita all’omaggio o alla citazione, ma attiva un dialogo profondo tra epoche, tecniche, iconografie e sensibilità diverse.","post_title":"La Spezia celebra i 30 anni del Museo Lia con la mostra “Ozmo per Lia 30-Dentro la collezione”","post_date":"2026-06-18T11:39:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1781782758000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516944","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_449779\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Davide Galleri[/caption]\r

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Adalte aggiunge un nuovo fornitore sulla Grecia, Athens Express, specializzato sui mercati di lingua portoghese e spagnola e sigla accordi con due dmc di caratura mondiale – una con sede in Spagna e una in Giappone – i cui cataloghi saranno a disposizione dei partner di Adalte a partire da luglio e agosto.\r

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Per quanto riguarda la distribuzione, Adalte ha recentemente firmato un nuovo accordo di rappresentanza che si aggiunge a quelli già attivi in Italia, Spagna e Sud America. L'obiettivo è ampliare il proprio raggio d'azione e accreditarsi come la piattaforma di distribuzione elettronica di riferimento per circuiti e pacchetti turistici anche nei mercati di lingua inglese, partendo proprio dal Regno Unito.\r

L'offerta\r

L'offerta dei dmc partner di Adalte include già soluzioni dedicate ai mercati anglosassoni ma – come spiega il ceo, Davide Galleri – sarà un processo graduale, considerando che si stima che il solo mercato turistico outgoing del Regno Unito valga complessivamente circa 70 miliardi di sterline l'anno. «Il prodotto andrà ampliato e migliorato, come sempre avviene quando entriamo in contatto con i grandi distributori di mercati per noi nuovi. Le esigenze dei tour operator sono diverse e variano da mercato a mercato, solo con il tempo potremo soddisfare appieno la domanda che stimoleremo non appena il mercato conoscerà la nostra soluzione innovativa. I numeri sono enormi, per cui siamo curiosi ed entusiasti di iniziare questo nuovo capitolo, che sicuramente ci permetterà di crescere molto».\r

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I prossimi saranno mesi di intensa preparazione in vista del lancio al Wtm di Londra a novembre. In quell'occasione è in programma un evento in collaborazione con Repayd, il nuovo partner di Adalte per i pagamenti online con sede in Inghilterra. Il lancio di questa sinergia ha già spinto diversi tour operator a utilizzare l’integrazione nativa tra i due sistemi, che permette di automatizzare i pagamenti, ridurre i costi e azzerare il rischio di cambio sulle valute estere quando si prenota un tour tramite il collegamento Adalte. «In un periodo di forte complessità per il settore e per molti dei nostri partner nel Medio Oriente, e non solo, siamo felici di poter dare ai fornitori con prodotto in lingua inglese un’opportunità di vendita aggiuntiva su un mercato che, di fatto, è il secondo più grande d’Europa» conclude Galleri.","post_title":"Adalte, Galleri: «Proiettati verso i mercati anglosassoni»","post_date":"2026-06-18T10:20:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1781778025000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516939","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flexible Autos, broker specialista per il noleggio auto & transfer rappresentato da Rephouse Gsa per il Centro-sud e da Promotravel per il Nord Italia, riconferma la sua vocazione di piattaforma di prenotazione auto e transfer completamente dedicata alle agenzie di viaggio.\r

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E' il managing director, Alessandro Patacchiola, a commentare la messa a punto delle ultime novità anticipate nei mesi scorsi. iInnanzitutto, il lancio del nuovo sito, che prevede tool innovativi come la ricerca per codice Iata o la nuova tecnologia city to city, ovvero la possibilità di visualizzare in una mappa i vari uffici di noleggio per poter scegliere quello più idoneo al singolo cliente. Se il rilascio sarà effettuato in altra città, il sistema mostrerà solo gli uffici del fornitore selezionato per il pick up, rendendo la ricerca molto più veloce ed effettiva».\r

A fianco del trade\r

La collaborazione con il trade rimane al centro delle attività di Flexible Autos anche per i prossimi mesi. «Come di consueto parteciperemo agli eventi messi in campo dai nostri partner, che si sommano al lavoro dei nostri sales sul territorio (8 in Italia), con l’obiettivo di mantenere una relazione continua con i nostri clienti, le agenzie di viaggio. Come fornitore esclusivo di agenzie e tour operator questo lavoro commerciale è per noi fondamentale».\r

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Intanto, le prenotazioni sono tornate ad arrivare. «Dopo quasi due mesi di stallo, le vendite sono riprese con ottimi numeri e incrementi a doppia cifra rispetto allo stesso periodo del 2025 per Italia, Spagna ed Usa: destinazioni classiche negli anni. Fra i prodotti più richiesti, quelli che prevedono il noleggio auto con tariffa Premium (Kasko fornitore inclusa). I nostri clienti cercano infatti sempre più formule all inclusive, che assicurino tutte le coperture» chiude Patacchiola.","post_title":"Flexible Autos, Patacchiola: «Un sito ancora più performante, riservato alle adv»","post_date":"2026-06-18T10:04:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781777053000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516933","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates sta introducendo una nuova offerta di assicurazione di viaggio per il trasporto aereo, che combina una copertura medica estesa , assistenza in caso di gravi disservizi e supporto specifico per incidenti legati a conflitti .\r

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Questa iniziativa giunge in un contesto di forte ripresa del traffico e di crescente incertezza geopolitica.\r

Una copertura senza precedenti nel trasporto aereo\r

Emirates afferma di essere la prima compagnia aerea al mondo a offrire un'assicurazione di viaggio completa come parte del suo pacchetto commerciale. Questo prodotto include, in particolare, la copertura medica in caso di incidente legato a un conflitto, una novità assoluta nel settore.\r

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Nello specifico, questa nuova formula include: copertura illimitata per spese mediche ed evacuazione di emergenza in tutto il mondo. Risarcimento in caso di cancellazione del viaggio. Risarcimento per bagaglio smarrito o in ritardo. Sostegno specifico per incidenti legati al conflitto, con rimborso fino a 25.000 dollari. Prolungamento gratuito del soggiorno fino a 30 giorni\r

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Un altro elemento degno di nota: questa copertura non è subordinata alle raccomandazioni di viaggio del governo, il che rappresenta uno sviluppo significativo rispetto alle polizze tradizionali.\r

Riprogrammazione garantita \r

Oltre all'assicurazione, Emirates sta rafforzando il suo piano operativo in caso di interruzioni. La compagnia aerea si impegna a riproteggere i passeggeri verso la loro destinazione finale senza costi aggiuntivi, anche in caso di cancellazione dei voli a causa di conflitti o quando il viaggio prevede coincidenze con altre compagnie aeree.\r

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In caso di gravi disagi, inclusa la chiusura dello spazio aereo, Emirates prevede anche di coprire le spese di alloggio in hotel e di fornire assistenza in loco per un periodo prolungato. Questo approccio rientra nella strategia \"fly better\" della compagnia aerea, incentrata sull'esperienza del cliente e sul dovere di proteggere i passeggeri.","post_title":"Emirates introduce un'assicurazione di viaggio per il trasporto aereo","post_date":"2026-06-18T09:40:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781775605000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516921","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Hilton raggiunge i 28 brand. L'ultimo arrivato è Undergraduate, un marchio upper midscale che si rivolge in modo particolare ai giovani già laureati e agli studenti universitari.\r

L'evoluzione del brand\r

Undergraduate è un risultato tangibile seguito all'acquisizione, avvenuta nel 2024 per un valore di 210 milioni di dollari, del brand Graduate, che in questi anni è passato da 35 a 60 proprietà tra hotel già attivi e strutture in pipeline. Undergraduate è in particolare pensato per intercettare tutto il mondo che ruota attorno ai campus, agli alunni, alle famiglie in visita, agli eventi e alle conferenze universitarie.\r

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L’idea è che il nuovo brand possa allargare il raggio d’azione di Graduate a mercati che richiedono un'offerta più essenziale e tendenzialmente meno costosa. Elemento determinante per l'identificazione del nuovo brand sono le aree comuni: lounge, spazi social, market aperti tutto il giorno e cocktail program sviluppati in collaborazione con Authentic Hospitality.\r

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Prima apertura nel 2027 e obiettivo a medio termine puntato sulle 400-500 strutture, con un perimetro di espansione concentrato sui campus negli Stati Uniti. Almeno per ora.","post_title":"Hilton: arriva Undergraduate, il brand per gli stuenti e i laureati","post_date":"2026-06-18T09:31:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1781775099000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La madrina di Explora III sarà Cristina Ozores, educatrice marina, istruttrice subacquea ed educatrice del National Geographic. In qualità di sostenitrice della conservazione degli oceani, porterà una voce del mondo marino al lancio di Explora III, la prima nave della flotta Explora Journeys alimentata a gnl.\r

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Riconosciuta per il suo contributo all’alfabetizzazione oceanica e alla conservazione marina, Cristina Ozores ha sviluppato programmi innovativi che avvicinano le persone al mare attraverso esperienze dirette, promuovendo la responsabilità ambientale e un impegno duraturo nella salvaguardia del Mediterraneo e degli oceani del mondo per le generazioni future. Dal 2024, Vellmarí collabora con la Msc Foundation su progetti di restauro delle praterie di posidonia e iniziative educative, sottolineando un impegno condiviso verso l’alfabetizzazione oceanica e il coinvolgimento delle comunità, entrambi fondamentali per favorire una gestione sostenibile a lungo termine degli ambienti marini.\r

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«Attribuire a Cristina Ozores il ruolo di madrina nella Giornata mondiale degli oceani è per noi significativ - ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. La sua dedizione all’educazione e alla tutela degli oceani riflette valori profondamente importanti per il nostro brand e per la filosofia dell’\"Ocean state of mind\" che ci guida. Il suo lavoro ispiratore e il suo legame con il mare la rendono una scelta naturale per questo ruolo».\r

Riscoprire l'oceano\r

[caption id=\"attachment_516898\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Cristina Ozores[/caption]\r

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«Essere scelta come madrina di Explora III non è solo un onore, ma un momento molto emotivo per me, soprattutto nella Giornata mondiale degli oceani - ha aggiunto Cristina Ozores -. Ho trascorso gran parte della mia vita lavorando sotto la superficie, studiando biologia marina, restaurando i fondali e aiutando le nuove generazioni a comprendere meglio i fragili habitat oceanici. Vedere questo lavoro simbolicamente legato a una nave che viaggerà per il mondo è profondamente significativo. Il mio auspicio è che Explora III diventi uno spazio in cui le persone possano scoprire l’oceano in modo più profondo e consapevole, riconnettendosi con la bellezza che si trova sotto la superficie».\r

In linea con secoli di tradizione marittima, la madrina svolge un ruolo simbolico di protezione, offrendo una benedizione di buona fortuna e sicurezza per la nave, l’equipaggio e gli ospiti. Cristina Ozores accetterà ufficialmente questo incarico durante la cerimonia dedicata a Barcellona il 1° agosto 2026, prima del viaggio inaugurale ufficiale della nave, previsto due giorni dopo.\r

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Dopo la cerimonia di battesimo a Barcellona, Explora III salperà verso Lisbona per la sua crociera inaugurale di sette notti, segnando l’inizio di una stagione nel Nord. Nel corso della stagione inaugurale, la nave attraverserà i fiordi del Nord Europa, l’Islanda e la Groenlandia, prima di attraversare l’Atlantico per esplorare i paesaggi autunnali del New England e della costa orientale del Canada.","post_title":"Explora Journeys: la madrina di Explora III sarà Cristina Ozores","post_date":"2026-06-18T09:06:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1781773602000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516891","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Da accessorio a necessità: oggi restare connessi in viaggio è parte integrante dell’esperienza. La diffusione di smartphone, piattaforme digitali e servizi in tempo reale ha progressivamente ridefinito le aspettative. Oggi, infatti, la connettività è un fattore determinante nella qualità percepita del soggiorno.\r

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In concreto, quando si parla di turismo internazionale, la disponibilità di un accesso stabile a internet incide su molteplici aspetti operativi: dall’organizzazione dell’itinerario in tempo reale alla fruizione dei servizi, fino alla condivisione dell’esperienza. Questa evoluzione si riflette necessariamente sulle strategie degli operatori del settore.\r

Turisti sempre più digitali: come cambiano le abitudini di viaggio\r

Il turista digitale ha trasformato il modo di esplorare il mondo, acquisendo una gestione del viaggio dinamica e immediata. Ogni fase, dalla scelta del volo alla gestione degli imprevisti in loco, passa attraverso internet. È un modo di viaggiare più leggero, in cui la possibilità di prenotare un servizio in tempo reale o di pagare con lo smartphone determina la qualità del soggiorno.\r

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Secondo l’UNWTO – World Tourism Organization, questa tendenza guida la crescita del mercato globale, spingendo gli operatori a offrire standard sempre più alti.\r

La connettività, in questo contesto, emerge come must have dell'accoglienza, una vera e propria esigenza per i viaggiatori: la base necessaria per offrire a chi si sposta sul territorio un'esperienza fluida e personalizzata.\r

La connettività come elemento chiave dell’esperienza turistica\r

La connettività in viaggio incide a diversi livelli: migliora la gestione degli spostamenti, facilita l’accesso alle informazioni in tempo reale e consente una maggiore personalizzazione delle attività. Allo stesso tempo, supporta anche la sicurezza, permettendo comunicazioni immediate e un reperimento più rapido dei servizi di assistenza in loco.\r

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Per gli operatori del settore, questo significa dover ripensare l’offerta: hotel, trasporti e attrazioni turistiche sono chiamati a garantire standard digitali adeguati, integrando la tecnologia di viaggio all’interno dei propri servizi.\r

Destinazioni emergenti e nuove sfide\r

L’ascesa di nuove mete nel panorama europeo, con l’Albania in posizione di rilievo, rappresenta uno dei fenomeni più dinamici del settore turistico attuale. Queste destinazioni si trovano tuttavia a dover gestire una crescita rapida che spesso mette alla prova le infrastrutture locali. In questo scenario, le soluzioni basate su tecnologia eSIM si rivelano asset strategici per la gestione dei flussi internazionali: strumenti avanzati come eSIM di Holafly per l'Albania consentono ai viaggiatori di configurare la connettività già in fase di pre-partenza, eliminando le frizioni legate all'acquisto di SIM fisiche in loco e garantendo l’accesso ai servizi digitali fin dal momento dell'arrivo.\r

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L'adozione di soluzioni di questo tipo permette alle destinazioni emergenti in Europa di colmare il gap competitivo con i mercati più consolidati. Il turismo in Albania ne è la dimostrazione. Fornire una connettività immediata e affidabile, anche laddove la rete locale presenta disomogeneità, trasforma la gestione logistica del viaggio in un’esperienza fluida.\r

Infrastrutture digitali e aspettative dei viaggiatori\r

L'efficienza della connettività rappresenta oggi una sfida infrastrutturale complessa, che richiede alle reti mobili e Wi-Fi di assicurare copertura e velocità costanti anche nei contesti di forte pressione turistica.\r

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Come sottolineato dalla Commissione Europea, il potenziamento degli asset digitali è un pilastro strategico per la competitività dell'Unione. Questo impegno si traduce concretamente in investimenti mirati sulla tecnologia 5G, sulla digitalizzazione dei servizi della Pubblica Amministrazione e su una più efficace integrazione dei sistemi informativi.\r

Soluzioni innovative per restare connessi all’estero\r

Come abbiamo visto, l’evoluzione tecnologica ha reso disponibili soluzioni sempre più flessibili per garantire la connettività in viaggio. Tra queste, le eSIM rappresentano uno degli sviluppi più rilevanti.\r

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Questa tecnologia consente di attivare piani dati direttamente sul dispositivo, eliminando la necessità di SIM fisiche e semplificando l’accesso alla rete in diversi Paesi come l’Albania. Per i viaggiatori internazionali, significa maggiore flessibilità e tempi di attivazione ridotti.\r

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Dal punto di vista degli operatori, rappresenta un’opportunità per integrare soluzioni di connettività più immediate e in linea con le nuove abitudini dei turisti digitali.\r

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Accanto alle eSIM, restano soluzioni come hotspot portatili, reti Wi-Fi pubbliche e roaming internazionale, che continuano a svolgere un ruolo complementare ma presentano spesso limiti in termini di continuità del servizio e semplicità di utilizzo.\r

Verso un turismo sempre più connesso e consapevole\r

Nel contesto attuale, come sottolineato dall’UNWTO, restare connessi in viaggio è un requisito implicito dell’esperienza turistica, capace di influenzarne direttamente la qualità percepita.\r

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Il cambiamento riguarda soprattutto l’integrazione della tecnologia: non più servizio accessorio, ma componente strutturale dell’offerta. In questo senso, la connettività si configura sempre più come un driver decisivo per destinazioni e operatori.\r

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Le realtà che sapranno investire in infrastrutture digitali e soluzioni accessibili saranno meglio posizionate per intercettare i flussi futuri, mentre un ritardo su questo fronte rischia di tradursi in una perdita di attrattività. In un turismo sempre più ibrido, la qualità della connessione diventa parte integrante del prodotto stesso.","post_title":"Restare connessi in viaggio: una nuova priorità per il turismo internazionale","post_date":"2026-06-17T14:58:13+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["accesso-internet-viaggio","connessione-dati-estero","connettivita-in-viaggio","connettivita-mobile","connettivita-turistica","destinazioni-emergenti","esim","esim-albania","esim-viaggio-internazionale","esperienza-turistica-digitale","holafly-albania","infrastrutture-digitali-turismo","internet-allestero","internet-in-viaggio","restare-connessi-allestero","reti-mobili-turismo","roaming-internazionale","servizi-digitali-turismo","smartphone-in-viaggio","tecnologia-e-turismo","tecnologia-per-viaggiare","trasformazione-digitale-turismo","turismo-albania","turismo-digitale","turismo-europeo","turismo-innovativo","turismo-internazionale","turista-digitale","viaggiatori-digitali","viaggio-connesso"],"post_tag_name":["accesso internet viaggio","connessione dati estero","connettività in viaggio","connettività mobile","connettività turistica","destinazioni emergenti","eSIM","eSIM Albania","eSIM viaggio internazionale","esperienza turistica digitale","Holafly Albania","infrastrutture digitali turismo","internet all'estero","internet in viaggio","restare connessi all'estero","reti mobili turismo","roaming internazionale","servizi digitali turismo","smartphone in viaggio","tecnologia e turismo","tecnologia per viaggiare","trasformazione digitale turismo","turismo Albania","turismo digitale","turismo europeo","turismo innovativo","turismo internazionale","turista digitale","viaggiatori digitali.","viaggio connesso"]},"sort":[1781708293000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516872","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"D’estate, ma non solo, città e borghi della Toscana si animano con una presenza diffusa di iniziative e occasioni di aggregazione nelle ore serali. Si tratta di dinamiche che rispondono a una domanda crescente di socialità, che contribuiscono alla vitalità dei territori e sostengono importanti comparti economici. L'intensificarsi la sera delle attività può però determinare potenziali criticità legate all’impatto acustico, soprattutto in contesti urbani più densamente abitati.\r

\r

«Per questo – afferma l’assessore all’ambiente della Toscana, David Barontini – la regione ha scelto di mettere a disposizione delle amministrazioni comunali un quadro di linee guida e strumenti operativi, con l’obiettivo di accompagnare i territori nella gestione di questi fenomeni in modo equilibrato ed efficace. Si tratta – precisa l’assessore – di un’iniziativa che non introduce vincoli o limitazioni, ma che intende sostenere i comuni nella definizione di strategie condivise, capaci di coniugare socialità, attrattività e qualità degli spazi urbani. L’obiettivo è gestire il fenomeno, non comprimerlo».\r

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Tra le indicazioni proposte c'è la pianificazione di spazi urbani dedicati, con la possibilità di individuare aree a maggiore vocazione aggregativa, in grado di accogliere le attività e distribuire in modo più equilibrato le presenze sul territorio.\r

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Tra le strategie possibili e suggerite da mettere in campo c’è anche la mitigazione del rumore. La tecnologia in questo caso può essere di supporto e dare un contributo rilevante. Grazie a sensori Iot a basso costo e reti wifi è facile infatti oggi realizzare sistemi di monitoraggio intelligenti, interrogabili anche da remoto, capaci di rilevare in tempo reale i livelli di rumore presenti in una specifica area con alert che si generano in maniera automatica.\r

Gli stessi sensori, spostabili da un luogo ad un altro senza troppa difficoltà, possono essere collegati a pannelli video e semafori mobili per far ‘vedere’ il rumore prodotto a chi frequenta alcune zone della città, richiamando le persone a ridurre spontaneamente i decibel prodotti.\r

Nuove frontiere si aprono anche grazie ad innovativi materiali fonoassorbenti. Con pannelli trasparenti, traforati ed aperti, da applicare in contesti aperti o alle finestre dei locali, si può far filtrare l’aria ma bloccare il rumore, coniugando funzionalità e qualità degli spazi.\r

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«Quello delle attività serali – conclude Barontini – è un ambito che richiede capacità di governo, visione e collaborazione istituzionale. La Regione intende svolgere un ruolo di supporto e indirizzo, valorizzando le esperienze già presenti e promuovendo modelli sostenibili e replicabili».\r

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«La gestione del rumore generato dalla movida richiede risposte fondate sulla conoscenza, sulla prevenzione e sulla collaborazione tra istituzioni. La sfida è costruire città aperte, vivibili e attrattive, capaci di coniugare socialità, qualità dello spazio pubblico e benessere delle comunità - evidenzia Paola Galgani, vicesindaca di Firenze e referente di Anci Toscana per le politiche ambientali - Le linee guida regionali rappresentano uno strumento prezioso per supportare i comuni nell'adozione di strategie condivise e di interventi efficaci. Al tempo stesso è fondamentale il confronto con le amministrazioni che hanno già avviato progettualità ed esperienze concrete sul tema: la condivisione delle buone pratiche offre indicazioni utili per affrontare una questione sempre più rilevante per i territori».","post_title":"Toscana, linee guida per la gestione sostenibile di città e borghi","post_date":"2026-06-17T13:06:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1781701581000]}]}}