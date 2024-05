Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 468050 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nouvelair rilancia sull'Italia per la stagione estiva con l'introduzione della rotta da Milano Malpensa per Monastir: il nuovo volo della compagnia aerea tunisina, rappresenta nel nostro paese da Discover The World, sarà operativo dal prossimo 24 giugno e fino al successivo 4 settembre. I voli - che sono già prenotabili sui gds - saranno effettuati una volta alla settimana, ogni lunedì. Il network italiani di Nouvelair prevede anche voli da Milano Malpensa e Bologna per Tunisi; da Nizza il vettore vola verso Tunisi e Monastir. [post_title] => Nouvelair collegherà Milano Malpensa a Monastir: voli dal 24 giugno al 4 settembre [post_date] => 2024-05-24T11:08:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1716548923000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461766 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovelair ha fatto il suo debutto nel Bsp Italia. La compagnia aerea tunisina, rappresentata nel nostro Paese da Discover The World, ha debuttato sulle rotte italiane nel luglio 2023 con l'apertura di un primo collegamento da Tunisi verso Milano Malpensa, cui hanno fatto seguito quelli per Bologna e Nizza. Tutti i voli diretti sono operati da Airbus A320. Nouvelair vola su Milano tre volte a settimana, fino al 28 marzo quando le frequenze saliranno a sei settimanali (tutti i giorni, tranne il mercoledì); sul Marconi di Bologna vengono invece operati due voli alla settimana, fino al 30 marzo, che saliranno poi a tre, fino al 23 ottobre 2024 (lunedì, mercoledì e domenica). [post_title] => Nouvelair è entrata nel Bsp Italia: confermati i voli su Milano e Bologna [post_date] => 2024-02-19T10:04:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1708337065000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458747 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nouvelair ha scelto Discover the world quale gsa ufficiale per il mercato italiano, da questo mese di gennaio. La compagnia aerea tunisina opera collegamenti da Milano Malpensa e Bologna - oltre che da Nizza - verso Tunisi. Su tutte le rotte vengono impiegati Airbus A320, mentre le tariffe partono da 60 euro a tratta, tasse incluse. Nouvelair ha inaugurato i voli da Milano a luglio 2023. [post_title] => Nouvelair ha scelto Discover the world quale gsa per il mercato Italia [post_date] => 2024-01-02T14:54:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704207297000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449910 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nouvelair è operativa sulla nuova rotta da Milano Malpensa a Tunisi Cartagine: il collegamento, che come anticipato è stato inaugurato lo scorso 17 luglio, prevede due frequenze settimanali, che dal prossimo settembre saliranno a tre. Sulla tratta è impiegato un Airbus A320. La principale compagnia aerea privata tunisina propone biglietti di sola andata a partire da 169 euro Ttc. Il vettore opera da quattro aeroporti internazionali in Tunisia: Tunisi, Monastir, Sfax e Djerba ed è stata votata Best Customer Service per gli anni 2020, 2021 e 2022. Milano non è l'unica destinazione del network di Nouvelair: sempre dal prossimo settembre decollerà anche il collegamento Tunisi-Bologna che sarà operativo dal 17 settembre al 29 ottobre 2023. [post_title] => Nouvelair ha inaugurato i voli sulla Milano Malpensa-Tunisi [post_date] => 2023-07-19T09:38:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689759523000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447345 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nouvelair rilancia sull'Italia con l'apertura di una nuova rotta stagionale da Tunisia a Bologna, che si aggiungerà a quella per Milano Malpensa (che prenderà il via il prossimo 17 luglio). La Tunisi-Bologna sarà operativa dal 17 settembre al 29 ottobre 2023, con due frequenze alla settimana operate da Airbus A320 da 180 posti. Le partenze sono previste il mercoledì alle 8.00 (con arrivo alle 10.45) e la domenica alle 14.15 (con arrivo alle 17.00), con voli di ritorno in partenza dall'Italia il mercoledì alle 11.45 (con arrivo alle 12.25) e la domenica alle 18.00 (con arrivo alle 18.40, durata del volo 1h40). La compagnia aerea tunisina amplia il proprio network anche con una nuova rotta diretta a Francoforte dal 10 settembre al 30 ottobre: si tratta della terza rotta verso la capitale economica tedesca, dopo quelle da Djerba e Monastir. I voli sono previsti il mercoledì alle 12.30, il venerdì alle 11.45 e la domenica alle 15.00 (arrivi rispettivamente alle 16.05, alle 15.05 e alle 18.35), con voli di ritorno dalla Germania il mercoledì alle 16.55, il venerdì alle 16.10 e la domenica alle 19.25 (arrivi alle 18.25, alle 17.40 e alle 20.55, durata del volo 2,5 ore). [post_title] => Nouvelair raddoppia sull'Italia: decollerà a settembre il nuovo volo per Bologna [post_date] => 2023-06-09T09:39:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686303566000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446264 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nouvelair debutta in Italia con l'apertura di una nuova rotta da Tunisi a Milano Malpensa, che sarà operativa dal prossimo 17 luglio. Il collegamento sarà operato da un Airbus A320 e si affiancherà a quello già esistente di Tunisair, sulla medesima rotta (oltre che su Roma Fiumicino). Il vettore tunisino amplia così il proprio network estivo che prevede l'introduzione di 11 nuove rotte verso diverse destinazioni. Il collegamento con Milano è la 14ª rotta europea prevista dal vettore per la summer 2023. Il mese scorso, la compagnia ha iniziato a operare alcuni voli dall'aeroporto di Sfax-Thyna, il suo quarto hub in Tunisia, per avere un migliore accesso alle sue nuove destinazioni. Nouvelair ha iniziato a operare due voli settimanali tra Sfax e Parigi Cdg lo scorso 19 aprile; dal 1° giugno, lancerà due voli settimanali tra Sfax e Istanbul. Inoltre, verranno estesi i servizi regolari verso Algeria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Svezia, Svizzera e Turchia. Queste destinazioni saranno supportate da una nuova promozione "Fly Me To The World", che proporrà una serie di tariffe speciali. La compagnia ha recentemente annunciato anche l'arrivo di un aeromobile, a supporto del piano di espansione del network: si tratta di un Airbus A320ceo con una capacità di 180 posti, che porta a 12 la flotta di A320. Si tratta del secondo aereo acquistato quest'anno. [post_title] => Nouvelair fa rotta sull'Italia con un volo da Tunisi a Milano, dal 17 luglio [post_date] => 2023-05-24T12:28:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684931285000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 426149 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_426152" align="alignleft" width="300"] Il Valtur Djerba Golf Resort & Spa[/caption] Primo operatore per numero di letti disponibili e per tempi di riapertura (23 maggio). Sono i record del gruppo Nicolaus nella destinazione Tunisia, per un'offerta di prodotto sulla destinazione davvero ampia e variegata. A cominciare dal Valtur Djerba Golf Resort & Spa, da pochi giorni riaperto al pubblico, che gode di una forte partnership tra il to italiano e la proprietà, tanto da puntare già per quest'anno ai 6 mila arrivi complessivi. Ma il primato numerico della compagnia di Ostuni nella destinazione nordafricana va naturalmente oltre il Valtur Djerba e comprende anche il Nicolaus Club Helios Beach Djerba (commercializzato in esclusiva grazie all’accordo con la prestigiosa catena Vincci hotels) e il Nicolaus Club Delfino Beach Resort di Hammamet, nonché 17 strutture legate al brand Turchese (tra cui il Sidi Mansour di Djerba, prodotto storico per quel brand) e quattro strutture legate al brand Raro. Il tutto arricchito da una vasta offerta di esperienze, tra cui escursioni anche di più giorni tra le oasi di montagna e il deserto del Sud rurale della Tunisia, con attività straordinarie (i luoghi di Star Wars, le uscite al tramonto a dorso di dromedario o in fuoristrada, le case museo troglodite immerse in un paesaggio lunare…), le visite con programma esclusivo dedicate all’isola di Djerba, i pacchetti golf e le proposte dal taglio incentive. Ambizioso pure il network di collegamenti aerei messo in piedi dal gruppo Nicolaus con partenze con voli speciali Itc per Djerba da Milano, Verona, Bologna, Roma Napoli e Bari. La costa nord della Tunisia (che serve le località di Hammamet, Sousse, Port el Kantaoui, Monastir, Tunis Gammarth) è raggiungibile invece grazie alla programmazione sugli aeroporti di Monastir, Tunisi ed Enfida da Milano Mxp, Verona, Napoli, Bologna. Inseriti inoltre di recente nuovi contingenti per l’altissima stagione. “Ora che i primi clienti stanno arrivando e che abbiamo portato oltre 70 agenti a vedere in prima persona il tipo di lavoro che stiamo mettendo in campo, facendo incontrare loro anche una vera e propria potenza come la dmc Tts, senza dubbio la più grande di tutta la Tunisia, iniziamo a vivere la soddisfazione che stiamo aspettando da anni - spiega il direttore commerciale Nicolaus, Isabella Candelori -. Questo lavoro è iniziato, infatti, prima dello stop pandemico e finalmente lo stiamo vedendo prendere corpo, anche attraverso la concretezza dei dati che ci vedono primo operatore per numero di letti e con una partnership forte con una holding, di cui Tts è parte, che detiene anche la compagnia aerea Nouvelair e il Nicolaus Club Delfino di Hammamet, risorsa importante per competitività e qualità del servizio, punti di forza che possiamo offrire alle adv”. “Con molto orgoglio possiamo dire che la programmazione Tunisia del gruppo Nicolaus è unica - le fa eco il direttore prodotto, Gaetano Stea -. Abbiamo deciso di puntare su questa meta perché per la vicinanza all’Italia, la qualità di servizi e delle esperienze e i costi è letteralmente senza rivali. L’ultimo aspetto, quello dei costi, è molto importante, ma proprio perché conta non ci limitiamo a commercializzarla, puntando asetticamente alla marginalità, purtroppo comunque danneggiata dallo scenario bellico in corso. Diciamo che la nostra Tunisia è unica perché non vendiamo solo letti, ma abbiamo costruito una proposta articolata, capace di andare persino oltre la nostra punta di diamante rappresentata dalla bellezza e dalla eleganza di una struttura come il Valtur Djerba Golf Resort & Spa, nostra esclusiva mondiale in una destinazione nella destinazione. Siamo molto contenti dei primi feedback degli ospiti e delle agenzie che abbiamo invitato”. 