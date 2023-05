Nouvelair fa rotta sull’Italia con un volo da Tunisi a Milano, dal 17 luglio Nouvelair debutta in Italia con l’apertura di una nuova rotta da Tunisi a Milano Malpensa, che sarà operativa dal prossimo 17 luglio. Il collegamento sarà operato da un Airbus A320 e si affiancherà a quello già esistente di Tunisair, sulla medesima rotta (oltre che su Roma Fiumicino). Il vettore tunisino amplia così il proprio network estivo che prevede l’introduzione di 11 nuove rotte verso diverse destinazioni. Il collegamento con Milano è la 14ª rotta europea prevista dal vettore per la summer 2023. Il mese scorso, la compagnia ha iniziato a operare alcuni voli dall’aeroporto di Sfax-Thyna, il suo quarto hub in Tunisia, per avere un migliore accesso alle sue nuove destinazioni. Nouvelair ha iniziato a operare due voli settimanali tra Sfax e Parigi Cdg lo scorso 19 aprile; dal 1° giugno, lancerà due voli settimanali tra Sfax e Istanbul. Inoltre, verranno estesi i servizi regolari verso Algeria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Svezia, Svizzera e Turchia. Queste destinazioni saranno supportate da una nuova promozione “Fly Me To The World”, che proporrà una serie di tariffe speciali. La compagnia ha recentemente annunciato anche l’arrivo di un aeromobile, a supporto del piano di espansione del network: si tratta di un Airbus A320ceo con una capacità di 180 posti, che porta a 12 la flotta di A320. Si tratta del secondo aereo acquistato quest’anno.

\r

Il continente a sud del Mediterraneo torna prepotente alla ribalta e African Explorer ha messo a punto una programmazione intensa per i prossimi mesi. \"Le quote dei tour variano a seconda del numero delle notti e del tipo di hotel scelto - sottolinea il direttore del to, Alessandro Simonetti -. Le esperienze sono sempre in lingua italiana e prevedono tra le altre cose momenti immersivi nella natura del Sudafrica, come la visita all’Hesc, l'Hoedspruit endangered species centre, dove vengono accolti e allevati i cuccioli degli animali in difficoltà prima di essere reinseriti nella savan; o come quella al centro di ricerca Elephant Whispers, dove si vivono esperienze interattive con i pachidermi: si trova nella regione di Mpumalanga, dove c’è il terzo più grande canyon del mondo. Si possono poi anche vedere le balene, oppure camminare lungo i filari della Winelands, la regione dei vini\".\r

\r

African Explorer è nato nel 1972. \"Essere specializzati in una destinazione ci permette di dare al cliente la consulenza che cerca - prosegue Simonetti -. Organizziamo tour a partenza garantita e viaggi su misura grazie al rapporto costruito negli anni con i nostri fornitori. Io personalmente ho iniziato a frequentare l’Africa quando avevo quattro anni. Ne è nata una storia d’amore, perché è una terra meravigliosa, come lo sono gli africani. Inoltre l’Africa è un paese politicamente stabile e sicuro, anche dal punto di vista sanitario\".\r

\r

African Explorer ha quindi messo a punto un modello turistico che prevede tour con numeri di partecipanti ridotti: \"Si apprezza di più quando si è in pochi - conclude Simonetti -. E oltre alla natura ci sono gli elementi culturali: nei tour in Sudafrica includiamo per esempio sempre la visita a Soweto con il museo dell’Apartheid e, quando le condizioni del mare lo permettono, anche a Robben Island, dove si trova il carcere in cui è stato detenuto il presidente Nelson Mandela dal 1964 al 1982. Ci prendiamo infine cura di ogni aspetto del viaggio: per raggiungere le varie destinazioni lavoriamo con Ethiopian Airlines, prima compagnia aerea africana, che è nata oltre 75 anni fa per collegare il continente al resto del mondo\".\r

\r

[gallery ids=\"446270,446275,446271,446273,446272,446274\"]","post_title":"African Explorer: alla scoperta del Sudafrica sulle ali di Ethiopian Airlines","post_date":"2023-05-24T12:51:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684932671000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446264","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nouvelair debutta in Italia con l'apertura di una nuova rotta da Tunisi a Milano Malpensa, che sarà operativa dal prossimo 17 luglio. Il collegamento sarà operato da un Airbus A320 e si affiancherà a quello già esistente di Tunisair, sulla medesima rotta (oltre che su Roma Fiumicino).\r

\r

Il vettore tunisino amplia così il proprio network estivo che prevede l'introduzione di 11 nuove rotte verso diverse destinazioni. Il collegamento con Milano è la 14ª rotta europea prevista dal vettore per la summer 2023. Il mese scorso, la compagnia ha iniziato a operare alcuni voli dall'aeroporto di Sfax-Thyna, il suo quarto hub in Tunisia, per avere un migliore accesso alle sue nuove destinazioni.\r

\r

Nouvelair ha iniziato a operare due voli settimanali tra Sfax e Parigi Cdg lo scorso 19 aprile; dal 1° giugno, lancerà due voli settimanali tra Sfax e Istanbul. Inoltre, verranno estesi i servizi regolari verso Algeria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Svezia, Svizzera e Turchia. Queste destinazioni saranno supportate da una nuova promozione \"Fly Me To The World\", che proporrà una serie di tariffe speciali.\r

\r

La compagnia ha recentemente annunciato anche l'arrivo di un aeromobile, a supporto del piano di espansione del network: si tratta di un Airbus A320ceo con una capacità di 180 posti, che porta a 12 la flotta di A320. Si tratta del secondo aereo acquistato quest'anno.","post_title":"Nouvelair fa rotta sull'Italia con un volo da Tunisi a Milano, dal 17 luglio","post_date":"2023-05-24T12:28:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684931285000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446249","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet alza la posta sulla Spagna con l'apertura di una nuova base stagionale ad Alicante, che sarà operativa dalla primavera del 2024. La città della Costa Blanca sarà la quarta base del vettore nel Paese e la trentesima a livello europeo. La base creerà circa 100 posti di lavoro diretti per piloti ed equipaggio e molti altri indiretti, a livello locale.\r

\r

Tra gli aeromobili basati, per un'offerta complessiva di 1,62 milioni di posti durante la stagione estiva 2024: in pratica una crescita del 16% rispetto all'attuale summer che vede easyJet offrire 1,4 milioni di posti su 11 rotte tra cui Amsterdam, Edimburgo, Ginevra e Basilea.\r

\r

«La Spagna è un mercato strategicamente importante dove continuiamo a crescere, a stimolare il turismo e a creare posti di lavoro - ha dichiarato Javier Gándara, country director del vettore per il Sud Europa -. Con questa base possiamo avvicinare i residenti di Alicante alle città europee di riferimento e, a nostra volta, rafforzare la posizione di Alicante sulla mappa del turismo internazionale».\r

\r

La mossa per un'ulteriore espansione fa seguito al recente annuncio della nuova base di Birmingham, dove dalla prossima primavera saranno basati tre aeromobili.\r

\r

Alicante si affianca quindi alle basi stagionali della compagnia aerea a Palma di Maiorca (2017), Malaga (2021) e Faro (2021), tutte destinazioni estive strategiche per il vettore britannico. Da quando easyJet ha iniziato a operare da Alicante nel 1999 la compagnia ha trasportato 27,5 milioni di passeggeri da e per la città.","post_title":"EasyJet spinge sulla Spagna: nuova base stagionale ad Alicante, dal 2024","post_date":"2023-05-24T11:52:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684929159000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446227","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ospitato nel Drechsler Palace, precedentemente sede dell'institute of Ballet, il W Budapest segnerà il prossimo luglio il debutto dell'omonimo brand di casa Marriott in Ungheria. L'hotel, per cui sono già aperte le prenotazioni, si trova in Andrassy Avenue, la via dello shopping più lussuosa della città e patrimonio mondiale Unesco. La struttura disporrà di 151 camere e suite, un destination bar, una W lounge rivisitata, una programmazione locale e un nuovo ristorante di ispirazione asiatica chiamato Nightingale, che prende il nome dall'opera omonima di Igor Stravinsky.\r

\r

\"Con un ricco patrimonio architettonico e storico, Budapest offre una miscela variegata di influenze culturali e avventure gastronomiche che la rendono la destinazione perfetta per la nostra prima apertura nell'Europa orientale - sottolinea Jenni Benzaquen, svp Europe, Middle East and Africa brand portfolio di Marriott International -. Siamo entusiasti dell'arrivo di W Hotels in Ungheria, che sarà caratterizzato da un’evoluzione e un design innovativo del brand”.\r

\r

[gallery ids=\"446240,446241,446242\"]\r

\r

","post_title":"Il brand W di casa Marriott si espande in Ungheria: in arrivo a luglio una struttura a Budapest","post_date":"2023-05-24T10:56:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684925786000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446216","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kenya Airways, dal prossimo 1° giugno, trasferirà alcuni dei suoi voli al Terminal 1C dell’aeroporto Jomo Kenyatta di Nairobi, al fine di per ottimizzare le operazioni della stagione estiva.\r

\r

La compagnia aerea, dopo aver ridotto la perdita dell'intero anno 2022 del 17% a 43 milioni di dollari, a fronte di ricavi in aumento del 66% (900 milioni di dollari9, ora prevede un ritorno ai profitti nel 2024, dopo un decennio di bilanci in rosso. \r

\r

Secondo quanto spiegato dal ceo del gruppo, Allan Kilavuka, i guadagni lordi dell'ultimo esercizio sono stati inferiori di appena il 5% rispetto a quelli del 2019, prima della pandemia, e sono indicativi della ripresa del gruppo prevista per l'anno prossimo. I ricavi sono stati sostenuti da un aumento del 68% del numero di passeggeri, che ha raggiunto i 3,7 milioni, e da una crescita del 3,5% del traffico merci, che hanno raggiunto le 65.000 tonnellate. Il load factor passeggeri è salito al 74%, appena il 3,9% in meno del fattore di carico raggiunto nel 2019.\r

\r

\"Il 2023 si presenta bene e speriamo di continuare così. Prevediamo di raggiungere il pareggio finanziario entro la fine del 2023 e il profitto nel 2024\", ha dichiarato agli investitori Michael Joseph, presidente del consiglio di amministrazione di KQ.","post_title":"Kenya Airways sposta alcuni voli al terminal 1C di Nairobi. Obiettivo profitti per il 2024","post_date":"2023-05-24T10:22:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684923738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446207","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways dedica una promozione speciale ai cittadini siciliani che si recheranno nel proprio comune di residenza per votare alle prossime elezioni amministrative, che si terranno in Sicilia domenica 28 e lunedì 29 maggio.\r

\r

La compagnia ha previsto uno sconto sul biglietto di andata e ritorno per un volo domestico verso Catania e Palermo: la promozione, che non si aggiunge ad altre agevolazioni già in vigore e non si applica ai voli in codeshare e ai voli in continuità territoriale, è applicabile alla tariffa del biglietto di andata e ritorno, escluse le tasse e i supplementi, secondo le seguenti modalità: 40 euro di sconto su biglietti a/r verso Roma e Milano di importo superiore a 41 euro a/r.\r

\r

L’offerta si applica sui biglietti acquistati fino al 28 maggio 2023, per viaggiare nel periodo compreso tra il 25 e il 31 maggio 2023. L’acquisto può essere effettuato esclusivamente sul sito Ita, compilando il form di booking presente nella pagina dedicata.\r

\r

Al momento del check-in e dell’imbarco al passeggero verrà semplicemente chiesto di esibire la propria tessera elettorale. Qualora l’elettore ne sia sprovvisto per il viaggio di andata, sarà necessario sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva da presentare al personale di scalo. Al ritorno, il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale regolarmente timbrata e datata dalla Sezione Elettorale.","post_title":"Ita Airways: tariffe speciali per gli elettori che voleranno in Sicilia per votare alle amministrative","post_date":"2023-05-24T09:40:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684921233000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446172","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un ventaglio di proposte che regaleranno a tutti i visitatori l’opportunità di vivere e scoprire un paese affascinante, ricco di una tradizione attaccata alle sue radici, di storia millenaria e di paesaggi naturali mozzafiato. Alpitour World scommette sulla Turchia in vista della prossima estate. Impossibile, parlando di questa destinazione, non visitare Istanbul, grazie tra gli altri al tour Magia d’Oriente di Alpitour e al tour Tesori d’Oriente di Francorosso: due itinerari esclusivi con partenze garantite di sette notti per scoprire le principali attrazioni storico culturali e paesaggistiche della Turchia. A questi si aggiungono Voyager Turchia e Orme Ottomane, i due itinerari pensati da Turisanda e Made, brand dedicati al segmento luxury della divisione tour operating del gruppo Alpitour.\r

\r

A Bodrum, vivace cittadina turistica ricca di storia e tradizione, conosciuta come la Saint-Tropez della costa Egea, gli amanti del mare potranno inoltre scegliere tra numerose nuove proposte: dall’Alpiclub Kairaba Bodrum Imperial e dal Ciaoclub Armonia Holiday Village, complessi 5 stelle proposti da Alpitour, fino al Seaclub Samara e Searesort Kefaluka Resort di Francorosso, capaci di coniugare il piacere di una vacanza di lusso con una full immersion nella natura. Bodrum è anche il punto di partenza dell’esclusivo itinerario in caicco, celebre barca bialbero in legno di origine turca, alla scoperta delle suggestive baie della costa Turchese, presente nell’offerta di Alpitour con l'Alpiblu Caicco Turchese e in quella Francorosso con Intour Bodrum e la costa turca in caicco.\r

\r

Ma tante sono le attività e gli itinerari suggeriti per l’estate da Alpitour World alla scoperta della Turchia, grazie a una programmazione che abbraccia tutti i target di mercato: da chi ricerca i comfort di un club a chi predilige vivere esperienze su misura e visitare luoghi straordinari attraverso tour e hotel esclusivi. Dal 12 giugno fino al 25 settembre la Turchia sarà raggiungibile grazie a voli diretti su Bodrum, ogni lunedì da Milano Malpensa e nei lunedì di alta stagione da Roma Fiumicino e Verona, oltre che da Bari e Napoli ogni giovedì.\r

\r

“E’ con immenso piacere che si torna a esplorare uno dei Paesi più affascinanti del Mediterraneo – sottolinea la destination manager Turchia, mainstream division, Elisa Mana -. Abbiamo attentamente selezionato un variegato portafoglio di prodotti che permette di soddisfare le esigenze di filosofia di vacanza e di budget di tutti: dagli amanti della storia antica e della tradizione grazie ai nostri programmi itineranti; alle famiglie, coppie, senior alla ricerca di un angolo di relax in villaggi con il nostro staff di animazione e formule ultra tutto incluso; oltre agli amanti del mare e della natura per una vacanza alternativa ed esperienziale a bordo del caicco”.","post_title":"La Turchia protagonista dell'estate di Alpitour World","post_date":"2023-05-23T11:36:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684841777000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446168","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_422757\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gianpaolo Romano[/caption]\r

\r

Nel primo quadrimestre del 2023 CartOrange fa registrare un giro d'affari di 17 milioni di euro: un risultato rappresenta un incremento del 104% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e del 26% rispetto al 2019, l'ultimo anno pre-pandemia.\r

\r

A trascinare questo trend positivo è la figura del Consulente per Viaggiare, portata in Italia proprio da CartOrange nel 1998: un esperto specializzato nel creare viaggi su misura, incontrando il cliente a prescindere dall’agenzia di viaggio “fisica” e lavorando con grande flessibilità di orari, luoghi d’incontro, canali comunicativi – quelli digitali su tutti.\r

\r

«Si tratta di una formula che sin dall’inizio ha incontrato un successo crescente e che oggi si conferma in perfetta sintonia con le esigenze dei clienti e con la digitalizzazione nel settore del turismo – commenta Gianpaolo Romano, amministratore delegato di CartOrange –. I nostri risultati di questo inizio anno, il primo pienamente “normale”, lo dimostrano. Perché gli italiani tornano a viaggiare per il mondo ma lo fanno in modo diverso rispetto a prima. C’è meno fai da te e più voglia di farsi costruire viaggi strutturati, ricchi di esperienze, in tutta sicurezza. In questo spicca la professionalità dei consulenti di viaggio, esperti capaci di curare ogni dettaglio e di garantire assistenza prima, durante e dopo, con l’utilizzo intelligente di tutti i canali di comunicazione fisici e digitali».\r

\r

Prosegue Romano: «Il piano industriale 2022-2025, approvato l'anno scorso, è stato pienamente rispettato nel suo primo anno, e ci aspettiamo di mantenerne il rispetto anche nel 2023, sia in termini di volumi e redditività che nel raggiungimento degli altri obiettivi».\r

\r

Il piano industriale prevede significativi investimenti completamente autofinanziati, che hanno già dato ottimi risultati. Nel 2022 CartOrange ha lanciato il nuovo sito web e ha rinnovato il proprio marchio, entrambi investimenti che si sono tradotti in rendimenti economici e in visibilità. Attualmente, il 40% delle richieste di viaggio proviene dai social e dal web, offrendo ai consulenti CartOrange un flusso costante di migliaia di richieste di viaggio. Nel quarto trimestre del 2022 l'azienda ha inoltre aperto alcuni Corner all'interno dei negozi Coin e inaugurato una nuova boutique di viaggi a Roma Prati.\r

\r

«CartOrange – sottolinea sempre Romano –, nonostante l'impatto della pandemia, è un'azienda finanziariamente liquida grazie al cash flow generato dalla gestione operativa. Ciò permetterà di autofinanziare ulteriori investimenti nel corso dei prossimi tre anni senza ricorrere al debito bancario. Tra questi investimenti, nel 2023 è prevista la completa sostituzione dei software gestionali e contabili».\r

\r

Il piano industriale prevede inoltre un’ulteriore espansione della rete dei Consulenti per Viaggiare, figura centrale nel modello di business di CartOrange sin dal 1998. Attualmente i consulenti sono oltre 400 tra Italia e Svizzera e l’azienda prevede l’ulteriore rafforzamento della rete vendita da qui al 2025. Si tratta di consulenti di viaggio altamente qualificati, in grado di creare proposte personalizzate e offrire un servizio di vendita su misura.\r

\r

«Questa – sottolinea Gianpaolo Romano – è un'opportunità per tutti gli agenti di viaggio che desiderano intraprendere una nuova fase della loro carriera con il leader del settore, sfruttando a pieno il know-how di chi da più di vent’anni porta al successo i consulenti, senza la necessità di stare seduti in agenzia».","post_title":"CartOrange: primo quadrimestre in crescita del 104% rispetto al 2022","post_date":"2023-05-23T11:11:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1684840309000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446155","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Otto giorni di navigazione, sette notti stellate da ammirare dai porti di alcune delle città più belle dell’Europa centrale. Nel 2023 Avalon Waterways intraprenderà ben tre viaggi Romantico Reno in lingua italiana, da Basilea fino ad Amsterdam. Tutte e tre le partenze prevedono la visita all’imperdibile mostra del Van Gogh Museum di Amsterdam, Van Gogh in Auvers. Sono più di 50 i dipinti e 30 i disegni preparatori esposti quest’anno e per la prima volta tutti insieme in una mostra realizzata in collaborazione con il musée d’Orsay in occasione del cinquantesimo anniversario dell’apertura del Van Gogh Museum: le opere provenienti da Parigi si uniranno a quelle conservate ad Amsterdam da 50 anni e a molte altre in prestito da pinacoteche di tutto il mondo, per andare a ricostruire gli ultimi due mesi di vita di Van Gogh, trascorsi nella cittadina francese di Auvers-sur-Oise.\r

\r

Romantico Reno, otto giorni da Basilea ad Amsterdam (10 giugno, 8 luglio e 5 agosto 2023) prevede anche la visita alle città di Colmar, così come a Strasburgo, Colonia e Coblenza, che ci ricordano come un fiume non sia solo divisione, ma anche condivisione di idee, usi e tradizioni. La meta finale della navigazione, poi, è una città dal fascino intramontabile come Amsterdam. Tariffe a partire da 1.844 euro a persona in cabina Deluxe con trattamento soft all inclusive (voli/treni da e per l’Italia esclusi).\r

\r

","post_title":"Avalon Waterways: tre le partenze in lingua italiana per le crociere sul Reno dell'estate","post_date":"2023-05-23T10:55:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684839324000]}]}}