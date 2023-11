Norwegian rinnova la partnership con Tui per i charter dalla Scandinavia Norwegian rinnova la collaborazione con Tui: la compagnia aerea opererà voli charter per l’operatore durante le prossime stagioni invernale ed estiva. I voli saranno effettuati da Norvegia, Svezia e Danimarca verso destinazioni in tutta Europa. Tui è il più grande cliente charter di Norwegian: l’accordo appena firmato prevede che la compagnia aerea effettuerà il 70% delle operazioni charter del tour operator tedesco sul mercato norvegese. “Come Tui, Norwegian è un operatore affermato che gode di grande fiducia tra i viaggiatori in Scandinavia. Il biglietto aereo è una parte importante dell’esperienza di viaggio e una priorità per noi di Tui e il feedback dei sondaggi con i nostri clienti dimostra che Norwegian sta facendo un lavoro eccellente”, ha dichiarato Tommy Serban, responsabile commerciale di Tui Nordic. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455216 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dall'esperienza di Elisa Viaggi, realtà marchigiana del turismo specializzata in prodotti individuali e di gruppo, con particolare attenzione ai viaggi di istruzione, nasce il nuovo to Viaggialdo dedicato a incoming e outgoing. Attivo da pochi mesi, nel corso del 2023 l'operatore ha fatto già viaggiare oltre 5 mila passeggeri. Tra i traguardi raggiunti dal to nel suo primo anno di attività, spicca l'accordo siglato con Msc Crociere per la vendita di pacchetti in grado di abbinare il prodotto nave con servizi quali volo, stop over e tour a destinazione firmati appunto Viaggialdo. La programmazione congiunta include cinque itinerari con 11 navi operative, che abbracciano la stagione invernale 2023-2024 e l’estate 2024 in destinazioni come New York, le Antille, i Caraibi, Miami e Port Canaveral, nonché il Nord Europa e gli Emirati Arabi. “Siamo orgogliosi di questa partnership con un colosso come Msc Crociere, in quanto ci permette di proporre alle nostre agenzie una serie di combinati, anche inusuali, con la certezza di offrire un servizio sempre di alto livello ma al giusto prezzo”, commenta Marco Ghidoni, product manager area mondo di Viaggialdo. Infine, al di là delle crociere, il to arriva sul mercato con una programmazione disegnata fino a ottobre 2024 già prenotabile, dove a spiccare tra le mete protagoniste sono la Giordania, da cui farsi sedurre con dei nuovissimi tour esperienziali che condurranno verso la bellezza millenaria del Paese, e la Turchia con voli disponibili da tutta Italia. [post_title] => Da Elisa Viaggi nasce il nuovo to Viaggialdo specializzato in incoming e outgoing [post_date] => 2023-10-31T11:38:21+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698752301000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455145 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norwegian rinnova la collaborazione con Tui: la compagnia aerea opererà voli charter per l'operatore durante le prossime stagioni invernale ed estiva. I voli saranno effettuati da Norvegia, Svezia e Danimarca verso destinazioni in tutta Europa. Tui è il più grande cliente charter di Norwegian: l'accordo appena firmato prevede che la compagnia aerea effettuerà il 70% delle operazioni charter del tour operator tedesco sul mercato norvegese. "Come Tui, Norwegian è un operatore affermato che gode di grande fiducia tra i viaggiatori in Scandinavia. Il biglietto aereo è una parte importante dell'esperienza di viaggio e una priorità per noi di Tui e il feedback dei sondaggi con i nostri clienti dimostra che Norwegian sta facendo un lavoro eccellente", ha dichiarato Tommy Serban, responsabile commerciale di Tui Nordic. [post_title] => Norwegian rinnova la partnership con Tui per i charter dalla Scandinavia [post_date] => 2023-10-31T11:37:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698752242000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455119 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_352388" align="alignleft" width="300"] L'Hotel Capo d'Africa diventerà il Room Mate Mia[/caption] A poco più di un anno dalla crisi che aveva investito Room Mate, salvata solo dall'intervento del fondo d’investimento americano Angelo Gordon Investments, in partnership con la compagnia alberghiera canadese Westmont Hospitality Group, il gruppo spagnolo risorge a nuova vita e annuncia importanti piani di sviluppo in Italia e in Europa. Stando a quanto dichiarato dall'a.d. e già fondatore della compagnia, Kike Sarasola, al magazine Hosteltur, Room Mate si starebbe infatti apprestando a chiudere l'anno migliore della sua storia, grazie a un fatturato complessivo di oltre 105 milioni di euro, generato da 22 strutture distribuite in 13 città di cinque Paesi differenti. I margini operativi lordi (ebidta) sono inoltre previsti a quota 15 milioni, ossia a un livello quasi tre volte superiori a quello dell'2019. Nell'ultimo anno pre-Covid, infatti, il gruppo aveva registrato un giro d'affari totale di 101 milioni, supportato però da un perimetro di alberghi più ampio (26), per un ebitda di 5,5 milioni. Per quanto riguarda i piani di espansione italiani, la prossima apertura è prevista già a metà dicembre, con l'inaugurazione del Palazzo dei Fiori by Room Mate di Venezia, ricavato da un edificio del diciannovesimo secolo. Per la seconda metà del 2024 è invece in calendario il re-opening dell'attuale Capo d'Africa di Roma. Situata a un centinaio di metri dal Colosseo, la struttura verrà rinominata Rome Mate Mia e sarà dotata di 66 camere. Ma i progetti di espansione della compagnia non si fermano certo qui. Stando sempre a Sarasola, sarebbero infatti in corso trattative per una ventina di alberghi ulteriori, oltre che in Italia, anche in Portogallo e in Francia. In vista ci sarebbe pure il secondo debutto di Room Mate negli Stati Uniti, il lancio di un brand lusso e quello di una catena di ostelli. Infine, in calendario ci sarebbero anche le ristrutturazioni di due indirizzi fiorentini: i Room Mate Luca e Isabella. [post_title] => Risorge Room Mate che chiude l'anno migliore di sempre e si espande a Venezia e a Roma [post_date] => 2023-10-30T13:17:13+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698671833000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455102 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_398730" align="alignleft" width="300"] La Cruise Sardegna[/caption] E' in programma dal 10 al 12 novembre nel caratteristico borgo di Buddusò, al confine tra Gallura e Barbagia, la settima edizione 2023 della cronoscalata di Tandalò organizzata da Tandalò Motorsport e drivEvent Adventur. Per l'occasione Grimaldi Lines annuncia quindi una partnership ad hoc, grazie alla quale tutti i piloti e i loro team che prenderanno parte alla competizione in salita su sfondo sterrato potranno usufruire di una promozione speciale, con sconti validi sulla linea marittima Livorno-Olbia e viceversa. Grimaldi Lines offre un network di sette collegamenti marittimi, che consente di raggiungere con l’auto al seguito tutti i principali porti del Nord e del Sud della Sardegna a bordo di navi di ultima generazione. In particolare sulla tratta Civitavecchia-Porto Torres si alternano le gemelle Cruise Roma e Cruise Barcelona, che sono le prime navi del Mediterraneo a zero emissioni in porto. La Livorno-Olbia è invece il regno delle confortevoli Cruise Sardegna e Cruise Europa, con piscina, centro benessere, palestra, ristorante à la carte e altri servizi. [post_title] => Grimaldi Lines: promozione per i piloti e i team della cronoscalata di Tandalò in Sardegna [post_date] => 2023-10-30T11:49:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698666563000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455074 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Korean Air rilancia il rinnovo della flotta con un ordine per altri 20 Airbus A321neo. L'aeromobile a corridoio singolo è configurato con 182 posti - otto in classe Prestige e 174 in classe economica. Il vettore coreano ha preso in consegna otto dei 30 esemplari inizialmente ordinati e la prima consegna è avvenuta nel dicembre 2022. La flotta di nuova generazione verrà impiegata su rotte di breve e medio raggio per servire il network della compagnia aerea nel Sud-est asiatico, in Cina e in Giappone. "L'A321neo è in linea con l'impegno di Korean Air di ridurre l'impronta di carbonio, fornendo al contempo servizi eccezionali. Il suo design contemporaneo, la tecnologia avanzata e gli interni spaziosi ridefiniscono l'esperienza di viaggio", ha dichiarato Jong Seok Yoo, executive vice president e chief safety & operating officer del vettore. Korean Air è impegnata nella modernizzazione della flotta per garantire la sicurezza operativa, la sostenibilità e una migliore esperienza dei passeggeri. Nei prossimi anni prenderà in consegna 110 nuovi aeromobili di nuova generazione, tra cui altri 20 A321neo; 10 Boeing 787-9; 20 Boeing 787-10 e 30 Boeing 737-8. Inoltre, la compagnia aerea ha già programmato il progressivo phase-out degli A330-300 e i Boeing 777-200Er. [post_title] => Korean Air rinnova la flotta con un ordine per altri 20 Airbus A321neo [post_date] => 2023-10-30T10:49:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698662945000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455065 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grazie a un accordo di partnership siglato tra Napoli Basket e l'operatore di Aversa, il palazzetto dello sport della città partenopea dove già la squadra di pallacanestro di Lega A dalla settimana scorsa ha una nuova denominazione: Fruit Village Arena PalaBarbuto. Alla presentazione della nuova partnership e della nuova stagione hanno partecipato l'amministratore unico di Fruit Village, Cesare Landi, il direttore generale, Cristian Gabriele, il vicepresidente di Napoli Basket, Alfredo Amoroso, e l'amministratore delegato della società azzurra, Alessandro Dalla Salda. "Volevamo innanzitutto ringraziare per la grande opportunità concessa di poter collaborare con il Napoli Basket, con il quale già da due anni abbiamo un consolidato rapporto di partnership - sottolinea lo stesso Landi -. Quest'anno ci siamo ripromessi di voler contribuire in maniera maggiore e abbiamo fortemente voluto sottoscrivere questo nuovo rapporto di sponsorizzazione, che ha un significato anche per la città di Napoli in costante crescita nell'ultimo periodo dal punto di vista turistico nazionale e internazionale. L'idea di sposare il nuovo progetto della Fruit Village Arena nasce dal voler creare una vera e propria casa del basket a Napoli. Un nuovo comprensorio dove giovani, atleti, e turisti possano camminare tutti insieme a braccetto". [post_title] => Il PalaBarbuto diventa Fruit Village Arena. Si rafforza la partnership tra il to e il basket a Napoli [post_date] => 2023-10-30T10:12:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698660730000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454905 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delta Air Lines e Ita Airways: una strada destinata a separarsi quando la seconda farà il suo ingresso definitivo nell'orbita del gruppo Lufthansa. Ma la collaborazione "almeno per ora" prosegue, come ha spiegato Matteo Curcio, senior vice president di Delta Air Lines per Europa, Medio Oriente, Africa e India, ieri a Milano per illustrare gli investimenti sul mercato Italia. "Ita è ora in un percorso con Lufthansa che segnerà il tramonto della nostra partnership (la storica joint venture transatlantica, 'ereditata' da Alitalia, ndr). Con Ita abbiamo comunque deciso di continuare a cooperare e oggi siamo ancora in codeshare su destinazioni beyond Roma per noi, mentre Ita appone il propri codice su alcuni nostri voli domestici negli Stati Uniti. La partnership continua, anche se in modo più lieve". Secondo Curcio ci sono anche "prospettive da valutare per il futuro" benché Delta sia già molto ben posizionata in Europa: "La forza del nostro network come joint venture dall'Europa, via Amsterdam e Parigi e Londra, ci consente di essere tranquilli su qualunque scenario". [post_title] => Curcio, Delta, su Ita: "Partnership al tramonto, ma la cooperazione prosegue“ [post_date] => 2023-10-27T10:51:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698403874000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454963 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiamerà Nh Collection Helsinki Grand Hansa la struttura di debutto del gruppo Minor in Finlandia. La proprietà è attualmente in ristrutturazione e ampliamento in partnership con la società real estate locale YIva. L'apertura è prevista nei primi mesi del 2024. Si tratterà della seconda struttura Minor nei Paesi del Nord, dopo l’inaugurazione nel 2021 dell'Nh Collection Copenaghen. Il nuovo 5 stelle includerà il palazzo Kaleva (conosciuto come l’hotel Seurahuone) e il New Student House (sede del famoso Hansa Hotel tra il 1924 e il 1968), oltre a un’ala di recente costruzione. La struttura offrirà 224 camere arredate in stile contemporaneo, un ristorante, un lobby bar e un rooftop bar con una vista a 360 gradi sul centro della città, nonché ampie aree spa e fitness, oltre a nove spazi meeting ed eventi. Il nuovo Nh Collection si trova sulla strada principale di Helsinki, Mannerheimintie, davanti alla stazione centrale, a 25 minuti in macchina e a 33 minuti in treno dall’aeroporto. “Siamo molto felici di accogliere un nuovo operatore nel mercato - sottolinea la ceo di Ylva, Leea Tolvas -. Lo scorso anno a Helsinki sono stati registrati 3,7 milioni di pernottamenti, un numero molto più alto rispetto al 2021. Le previsioni indicano che i dati continueranno ad aumentare, ampliando in particolare il mercato degli hotel upper-upscale” [post_title] => Il gruppo Minor debutta in Finlandia con l'Nh Collection Helsinki Grand Hansa [post_date] => 2023-10-27T10:18:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698401880000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454895 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Include 40 rotte e un aumento delle frequenze su sei popolari destinazioni per city break, tra cui Madrid, Malta e Budapest, il nuovo operativo inverno 2023 per la Puglia di Ryanair. La compagnia baserà tre aeromobili nella regione (due a Bari e uno a Brindisi), per un investimento complessivo di 300 milioni di dollari. "Nel 2023, i nostri volumi di traffico saliranno a 5,7 milioni di passeggeri in viaggio da e per la Puglia, sostenendo la crescita a lungo termine della regione e fornendo la spinta tanto necessaria all’economia turistica locale - sottolinea l'head of communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania, Mauro Bolla -. Questa partnership a lungo termine con Aeroporti di Puglia sottolinea la fiducia nella nostra capacità di promuovere ulteriore crescita e opportunità di lavoro nella regione". [post_title] => Annunciato l'operativo invernale Ryanair in Puglia: 40 rotte e tre aerei basati nella regione [post_date] => 2023-10-26T15:35:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698334505000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "norwegian rinnova la partnership con tui per i charter dalla scandinavia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":60,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1530,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455216","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dall'esperienza di Elisa Viaggi, realtà marchigiana del turismo specializzata in prodotti individuali e di gruppo, con particolare attenzione ai viaggi di istruzione, nasce il nuovo to Viaggialdo dedicato a incoming e outgoing. Attivo da pochi mesi, nel corso del 2023 l'operatore ha fatto già viaggiare oltre 5 mila passeggeri. \r

\r

Tra i traguardi raggiunti dal to nel suo primo anno di attività, spicca l'accordo siglato con Msc Crociere per la vendita di pacchetti in grado di abbinare il prodotto nave con servizi quali volo, stop over e tour a destinazione firmati appunto Viaggialdo. La programmazione congiunta include cinque itinerari con 11 navi operative, che abbracciano la stagione invernale 2023-2024 e l’estate 2024 in destinazioni come New York, le Antille, i Caraibi, Miami e Port Canaveral, nonché il Nord Europa e gli Emirati Arabi.\r

\r

“Siamo orgogliosi di questa partnership con un colosso come Msc Crociere, in quanto ci permette di proporre alle nostre agenzie una serie di combinati, anche inusuali, con la certezza di offrire un servizio sempre di alto livello ma al giusto prezzo”, commenta Marco Ghidoni, product manager area mondo di Viaggialdo.\r

\r

Infine, al di là delle crociere, il to arriva sul mercato con una programmazione disegnata fino a ottobre 2024 già prenotabile, dove a spiccare tra le mete protagoniste sono la Giordania, da cui farsi sedurre con dei nuovissimi tour esperienziali che condurranno verso la bellezza millenaria del Paese, e la Turchia con voli disponibili da tutta Italia.","post_title":"Da Elisa Viaggi nasce il nuovo to Viaggialdo specializzato in incoming e outgoing","post_date":"2023-10-31T11:38:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698752301000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455145","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian rinnova la collaborazione con Tui: la compagnia aerea opererà voli charter per l'operatore durante le prossime stagioni invernale ed estiva. I voli saranno effettuati da Norvegia, Svezia e Danimarca verso destinazioni in tutta Europa.\r

\r

Tui è il più grande cliente charter di Norwegian: l'accordo appena firmato prevede che la compagnia aerea effettuerà il 70% delle operazioni charter del tour operator tedesco sul mercato norvegese.\r

\r

\"Come Tui, Norwegian è un operatore affermato che gode di grande fiducia tra i viaggiatori in Scandinavia. Il biglietto aereo è una parte importante dell'esperienza di viaggio e una priorità per noi di Tui e il feedback dei sondaggi con i nostri clienti dimostra che Norwegian sta facendo un lavoro eccellente\", ha dichiarato Tommy Serban, responsabile commerciale di Tui Nordic.","post_title":"Norwegian rinnova la partnership con Tui per i charter dalla Scandinavia","post_date":"2023-10-31T11:37:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698752242000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455119","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_352388\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'Hotel Capo d'Africa diventerà il Room Mate Mia[/caption]\r

\r

A poco più di un anno dalla crisi che aveva investito Room Mate, salvata solo dall'intervento del fondo d’investimento americano Angelo Gordon Investments, in partnership con la compagnia alberghiera canadese Westmont Hospitality Group, il gruppo spagnolo risorge a nuova vita e annuncia importanti piani di sviluppo in Italia e in Europa.\r

\r

Stando a quanto dichiarato dall'a.d. e già fondatore della compagnia, Kike Sarasola, al magazine Hosteltur, Room Mate si starebbe infatti apprestando a chiudere l'anno migliore della sua storia, grazie a un fatturato complessivo di oltre 105 milioni di euro, generato da 22 strutture distribuite in 13 città di cinque Paesi differenti. I margini operativi lordi (ebidta) sono inoltre previsti a quota 15 milioni, ossia a un livello quasi tre volte superiori a quello dell'2019. Nell'ultimo anno pre-Covid, infatti, il gruppo aveva registrato un giro d'affari totale di 101 milioni, supportato però da un perimetro di alberghi più ampio (26), per un ebitda di 5,5 milioni.\r

\r

Per quanto riguarda i piani di espansione italiani, la prossima apertura è prevista già a metà dicembre, con l'inaugurazione del Palazzo dei Fiori by Room Mate di Venezia, ricavato da un edificio del diciannovesimo secolo. Per la seconda metà del 2024 è invece in calendario il re-opening dell'attuale Capo d'Africa di Roma. Situata a un centinaio di metri dal Colosseo, la struttura verrà rinominata Rome Mate Mia e sarà dotata di 66 camere. Ma i progetti di espansione della compagnia non si fermano certo qui. Stando sempre a Sarasola, sarebbero infatti in corso trattative per una ventina di alberghi ulteriori, oltre che in Italia, anche in Portogallo e in Francia. In vista ci sarebbe pure il secondo debutto di Room Mate negli Stati Uniti, il lancio di un brand lusso e quello di una catena di ostelli. Infine, in calendario ci sarebbero anche le ristrutturazioni di due indirizzi fiorentini: i Room Mate Luca e Isabella.","post_title":"Risorge Room Mate che chiude l'anno migliore di sempre e si espande a Venezia e a Roma","post_date":"2023-10-30T13:17:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1698671833000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455102","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_398730\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Cruise Sardegna[/caption]\r

\r

E' in programma dal 10 al 12 novembre nel caratteristico borgo di Buddusò, al confine tra Gallura e Barbagia, la settima edizione 2023 della cronoscalata di Tandalò organizzata da Tandalò Motorsport e drivEvent Adventur. Per l'occasione Grimaldi Lines annuncia quindi una partnership ad hoc, grazie alla quale tutti i piloti e i loro team che prenderanno parte alla competizione in salita su sfondo sterrato potranno usufruire di una promozione speciale, con sconti validi sulla linea marittima Livorno-Olbia e viceversa.\r

\r

Grimaldi Lines offre un network di sette collegamenti marittimi, che consente di raggiungere con l’auto al seguito tutti i principali porti del Nord e del Sud della Sardegna a bordo di navi di ultima generazione. In particolare sulla tratta Civitavecchia-Porto Torres si alternano le gemelle Cruise Roma e Cruise Barcelona, che sono le prime navi del Mediterraneo a zero emissioni in porto. La Livorno-Olbia è invece il regno delle confortevoli Cruise Sardegna e Cruise Europa, con piscina, centro benessere, palestra, ristorante à la carte e altri servizi.","post_title":"Grimaldi Lines: promozione per i piloti e i team della cronoscalata di Tandalò in Sardegna","post_date":"2023-10-30T11:49:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698666563000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455074","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Korean Air rilancia il rinnovo della flotta con un ordine per altri 20 Airbus A321neo. L'aeromobile a corridoio singolo è configurato con 182 posti - otto in classe Prestige e 174 in classe economica. \r

\r

Il vettore coreano ha preso in consegna otto dei 30 esemplari inizialmente ordinati e la prima consegna è avvenuta nel dicembre 2022. La flotta di nuova generazione verrà impiegata su rotte di breve e medio raggio per servire il network della compagnia aerea nel Sud-est asiatico, in Cina e in Giappone.\r

\r

\"L'A321neo è in linea con l'impegno di Korean Air di ridurre l'impronta di carbonio, fornendo al contempo servizi eccezionali. Il suo design contemporaneo, la tecnologia avanzata e gli interni spaziosi ridefiniscono l'esperienza di viaggio\", ha dichiarato Jong Seok Yoo, executive vice president e chief safety & operating officer del vettore.\r

\r

Korean Air è impegnata nella modernizzazione della flotta per garantire la sicurezza operativa, la sostenibilità e una migliore esperienza dei passeggeri. Nei prossimi anni prenderà in consegna 110 nuovi aeromobili di nuova generazione, tra cui altri 20 A321neo; 10 Boeing 787-9; 20 Boeing 787-10 e 30 Boeing 737-8. Inoltre, la compagnia aerea ha già programmato il progressivo phase-out degli A330-300 e i Boeing 777-200Er.","post_title":"Korean Air rinnova la flotta con un ordine per altri 20 Airbus A321neo","post_date":"2023-10-30T10:49:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698662945000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455065","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grazie a un accordo di partnership siglato tra Napoli Basket e l'operatore di Aversa, il palazzetto dello sport della città partenopea dove già la squadra di pallacanestro di Lega A dalla settimana scorsa ha una nuova denominazione: Fruit Village Arena PalaBarbuto.\r

\r

Alla presentazione della nuova partnership e della nuova stagione hanno partecipato l'amministratore unico di Fruit Village, Cesare Landi, il direttore generale, Cristian Gabriele, il vicepresidente di Napoli Basket, Alfredo Amoroso, e l'amministratore delegato della società azzurra, Alessandro Dalla Salda.\r

\r

\"Volevamo innanzitutto ringraziare per la grande opportunità concessa di poter collaborare con il Napoli Basket, con il quale già da due anni abbiamo un consolidato rapporto di partnership - sottolinea lo stesso Landi -. Quest'anno ci siamo ripromessi di voler contribuire in maniera maggiore e abbiamo fortemente voluto sottoscrivere questo nuovo rapporto di sponsorizzazione, che ha un significato anche per la città di Napoli in costante crescita nell'ultimo periodo dal punto di vista turistico nazionale e internazionale. L'idea di sposare il nuovo progetto della Fruit Village Arena nasce dal voler creare una vera e propria casa del basket a Napoli. Un nuovo comprensorio dove giovani, atleti, e turisti possano camminare tutti insieme a braccetto\".","post_title":"Il PalaBarbuto diventa Fruit Village Arena. Si rafforza la partnership tra il to e il basket a Napoli","post_date":"2023-10-30T10:12:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698660730000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Lines e Ita Airways: una strada destinata a separarsi quando la seconda farà il suo ingresso definitivo nell'orbita del gruppo Lufthansa.\r

\r

Ma la collaborazione \"almeno per ora\" prosegue, come ha spiegato Matteo Curcio, senior vice president di Delta Air Lines per Europa, Medio Oriente, Africa e India, ieri a Milano per illustrare gli investimenti sul mercato Italia. \r

\r

\"Ita è ora in un percorso con Lufthansa che segnerà il tramonto della nostra partnership (la storica joint venture transatlantica, 'ereditata' da Alitalia, ndr). Con Ita abbiamo comunque deciso di continuare a cooperare e oggi siamo ancora in codeshare su destinazioni beyond Roma per noi, mentre Ita appone il propri codice su alcuni nostri voli domestici negli Stati Uniti. La partnership continua, anche se in modo più lieve\".\r

\r

Secondo Curcio ci sono anche \"prospettive da valutare per il futuro\" benché Delta sia già molto ben posizionata in Europa: \"La forza del nostro network come joint venture dall'Europa, via Amsterdam e Parigi e Londra, ci consente di essere tranquilli su qualunque scenario\".\r

\r

\r

","post_title":"Curcio, Delta, su Ita: \"Partnership al tramonto, ma la cooperazione prosegue“","post_date":"2023-10-27T10:51:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1698403874000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454963","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamerà Nh Collection Helsinki Grand Hansa la struttura di debutto del gruppo Minor in Finlandia. La proprietà è attualmente in ristrutturazione e ampliamento in partnership con la società real estate locale YIva. L'apertura è prevista nei primi mesi del 2024. Si tratterà della seconda struttura Minor nei Paesi del Nord, dopo l’inaugurazione nel 2021 dell'Nh Collection Copenaghen. Il nuovo 5 stelle includerà il palazzo Kaleva (conosciuto come l’hotel Seurahuone) e il New Student House (sede del famoso Hansa Hotel tra il 1924 e il 1968), oltre a un’ala di recente costruzione.\r

\r

La struttura offrirà 224 camere arredate in stile contemporaneo, un ristorante, un lobby bar e un rooftop bar con una vista a 360 gradi sul centro della città, nonché ampie aree spa e fitness, oltre a nove spazi meeting ed eventi. Il nuovo Nh Collection si trova sulla strada principale di Helsinki, Mannerheimintie, davanti alla stazione centrale, a 25 minuti in macchina e a 33 minuti in treno dall’aeroporto. “Siamo molto felici di accogliere un nuovo operatore nel mercato - sottolinea la ceo di Ylva, Leea Tolvas -. Lo scorso anno a Helsinki sono stati registrati 3,7 milioni di pernottamenti, un numero molto più alto rispetto al 2021. Le previsioni indicano che i dati continueranno ad aumentare, ampliando in particolare il mercato degli hotel upper-upscale”","post_title":"Il gruppo Minor debutta in Finlandia con l'Nh Collection Helsinki Grand Hansa","post_date":"2023-10-27T10:18:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1698401880000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454895","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Include 40 rotte e un aumento delle frequenze su sei popolari destinazioni per city break, tra cui Madrid, Malta e Budapest, il nuovo operativo inverno 2023 per la Puglia di Ryanair. La compagnia baserà tre aeromobili nella regione (due a Bari e uno a Brindisi), per un investimento complessivo di 300 milioni di dollari.\r

\r

\"Nel 2023, i nostri volumi di traffico saliranno a 5,7 milioni di passeggeri in viaggio da e per la Puglia, sostenendo la crescita a lungo termine della regione e fornendo la spinta tanto necessaria all’economia turistica locale - sottolinea l'head of communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania, Mauro Bolla -. Questa partnership a lungo termine con Aeroporti di Puglia sottolinea la fiducia nella nostra capacità di promuovere ulteriore crescita e opportunità di lavoro nella regione\".\r

\r

","post_title":"Annunciato l'operativo invernale Ryanair in Puglia: 40 rotte e tre aerei basati nella regione","post_date":"2023-10-26T15:35:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698334505000]}]}}