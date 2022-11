Norwegian debutta in Puglia con il collegamento diretto Oslo-Bari, dal 22 giugno Norwegian debutta in Puglia con il lancio della nuova rotta che collegherà Oslo a Bari, dal prossimo 22 giugno con due frequenze alla settimana, il giovedì e la domenica. Il volo, già in vendita attraverso tutti i canali distributivi della low cost, prevede il seguente operativo: partenza da Oslo alle 5.55 e arrivo a Bari alle 19.05; decollo dalla Puglia alle 19.45 e atterraggio in Norvegia alle 23.00. “Questo nuovo collegamento diretto con la Norvegia – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – ci permette di proseguire l’espansione del mercato scandinavo. Uno scenario già definito nel nostro piano strategico che proprio nei mercati del nord Europa, e in quello scandinavo in particolare, individuava una interessante linea di sviluppo. Con questo nuovo volo, non solo accogliamo al ‘Karol Wojtyla’ una nuova compagnia, tra i principali vettori scandinavi in termini di importanza e capacità di collegamenti aerei, ma soprattutto ampliamo il panel dei vettori che in Aeroporti di Puglia individuano un partner commerciale di prestigio per qualità ed efficienza dei servizi. “La nuova rotta tra Bari ad Oslo, dà vita ad un nuovo mercato incoming che garantendo una connessione diretta siamo certi possa ripetere il successo registrato quest’estate dai collegamenti con Svezia e Danimarca. Peraltro questo nuovo volo, come tutte le novità, potrà incontrare l’interesse per i pugliesi che potranno apprezzare la comodità di raggiungere una nuova e affascinante destinazione. Una nuova grande opportunità per il trasporto aereo in Puglia che, attraverso una crescita esponenziale – come registrato dal rapporto di Bankitalia presentato qualche giorno fa a Bari – è trainante per l’economia pugliese”.

