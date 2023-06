Norwegian collega Bologna a Oslo con due voli alla settimana E’ decollato ieri, 22 giugno, il nuovo collegamento da Bologna verso Oslo operato da Norwegian. Due le frequenze settimanali previste, il martedì e la domenica, con partenza dal Marconi alle 20.15 e arrivo a Oslo alle 22.50; negli stessi due giorni è previsto anche il rientro dalla città scandinava con partenza alle 17 da Oslo e arrivo sotto le Due Torri alle 19.35. Oslo rappresenta la seconda destinazione Norwegian da Bologna, dove opera anche un volo per Copenaghen, attivo il martedì e la domenica. “Siamo lieti di essere presenti a Bologna e non vediamo l’ora di accogliere nuovi passeggeri a bordo. Oslo ha siti storici interessanti ed è situata vicino al fiordo: è una destinazione popolare per molti turisti. Non vediamo l’ora di far volare molti norvegesi a Bologna, nella splendida estate italiana” ha affermato Magnus Thome Maursund, chief commercial officer del vettore scandinavo. Antonello Bonolis, direttore business aviation e comunicazione dell’Aeroporto di Bologna, ha aggiunto: “Per il Marconi si tratta di un importante tassello che va a completare l’offerta di voli per il Nord Europa, con una valenza sia business che leisure. È interessante, inoltre, l’ingresso di Norwegian nel nostro scalo: una compagnia aerea più volte premiata come migliore low cost in Europa, con una attenzione particolare ai temi della sostenibilità e della responsabilità sociale”. Condividi

