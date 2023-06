Norwegian: a maggio il load factor sulle rotte leisure ha raggiunto il 90% Norwegian tira dritto verso una stagione estiva di forte traffico, dopo aver chiuso il mese di maggio con 1,9 milioni di passeggeri e un load factor dell’84%. In particolare, sulle rotte prettamente leisure, il riempimento è stato del 90%. “Maggio è stato un altro mese forte per Norwegian per quanto riguarda il traffico passeggeri. Molti dei nostri clienti hanno approfittato dei lunghi weekend e delle vacanze di maggio per viaggiare verso le destinazioni balneari e le località più popolari d’Europa. Il nostro load factor su questi voli è stato del 90%”, ha dichiarato Geir Karlsen, ceo del vettore. Sempre a maggio, Norwegian ha operato una media di 74 aeromobili con una regolarità, ovvero una percentuale di voli programmati effettuati, del 99,7%. La puntualità è stata dell’84,9%. Questi risultati sono stati raggiunti nonostante i continui problemi di controllo del traffico aereo all’aeroporto di Copenhagen, che hanno causato quasi la metà dei ritardi e delle cancellazioni di questo mese. Lo scorso mese la compagnia ha anche ricevuto l’ultima consegna di aeromobili Boeing 737 Max 8 previsti per l’estate. Su un totale di 81 aeromobili, la flotta comprende ora 13 di questi aeromobili a basso consumo di carburante, a dimostrazione dell’impegno di Norwegian a ridurre le emissioni rinnovando la propria flotta. “Sono molto soddisfatto che abbiamo preso in consegna tutti i nuovi aeromobili previsti per la stagione estiva, oltre ad aver dato il benvenuto a molti nuovi colleghi a bordo. Questo ci permette di servire i nostri passeggeri con aerei Norwegian e gestiti da personale Norwegian, piuttosto che approvvigionarci di capacità attraverso contratti di wet lease”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447111 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Perù sotto i riflettori grazie all'uscita in Italia, venerdì 9 giugno, del nuovo film "Transformers: Il risveglio", che è stato girato proprio nel Paese sudamericano. Ambientato negli anni ’90, il settimo capitolo della saga Transformers ha come protagonisti Anthony Ramos e Dominique Fishback, che guidano una squadra militare e di ricerca che si trova coinvolta nel conflitto tra gli Autobot e i cattivi Decepticon sulla Terra. "Come regista, trovo davvero stimolante immergere il nostro film nella cultura peruviana e girare a Cusco, situata nel cuore delle Ande, dove è possibile trovare tracce di una sofisticata civiltà Inca che è sopravvissuta nel tempo e continua a essere viva nelle comunità della regione" ha commentato il regista, Steven Caple Jr. Promperù porta avanti da anni 'Film in Perù', la strategia che promuove il Paese come destinazione cinematografica, facendone conoscere e apprezzare l'identità e l'immagine. “Girare Transformers: Il risveglio a Machupicchu è stato un grande privilegio - ha aggiunto Caple Jr. -. Il nostro obiettivo è stato cercare di evocare la connessione spirituale che chiunque sente quando si trova in luoghi sacri come questo e apprezzare ciò che è stato raggiunto da questa grande civiltà. È anche una nostra responsabilità non sminuire la storia, ed è per questo che stiamo lavorando duramente per mantenere la parte storica separata dalle narrazioni di fantasia che stiamo alimentando”. Protagoniste della pellicola sono alcune delle mete più iconiche della destinazione: da Cusco alla foresta della Regione di San Martin, dal Parco Archeologico di Chinchero al complesso di Wiñayhuayna oltre che, naturalmente, a Machupicchu. [post_title] => Perù sotto i riflettori con l'uscita del film 'Transformers: Il risveglio' [post_date] => 2023-06-06T12:01:06+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686052866000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447099 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norwegian tira dritto verso una stagione estiva di forte traffico, dopo aver chiuso il mese di maggio con 1,9 milioni di passeggeri e un load factor dell'84%. In particolare, sulle rotte prettamente leisure, il riempimento è stato del 90%. "Maggio è stato un altro mese forte per Norwegian per quanto riguarda il traffico passeggeri. Molti dei nostri clienti hanno approfittato dei lunghi weekend e delle vacanze di maggio per viaggiare verso le destinazioni balneari e le località più popolari d'Europa. Il nostro load factor su questi voli è stato del 90%", ha dichiarato Geir Karlsen, ceo del vettore. Sempre a maggio, Norwegian ha operato una media di 74 aeromobili con una regolarità, ovvero una percentuale di voli programmati effettuati, del 99,7%. La puntualità è stata dell'84,9%. Questi risultati sono stati raggiunti nonostante i continui problemi di controllo del traffico aereo all'aeroporto di Copenhagen, che hanno causato quasi la metà dei ritardi e delle cancellazioni di questo mese. Lo scorso mese la compagnia ha anche ricevuto l'ultima consegna di aeromobili Boeing 737 Max 8 previsti per l'estate. Su un totale di 81 aeromobili, la flotta comprende ora 13 di questi aeromobili a basso consumo di carburante, a dimostrazione dell'impegno di Norwegian a ridurre le emissioni rinnovando la propria flotta. "Sono molto soddisfatto che abbiamo preso in consegna tutti i nuovi aeromobili previsti per la stagione estiva, oltre ad aver dato il benvenuto a molti nuovi colleghi a bordo. Questo ci permette di servire i nostri passeggeri con aerei Norwegian e gestiti da personale Norwegian, piuttosto che approvvigionarci di capacità attraverso contratti di wet lease". [post_title] => Norwegian: a maggio il load factor sulle rotte leisure ha raggiunto il 90% [post_date] => 2023-06-06T10:52:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686048778000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447018 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà Dubai ad ospitare l'anno prossimo l'80° Assemblea Generale Annuale della Iata e il World Air Transport Summit, in programma dal 2 al 4 giugno 2024. "Non vediamo l'ora di riunire l'industria dell'aviazione a Dubai per l'80° Agm Iata nel 2024. Dubai è una città dinamica e un importante hub dell'aviazione che collega il mondo" ha dichiarato Willie Walsh, direttore generale della Iata. "L'approccio positivo degli Emirati Arabi Uniti nei confronti dell'aviazione ha costruito una compagnia aerea forte con un hub forte. Insieme, questi elementi danno un contributo enormemente potente e positivo alla società e all'economia degli Emirati. Tenere l'Agm a Dubai sarà una vetrina di ciò che può essere raggiunto dall'aviazione con politiche e decisioni governative di supporto". Questa sarà la prima volta che gli Emirati Arabi Uniti e Dubai ospiteranno l'incontro globale dei leader dell'aviazione. [post_title] => Iata: l'assemblea generale della Iata 2024 si svolgerà a Dubai [post_date] => 2023-06-06T09:45:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686044716000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447014 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet ha inaugurato la nuova rotta da Catania verso Edimburgo. Il nuovo collegamento, disponibile per tutta la stagione estiva con due voli settimanali ogni lunedì e venerdì, si aggiunge così al vasto network del vettore da Fontanarossa, che conta 17 destinazioni: dalle nazionali Milano Malpensa e Napoli Capodichino (due basi italiane di easyJet) alle numerose mete internazionali distribuite su tutto il continente, tra cui figurano Amsterdam, Berlino, Parigi, Nizza, Bordeaux, Londra, Manchester e Zurigo. L’inedita Catania-Edimburgo si aggiunge alle oltre 220 rotte che la compagnia arancione opera da e verso 20 aeroporti italiani. «Dall'inizio delle operazioni dall'aeroporto di Catania abbiamo già trasportato quasi 12 milioni di passeggeri e con il lancio di questa rotta inedita intendiamo rinnovare il nostro impegno e il nostro investimento per la Sicilia, aumentando il numero di destinazioni raggiungibili dai nostri passeggeri siciliani, ma anche contribuendo allo sviluppo turistico dell'isola" ha dichiarato Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia. «Il nuovo e attesissimo collegamento con Edimburgo, inedito per la Sicilia orientale mai collegata fino a oggi direttamente con la Scozia, è l'ennesima conferma del ruolo centrale del nostro aeroporto, anche per quanto riguarda i collegamenti con il nord Europa - ha sottolineato Nico Torrisi, ad della Sac -. La Scozia, meta ambita e molto richiesta, rappresenta una destinazione ricca di suggestioni per viaggiatori amanti della storia e della cultura, ma anche della natura. Inoltre, la nuova rotta permetterà ad ancora più turisti di raggiungere facilmente la Sicilia». [post_title] => EasyJet collega Catania a Edimburgo con due voli alla settimana [post_date] => 2023-06-05T12:45:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685969143000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446973 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_380772" align="alignleft" width="300"] Willie Walsh[/caption] E' una vision decisamente positiva quella che da Istanbul, in occasione della 79ª assemblea generale annuale della Iata, raggiunge l'intera industria del trasporto aereo: l'associazione raddoppia infatti le stime sugli utili netti globali del 2023, che arriverebbero a sfiorare i 10 miliardi di dollari. Questo grazie all'aumento dei voli che fa salire i prezzi dei biglietti, anche se i rischi includono la crescita dei tassi d'interesse per combattere la spirale dell'inflazione e i persistenti problemi della catena di forniture. I dirigenti delle circa 300 compagnie aeree rappresentate dalla Iata per oltre 1.520 partecipanti complessivi prendono parte all'evento, il primo che si tiene da quando sono state abolite tutte le restrizioni Covid. Tra i temi all'ordine del giorno figurano la sostenibilità, mentre i vettori percorrono il cammino verso il raggiungimento di emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050, nonché la ripresa delle compagnie aeree dopo il Covid-19 e le lezioni apprese dalle numerose sfide operative del 2022. In sintesi, i profitti del settore a livello mondiale dovrebbero raggiungere quest'anno i 9,8 miliardi di dollari, più del doppio rispetto ai 4,7 miliardi di dollari previsti lo scorso dicembre. Quest'anno viaggeranno circa 4,35 miliardi di passeggeri, cifra che rappresenta il 96% dei livelli del 2019. Si prevede che i ricavi totali cresceranno del 9,7% rispetto all'anno precedente, raggiungendo gli 803 miliardi di dollari. È la prima volta che i ricavi del settore supereranno la soglia degli 800 miliardi di dollari dal 2019 (838 miliardi). La crescita delle spese dovrebbe essere contenuta all'8,1% annuo. «Il ritorno alla redditività netta, anche con un margine di profitto netto dell'1,2%, è un risultato importante - ha dichiarato Willie Walsh, direttore generale della Iata -. In primo luogo, è stato raggiunto in un periodo di notevoli incertezze economiche. In secondo luogo, segue le perdite più gravi della storia dell'aviazione (183,3 miliardi di dollari di perdite nette per il periodo 2020-2022 - incluso -, per un margine di profitto netto medio del -11,3% in quel periodo). da sottolineare come il comparto aereo è entrato nella crisi della pandemia al termine di una storica striscia di profitti che ha visto un margine di profitto netto medio del 4,2% per il periodo 2015-2019. «Le incertezze economiche non hanno smorzato il desiderio di viaggiare, anche se i prezzi dei biglietti hanno assorbito i costi elevati del carburante. Ma con le compagnie aeree che guadagnano in media solo 2,25 dollari per passeggero, riparare i bilanci danneggiati e fornire agli investitori rendimenti sostenibili sul loro capitale continuerà ad essere una sfida per molte compagnie aeree». [post_title] => La Iata raddoppia le previsioni di utile per il 2023, che rimbalzano a quota 9,8 mld di dollari [post_date] => 2023-06-05T10:44:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685961879000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446964 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways farà utili nel giro di un paio di anni. E assumerà un ruolo di maggior peso sulle rotte europee (via Milano Linate) e su quelle lungo raggio (via Roma Fiumicino): Carsten Spohr, ceo del gruppo Lufthansa, evidenzia in un'intervista a Il Corriere della Sera i punti fermi che definiranno il futuro di Ita, all'interno della compagine del colosso tedesco. Senza tralasciare un nuovo e crescente posizionamento di Air Dolomiti. A Istanbul in occasione dell'assemblea generale della Iata, Spohr afferma: "Possiamo rendere profittevole Ita in un paio d’anni" e ribadisce come la compagnia non andrà a confrontarsi con i vettori low cost che, attualmente, dominano il mercato Italia: "Non pensiamo a Ita come a una compagnia di voli nazionali, ma a un vettore che punta a rafforzare a livello europeo Milano con Linate e la connettività intercontinentale con Roma (...) Penso che il mercato domestico italiano sia ormai perso perché è nelle mani delle low cost: ci sarà certo più concorrenza perché Ita si rafforzerà grazie a noi". Ottimismo L'operazione di acquisizione di un iniziale 41% di Ita Airways per un totale di 325 milioni di euro, dovrà ora passare il vaglio della Commissione europea. Ma il ceo di Lufthansa è ottimista sulla decisione di Bruxelles e guarda oltre, ad aumentare da subito le entrate di Ita fuori dal mercato domestico. "Lo faremo inserendo i voli del vettore italiano nel nostro grande sistema di vendite, anche negli Usa dove abbiamo una filiale". Inoltre, ci sarà l’integrazione nel programma fedeltà del gruppo Miles & More e le quanto mai strategiche joint venture, "a partire da quella transatlantica A++ che Lufthansa ha con United Airlines negli Usa e Air Canada". Infine, Air Dolomiti, che oggi è il feeder Lufthansa "verso gli hub di Monaco, Francoforte e Zurigo dagli aeroporti secondari. Vogliamo che faccia lo stesso anche su Roma (...) Ci sarà un maggiore ruolo per loro nel futuro". [post_title] => Lufthansa, Spohr: Ita sempre più internazionale. Crescerà Air Dolomiti [post_date] => 2023-06-05T10:25:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685960700000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446959 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air ha dato il via alle vendite del MultiPass, il piano di abbonamento aereo in Europa annunciato lo scorso aprile, che consente ai passeggeri di bloccare il prezzo del biglietto e del bagaglio nel loro piano per l'intero periodo di 6 mesi sulle rotte domestiche in Italia e rotte internazionali da e per la Polonia. Gli abbonati possono quindi viaggiare una volta al mese pagando una tariffa mensile fissa che non dipende dalla stagionalità o dal fatto che si tratti di una prenotazione dell'ultimo minuto. I viaggiatori italiani, acquistando un abbonamento, possono costruire il piano più adatto alle loro esigenze selezionando tra opzioni di volo di sola andata o di andata e ritorno e, infine, scegliendo se aggiungere il servizio Wizz Priority e/o la franchigia bagaglio. Come per un normale biglietto Wizz Air, è possibile acquistare servizi aggiuntivi e aggiungerli alla prenotazione prima del volo. I clienti hanno l'opportunità di prenotare subito un volo quando inizia il loro abbonamento ed effettuare il loro primo viaggio solo cinque giorni dopo. Quando si sceglie il mese successivo come mese iniziale dell'abbonamento, i passeggeri potranno prendere un volo a partire dal sesto giorno del mese e durante i successivi 29, 30 o 31 giorni, a seconda del mese. L'abbonamento si rinnoverà ogni primo giorno del mese. È anche possibile acquistare il WIZZ Multipass a metà mese se mancano più di 5 giorni alla fine dello stesso. Al cliente verrà addebitato immediatamente l’importo e sarà in grado di imbarcarsi sul volo scelto in 5 giorni. In questo caso, tuttavia, il passeggero accetta una finestra di viaggio più breve per il primo mese: il piano di abbonamento continuerà ad essere rinnovato ogni primo giorno del mese. [post_title] => Wizz Air: in vendita l'abbonamento MultiPass per le rotte domestiche italiane [post_date] => 2023-06-05T10:01:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685959284000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446946 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways avanza passo a passo nel tessere il tanto atteso ampliamento del network internazionale: dallo scorso 2 giugno la compagnia è infatti operativa sulla nuova rotta da Roma Fiumicino a Washington Dulles, che viene servita dal nuovo Airbus A330neo (dedicato al campione Gelindo Bordin) al suo debutto sui voli commerciali. Il collegamento prevede fino al 2 luglio cinque frequenze settimanali per arrivare in alta stagione, dal 1° agosto al 28 ottobre 2023, ad un operativo giornaliero. Oltre alla rotta per Washington, Ita aprirà sempre da Roma Fiumicino altri due tratte intercontinentali, la San Francisco a luglio e la Rio de Janeiro a ottobre: l'espansione sul lungo raggio rappresenta uno dei principali pilastri della strategia della compagnia aerea, poiché non solo è fonte di redditività ma incrementa contestualmente il breve raggio, contribuendo a raddoppiare la capacità del network intercontinentale. Gli Stati Uniti sono il primo mercato internazionale per Ita Airways e il più strategico dopo l'Italia, nonché il paese con il maggior numero di cittadini di origine italiana. Con i voli diretti che collegano Roma Fiumicino e Milano Malpensa a New York, Miami, Boston e Los Angeles, Ita Airways punta a diventare il vettore di riferimento tra il Nord America e l'Italia e, via Roma, verso l'Europa e il Mediterraneo. Inoltre, con le nuove destinazioni nordamericane che partiranno questa estate da Roma Fiumicino verso Washington e San Francisco, la compagnia opererà 122 frequenze settimanali tra il Nord America e l'Italia nel cuore della stagione estiva. Inoltre, grazie all’accordo di codeshare con Delta, sono oltre 100 le destinazioni domestiche a cui i clienti Ita Airways possono accedere attraverso gli hub del network nazionale della compagnia americana, con 40 destinazioni servite attraverso New York Jfk e un numero altrettanto importante di collegamenti da Boston, Miami, Los Angeles e Washington in grado di soddisfare le esigenze della clientela business e leisure. [post_title] => Ita Airways operativa sulla Roma-Washington con il nuovo A330neo [post_date] => 2023-06-05T09:39:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685957945000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446899 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si prospetta un'ottima estate per il gruppo Emerald Collection: "Su Zanzibar stiamo già registrando per i mesi di luglio e agosto occupazioni medie sopra l’80%, spesso con punte da full-booked. Per quanto riguarda le Maldive, invece, al momento l'andamento è leggermente più lento rispetto allo scorso anno. Una tendenza dovuta a diversi fattori, come per esempio il caro prezzi dei voli e quindi del pacchetto generale per il lungo raggio - spiega Simone Scarapicchia, chief commercial officer della compagnia italiana che gestisce una serie di resort a 5 stelle nelle due destinazioni africane e dell'oceano Indiano -. A sommarsi c'è poi pure la nuova tendenza delle prenotazioni last-minute: non più entro i 90-60 giorni ma addirittura entro i 40/30 giorni. Siamo comunque fiduciosi in una ripresa. Anche solo perché il Mediterraneo sta già registrando occupazioni molto alte in quasi tutte le destinazioni. Pensiamo quindi che un forte flusso si muoverà verso l’estero, incluse le Maldive". In tale contesto c'è grande soddisfazione anche per le ultime new entry del 2022 del gruppo: "Il maldiviano Emerald Faarufushi e l'Emerald Zanzibar hanno registrato un'occupazione elevatissima per tutto l'inverno, siano a fine aprile - inizio maggio - prosegue Scarapicchia -. Ma anche l'estate si apre sotto eccellenti prospettive. Sta andando in particolare molto bene la nostra partnership con Valtur Escape per la struttura di Zanzibar, che sicuramente proseguiremo nel tempo". A livello di prezzi, gli incrementi alle Maldive riguarderanno esclusivamente proprio il Faarufushi, che però viene dal suo anno di debutto ed è quindi abbastanza scontato che alzi un po' le tariffe: "Per il 2023 e il 2023 prevediamo una crescita media del 5% massimo - rivela sempre Scarapicchia -. Il Maldives, al contrario, non subirà aumenti in quanto ne è già stato testimone in passato, dopo l'apertura. Per l'Emerald Zanzibar praticheremo invece un aumento medio del 12%, in quanto siamo partiti con prezzi da opening/pre-opening per il primo anno e, visto il grande successo, occorre revisionare le tariffe". Prosegue infine la strategia di espansione del gruppo, che mira ad approdare anche nel Mediterraneo: "La trattativa per l'hotel a Palermo, a cui avevo accennato l'ultima volta che ci siamo incontrati, purtroppo si è momentaneamente arenata ma non è ancora affatto esclusa. Guardiamo inoltre con estremo interesse alla Puglia". Procedono inoltre spediti i piani relativi all’ulteriore proprietà a Zanzibar da circa 500 camere, che dovrebbe sorgere nei pressi di quella inaugurato l'anno scorso: "La fase di progettazione inizierà a ottobre - conclude Scarapicchia - mentre la costruzione è prevista successivamente, indicativamente dopo Pasqua 2024". [post_title] => Emerald: Zanzibar sugli scudi. Sulle Maldive pesa un po' il caro voli [post_date] => 2023-06-01T13:18:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685625489000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "norwegian a maggio il load factor sulle rotte leisure ha raggiunto il 90" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":66,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3548,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447111","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Perù sotto i riflettori grazie all'uscita in Italia, venerdì 9 giugno, del nuovo film \"Transformers: Il risveglio\", che è stato girato proprio nel Paese sudamericano. Ambientato negli anni ’90, il settimo capitolo della saga Transformers ha come protagonisti Anthony Ramos e Dominique Fishback, che guidano una squadra militare e di ricerca che si trova coinvolta nel conflitto tra gli Autobot e i cattivi Decepticon sulla Terra.\r

\r

\"Come regista, trovo davvero stimolante immergere il nostro film nella cultura peruviana e girare a Cusco, situata nel cuore delle Ande, dove è possibile trovare tracce di una sofisticata civiltà Inca che è sopravvissuta nel tempo e continua a essere viva nelle comunità della regione\" ha commentato il regista, Steven Caple Jr.\r

\r

Promperù porta avanti da anni 'Film in Perù', la strategia che promuove il Paese come destinazione cinematografica, facendone conoscere e apprezzare l'identità e l'immagine.\r

\r

“Girare Transformers: Il risveglio a Machupicchu è stato un grande privilegio - ha aggiunto Caple Jr. -. Il nostro obiettivo è stato cercare di evocare la connessione spirituale che chiunque sente quando si trova in luoghi sacri come questo e apprezzare ciò che è stato raggiunto da questa grande civiltà. È anche una nostra responsabilità non sminuire la storia, ed è per questo che stiamo lavorando duramente per mantenere la parte storica separata dalle narrazioni di fantasia che stiamo alimentando”.\r

\r

Protagoniste della pellicola sono alcune delle mete più iconiche della destinazione: da Cusco alla foresta della Regione di San Martin, dal Parco Archeologico di Chinchero al complesso di Wiñayhuayna oltre che, naturalmente, a Machupicchu.","post_title":"Perù sotto i riflettori con l'uscita del film 'Transformers: Il risveglio'","post_date":"2023-06-06T12:01:06+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1686052866000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447099","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian tira dritto verso una stagione estiva di forte traffico, dopo aver chiuso il mese di maggio con 1,9 milioni di passeggeri e un load factor dell'84%. In particolare, sulle rotte prettamente leisure, il riempimento è stato del 90%.\r

\r

\"Maggio è stato un altro mese forte per Norwegian per quanto riguarda il traffico passeggeri. Molti dei nostri clienti hanno approfittato dei lunghi weekend e delle vacanze di maggio per viaggiare verso le destinazioni balneari e le località più popolari d'Europa. Il nostro load factor su questi voli è stato del 90%\", ha dichiarato Geir Karlsen, ceo del vettore.\r

\r

Sempre a maggio, Norwegian ha operato una media di 74 aeromobili con una regolarità, ovvero una percentuale di voli programmati effettuati, del 99,7%. La puntualità è stata dell'84,9%. Questi risultati sono stati raggiunti nonostante i continui problemi di controllo del traffico aereo all'aeroporto di Copenhagen, che hanno causato quasi la metà dei ritardi e delle cancellazioni di questo mese.\r

\r

Lo scorso mese la compagnia ha anche ricevuto l'ultima consegna di aeromobili Boeing 737 Max 8 previsti per l'estate. Su un totale di 81 aeromobili, la flotta comprende ora 13 di questi aeromobili a basso consumo di carburante, a dimostrazione dell'impegno di Norwegian a ridurre le emissioni rinnovando la propria flotta.\r

\r

\"Sono molto soddisfatto che abbiamo preso in consegna tutti i nuovi aeromobili previsti per la stagione estiva, oltre ad aver dato il benvenuto a molti nuovi colleghi a bordo. Questo ci permette di servire i nostri passeggeri con aerei Norwegian e gestiti da personale Norwegian, piuttosto che approvvigionarci di capacità attraverso contratti di wet lease\".\r

\r

","post_title":"Norwegian: a maggio il load factor sulle rotte leisure ha raggiunto il 90%","post_date":"2023-06-06T10:52:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686048778000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447018","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà Dubai ad ospitare l'anno prossimo l'80° Assemblea Generale Annuale della Iata e il World Air Transport Summit, in programma dal 2 al 4 giugno 2024.\r

\r

\"Non vediamo l'ora di riunire l'industria dell'aviazione a Dubai per l'80° Agm Iata nel 2024. Dubai è una città dinamica e un importante hub dell'aviazione che collega il mondo\" ha dichiarato Willie Walsh, direttore generale della Iata.\r

\r

\"L'approccio positivo degli Emirati Arabi Uniti nei confronti dell'aviazione ha costruito una compagnia aerea forte con un hub forte. Insieme, questi elementi danno un contributo enormemente potente e positivo alla società e all'economia degli Emirati. Tenere l'Agm a Dubai sarà una vetrina di ciò che può essere raggiunto dall'aviazione con politiche e decisioni governative di supporto\".\r

\r

Questa sarà la prima volta che gli Emirati Arabi Uniti e Dubai ospiteranno l'incontro globale dei leader dell'aviazione.","post_title":"Iata: l'assemblea generale della Iata 2024 si svolgerà a Dubai","post_date":"2023-06-06T09:45:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686044716000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447014","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet ha inaugurato la nuova rotta da Catania verso Edimburgo. Il nuovo collegamento, disponibile per tutta la stagione estiva con due voli settimanali ogni lunedì e venerdì, si aggiunge così al vasto network del vettore da Fontanarossa, che conta 17 destinazioni: dalle nazionali Milano Malpensa e Napoli Capodichino (due basi italiane di easyJet) alle numerose mete internazionali distribuite su tutto il continente, tra cui figurano Amsterdam, Berlino, Parigi, Nizza, Bordeaux, Londra, Manchester e Zurigo.\r

L’inedita Catania-Edimburgo si aggiunge alle oltre 220 rotte che la compagnia arancione opera da e verso 20 aeroporti italiani.\r

«Dall'inizio delle operazioni dall'aeroporto di Catania abbiamo già trasportato quasi 12 milioni di passeggeri e con il lancio di questa rotta inedita intendiamo rinnovare il nostro impegno e il nostro investimento per la Sicilia, aumentando il numero di destinazioni raggiungibili dai nostri passeggeri siciliani, ma anche contribuendo allo sviluppo turistico dell'isola\" ha dichiarato Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia.\r

«Il nuovo e attesissimo collegamento con Edimburgo, inedito per la Sicilia orientale mai collegata fino a oggi direttamente con la Scozia, è l'ennesima conferma del ruolo centrale del nostro aeroporto, anche per quanto riguarda i collegamenti con il nord Europa - ha sottolineato Nico Torrisi, ad della Sac -. La Scozia, meta ambita e molto richiesta, rappresenta una destinazione ricca di suggestioni per viaggiatori amanti della storia e della cultura, ma anche della natura. Inoltre, la nuova rotta permetterà ad ancora più turisti di raggiungere facilmente la Sicilia».","post_title":"EasyJet collega Catania a Edimburgo con due voli alla settimana","post_date":"2023-06-05T12:45:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1685969143000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_380772\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Willie Walsh[/caption]\r

\r

E' una vision decisamente positiva quella che da Istanbul, in occasione della 79ª assemblea generale annuale della Iata, raggiunge l'intera industria del trasporto aereo: l'associazione raddoppia infatti le stime sugli utili netti globali del 2023, che arriverebbero a sfiorare i 10 miliardi di dollari. Questo grazie all'aumento dei voli che fa salire i prezzi dei biglietti, anche se i rischi includono la crescita dei tassi d'interesse per combattere la spirale dell'inflazione e i persistenti problemi della catena di forniture.\r

\r

I dirigenti delle circa 300 compagnie aeree rappresentate dalla Iata per oltre 1.520 partecipanti complessivi prendono parte all'evento, il primo che si tiene da quando sono state abolite tutte le restrizioni Covid. Tra i temi all'ordine del giorno figurano la sostenibilità, mentre i vettori percorrono il cammino verso il raggiungimento di emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050, nonché la ripresa delle compagnie aeree dopo il Covid-19 e le lezioni apprese dalle numerose sfide operative del 2022.\r

\r

In sintesi, i profitti del settore a livello mondiale dovrebbero raggiungere quest'anno i 9,8 miliardi di dollari, più del doppio rispetto ai 4,7 miliardi di dollari previsti lo scorso dicembre. Quest'anno viaggeranno circa 4,35 miliardi di passeggeri, cifra che rappresenta il 96% dei livelli del 2019.\r

\r

Si prevede che i ricavi totali cresceranno del 9,7% rispetto all'anno precedente, raggiungendo gli 803 miliardi di dollari. È la prima volta che i ricavi del settore supereranno la soglia degli 800 miliardi di dollari dal 2019 (838 miliardi). La crescita delle spese dovrebbe essere contenuta all'8,1% annuo.\r

\r

«Il ritorno alla redditività netta, anche con un margine di profitto netto dell'1,2%, è un risultato importante - ha dichiarato Willie Walsh, direttore generale della Iata -. In primo luogo, è stato raggiunto in un periodo di notevoli incertezze economiche. In secondo luogo, segue le perdite più gravi della storia dell'aviazione (183,3 miliardi di dollari di perdite nette per il periodo 2020-2022 - incluso -, per un margine di profitto netto medio del -11,3% in quel periodo). da sottolineare come il comparto aereo è entrato nella crisi della pandemia al termine di una storica striscia di profitti che ha visto un margine di profitto netto medio del 4,2% per il periodo 2015-2019.\r

\r

«Le incertezze economiche non hanno smorzato il desiderio di viaggiare, anche se i prezzi dei biglietti hanno assorbito i costi elevati del carburante. Ma con le compagnie aeree che guadagnano in media solo 2,25 dollari per passeggero, riparare i bilanci danneggiati e fornire agli investitori rendimenti sostenibili sul loro capitale continuerà ad essere una sfida per molte compagnie aeree».","post_title":"La Iata raddoppia le previsioni di utile per il 2023, che rimbalzano a quota 9,8 mld di dollari","post_date":"2023-06-05T10:44:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1685961879000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446964","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways farà utili nel giro di un paio di anni. E assumerà un ruolo di maggior peso sulle rotte europee (via Milano Linate) e su quelle lungo raggio (via Roma Fiumicino): Carsten Spohr, ceo del gruppo Lufthansa, evidenzia in un'intervista a Il Corriere della Sera i punti fermi che definiranno il futuro di Ita, all'interno della compagine del colosso tedesco. Senza tralasciare un nuovo e crescente posizionamento di Air Dolomiti.\r

\r

A Istanbul in occasione dell'assemblea generale della Iata, Spohr afferma: \"Possiamo rendere profittevole Ita in un paio d’anni\" e ribadisce come la compagnia non andrà a confrontarsi con i vettori low cost che, attualmente, dominano il mercato Italia: \"Non pensiamo a Ita come a una compagnia di voli nazionali, ma a un vettore che punta a rafforzare a livello europeo Milano con Linate e la connettività intercontinentale con Roma (...) Penso che il mercato domestico italiano sia ormai perso perché è nelle mani delle low cost: ci sarà certo più concorrenza perché Ita si rafforzerà grazie a noi\".\r

Ottimismo\r

L'operazione di acquisizione di un iniziale 41% di Ita Airways per un totale di 325 milioni di euro, dovrà ora passare il vaglio della Commissione europea. Ma il ceo di Lufthansa è ottimista sulla decisione di Bruxelles e guarda oltre, ad aumentare da subito le entrate di Ita fuori dal mercato domestico. \"Lo faremo inserendo i voli del vettore italiano nel nostro grande sistema di vendite, anche negli Usa dove abbiamo una filiale\". Inoltre, ci sarà l’integrazione nel programma fedeltà del gruppo Miles & More e le quanto mai strategiche joint venture, \"a partire da quella transatlantica A++ che Lufthansa ha con United Airlines negli Usa e Air Canada\". \r

\r

\r

Infine, Air Dolomiti, che oggi è il feeder Lufthansa \"verso gli hub di Monaco, Francoforte e Zurigo dagli aeroporti secondari. Vogliamo che faccia lo stesso anche su Roma (...) Ci sarà un maggiore ruolo per loro nel futuro\".\r

","post_title":"Lufthansa, Spohr: Ita sempre più internazionale. Crescerà Air Dolomiti","post_date":"2023-06-05T10:25:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1685960700000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446959","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air ha dato il via alle vendite del MultiPass, il piano di abbonamento aereo in Europa annunciato lo scorso aprile, che consente ai passeggeri di bloccare il prezzo del biglietto e del bagaglio nel loro piano per l'intero periodo di 6 mesi sulle rotte domestiche in Italia e rotte internazionali da e per la Polonia.\r

Gli abbonati possono quindi viaggiare una volta al mese pagando una tariffa mensile fissa che non dipende dalla stagionalità o dal fatto che si tratti di una prenotazione dell'ultimo minuto. \r

I viaggiatori italiani, acquistando un abbonamento, possono costruire il piano più adatto alle loro esigenze selezionando tra opzioni di volo di sola andata o di andata e ritorno e, infine, scegliendo se aggiungere il servizio Wizz Priority e/o la franchigia bagaglio. Come per un normale biglietto Wizz Air, è possibile acquistare servizi aggiuntivi e aggiungerli alla prenotazione prima del volo.\r

I clienti hanno l'opportunità di prenotare subito un volo quando inizia il loro abbonamento ed effettuare il loro primo viaggio solo cinque giorni dopo. Quando si sceglie il mese successivo come mese iniziale dell'abbonamento, i passeggeri potranno prendere un volo a partire dal sesto giorno del mese e durante i successivi 29, 30 o 31 giorni, a seconda del mese. L'abbonamento si rinnoverà ogni primo giorno del mese. \r

È anche possibile acquistare il WIZZ Multipass a metà mese se mancano più di 5 giorni alla fine dello stesso. Al cliente verrà addebitato immediatamente l’importo e sarà in grado di imbarcarsi sul volo scelto in 5 giorni. In questo caso, tuttavia, il passeggero accetta una finestra di viaggio più breve per il primo mese: il piano di abbonamento continuerà ad essere rinnovato ogni primo giorno del mese. ","post_title":"Wizz Air: in vendita l'abbonamento MultiPass per le rotte domestiche italiane","post_date":"2023-06-05T10:01:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1685959284000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446946","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways avanza passo a passo nel tessere il tanto atteso ampliamento del network internazionale: dallo scorso 2 giugno la compagnia è infatti operativa sulla nuova rotta da Roma Fiumicino a Washington Dulles, che viene servita dal nuovo Airbus A330neo (dedicato al campione Gelindo Bordin) al suo debutto sui voli commerciali.\r

\r

Il collegamento prevede fino al 2 luglio cinque frequenze settimanali per arrivare in alta stagione, dal 1° agosto al 28 ottobre 2023, ad un operativo giornaliero.\r

\r

Oltre alla rotta per Washington, Ita aprirà sempre da Roma Fiumicino altri due tratte intercontinentali, la San Francisco a luglio e la Rio de Janeiro a ottobre: l'espansione sul lungo raggio rappresenta uno dei principali pilastri della strategia della compagnia aerea, poiché non solo è fonte di redditività ma incrementa contestualmente il breve raggio, contribuendo a raddoppiare la capacità del network intercontinentale.\r

\r

Gli Stati Uniti sono il primo mercato internazionale per Ita Airways e il più strategico dopo l'Italia, nonché il paese con il maggior numero di cittadini di origine italiana. Con i voli diretti che collegano Roma Fiumicino e Milano Malpensa a New York, Miami, Boston e Los Angeles, Ita Airways punta a diventare il vettore di riferimento tra il Nord America e l'Italia e, via Roma, verso l'Europa e il Mediterraneo. Inoltre, con le nuove destinazioni nordamericane che partiranno questa estate da Roma Fiumicino verso Washington e San Francisco, la compagnia opererà 122 frequenze settimanali tra il Nord America e l'Italia nel cuore della stagione estiva.\r

\r

Inoltre, grazie all’accordo di codeshare con Delta, sono oltre 100 le destinazioni domestiche a cui i clienti Ita Airways possono accedere attraverso gli hub del network nazionale della compagnia americana, con 40 destinazioni servite attraverso New York Jfk e un numero altrettanto importante di collegamenti da Boston, Miami, Los Angeles e Washington in grado di soddisfare le esigenze della clientela business e leisure. ","post_title":"Ita Airways operativa sulla Roma-Washington con il nuovo A330neo","post_date":"2023-06-05T09:39:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1685957945000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446899","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si prospetta un'ottima estate per il gruppo Emerald Collection: \"Su Zanzibar stiamo già registrando per i mesi di luglio e agosto occupazioni medie sopra l’80%, spesso con punte da full-booked. Per quanto riguarda le Maldive, invece, al momento l'andamento è leggermente più lento rispetto allo scorso anno. Una tendenza dovuta a diversi fattori, come per esempio il caro prezzi dei voli e quindi del pacchetto generale per il lungo raggio - spiega Simone Scarapicchia, chief commercial officer della compagnia italiana che gestisce una serie di resort a 5 stelle nelle due destinazioni africane e dell'oceano Indiano -. A sommarsi c'è poi pure la nuova tendenza delle prenotazioni last-minute: non più entro i 90-60 giorni ma addirittura entro i 40/30 giorni. Siamo comunque fiduciosi in una ripresa. Anche solo perché il Mediterraneo sta già registrando occupazioni molto alte in quasi tutte le destinazioni. Pensiamo quindi che un forte flusso si muoverà verso l’estero, incluse le Maldive\".\r

\r

In tale contesto c'è grande soddisfazione anche per le ultime new entry del 2022 del gruppo: \"Il maldiviano Emerald Faarufushi e l'Emerald Zanzibar hanno registrato un'occupazione elevatissima per tutto l'inverno, siano a fine aprile - inizio maggio - prosegue Scarapicchia -. Ma anche l'estate si apre sotto eccellenti prospettive. Sta andando in particolare molto bene la nostra partnership con Valtur Escape per la struttura di Zanzibar, che sicuramente proseguiremo nel tempo\". A livello di prezzi, gli incrementi alle Maldive riguarderanno esclusivamente proprio il Faarufushi, che però viene dal suo anno di debutto ed è quindi abbastanza scontato che alzi un po' le tariffe: \"Per il 2023 e il 2023 prevediamo una crescita media del 5% massimo - rivela sempre Scarapicchia -. Il Maldives, al contrario, non subirà aumenti in quanto ne è già stato testimone in passato, dopo l'apertura. Per l'Emerald Zanzibar praticheremo invece un aumento medio del 12%, in quanto siamo partiti con prezzi da opening/pre-opening per il primo anno e, visto il grande successo, occorre revisionare le tariffe\".\r

\r

Prosegue infine la strategia di espansione del gruppo, che mira ad approdare anche nel Mediterraneo: \"La trattativa per l'hotel a Palermo, a cui avevo accennato l'ultima volta che ci siamo incontrati, purtroppo si è momentaneamente arenata ma non è ancora affatto esclusa. Guardiamo inoltre con estremo interesse alla Puglia\". Procedono inoltre spediti i piani relativi all’ulteriore proprietà a Zanzibar da circa 500 camere, che dovrebbe sorgere nei pressi di quella inaugurato l'anno scorso: \"La fase di progettazione inizierà a ottobre - conclude Scarapicchia - mentre la costruzione è prevista successivamente, indicativamente dopo Pasqua 2024\".","post_title":"Emerald: Zanzibar sugli scudi. Sulle Maldive pesa un po' il caro voli","post_date":"2023-06-01T13:18:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1685625489000]}]}}