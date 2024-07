Nile Air ha fatto il suo ingresso nel Bsp Italia Nile Air, dallo scorso 2 luglio, è entrata a far parte del Bsp in Italia. La compagnia aerea egiziana è attualmente operativa con tre voli alla settimana sulla rotta da Milano Bergamo a Il Cairo, nei giorni di mercoledì, venerdì e domenica). Il collegamento è operato da aeromobili A320/321, configurati nelle due classi di servizio, business ed economy. Dall’hub del Cairo Nile Air (rappresentata in Italia da Global Gsa) collega diverse destinazioni, tra cui Emirati Arabi, Arabia Saudita, Kuwait, Iraq, Svezia, Germania, Turchia e Uzbekistan. Condividi

La compagnia aerea egiziana è attualmente operativa con tre voli alla settimana sulla rotta da Milano Bergamo a Il Cairo, nei giorni di mercoledì, venerdì e domenica). Il collegamento è operato da aeromobili A320/321, configurati nelle due classi di servizio, business ed economy.\r

\r

Dall'hub del Cairo Nile Air (rappresentata in Italia da Global Gsa) collega diverse destinazioni, tra cui Emirati Arabi, Arabia Saudita, Kuwait, Iraq, Svezia, Germania, Turchia e Uzbekistan.","post_title":"Nile Air ha fatto il suo ingresso nel Bsp Italia","post_date":"2024-07-04T11:39:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1720093187000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470794","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sncf Voyageurs mantiene il servizio Alta Velocità per raggiungere Parigi da Milano e Torino: il ripristino parziale del collegamento tra l'Italia e la Francia è reso possibile grazie alla creazione di un servizio sostitutivo Tgv Inoui - Bus -Tgv Inoui.\r

\r

Durante il picco estivo, dal 6 luglio al 25 agosto, il collegamento in bus verrà effettuato tra Modane e Saint-Jean de Maurienne e non da Oulx, permettendo così ai viaggiatori di ridurre i tempi di percorrenza del tragitto di un’ora. Questo cambiamento è reso possibile grazie all’utilizzo del tunnel Moncenisio, che è invece chiuso per lavori in altri periodi di circolazione. Il trasbordo da Oulx verrà ripristinato dopo l’estate.\r

\r

\r

Dal 10 gennaio, quasi un quarto dei clienti abituali dell'offerta Tgv Inoui Italia-Francia ha continuato a viaggiare con l'offerta sostitutiva, contando oltre 280 circolazioni da gennaio 2024 per un tasso di occupazione dell’80% sui treni messi a disposizione.\r

L’offerta di Tgv Inoui comprenderà nuovamente tre andate-ritorno quotidiane tra l’Italia e la Francia, a partire dalla riapertura della linea, prevista entro la fine dell’anno.\r

\r

\r

«Ci siamo impegnati a garantire il collegamento tra Italia e Francia e continuiamo a farlo con convinzione, sperando che i nostri clienti possano a breve riprendere l’esperienza del nostro servizio completo - ha dichiarato Jean-François Ancora, amministratore delegato di Sncf Voyages Italia -. Ciò dimostra l’impegno costante del Gruppo Sncf per offrire un servizio soddisfacente da un punto di vista di sicurezza, di efficienza, e di comfort. Siamo consapevoli del fatto che questo servizio è fondamentale non solo per i viaggiatori, ma anche per le economie locali, poiché favorisce il turismo, facilita gli scambi culturali e commerciali tra l'Italia e la Francia».\r

","post_title":"Sncf: il servizio tra Italia e Francia è garantito, con bus tra Modane e Saint-Jean de Maurienne","post_date":"2024-07-04T11:26:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1720092416000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470780","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Forte Village sarebbe passato di mano all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina. Lo rivela il Financial Times citando come fonte il registro delle imprese cipriota, che include la holding proprietaria del resort sardo, Retivia Investments. Il precedente proprietario, l'oligarca ceceno Musa Bazhaev, aveva acquisito il complesso nel 2014 per una cifra attorno ai 180 milioni di euro. Ma il 25 febbraio del 2022, 24 ore dopo l'entrata delle armate russe in Ucraina, avrebbe deciso di cedere la proprietà di Retivia a un suo parente, che a sua volta l'avrebbe consegnata agli inizi del 2023 al businessman kazako Shukhrat Ibragimov. \r

\r

La mossa è probabilmente servita a sfuggire alle sanzioni europee contro i magnati russi, nella cui lista appare anche lo stesso Bazhaev. Gli affari tra i due non sarebbero tuttavia finiti qui. Un paio di mesi prima, infatti, a dicembre 2022, Ibragimov avrebbe trasferito il 40% della proprietà di una miniera d'ordo in Kirghizistan all'oligarca ceceno: un'impresa avviata in partnership dai due, insieme al nipote Deni Bazhaev, nel 2021 e di cui ora la famiglia russa è titolare al 100%.\r

\r

Interpellato dal Financial Timese, il chief executive del Forte Village, Lorenzo Giannuzzi ha specificato che \"Progetto Esmeralda, la compagnia di gestione responsabile del resort, non riveste mai alcun ruolo attivo nei cambi di controllo della proprietà. Le autorità pubbliche, così come le istituzioni finanziarie e commerciali, sono sempre state inoltre tempestivamente informate di ogni transazione. Negli ultimi due decenni il resort ha peraltro cambiato di proprietà almeno sette volte. Ciononostante non c'è mai stata alcuna modifica all'interno del management italiano del complesso, che ha quindi garantito la continuità delle operazioni\". Bazhaev e Ibragimov non hanno invece al momento rilasciato alcuna dichiarazione.","post_title":"Cambio di proprietà per il Forte Village dopo l'invasione russa dell'Ucraina","post_date":"2024-07-04T11:23:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1720092220000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470787","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_385664\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Costanzo Iaccarino[/caption]\r

Costanzo Iaccarino è stato confermato alla guida di Federalberghi Penisola sorrentina per il quadriennio 2024/2027. La designazione del titolare dell’Hotel Imperial Tramontano, già da anni leader degli albergatori sorrentini e campani, è arrivata nel corso della riunione in cui è stato rinnovato il consiglio direttivo. Quest’ultimo, in una successiva seduta, provvederà a rinnovare le altre cariche dell’associazione che riunisce e rappresenta 135 titolari di alberghi attivi tra Vico Equense e Massa Lubrense. \r

Oltre Iaccarino, a fare parte del nuovo direttivo sono Gianfranco Acampora (Hotel Aminta), Luigi Acampora (Hotel President), Bruno Amuro (Hotel Plaza), Cristina De Rosa (Hotel Ascot), Gianpaolo Fiorentino (Hotel Tourist), Giovanni Galano (Hotel del Mare), Antonino Manniello (Hotel Ambasciatori), Sergio Maresca (Hotel Mediterraneo), Roberta Matera (Hotel Riviera), Pietro Monti (MSuites), Roberta Pizzella (Hotel La Meridiana), Mariella Russo (Hotel Conca Park), Vincenzo Savarese (Hotel Mary), Michele Savarese (Hotel Antiche Mura) e Ivan Smith (Hotel delle Palme). \r

“Federalberghi Penisola Sorrentina si rinnova con l’ingresso di giovani imprenditori nel direttivo – sottolinea Costanzo Iaccarino – nella certezza che, anche col contributo di questa nuova generazione di albergatori, l’associazione saprà perseguire gli obiettivi fondamentali: la tutela degli interessi di un settore che produce il 13% del pil a livello nazionale e regionale, la promozione del territorio, la sensibilizzazione delle istituzioni in vista del rafforzamento dei servizi offerti a residenti e turisti”.","post_title":"Iaccarino confermato presidente di Federalberghi Penisola sorrentina","post_date":"2024-07-04T11:09:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1720091386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470673","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dhofar - Camels in the beach in Salalah[/caption]\r

\r

L'Oman continua ad attrarre flussi crescenti di turisti italiani: nei primi quattro mesi del 2024 la destinazione ha accolto 22.678 visitatori dal nostro Paese, con una crescita del +4,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.\r

\r

Un risultato incoraggiante, dopo un 2023 che, con 70.000 visitatori italiani e un incremento del +133% rispetto all'anno precedente, posiziona l'Italia al terzo posto tra i mercati europei, dopo Regno Unito e Germania.\r

\r

Il Sultanato è sempre più affermato quale meta di viaggi leisure e incentive, congressi ed eventi grazie alla bellezza dei suoi paesaggi, alla sua ricchezza culturale, all’ampia varietà di attività outdoor da praticare immersi nella natura. \r

\r

«Siamo molto soddisfatti degli ottimi risultati in termini di arrivi dall'Italia, ai quali ha concorso anche il segmento Mice - spiega Massimo Tocchetti, rappresentante per l’Italia del ministero del Patrimonio Culturale e del Turismo del Sultanato dell’Oman -. L’Oman è una location ideale per il comparto: la vasta offerta di hotel di altissimo livello, i centri congressuali, le strutture dedicate ai gruppi di varie dimensioni, le attività organizzate per team building, le meraviglie naturali di un Paese con mille sfaccettature ne fanno una destinazione di eccellenza. A tutto ciò si aggiungono il senso di ospitalità e l’innata gentilezza del popolo omanita».","post_title":"Oman: arrivi italiani a +4,2% nei primi 4 mesi dell'anno, anche grazie al Mice","post_date":"2024-07-04T09:30:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1720085421000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_470727\" align=\"alignleft\" width=\"307\"] Moscheea Carol Costanza[/caption]\r

\r

Con il suo millenario bagaglio storico-culturale, Costanza, la quinta città più popolosa della Romania e la principale città del Paese con affaccio sulle coste del Mar Nero, è uno dei più importanti poli turistici del Mar Nero e del Sud-Est europeo.\r

\r

Internazionalmente nota per ospitare il porto più grande del Mar Nero, esteso su quasi 4.000 ettari, sarebbe un errore ridurre la cittadina a un mero hub portuale: con il suo melting pot socioculturale, le sue spiagge dorate, i suoi numerosi monumenti e la sua posizione privilegiata vicina a una delle attrazioni naturali più importanti d'Europa, il Delta del Danubio, Costanza si posiziona anche come rilevante meta turistica.\r

\r

La città coniuga l’autenticità romena a tradizioni e usanze tipiche di tutti quei popoli che l’hanno attraversata, affermandosi oggi come destinazione ideale per chi desidera trovare in un unico posto un contesto storico che affonda le proprie radici nel neolitico e una realtà multietnica.\r

\r

Situata su una sottile striscia di sabbia dorata che separa il Mar Nero dal Lago Siutghiol, Mamaia è la principale località balneare della Romania, riconosciuta come popolare destinazione turistica non solo tra i romeni, ma anche tra i turisti stranieri attratti dalla sua atmosfera vivace, dai numerosi hotel, ristoranti, bar e locali notturni in riva al Mar Nero.\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"470729,470730,470731\"]\r

\r

Tutto l’anno, la destinazione offre divertimento e intrattenimento per ogni gusto ed età. Durante l'estate, Mamaia propone una vasta gamma di attività acquatiche ed eventi culturali.\r

\r

[gallery ids=\"470732,470733,470734\"]\r

\r

La città ospiterà dal 4 al 9 luglio un fam trip che coinvolgerà agenti di viaggio internazionali e media coprendo i mercati Germania, Polonia, Inghilterra e Italia (in collaborazione con la Travel Open Day Srl). \r

\r

\r

\r

Per maggiori informazioni:\r

\r

Instagram\r

\r

Facebook Costanza \r

\r

Facebook Mamaia\r

\r

\r

\r

di Elisa Biagioli","post_title":"Costanza: divertimento e storia sul Mar Nero. Al via il fam trip dal 4 al 9 luglio","post_date":"2024-07-03T12:52:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1720011156000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'attesa è finita: come annunciato un paio di giorni fa, oggi 3 luglio, la Commissione europea ha ufficialmente approvato le nozze tra Ita Airways e Lufthansa. Il via libera all’operazione, come più volte previsto, prevede condizioni a tutela della concorrenza sull'aeroporto di Milano Linate, sulle rotte di corto raggio tra l’Italia e l’Europa centrale, e sulle rotte di lungo raggio tra Roma Fiumicino e il Nord America con l’apertura ai competitor.\r

Il gruppo tedesco guidato da Carsten Spohr acquisirà quindi una quota del 41% della compagnia aerea italiana dal Tesoro, attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro, per poi salire in una seconda fase - entro il 2033 - al 100% della newco, per un investimento totale di 829 milioni.\r

\r

Vestager\r

«Abbiamo valutato con molta attenzione» l’operazione, ha dichiarato Margrethe Vestager, Commissario europeo per la concorrenza. «Era necessario evitare che i passeggeri finissero per pagare di più o ritrovarsi con servizi di trasporto aereo minori e di qualità inferiore su determinate rotte in entrata e in uscita dall’Italia. Il pacchetto di rimedi proposto da Lufthansa e dal Mef risponde pienamente alle nostre preoccupazioni in materia di concorrenza garantendo che rimanga un livello sufficiente di pressione concorrenziale su tutte le rotte pertinenti».\r

Una volta che le due parti avranno concretizzato i rimedi a garanzia della concorrenza - entro i prossimi 4 mesi -, ci sarà il closing dell'accordo con l’aumento di capitale, le modifiche statutarie, la nomina di un nuovo consiglio d'amministrazione (3 membri, incluso il presidente, spettano al Mef, 2 a Lufthansa che nominerà il ceo) e il via al piano di rilancio. Piano che porterà al cambio di alleanza per Ita - da SkyTeam a Star Alliance - e alla richiesta di ingresso degli italiani nella joint venture transatlantica A++ che vede in partnership Lufthansa con United Airlines ed Air Canada.\r

Sphor\r

\"L'approvazione di Bruxelles è un'ottima notizia per Ita Airways e Lufthansa e soprattutto per tutti i passeggeri che volano da e per l'Italia. Siamo impazienti di dare presto il benvenuto a Ita Airways e ai suoi eccellenti dipendenti come nuovo membro della nostra famiglia di compagnie aeree. La decisione è anche un chiaro segnale per un traffico aereo forte in Europa, che può affermarsi con successo nella competizione globale.” dichiara Carsten Spohr, ceo del Gruppo Lufthansa.","post_title":"Ita-Lufthansa: l'attesa è finita, l'Ue ha ufficializzato il matrimonio","post_date":"2024-07-03T12:09:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1720008597000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470701","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair festeggia i primi 10 anni di attività e 20 milioni di passeggeri all'aeroporto di Milano Malpensa, dove quest'estate opera oltre 560 voli a settimana verso 36 destinazioni, incluse 5 nuove rotte verso Atene, Budapest, Parigi Beauvais, Marrakech e Tallinn.\r

Questa crescita è evidenziata anche a livello di network, dove il traffico di Ryanair di giugno ha raggiunto 19,3 milioni di passeggeri - una crescita dell'11% rispetto a giugno 2023 - segnando il primo mese in assoluto a superare 19 milioni di ospiti.\r

\r

«In qualità di compagnia aerea numero 1 in Italia, Ryanair è entusiasta di celebrare 10 anni di attività a Milano dove è cresciuta fino a trasportare 20 milioni di passeggeri da/per Malpensa - ha dichiarato country manager di Ryanair per l'Italia e il Mediterraneo orientale, Mauro Bolla -. Il nostro operativo per la summer 2024 include 5 nuove rotte verso Atene, Budapest, Parigi, Marrakesh e Tallinn, offrendo ai clienti/visitatori di Milano una scelta ancora più ampia per le loro vacanze estive. Per festeggiare abbiamo lanciato una promozione a partire da 21,99 euro a tratta da prenotare entro mercoledì 10 luglio, per viaggiare fino a ottobre 2024».\r

«Ryanair ha contribuito all’espansione del network di destinazioni offerte da Malpensa e ha consentito, grazie al suo modello di business, di soddisfare le esigenze di nuovi segmenti di domanda in costante crescita - ha sottolineato Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea Aeroporti -. Il progressivo consolidamento dell’attività di Ryanair a Malpensa conferma altresì le grandi potenzialità della catchment area di Milano, capace di generare un continuo incremento di traffico sia incoming che outgoing. Il portafoglio dei servizi aerei di Malpensa serve 182 destinazioni in 78 paesi».\r

","post_title":"Ryanair celebra i suoi primi 10 anni a Milano Malpensa con un network di 36 destinazioni","post_date":"2024-07-03T11:02:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1720004571000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470678","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un cammino fra natura, bellezza, musica, meditazione e aggregazione, immersi nel Parco regionale del Monte Subasio, alla scoperta di boschi e antiche abbazie, con concerti diffusi dell’ensemble Micrologus. È il tema di “Ascesa al Monte”, iniziativa fra escursionismo e spiritualità, promossa dall’ufficio turismo del Comune di Assisi e in programma il 13 e il 14 luglio prossimi. Un’esperienza unica, alla seconda edizione, che si propone come uno degli eventi più attesi dell’estate assisana. L’appuntamento è il 13 luglio, con ritrovo alle 16.00 nel parcheggio in prossimità dell’Eremo delle Carceri ad Assisi e partenza alle ore 16.30, per un percorso ad anello fra sacro e profano, di circa 7,5 km con 350 metri complessivi di dislivello in salita, accompagnati da guide escursionistiche qualificate.\r

\r

Dalle pendici del Monte Subasio, verrà attraversata la lecceta secolare che circonda l’Eremo delle Carceri, complesso monumentale che nasce e si sviluppa attorno alla grotta in cui San Francesco si ritirava a pregare. Il percorso continuerà attraverso un sentiero di 4 km che conduce all’antica Abbazia di San Benedetto, una costruzione risalente al X secolo, molto suggestiva, recentemente aperta al pubblico, abitata soltanto da un eremita.\r

\r

Durante il cammino per boschi e abbazie, l’Ensemble Micrologus, composto da musicisti di rilievo internazionale, proporrà concerti diffusi, con canti e musiche ispirati al tema delle Creature (alberi, boschi, piante, animali, uomini) e a come trovare il concetto di “Divino” attraverso la meditazione attiva del cammino.\r

\r

Gran finale dell’evento, sarà il concerto diffuso in varie location all’interno e all’esterno dell’antica Abbazia, che sarà visitabile con la guida di esperti. Al termine, le monache benedettine di Sant’Anna, che gestiscono la struttura, offriranno agli escursionisti una degustazione di prodotti tipici e birra artigianale, fatti in casa delle stesse. \r

\r

L’escursione è completamente gratuita, ideata e organizzata dal Comune di Assisi, con la collaborazione delle guide dell’Associazione Gmp Gaia. È obbligatoria la prenotazione. L’iniziativa verrà replicata il 14 luglio, con le stesse modalità. \r

\r

Il programma completo delle escursioni promosse dal Comune di Assisi nel Parco del Monte Subasio e di tutti gli eventi estivi ad Assisi è su www.assisiestate.it.","post_title":"Assisi, 13 e 14 luglio escursioni tra boschi e abbazie","post_date":"2024-07-03T10:39:19+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1720003159000]}]}}