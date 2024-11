Neos: in vendita i voli sulla Torino-Sharm El Sheikh che decollerà il 17 aprile Neos ha aperto le vendite per il nuovo volo da Torino a Sharm El Sheikh, in Egitto, che sarà operativo ogni giovedì dal prossimo 17 aprile e fino all’8 maggio 2025. Questa nuova rotta rappresenta un’ottima opportunità per i piemontesi di trascorrere le festività primaverili di Pasqua, del 25 aprile e del 1° maggio nei villaggi firmati dai brand di viaggio del Gruppo Alpitour. “Questo collegamento rappresenta una nuova opportunità di vacanza per i piemontesi – dichiara Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -. Ci auguriamo che i passeggeri della nostra catchment area accolgano con favore questi primi voli programmati per i ponti primaverili 2025 e siamo fiduciosi che si tratti di un primo passo di una strategia di sviluppo dei collegamenti da Torino verso le mete di vacanza servite dai brand di viaggio di Alpitour World, per le quali sappiamo che esiste una forte domanda”. “L’Egitto rappresenta da sempre una destinazione molto importante per il nostro gruppo – sottolinea Alessandro Seghi, direttore commerciale Alpitour Spa -. Questo volo che ci permetterà di offrire alle agenzie e ai clienti un accesso ancora più capillare a questa affascinante meta del mar Rosso, testando il potenziale dell’area che gravita attorno all’aeroporto torinese”. Condividi

