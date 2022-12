Neos ha ripristinato oggi i voli diretti da Verona a Montego Bay Neos ha ripristinato questa mattina il collegamento da Verona a Montego Bay: dopo più di due anni e mezzo di pandemia il Catullo può nuovamente contare sulla rotta diretta verso la Giamaica, che è operativo per tutto l’inverno ogni venerdì con partenza alle 9.50 e arrivo alle 17.35 (ora locale). La ripresa del volo da Verona segue a distanza di poco più di un mese la ripartenza del collegamento da Milano Malpensa, sempre su Montego Bay: quest’ultimo è attivo ogni domenica con partenza alle ore 9.00 e arrivo a Montego Bay alle ore 16.30 locali. La ripresa dei collegamenti tra l’Italia e la Giamaica rappresenta una leva significativa per aumentare il numero dei passeggeri dall’Italia che rappresenta uno dei mercati principali per la destinazione caraibica. L’isola caraibica si appresta a chiudere un anno positivo per la ripartenza dei flussi turistici internazionali e nutre importanti aspettative per il 2023: non solo è tornata più accessibile dal Bel Paese, continua a migliorare la propria offerta ricettiva attraverso importanti investimenti, ad attuare azioni strategiche verso agenzie e tour operator ma è stata anche designata da Lonely Planet come una delle destinazioni imperdibili per il prossimo anno, per la categoria “Unwind”.

\r

Per accedere al servizio è sufficiente effettuare la prenotazione da casa oppure in aeroporto, a partire da 7 giorni prima del volo, attraverso il sito web www.adr.it/qpass alla pagina di prenotazione dove inserire il volo, il numero di persone in partenza e l'indirizzo e-mail. Il passeggero potrà scegliere tra gli orari di appuntamento disponibili per il suo volo prenotando quello che meglio si addice alle sue esigenze. Completata la prenotazione riceverà un QR Code e una e-mail di conferma recante le informazioni relative al terminal e all’orario dell’appuntamento. Sarà sufficiente presentarsi all’ora di prenotazione presso l’ingresso QPass del varco di sicurezza, mostrare il QR Code per accedere all’ingresso e alla fila dedicati per effettuare i controlli di sicurezza in modo facile e veloce.\r

\r

Fiumicino è il primo scalo in Italia ad offrire questo servizio, in funzione sia al Terminal 1 che al Terminal 3. QPass è totalmente gratuito e si aggiunge alle altre tipologie di accesso al controllo di sicurezza: il servizio premium Fast Track, la Family line (dedicata alle famiglie con passeggino) e i varchi di sicurezza “tradizionali”.\r

\r

“L’attenzione al comfort dei nostri passeggeri – ha dichiarato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma – è centrale nella nostra visione d’impresa così come il miglioramento dei servizi offerti e della qualità in aeroporto. La novità introdotta oggi è la dimostrazione di come la tecnologia e l’innovazione ci aiutino a migliorare la nostra realtà. Il servizio porta vantaggi pratici diretti: attraverso questo sistema il passeggero può organizzare in anticipo il suo tempo prima del volo, attraversare agevolmente il controllo di sicurezza, avendo così a disposizione più tempo per se, per esempio per fare shopping o mangiare qualcosa, prima del proprio imbarco. Proprio per questo è il passeggero stesso a scegliere la finestra temporale tra quelle disponibili per il servizio di accesso prenotato, potendo gestire in questo modo in maniera pratica ed efficiente le proprie esigenze”.","post_title":"Adr: Fiumicino è il primo scalo italiano a introdurre il QPass per i controlli di sicurezza","post_date":"2022-12-23T11:42:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671795765000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436515","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Neos ha ripristinato questa mattina il collegamento da Verona a Montego Bay: dopo più di due anni e mezzo di pandemia il Catullo può nuovamente contare sulla rotta diretta verso la Giamaica, che è operativo per tutto l'inverno ogni venerdì con partenza alle 9.50 e arrivo alle 17.35 (ora locale). La ripresa del volo da Verona segue a distanza di poco più di un mese la ripartenza del collegamento da Milano Malpensa, sempre su Montego Bay: quest'ultimo è attivo ogni domenica con partenza alle ore 9.00 e arrivo a Montego Bay alle ore 16.30 locali.\r

\r

La ripresa dei collegamenti tra l’Italia e la Giamaica rappresenta una leva significativa per aumentare il numero dei passeggeri dall’Italia che rappresenta uno dei mercati principali per la destinazione caraibica.\r

\r

L'isola caraibica si appresta a chiudere un anno positivo per la ripartenza dei flussi turistici internazionali e nutre importanti aspettative per il 2023: non solo è tornata più accessibile dal Bel Paese, continua a migliorare la propria offerta ricettiva attraverso importanti investimenti, ad attuare azioni strategiche verso agenzie e tour operator ma è stata anche designata da Lonely Planet come una delle destinazioni imperdibili per il prossimo anno, per la categoria “Unwind”.\r

\r

","post_title":"Neos ha ripristinato oggi i voli diretti da Verona a Montego Bay","post_date":"2022-12-23T11:01:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671793274000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436488","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Latam Group investe ancora sulla strategia di sostenibilità ambientale con la sigla di un nuovo accordo con la Fondazione Cataruben per l’attuazione del progetto CO2BIO. L'iniziativa riguarda la conservazione e il ripristino delle foreste alluvionali in Sud America, con area d’azione nella regione colombiana dell’Orinoco ed è sostenuta dal Natural Wealth Program dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale: l'obiettivo, entro il 2030, è quello di catturare 11,3 milioni di tonnellate di CO2 in una proprietà di 575.000 ettari, pari a più di tre volte la dimensione di città come Bogotá o San Paolo. Anche 700 famiglie della zona ne beneficeranno.\r

Il progetto di sostenibilità del gruppo Latam prevede tra l'altro: crescita del carbonio neutro rispetto al 2019, riduzione/compensazione dell'equivalente del 50% delle emissioni domestiche entro il 2030 e raggiungimento di zero emissioni di carbonio entro il 2050, attraverso l’implementazione di nuove tecnologie e programmi di compensazione focalizzati sulla conservazione degli ecosistemi.\r

Il progetto promuove e attua piani di conservazione basati su criteri di sostenibilità e uso del territorio, coinvolgendo attivamente le comunità in azioni di tutela, oltre a stabilire buone pratiche affinché le risorse disponibili possano essere impiegate in modo sostenibile. Oltre alla protezione di ecosistemi chiave, il progetto CO2BIO tutela più di 2.000 specie, tra cui 7 specie di uccelli, 5 specie di farfalle diurne, oltre ad altre specie in via di estinzione, tutte ospitate in questa regione.","post_title":"Latam Airlines amplia la strategia green con un nuovo accordo con la Fondazione Cataruben","post_date":"2022-12-23T09:36:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671788191000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436457","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 12 e 13 febbraio 2023 si terrà una nuova edizione del TOVE - Travel Open Village Evolution, il noto evento b2b \"Fuori di Fiera\" che si svolge come ogni anno all'Hotel Melià Milano. \r

\r

Una due giorni tra workshop e divertimento che quest'anno coinvolgerà agenti di viaggio ed operatori del settore anche in due serate speciali dedicate al networking: il Travel Open Village Party. \r

\r

Alpitour sarà in prima fila nell'evento griffato Travel Quotidiano. Ma insieme al più grande operatore italiano sono già presenti oltre ai partner di sempre, Grandi Navi Veloci, Beachcomber Resorts & Hotels, Snav, Hard Rock Cafe, Creattivando, I Grandi Viaggi, Noleggiare.it, Mediterraneo, TBO Holidays, Travel Software, Svizzera Turismo, Tuscanyall.com e altri si stanno iscrivendo in questi giorni.\r

\r

Oltre a questa novità la Travel Open Day Srl, società organizzatrice dell'evento, ha predisposto Aree Tematiche di destinazioni e metterà a disposizione pernottamenti omaggio in camera doppia (o singola su richiesta) per gli agenti di viaggio che non provengono da Milano e provincia (distanti almeno 300 km), che si presenteranno all'evento entro le 10:30 e che abbiano partecipato negli ultimi due anni ad almeno tre Travel Open Day o webinar della società organizzatrice. Chi arriverà all'evento prima delle ore 11:00 potrà ricevere un buono pranzo e il voucher per la partecipazione al Travel Open Village Party. Tutte le condizioni per usufruire di questi benefit sono visionabili sulla pagina di registrazione dell'evento. \r

Come ogni anno sarà prevista l'estrazione delle sorprese preparate dagli operatori per gli agenti di viaggio e la presentazione di nuovi prodotti. \r

\r

Per iscriverti, conoscere i dettagli dell'evento e l'elenco provvisorio degli espositori - clicca qui\r

L'elenco completo degli espositori sarà visibile nei prossimi giorni. \r

\r

Per tutte le informazioni sulla partecipazione alle serate e sui pernottamenti scrivere a eventi@travelopenday.com o chiamare lo 06.89.01.75.77\r

\r

#TOVE2023 #FuoridiFiera #TravelOpenVillageEvolution \r

\r

\r

\r

La newsletter riprenderà regolarmente il 2 gennaio e con l'occasione vi auguriamo Buone Feste dal gruppo Travel\r

\r

","post_title":"TOVE 2023, tutte le novità. Alpitour parteciperà all'evento","post_date":"2022-12-23T08:00:00+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1671782400000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436380","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea accende i riflettori sull'avanzamento dei lavori di restauro delle opere custodite nel Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno, vincitore dell’iniziativa di cultural patronage #Volotea4Veneto, lanciata nel maggio 2021 dal vettore in collaborazione con Gruppo Save e Regione del Veneto.\r

Realizzati grazie a un finanziamento di 90.000 euro stanziato dalla low cost, i lavori, che stanno interessando bozzetti in terracotta e modelli in gesso danneggiati durante la Prima Guerra Mondiale, sono quasi giunti a conclusione; molto presto sarà possibile ammirare nuovamente queste straordinarie opere d’arte nelle sale espositive del museo.\r

In questi ultimi mesi, grazie alla collaborazione dell’Università degli Studi di Padova e dell’Università degli Studi di Bologna è stato possibile procedere allo studio non invasivo dei bozzetti, i cui risultati hanno guidato la corretta attività di pulitura delle superfici, nonché il necessario restauro e consolidamento di alcuni beni. Proprio in questi giorni, i bozzetti saranno nuovamente esposti nella loro originaria collocazione nell’Ala Scarpa del Museo, in dialogo con i gessi, nel luogo in cui luce e armonia ci permettono di ammirarli in tutta la loro bellezza.\r

“Abbiamo lanciato nel 2021 #Volotea4Veneto, per consolidare il già forte legame creato negli anni passati con il territorio, lasciando un segno concreto del nostro impegno nel sostenere l’arte e la cultura locale - - ha dichiarato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Siamo davvero molto emozionati all’idea di poter ammirare presto le opere restaurate all’interno della suggestiva cornice del Museo. Il Veneto continua a ricoprire un ruolo chiave nelle nostre strategie di crescita e non è certo un caso che due delle nostre basi italiane siano state inaugurate proprio a Venezia e Verona. Vogliamo ribadire la nostra ferma intenzione di investire sul territorio, proponendo rotte e collegamenti sempre in linea con le esigenze di viaggio dei nostri passeggeri”.\r

[gallery ids=\"436382,436381\"]","post_title":"#Volotea4Veneto: quasi al termine i lavori di restauro della Gypsotheca Canova","post_date":"2022-12-22T09:34:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671701675000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436356","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Itabus amplia la programmazione invernale dedicata specificamente alle località sciistiche. Saranno oltre 30 quelle servite in Trentino, grazie alla partnership con Flysky Shuttle. Dal sito Itabus sarà possibile acquistare viaggi in connessione fra Itabus e Flysky collegando così nei weekend (sabato-domenica) città come Napoli o Roma a mete quali Madonna di Campiglio, Pinzolo, Canazei (solo per citarne alcune). I viaggiatori potranno anche acquistare, sempre dal sito Itabus, il solo transfer da scali quali Verona, Milano, Bergamo Orio Al Serio verso le destinazioni sciistiche.\r

\r

Saranno disponibili 44 viaggi al giorno che consentiranno ai turisti di raggiungere le località preferite per la stagione, connettendole ad importanti scali infrastrutturali come aeroporti e stazioni Alta Velocità facilmente raggiungibili tramite i servizi Itabus.\r

\r

Ci saranno 24 servizi giornalieri (12 di andata e 12 di ritorno) che collegheranno Milano Malpensa, la stazione di Milano Centrale, Milano Linate, Bergamo Orio Al Serio, l’aeroporto di Verona e Trento alle località della Val di Fassa, della Val di Fiemme, a San Martino di Castrozza, alla Val di Sole, a Madonna di Campiglio e la Val Rendena ed alla Valle dell’Adige. Altri 4 collegamenti (2 di andata e 2 di ritorno) saranno attivi fra Bolzano e la Val di Fassa, altrettanti opereranno fra Orio Al Serio, Linate, Milano Centrale e Malpensa e la Val di Sole e la Val Rendena. Infine, attivi 12 servizi fra Treviso, l’aeroporto Venezia Marco Polo e la stazione ferroviaria di Venezia Mestre e la Val di Fassa, la Val di Fiemme e San Martino di Castrozza.\r

\r

\r

\r

Itabus ha poi introdotto anche servizi dedicati al partner BusForFun grazie ai quali i passeggeri potranno acquistare con un’unica transazione sia il viaggio in pullman sia lo skipass. I servizi saranno attivi sulle tratte Roma – Ovindoli e Milano – Pila.","post_title":"Itabus amplia i collegamenti verso le principali località sciistiche","post_date":"2022-12-21T11:33:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671622390000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436312","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ethiopian Airlines ripristinerà il 25 marzo 2023 i collegamenti diretti con Singapore: la rotta sarà servita quattro volte alla settimana con un Boeing 787 Dreamliner.\r

\"Il volo, sospeso a marzo 2020 a causa della pandemia, amplierà ulteriormente il nostro network in Asia e creerà connettività aerea per i passeggeri che viaggiano tra l'Africa e Singapore - ha sottolineato il ceo della compagnia aerea africana, Mesfin Tasew -. Questo collegamento faciliterà inoltre i legami commerciali, gli investimenti e il turismo tra l'Africa e Singapore. In linea con il nostro piano di crescita del network nel mondo, continueremo ad aprire nuove rotte per migliorare la connettività tra l'Africa e il resto del mondo attraverso Addis Abeba\".\r

\r

\"Siamo entusiasti di accogliere nuovamente Ethiopian Airlines all'aeroporto di Changi - ha aggiunto Lim Ching Kiat, ceo di Cag per lo sviluppo dell'hub -. Ethiopian è stata costantemente votata come la migliore compagnia aerea in Africa e il network dal suo hub di Addis Abeba include oltre 63 destinazioni nel continente africano. Questo volo tra Singapore e l'Etiopia offrirà ai passeggeri della nostra regione più opzioni di viaggio per visitare l'Africa. Per molti singaporiani, l'Etiopia potrebbe anche essere una nuova ed entusiasmante destinazione di vacanza, poiché vanta numerose attrazioni che vanno da siti storici come Axum a una geografia naturale mozzafiato come i Monti Simien e le cascate del Nilo Azzurro\".","post_title":"Ethiopian Airlines tornerà a Singapore con quattro voli settimanali, dal 25 marzo","post_date":"2022-12-21T09:15:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671614102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436304","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Israele si rilancia sul mercato italiano e, grazie ai nuovi collegamenti diretti da Roma, scommette su Eilat.\r

\r

La città, che sorge a Sud, sulle rive del mar Rosso, è considerata per la sua ricca offerta e per la sua posizione strategica tra le principale mete turistiche del Paese.\r

\r

Wizz Air la collega a Roma Fiumicino, dal 17 dicembre, con un volo diretto operato due volte a settimana, il martedì e il sabato.\r

\r

«Eilat è una destinazione perfetta per il mercato italiano - spiega Kalanit Goren Perry, direttrice dell'Ufficio nazionale israeliano del turismo -: si affaccia sulle acque cristalline del mar Rosso e offre la possibilità di vivere il deserto del Negev, partecipare a eventi e movida, ma è anche il punto di partenza per scoprire il resto del Paese, che purtroppo è ancora poco conosciuto da alcuni mercati».\r

\r

\r

\r

Il 2022 è stato un anno di ripartenza per la destinazione, che ha visto il ritorno degli italiani.\r

\r

«Siamo pronti a un 2023 di risultati importanti - spiega la direttrice -. Il lavoro fatto quest'anno è servito proprio a questo, a raccontare la proposta ricca e diversificata di un Paese che è a sole 3 ore e mezza da Roma, 4 ore da Milano. Abbiamo spiegato che è una destinazione sicura, che offre servizi innovativi e avanzati, attrattive storiche e culturali importanti, alberghi importanti, nuovi musei, un interessante cartellone di eventi e una calda accoglienza. Mi aspetto una buona reazione dal mercato italiano nei prossimi mesi».\r

\r

","post_title":"Israele scommette su Eilat e si rilancia sul mercato italiano","post_date":"2022-12-20T14:00:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671544841000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436297","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eurostar ha confermato la cancellazione di tutte le 43 corse previste da Londra il prossimo 26 dicembre a causa dello sciopero indetto dal sindacato del personale ferroviario, Rmt: saranno quindi sospesi tutti i collegamenti diretti ad Amsterdam, Bruxelles e Parigi\r

\r

La decisione - come riportato da l'Indipendent - impatterà su oltre 20.000 passeggeri che dovranno trovare soluzioni di viaggio alternative, oppure chiedere un rimborso.","post_title":"Eurostar cancella tutte le corse del 26 dicembre a causa dello sciopero del personale ferroviario","post_date":"2022-12-20T12:39:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671539993000]}]}}