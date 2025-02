Nasce il Manifesto degli aeroporti italiani: focus su sviluppo, progresso e sostenibilità Un documento che sintetizza i valori e gli obiettivi che muovono il sistema aeroportuale italiano, comparto che incide per il 3,8% sul Pil italiano e che genera 1,3 milioni di posti di lavoro: nasce così in occasione dell’Airport Day, il primo Manifesto degli aeroporti italiani. Mobilità, sviluppo, innovazione, sostenibilità e inclusività i cinque punti su cui si basa il Manifesto, presentato oggi a Roma, alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in occasione dell’Airport Day organizzato da Assaeroporti e società di gestione associate, fatto di talk, convegni e incontri istituzionali nei vari scali. Alla prima edizione hanno partecipato gli aeroporti di Alghero, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania, Cuneo, Firenze e Pisa, Genova, Milano Linate e Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Perugia, Torino e Trieste. “Attraverso le iniziative organizzate dagli aeroporti – ha spiegato il presidente di Assaeroporti, Carlo Borgomeo (nella foto) ripreso dall’Ansa – con l’Airport Day lanciamo il Manifesto degli aeroporti italiani, per sottolineare l‘impegno delle società di gestione per l’innovazione, la transizione green e per un futuro sempre più inclusivo e attento alle esigenze dei passeggeri e dei territori“. Sostenibilità sociale, economica e ambientale sono infatti i principi alla base del Manifesto. “Al servizio dei passeggeri” il titolo del primo dei cinque punti elencati nel documento, in cui viene sottolineato che “le società di gestione lavorano per migliorare l’esperienza di viaggio per tutti, con particolare attenzione ai passeggeri con disabilità o mobilità ridotta”. Segue “sviluppo e dialogo con le comunità locali”, in quanto “gli aeroporti – si legge ancora – collaborano con le istituzioni per promuovere lo sviluppo economico, turistico e sociale dei territori”. “Inclusività e benessere” il terzo punto contenuto nel Manifesto degli aeroporti, che “promuovono pari opportunità e uguaglianza di genere” tra dipendenti e comunità aeroportuale. Inoltre, gli aeroporti “investono in energie rinnovabili, adottano modelli di economia circolare e realizzano interventi a basso impatto ambientale”. Infine, sul fronte dell’innovazione tecnologica, le società di gestione “puntano sull’innovazione per migliorare i servizi e aumentare l’efficienza degli scali”. Condividi

Il Solea Boutique & Spa Hotel di Fai della Paganella è infatti riuscito a riposizionarsi sul segmento più alto del mercato. A darne l'annuncio è la stessa azienda per il turismo locale, Visit Paganella: \"Il nostro è un territorio in continua evoluzione e trasformazione, che si sa mettere sempre in discussione seguendo un modus operandi lungimirante e innovativo basato sulla qualità e non sulla quantità. Questo nuovo traguardo ne è la conferma - spiega il direttore Luca D’Angelo -: un ulteriore tassello del lungo e importante processo di cambiamento avviato nel 2019 e guidato dalla nostra Carta dei valori: un progetto pensato per ragionare sui cambiamenti che la comunità sta vivendo, così da renderla più resiliente e capace di immaginare il futuro, elaborando dei modelli di sviluppo coerenti con le sfide attuali, che sappiano coniugare innovazione, tradizione e autenticità, in perfetta sinergia con il territorio”.\r

\r

Il potenziamento dei servizi del Solea ha portato in particolare alla creazione di nuove camere di design, di una sala yoga dedicata al benessere e di un programma di attività ampliato. La struttura, inoltre, è pet-friendly e ha sviluppato un’accoglienza inclusiva, grazie alla collaborazione con influencer e realtà che promuovono messaggi di apertura e diversità. L’offerta è quindi pensata per rispondere alle esigenze più varie: dalle proposte romantiche per le coppie ai soggiorni per gruppi di amici, fino alle soluzioni dedicate ai viaggiatori con disabilità e alle aziende che cercano spazi per meeting e team building. Grande attenzione è stata riservata inoltre alla formula Luxury all inclusive. Il traguardo è stato raggiunto anche grazie al prezioso supporto della Tt Consulting, azienda di consulenza alberghiera con alle spalle 25 anni di esperienza e proprietaria dello stesso Solea.\r

\r

Per l'hotel, l’ottenimento della quinta stella rappresenta quindi il coronamento di un percorso di crescita e miglioramento costante. L'albergo ha voluto evolversi senza perdere la propria identità, mantenendo intatta quell’atmosfera familiare e accogliente che ha sempre contraddistinto la struttura. Pilastro fondamentale di questo cambiamento è stato l’attenzione alla sostenibilità, nel rispetto della Carta dei Valori del territorio. Nel corso della sua trasformazione, il Solea ha quindi adottato pratiche concrete per ridurre il proprio impatto ambientale, utilizzando materiali locali e green per le ristrutturazioni, implementando tecnologie per il risparmio energetico e idrico e collaborando con aziende del territorio.\r

\r

“Il riconoscimento della quinta stella è per noi un punto di partenza, non un punto d’arrivo - conclude la direttrice dell'albergo, Simona Cavicchi -. Continueremo a innovare, introducendo nuove esperienze personalizzate, ampliando i nostri servizi e rafforzando il nostro legame con il territorio. Abbiamo già in programma nuove collaborazioni con fornitori locali e attività esclusive per immergere i nostri ospiti nella bellezza e nella cultura del Trentino. Il nostro obiettivo è mantenere e superare gli standard che ci hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo\".\r

\r

[gallery ids=\"483976,483977,483979,483980,483982,483983,483984,483985,483986\"]","post_title":"Il Solea conquista la quinta stella, primo hotel sull'altopiano della Paganella","post_date":"2025-02-05T11:37:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738755471000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483978\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic[/caption]\r

\r

Enit partecipa alla East Mediterranean International Tourism & Travel Exhibition di Istanbul, insieme al ministero del turismo.\r

\r

Uno dei più importanti appuntamenti fieristici del settore turistico nel Mediterraneo, che vedrà una folta presenza italiana: l’evento rappresenta, difatti, un’opportunità strategica per promuovere l’Italia come destinazione d’eccellenza, valorizzando il suo patrimonio culturale, paesaggistico ed esperienziale davanti a un pubblico di buyer internazionali e professionisti del settore.\r

\r

“L’Italia è al centro del turismo mediterraneo e la nostra partecipazione a questo evento testimonia l’impegno costante di Enit nel rafforzare le sinergie con i mercati, emergenti e consolidati, dell’area. Emitt rappresenta un’occasione per stringere nuovi accordi con player internazionali, attrarre flussi turistici e presentare al mondo la straordinaria diversità dell’offerta turistica italiana” commenta Ivana Jelinic, amministratore delegato Enit.\r

\r

Lo spazio espositivo di Enit sarà il punto di riferimento per scoprire l’offerta turistica italiana, grazie alla presenza di Regioni Lazio e Campania ed alla partecipazione di 18 aziende. Un viaggio attraverso le bellezze italiane, tra destinazioni iconiche e luoghi meno conosciuti, eccellenze enogastronomiche, itinerari sostenibili e proposte tailor-made per ogni tipo di viaggiatore.\r

\r

Partecipare ad Emitt rappresenta anche il punto d’incontro con un territorio che dimostra di apprezzare le destinazioni italiane, come ricordano i dati: nel 2024 il numero di passeggeri aeroportuali dalla Turchia all’Italia indicano un totale (provvisorio) di 353 mila arrivi (+9,3% sull’anno precedente). Di questi flussi il 90% arriva da Istanbul (+9,2%). Un traffico molto leisure, solo l’1,8% viaggia per business e la","post_title":"L' Enit è protagonista alla fiera del turismo di Istanbul","post_date":"2025-02-05T11:32:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1738755169000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483946","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Liguria protagonista alla Bit di Milano dal 9 all'11 febbraio.\r

\r

La Regione presenterà programmi, nuovi progetti ed investimenti per valorizzare il territorio, nel corso della conferenza stampa che si terrà il 10 febbraio.\r

\r

Nella conferenza stampa si parlerà anche del progetto Limes, realizzato da 32 Comuni distribuiti tra la provincia di Lucca, di Massa e La Spezia ed è parte di un sistema più ampio di Area Vasta Ligure Apuana. Un esempio unico nel fare rete tra ben 65 Comuni compresi tra la Garfagnana, Lunigiana, valli Vara e Magra, Lerici, Portovenere La Spezia e 5 Terre.\r

\r

Al termine dell'incontro sarà organizzato un angolo enogastronomico per assaggiare il territorio offerto dal Comune della Spezia in collaborazione con la Cooperativa Mitilicoltori del Golfo dei Poeti. ","post_title":"La Liguria in Bit, focus su eccellenze, nuovi progetti ed investimenti","post_date":"2025-02-05T10:23:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1738751029000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483931","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_364310\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Eddie Wilson[/caption]\r

\r

C'è sempre più Calabria nei piani di sviluppo di Ryanair in Italia: almeno secondo quanto affermato dal ceo, Eddie Wilson, a margine dell'evento “Calabria straordinaria“, organizzato al Parlamento europeo a Bruxelles e dedicato alla valorizzazione delle bellezze naturalistiche, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche della regione.\"Penso che ci saranno altre rotte. Voglio dire, abbiamo già ordinato 340 aerei e non vedo alcun motivo per cui non dovremmo continuare a investire in Calabria. L’Italia è il nostro mercato più grande\".\r

Obiettivo: allungare gli operativi all'inverno\r

E ancora: \"Penso che la Calabria sia probabilmente una delle destinazioni più nuove in Europa, completamente sconosciuta al turismo, e per questo credo che siamo solo all’inizio. Abbiamo già annunciato le nuove rotte per quest’anno, ma la chiave è cercare di continuare a farlo anche in inverno. Quindi potrebbero essere annunciate altre rotte.\r

\r

Wilson ha ricordato come la low cost sia passata dal disporre di un solo aereo a Lamezia, a un totale di \"quattro nella regione, con un investimento di 400 milioni: un aereo in più a Lamezia, più due a Reggio Calabria e Crotone. E’ una grande piattaforma per la crescita e siamo molto soddisfatti della partnership\".\r

\r

Alla base dello sviluppo l’abolizione dell’addizionale municipale \"che ha portato alla partnership con la Regione. Siamo stati in grado di sbloccare questo enorme potenziale nella Regione. Quest’anno porteremo 2,8 milioni di passeggeri in Calabria, creando collegamenti con nove capitali europee, molte delle quali con voli giornalieri\".\r

\r

\r

","post_title":"Ryanair investe sulla Calabria: \"E' una delle destinazioni più nuove in Europa\"","post_date":"2025-02-05T09:22:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738747370000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483922","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio nel segno della crescita per Grado Impianti Turistici, con risultati che confermano il percorso di crescita e innovazione avviato dal nuovo consiglio di amministrazione nel 2022. La crescita del fatturato, +25% rispetto al 2022, segna una tappa fondamentale, con previsioni di ulteriore sviluppo per i prossimi anni. Entro il 2028, qualora fosse confermata l’attuale concessione demaniale, con la richiesta di una nuova concessione e il completamento dei lavori di ristrutturazione delle nuove Terme Marine sarà possibile raggiungere un fatturato di 13 milioni di euro, una crescita organica annua del 10%, un ulteriore consolidamento del processo di destagionalizzazione e la creazione di 45 nuovi posti di lavoro.\r

Il 2024 evidenzia un balzo in avanti delle prenotazioni online, +63% rispetto al 2022: i ricavi online sono passati da 1,1 milioni di euro nel 2022 a 1,8 milioni di euro nel 2024, confermando Grado come lo stabilimento italiano leader per numero di prenotazioni straniere, secondo i dati forniti da Spiagge.it. Il servizio di sharing dell’ombrellone, introdotto nel 2023, ha visto un incremento dell’88% dei clienti nel 2024. L’aggiornamento dell’app Git-Grado ha ulteriormente migliorato l’offerta digitale, consentendo di prenotare servizi come la piscina termale e il beauty center in modo semplice e immediato.\r

L’estate 2025 segnerà un passo importante verso il benessere e la salute, con l’introduzione di una politica smoke-free dove gli ospiti saranno invitati a non fumare sulla spiaggia. Sarà inoltre riconfermata la Spiaggia Rosa, frutto della collaborazione con la Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. Per gli amanti dello sport, l’area dedicata al tennis sarà ampliata con l’aggiunta di due campi da padel.\r

«Da sempre il mare rappresenta punto di forza del turismo in Regione, anche perché 7 visitatori su 10 arrivano in Friuli-Venezia Giulia tra maggio e settembre - osserva l'assessore regionale al turismo, Sergio Emidio Bini -. Nel nuovo anno record del turismo - il 2024 - Grado si è confermata una delle mete privilegiate della regione, con oltre 1,4 milioni di presenze, al terzo posto subito dopo Lignano e Trieste. La Regione crede fortemente in questa località, come dimostrano l’investimento da 1 milione di euro per la riqualificazione della zona prospiciente la spiaggia di Grado, con particolare riferimento alle strutture a servizio della spiaggia medesima e i lavori in corso alle Terme. Il cantiere del secondo lotto funzionale, del valore complessivo di oltre 4,5 milioni di euro, prosegue nei tempi stabiliti con l’obiettivo nell’arco di sei mesi di restituire alla città e ai turisti un secondo piano della palazzina termale completamente rinnovato, con nuovi servizi sanitari mirati alla cura della persona e al relax».\r

[gallery ids=\"483926,483924,483925\"]\r

","post_title":"Grado Impianti Turistici rilancia gli investimenti fra innovazione e sostenibilità","post_date":"2025-02-05T09:10:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1738746636000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483929","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Altra giornata difficile quella di oggi 5 febbraio per chi ha in programma un viaggio aereo a causa dello sciopero indetto dal personale delle aziende di handling aderenti ad Assohandlers, tra cui Airport Handling, Aviapartner, Aviation Services, Bgy International Services, Gestione Aeroporto Pantelleria, GH Italia, Sagat Handling, SPD, Sogaerdyn, Swissport e Toscana Aeroporti Handling.\r

\r

Secondo quanto riferisce il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono previsti due diversi scioperi nel settore aeroportuale. Il primo, di 4 ore, si svolgerà dalle 12:00 alle 16:00 e interesserà il personale di Sea Prime, che opera presso l’aeroporto di Milano Linate. Il secondo sciopero, di portata nazionale, durerà 24 ore e coinvolgerà sia lo scalo milanese che numerosi altri aeroporti italiani.\r

\r

Nel dettaglio la mobilitazione del personale delle principali società di servizi di assistenza a terra coinvolgerà gli scali di Linate e Malpensa: operano Airport Handling, Aviapartner, Swissport e Spd; Torino: coinvolte Aviapartner e Sagat Handling.\r

\r

Verona, Bologna, Ciampino, Fiumicino, Palermo, Catania, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Crotone: operazioni gestite da Aviapartner; Bologna, Cuneo, Catania, Ciampino, Fiumicino, Napoli, Salerno, Venezia: servizi offerti da Aviation Services; Bergamo: attività svolte da BGY International Services; Cagliari: gestito da Sogaerdyn. Pantelleria: operazioni affidate a Gestione Aeroporto Pantelleria. Firenze e Pisa: interessate Toscana Aeroporti Handling.\r

\r

Sono previste fasce protette dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00. \r

\r

","post_title":"Trasporto aereo: oggi, 5 febbraio, scioperano le società di handling","post_date":"2025-02-05T09:01:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1738746104000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483907","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'ambizioso obiettivo della Turchia di raggiungere i 60 milioni di visitatori e 60 miliardi di euro di entrate turistiche nel 2024 non solo è stato raggiunto, ma anche superato.\r

\r

Secondo i dati dell'Istituto di statistica del Paese (Tuik), la destinazione ha accolto oltre 62 milioni di turisti - con una crescita del +9% -, generando entrate per 61,1 miliardi di dollari, l'8,3% in più rispetto al 2023.\r

\r

Il 17% delle entrate proveniva da cittadini turchi residenti all'estero che hanno visitato il loro Paese per le vacanze. La spesa personale è stata di 43,1 miliardi di dollari, mentre la spesa per i pacchetti vacanza ha raggiunto i 17,4 miliardi di dollari, con un aumento del 22,7% rispetto al 2023.\r

\r

Gli ultimi mesi del 2024 hanno registrato risultati particolarmente positivi, con un aumento delle entrate turistiche nel quarto trimestre del 14,5% a 13,8 miliardi di dollari. Il focus promozionale della destinazione si concentra su turismo culturale, gastronomia e viaggi d'avventura.\r

\r

Nel 2024 anche il numero di viaggiatori turchi diretti all'estero ha continuato ad aumentare, +2,9% fino a 11,4 milioni, con una spesa media di 680 dollari a persona.","post_title":"La Turchia oltrepassa le attese con 62 mln di arrivi ed entrate per 61,1 mld di dollari","post_date":"2025-02-04T14:36:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1738679784000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Il Kerala è noto come la terra degli dei», definizione che ben identifica le peculiarità della regione, come spiega Biju K Ias, segretario del Government Tourism Department dello stato indiano, che nei giorni scorsi ha presentato la propria offerta a Milano.\r

\r

«Il territorio offre una grande varietà di paesaggi naturali da esplorare, è un arazzo meraviglioso. I viaggiatori possono scoprire la fauna esotica, seguire percorsi escursionistici anche in bicicletta, praticare sport di ogni tipo, vivere momenti di relax sulle spiagge e scoprire l’ayurveda: la medicina indiana tradizionale che è una scienza per il benessere fisico e per lo spirito. Nel Kerala viviamo un turismo responsabile e realizziamo diverse iniziative legate alla sostenibilità, sia ambientale che sociale. Sono molti i turisti italiani che visitano il nostro paese: è uno dei risultati positivi della tappa del workshop che abbiamo fatto l’anno scorso in Italia. Nel 2019 gli italiani che hanno visitato il Kerala sono stati 28 mila. Ora la ripresa è lenta ma costante: se nel 2022 abbiamo avuto 5000 italiani, nel 2023 sono stati 13300, mentre il dato degli arrivi internazionali si attestava sui 600.000 visitatori. Per il 2025 prevediamo l’arrivo di 25.000 italiani».\r

\r

Il Kerala continua a rinnovare la sua offerta turistica per accogliere nuovi viaggiatori: «Mettiamo a punto nuovi prodotti come le attività di Adventure Turism, i Wild Life Trails e le iniziative di turismo responsabile per spingere i nostri ospiti a lasciare i resort e a scoprire lo stile di vita dei nostri villaggi. Promuoviamo anche il turismo su caravan, per scoprire aree ancora poco turistiche.\r

\r

La maggior parte dei visitatori del Kerala proviene da Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Spagna e Italia. Arrivano anche dall’Oman, dal Medio Oriente e dalla Russia. Per questo presentiamo la destinazione al mondo del trade con roadshow con tappe in Italia, in Spagna - a Barcellona e Madrid - e anche in Russia - a Mosca e a San Pietroburgo. Siamo stati nel Vietnam del Nord, in Malesia, a Singapore, in Israele… Negli ultimi 25 anni abbiamo partecipato a molte importanti fiere turistiche, come il Wtm a Londra, l’Itb a Berlino. Attraverso il canale di comunicazione dell’Ente del Turismo del Kerala e grazie ai social media rendiamo disponibile molto materiale per informare le adv e i to. Tutti i nostri to, anche quelli che viaggiano con noi e prendono parte a questo roadshow, hanno il loro website e possono essere contattati direttamente.\r

\r

Ogni anno realizziamo dei fam trip per presentare il Kerala agli agenti di viaggio. Organizziamo anche dei viaggi con blogger di diversi paesi che accompagniamo a scoprire la bellezza, ma anche la cultura del nostro paese. Rientrati a casa potranno diffondere sui social media tutte le informazioni raccolte. Per quanto riguarda le connessioni, abbiamo 4 aeroporti internazionali nel paese. Si può raggiungere il Kerala via Londra facendo scalo a Dubai, Doha, Abu Dhabi, Singapore e Malesia. Tra le compagnie che raggiungono il Kerala ci sono Cathay Pacific ed Etihad».\r

\r

[gallery ids=\"483852,483851,483849\"]","post_title":"Kerala fra avventura e turismo responsabile: un'offerta in evoluzione","post_date":"2025-02-04T12:52:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1738673569000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483900","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prenderà il via domani, 5 febbraio, una originale iniziativa formativa targata Save, società di gestione del Polo aeroportuale del Nord Est: un tour educativo fra Veneto e Trentino rivolto alle compagnie aeree per far conoscere da vicino alcuni luoghi e attrazioni delle Dolomiti, ad un anno dal via dei giochi olimpici e paralimpici invernali. \r

\r

Trentino Marketing e Dolomiti Bellunesi, dmo che si occupano rispettivamente della gestione e promozione strategica delle destinazioni di Trentino e Belluno, accompagneranno alcune compagnie aeree che operano negli scali di Venezia e Verona in un percorso che toccherà la Val di Fiemme, la Val di Fassa con la skiarea di Passo San Pellegrino e Cortina D’Ampezzo.\r

\r

La visita, focalizzata sull’offerta invernale sportiva e ricreativa, prevede una parte esperienziale a tutto tondo sui territori che includerà attività come sci, trekking sulla neve, oltre ad approfondimenti dedicati all’enogastronomia e alla proposta culturale. I vettori coinvolti nella visita coprono ampie aree di mercato internazionale e intercontinentale, con voli diretti o via hub sul Nord America e Medio-Lontano Oriente e con collegamenti oltremanica.\r

\r

Gli obiettivi comuni sono molteplici: tra tutti, rendere partecipi le compagnie aeree della fruibilità dell’offerta turistica grazie a un ventaglio di esperienze distribuite in tutte le stagioni. A questo si aggiunge il trasferimento di una maggiore consapevolezza di come sia possibile unire le visite delle città d’arte del territorio a soggiorni in montagna tra natura e sport, considerando le brevi distanze tra aeroporti, città e Dolomiti.\r

\r

«L’iniziativa è un’occasione importante per trasmettere alle compagnie aeree coinvolte l’unicità di un territorio per il quale i nostri aeroporti costituiscono le porte d’ingresso di un turismo internazionale e di valore - spiega Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. Crediamo molto nell’efficacia di sinergie con realtà di riferimento dei territori serviti dai nostri scali, l’inizio di una collaborazione congiunta con Trentino Marketing e Dolomiti Bellunesi rappresenta un fondamentale punto di partenza anche al fine di incrementare i collegamenti aerei nel periodo invernale».","post_title":"Il gruppo Save promuove il territorio insieme a Trentino Marketing e Dolomiti Bellunesi","post_date":"2025-02-04T12:26:48+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1738672008000]}]}}