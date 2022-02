Milano Malpensa e Linate verso il recupero dei numeri pre-Covid, grazie alle low cost

Spiragli di luce per gli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, che potrebbero tornare ai flussi pre-Covid in questa prima parte dell’anno e addirittura superare i numeri dei record precedente durante il picco estivo 2022. Le stime sono quelle contenute nel recente report di Oag, analizzate da Il Corriere della Sera.

Un outlook decisamente positivo, sostenuto in larga parte dalle low cost, che risultano protagoniste a Malpensa mentre a Linate vedono addirittura triplicare la loro quota. Osservando i posti messi a disposizione dalle varie compagnie dal 1° gennaio al 30 giugno si notano riduzioni limitate al 10% a Linate rispetto ai valori pre-Covid e del 14% a Malpensa. I due scali gestiti da Sea fanno meglio della media europea che — nello stesso periodo — registra un taglio del 21%.

Dal City Airport milanese risultano in decollo almeno 17 compagnie che nel 1° semestre hanno messo in vendita 2,86 milioni di posti in partenza (a questi vanno aggiunti altrettanti in arrivo) contro i 3,17 milioni del primo semestre 2019 (-10%). La classifica vede in testa Ita Airways, seguita da easyJet, Volotea, Wizz Air e British Airways; Lufthansa, da parte sua, aumenta l’offerta del 15% rispetto al 2019, tra società principale e Air Dolomiti. Complessivamente, il segmento low cost a Linate è passato dal 7,2% del 2019 al 21,6% del primo semestre 2022.

A Malpensa il quadro è chiaro: il vuoto lasciato da alcuni vettori extraeuropei (evidentemente ancora penalizzati dalla chiusura dei mercati asiatici, Cina in primis) viene colmato da quelli a basso costo. EasyJet resta prima con quasi 1,95 milioni di sedili offerti in partenza, seguita da Ryanair (+82%), Wizz Air (+359%). Emirates è la prima compagnia tradizionale. La quota attuale dei vettori low cost a Milano Malpensa passa quindi dal 41,6% del primo semestre 2019 al 61,9% del periodo gennaio-giugno 2022.