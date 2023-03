Milano Linate e Malpensa: la smart security ha dimezzato i tempi di attesa ai controlli Primo bilancio nettamente positivo per la smart security ai controlli di sicurezza operativa da un anno all’aeroporto di Milano Linate e adesso completata anche al terminal 1 di Malpensa. Il confronto tra i dati di febbraio 2023 e febbraio 2019 registrati a Linate, a parità di passeggeri, mostra una diminuzione pari quasi al 50% dei tempi di attesa ai controlli di sicurezza, che si attestano nel febbraio 2023 a 4 minuti e 47 secondi nel 90% dei casi. La elevata efficienza delle nuove macchine EDS-CB (Explosive Detection Systems for Cabin Baggage) ha infatti permesso di rendere più rapido il passaggio dei passeggeri ai filtri di sicurezza: a fronte dei circa 125 passeggeri ora per linea registrati nel 2019, nel 2023 il valore è cresciuto fino a 200 passeggeri ora per linea con picchi anche superiori a 250 passeggeri/ora. La bontà della scelta di investimento nella Smart Security è confermata dalla crescita nella percezione dei passeggeri (dati Aci Asq) che è passata dal 3,5 del 2019 al 4,3 su una scala di 5 del 2022. Le macchine EDS-CB di ultima generazione installate negli scali milanesi impiegano una tecnologia di analisi del contenuto del bagaglio simile alla Tac per il controllo dei bagagli a mano e sostituiscono la precedente tecnologia delle X-Ray tradizionali. Queste attrezzature garantiscono il più alto standard di security per il controllo del bagaglio a mano, aumentando il livello di sicurezza e migliorando l’esperienza del passeggero. L’elevata efficacia del sistema consente di individuare e presentare automaticamente all’operatore eventuali sostanze che potrebbero potenzialmente essere esplosive, rendendo più affidabile l’analisi del bagaglio così che diventa possibile effettuare i controlli senza la necessità di separare dal bagaglio a mano gli apparati elettronici e i liquidi. “Abbiamo installato le macchine per la Smart Security – ha commentato ad di Sea Milan Airports – con il restyling di Linate. È stato un investimento importante, portato avanti nel periodo del Covid, la crisi più dura che ha colpito il trasporto aereo. I risultati che registriamo sono motivo di soddisfazione ma soprattutto stimolo per continuare sulla strada della ricerca di soluzioni avanzate sempre più performanti che la tecnologia ci mette a disposizione”.

