Milano Bergamo è il migliore scalo europeo nella categoria 5-15 milioni di passeggeri

Milano Bergamo conquista il titolo di migliore aeroporto europeo nella categoria tra i 5 e i 15 milioni di passeggeri: a certificarlo Aci, l’Associazione mondiale degli aeroporti, che ha premiato lo scalo con l’Airport Service Quality Award.

L’Airport Service Quality Award è stato ottenuto contestualmente al premio “Best Hygiene Measures” relativo all’applicazione delle misure di contrasto al Covid-19.

Entrambi i premi – come sottolineato da Luis Felipe de Oliveira, direttore generale di Aci Europe – sono stati assegnati dopo valutazione dei risultati di 370.000 interviste sulla qualità dei servizi e sull’efficacia delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid-19. Entrambi i fattori hanno contribuito a decretare Milano Bergamo come miglior aeroporto europeo nella categoria tra i 5 ed i 15 milioni di passeggeri annui.

Nei questionari proposti da Aci, si evince che i passeggeri hanno riconosciuto gli sforzi profusi dal personale di Milano Bergamo nel fornire ai passeggeri una piacevole esperienza prima e dopo il viaggio aereo. Valutazioni che assumono ancora più rilevanza perché espresse in un periodo di difficoltà e lenta ripresa del trasporto aereo, per effetto della pandemia che ha cambiato le aspettative del passeggero, comportando la necessità per Sacbo e gli altri operatori aeroportuali di adattare la propria offerta al fine di continuare a garantire i migliori servizi all’inizio e alla fine dell’esperienza di viaggio.