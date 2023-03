Milano Bergamo è il migliore scalo d’Europa per la categoria 5-15 milioni di passeggeri L’aeroporto di Milano Bergamo ha ottenuto per il secondo anno consecutivo il riconoscimento da Aci World come migliore aeroporto europeo nella categoria tra i 5 e i 15 milioni di passeggeri annui. Come anticipato dal presidente di Sacbo, Giovanni Sanga, ieri in occasione dell’inaugurazione dei nuovi hangar di Ryanair, l’Airport Service Quality Award viene attribuito sulla base dell’opinione espressa dai viaggiatori in poco meno di 500.000 interviste raccolte da Aci relativamente all’esperienza di viaggio in circa 300 tra i migliori aeroporti del mondo. All’Airport Service Quality Award l’associazione mondiale degli aeroporti ha aggiunto due ulteriori premi che qualificano Milano-Bergamo come aeroporto più gradevole e di più agevole uso in Europa (Most Enjoyable Airport in Europe and Easiest Airport Journey in Europe). “I vostri passeggeri hanno voluto comunicare e riconoscere il successo degli sforzi della vostra squadra nel fornire un’esperienza superiore al cliente – ha commentato Luis Felipe de Oliveira, direttore generale di Aci Europe -. Ancora una volta rivolgo i miei sentiti ringraziamenti è le mie più calorose congratulazioni a voi ed all’intera comunità aeroportuale. Ci avete reso orgogliosi di voi!” I riconoscimenti citati sono significativi non solo perché nascono da un raffronto con la maggioranza degli aeroporti mondiali, ma anche per il fatto che Aci World compara l’offerta dei vari scali per oltre 30 aspetti tra i più caratterizzanti il servizio offerto. In sintesi: trasporti da e per l’aeroporto e infrastrutture di accesso all’aeroporto; parcheggi, tempi di attesa al check-in, ai controlli di sicurezza, ai controlli passaporti ed alla riconsegna bagagli; efficienza, cortesia e problem solving del personale; mobilità interna al terminal; qualità dell’offerta commerciale (ristorazione inclusa) e delle informazioni fornite; comfort e pulizia delle aree

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440975 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I contenuti Ndc di Finnair sbarcano su Sabre. Le due aziende hanno anche concluso un accordo di distribuzione a lungo termine rinnovato che copre sia i contenuti Ndc che quelli tradizionali. Da questo marzo quindi Finnair distribuisce i suoi contenuti Ndc a livello globale in più ondate, cominciando da 34 Paesi (Italia inclusa). Le agenzie e gli sviluppatori partner collegati a Sabre possono ora acquistare, prenotare e servire i contenuti Ndc di Finnair utilizzando le Api Sabre Offer e Order, Sabre Red 360 e GetThere. "Con la ripresa dei viaggi, è cresciuto l'interesse delle aziende di viaggio per la realizzazione di un futuro più personalizzato, scalabile e flessibile - ha dichiarato Kathy Morgan, vicepresidente del canale di distribuzione di Sabre Travel Solutions -. Sabre è impegnata a creare un nuovo mercato per i viaggi personalizzati, basato sulla vendita al dettaglio basata su offerte e ordini. Il lancio dei contenuti Ndc di Finnair riflette il nostro impegno a garantire ai nostri clienti l'accesso ai contenuti leader che i viaggiatori desiderano, con l'efficienza operativa di cui le loro aziende hanno bisogno". Finnair è la prima compagnia aerea europea a distribuire i suoi contenuti Ndc attraverso il marketplace Sabre. "Il 2023 sarà un anno chiave per la nostra scalata Ndc - ha dichiarato Jenni Suomela, vicepresidente delle vendite globali e della gestione dei canali, Finnair -. Grazie al programma Beyond Ndc di Sabre, possiamo fornire contenuti Ndc in modo coerente ed efficiente ai venditori di viaggi". [post_title] => Finnair: i contenuti Ndc sono disponibili su Sabre. Si comincia da 34 Paesi, Italia inclusa [post_date] => 2023-03-07T15:16:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678202161000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440930 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440933" align="alignleft" width="300"] La Costa Smeralda[/caption] Settantacinque crociere a prezzo speciale, disponibili da oggi sino all’11 aprile, per partire nel corso dell’anno, dalla prima primavera all’autunno, alla scoperta di destinazioni incredibili, nel Mediterraneo e in Nord Europa. Il prossimo 31 marzo Costa Crociere celebra il proprio settantacinquesimo anniversario e per festeggiare questo momento importante della sua storia ha pensato a un'iniziativa promozionale speciale in ricordo di quel lontano giorno del 1948, quando partì da Genova, diretta a Buenos Aires con 768 passeggeri a bordo, la Anna C: prima nave passeggeri della flotta. Tra le protagoniste delle crociere del settantacinquesimo, la Smeralda, la Toscana e la Diadema proporranno viaggi di una settimana nel Mediterraneo occidentale, alla scoperta delle più belle destinazioni di Italia, Francia e Spagna. L’itinerario della Toscana comprende in particolare Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma. La Smeralda visiterà Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca (Ibiza in estate), Palermo, Civitavecchia/Roma. La Diadema proporrà Savona, Civitavecchia/Roma, Cagliari o Ajaccio (a seconda delle partenze), Palma di Maiorca, Valencia e Marsiglia. Nel Mediterraneo orientale, la Deliziosa andrà poi alla scoperta di Marghera/Venezia, Katakolon/Olimpia, Mykonos, Santorini e Bari, mentre durante l’estate la Pacifica visiterà Taranto, Catania, Malta, Mykonos e Santorini. Entrambi gli itinerari sono di una settimana. Sempre in estate, la Fortuna proporrà un itinerario di due settimane mai visto prima, tra le isole greche e le isole Baleari, con Savona, Civitavecchia/Roma, Messina, Creta (con scalo a Iraklion), Rodi, Mykonos, Santorini, Cefalonia (con scalo ad Argostoli), Palma di Maiorca, nelle isole Baleari, e poi Barcellona e Marsiglia. Da maggio a settembre saranno disponibili anche le crociere in Nord Europa. La Fascinosa proporrà itinerari di 12 giorni verso Capo Nord, o di nove giorni nelle più belle città del Baltico; la Favolosa visiterà l’Islanda, le isole Lofoten, la Groenlandia, una vera e propria novità per questa estate, oppure Gran Bretagna e Irlanda; la Firenze proporrà crociere di una settimana nei fiordi norvegesi. Per chi ha pochi giorni a disposizione, in primavera ci sono le mini-crociere in Francia e Spagna, dai tre ai cinque giorni, con la Fascinosa, la Pacifica e la Fortuna. Per una pausa più lunga ci sono tante diverse crociere di due settimane tra cui scegliere in primavera: le isole Canarie con la Diadema e la Fortuna; oppure Turchia e isole greche, sempre con la Fortuna; ma anche le crociere della Pacifica in Israele ed Egitto; e le crociere dal Mediterraneo al Nord Europa della Firenze, della Favolosa e della Fascinosa, con la possibilità di scegliere la rotta inversa, dal Nord Europa al Mediterraneo, a settembre. Infine, le crociere di dieci giorni a Lisbona della Fascinosa e quelle di 11 giorni in Marocco della Favolosa. Per un’esperienza di crociera ancora più ricca, tra marzo e aprile ci sono infine le crociere transatlantiche dall’America del Sud e dai Caraibi all’Europa. [post_title] => Crociere a prezzo speciale per festeggiare i 75 anni di Costa [post_date] => 2023-03-07T11:37:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678189051000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440871 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'ingresso di Lufthansa in Ita Airways «porterà un aumento delle tariffe dei voli Ita e ciò si tradurrà in un maggior numero di passeggeri che sceglierà di volare con noi»: così Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, a margine dell'inaugurazione dei nuovi hangar della low cost a Milano Bergamo torna a commentare la prossima conclusione della trattativa per la vendita di Ita Airways. Secondo il ceo Lufthansa «è sicuramente un migliore azionista rispetto a quanto avrebbero potuto essere Air France o Delta Air Lines» ma riguardo all'intenzione del colosso tedesco di far crescere l'attività della compagnia italiana e sviluppare il nostro mercato, ribadisce i propri dubbi. Sempre la stessa cosa «Lufthansa dice sempre così, ma ha fatto esattamente la stessa cosa con le acquisizioni in Belgio, Austria e Svizzera limitandosi a portare passeggeri da questi paesi verso i propri hub di Monaco e Francoforte. Il governo italiano dovrebbe chiedere un impegno preciso a Lufthansa: che dagli attuali 15 milioni circa di passeggeri che Ita trasporta oggi si passi nell’arco di cinque anni a 20 milioni. Questo sì sarebbe un impegno di crescita in Italia, qualcosa di valore nelle mani del governo italiano». [post_title] => O'Leary: "L'ingresso di Lufthansa in Ita sarà un vantaggio per Ryanair" [post_date] => 2023-03-07T11:33:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678188794000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440924 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440926" align="alignleft" width="300"] La terrazza delle Cocoon Residence[/caption] Le Ocean Penthouse misureranno da 43 a 68 metri quadrati, mentre le Ocean Residence spazieranno da 70 a 149 metri quadrati. Explora Journeys svela i dettagli di due delle categorie di cabine che comporranno l'offerta della sue navi. Sistemazioni lussuose fronte-oceano con finestre a tutta altezza e ampie terrazze per rilassarsi, ognuna delle quattro tipologie di Ocean Penthouse presenti includeranno una zona pranzo privata per quattro persone e un'ampia zona giorno per intrattenere gli amici e passare il tempo nella massima comodità. Tutte saranno poi dotate di cabina armadio completa di zona toilette con seduta e asciugacapelli, bagno in marmo con sistema di riscaldamento a pavimento, binocoli personali, punti di ricarica wireless nella zona letto, minibar rifornito in base alle preferenze degli ospiti, macchina per caffè espresso con cialde biodegradabili, bollitore, teiera e una bottiglia d'acqua riutilizzabile in omaggio per ogni ospite. A disposizione pure il servizio in suite 24 ore su 24. Le ampie Ocean Residence offrono quindi spazi confortevoli ed eleganti con zona giorno, sala da pranzo e zona notte separate. La terrazza con vista panoramica fronte oceano include una vasca idromassaggio privata all'aperto, un tavolo da pranzo e lettini. Pregiati i materiali, che comprendono tra gli altri il marmo Calacatta Macchia Vecchia utilizzato nei bagni delle residenze Cocoon, Serenity e Retreat. Queste ultime hanno nomi che riflettono l'effetto calmante dell'oceano e l'esperienza di vita sul mare. Le residenze Cocoon e Serenity includono tra l'altro terrazze che si estendono per tutto il loro perimetro, mentre ancora le Cocoon e le Serenity, con in più le Retreat Residence offrono vasca da bagno e doccia indipendente. A disposizione di tutte le Ocean Residence (che includono anche le Cove) c'è infine un team di residence host per un servizio maggiordomo 24 ore su 24. [post_title] => Explora Journeys presenta le Ocean Penthouse e Residence [post_date] => 2023-03-07T11:21:42+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678188102000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440919 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Milano Bergamo ha ottenuto per il secondo anno consecutivo il riconoscimento da Aci World come migliore aeroporto europeo nella categoria tra i 5 e i 15 milioni di passeggeri annui. Come anticipato dal presidente di Sacbo, Giovanni Sanga, ieri in occasione dell'inaugurazione dei nuovi hangar di Ryanair, l'Airport Service Quality Award viene attribuito sulla base dell’opinione espressa dai viaggiatori in poco meno di 500.000 interviste raccolte da Aci relativamente all’esperienza di viaggio in circa 300 tra i migliori aeroporti del mondo. All’Airport Service Quality Award l’associazione mondiale degli aeroporti ha aggiunto due ulteriori premi che qualificano Milano-Bergamo come aeroporto più gradevole e di più agevole uso in Europa (Most Enjoyable Airport in Europe and Easiest Airport Journey in Europe). “I vostri passeggeri hanno voluto comunicare e riconoscere il successo degli sforzi della vostra squadra nel fornire un’esperienza superiore al cliente - ha commentato Luis Felipe de Oliveira, direttore generale di Aci Europe -. Ancora una volta rivolgo i miei sentiti ringraziamenti è le mie più calorose congratulazioni a voi ed all’intera comunità aeroportuale. Ci avete reso orgogliosi di voi!” I riconoscimenti citati sono significativi non solo perché nascono da un raffronto con la maggioranza degli aeroporti mondiali, ma anche per il fatto che Aci World compara l’offerta dei vari scali per oltre 30 aspetti tra i più caratterizzanti il servizio offerto. In sintesi: trasporti da e per l’aeroporto e infrastrutture di accesso all’aeroporto; parcheggi, tempi di attesa al check-in, ai controlli di sicurezza, ai controlli passaporti ed alla riconsegna bagagli; efficienza, cortesia e problem solving del personale; mobilità interna al terminal; qualità dell’offerta commerciale (ristorazione inclusa) e delle informazioni fornite; comfort e pulizia delle aree [post_title] => Milano Bergamo è il migliore scalo d'Europa per la categoria 5-15 milioni di passeggeri [post_date] => 2023-03-07T11:21:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678188087000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440913 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Diventare il player di riferimento per i tour operator che desiderano interagire con le migliori dmc a livello mondiale, prenotare direttamente i loro tour, ottenerne una conferma immediata e gestire al meglio richieste addizionali e pratiche. E' l'ambizioso obiettivo di Community.Travel, che sbarca sul mercato italiano come naturale evoluzione della piattaforma professionale cloud Adalte. Quest'ultimo applicativo negli anni si è evoluto, proponendo sempre nuovi prodotti e un numero crescente di connessioni con dmc specializzate spesso nella vendita di tour, circuiti di più giorni su base privata, ma soprattutto partenze garantite su base collettiva, spesso con guida che accompagna i passeggeri durante tutto il viaggio e che può parlare una o più lingue a seconda dei casi. Attualmente, Adalte collabora direttamente con oltre 50 dmc tra le più importanti nel mondo. E il numero è destinato a crescere. Sebbene gli operatori ricettivi che collaborano con la società It genovese si interfaccino con tour operator in differenti Paesi, il mercato di riferimento per Adalte è sempre restata l’Italia. "La piattaforma - si legge in una nota - lavora al fianco (oltre che a supporto) di tutti gli attori correlati alla vendita di tour: dalle dmc, che godono di una nuova forma di distribuzione, ai tour operator che hanno accesso gratuito a contenuti, tariffe e disponibilità altrimenti non facilmente reperibili in tempo reale. Senza dimenticare i rappresentanti commerciali dei partner ricettivi in Italia, attraverso l’apertura di nuovi canali o tramite il supporto nel consolidare canali già esistenti, facilitando la pubblicazione del prodotto nei siti dei to". Adalte non vende però alcun servizio turistico: tutte le transazioni all’interno del marketplace o via Api sono sempre dirette tra l’operatore locale e il rivenditore italiano. Tuttavia, essendo un marketplace b2b, anche se l’accesso per i buyer è gratuito, non è però aperto a tutti. Per poter partecipare come fornitore, una dmc deve essere invitata da un tour operator o da un'altra dmc. Stesso discorso vale per i buyer che possono essere invitati solo da altri partecipanti. Per potersi registrare e operare è quindi necessario, nel caso dei fornitori, offrire servizi adeguati al target e seguire una accurata procedura di onboarding che li prepari alla gestione del prodotto e delle prenotazioni. Per i tour operator è invece richiesta solo una call o un incontro di presentazione. I fornitori hanno poi facoltà di autorizzare o meno la pubblicazione delle tariffe e dei contenuti per ciascun buyer, dopo che quest’ultimo ne fa specifica richiesta attraverso la propria consolle di gestione. La pagina delle dmc contiene informazioni basiche e permette di filtrare i fornitori in base a svariati parametri, tra cui la destinazione e la lingua parlata dalle guide nei servizi tour offerti. Chi lavora con Adalte può tra le altre cose accedere al calendario delle partenze di tutti i tour in vendita con prezzo e disponibilità in vari formati, riconciliare facilmente le pratiche e la situazione dei pagamenti con i fornitori, nonché importare tutti i dati per la generazione automatica di documenti di viaggio anche a seguito di modifiche o aggiornamenti. [post_title] => Nasce Community.Travel, naturale evoluzione del marketplace b2b cloud Adalte [post_date] => 2023-03-07T10:59:30+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678186770000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440898 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' stata Dubai la meta del primo educational griffato da creo in collaborazione con Air Arabia. Nato un anno e mezzo fa, il tour operator pesarese ha coinvolto nel proprio fam trip inaugurale otto agenti di viaggi, invitati a a vivere la destinazione con gli occhi dei suoi product manager. "Il primo educational non si scorda mai - racconta la direttrice commerciale e marketing, Anya Bracci -. Partiti da Bergamo, gli agenti e i nostri accompagnatori sono atterrati a Sharjah, un’ottima soluzione sia di prezzo sia di servizio. Il programma, ricco di visite ai migliori hotel di Dubai, ha incluso numerose attività che hanno permesso agli agenti di vivere in prima persona il viaggio dei loro clienti: dai suck tradizionali (senza lasciarsi sfuggire qualche trattativa nel mercato delle spezie), al safari nel deserto; dalla vista mozzafiato del Burj Khalifa alla crociera notturna in Dhow Cruise a Dubai Marina, dove non sono mancate danze tradizionali improvvisate dai passeggeri". Immancabile anche la salita al The View per ammirare l’isola a forma di palma e lo skyline di Dubai. "E come non concedersi un fine serata a bocca aperta guardando La Perle: il primo show permanente di Dubai in cui si mixano performance artistiche e visioni futuristiche del Paese - prosegue Anya Bracci -. Imprevisti (valige perse e ritrovate), risate, ore nel deserto a fotografarsi con la luce giusta e a tentare anche solo una discesa senza cadere in sandboarding; apertitivi notturni, fontane danzanti, hotel appena aperti (sì... eravamo all’apertura del Royal at The Palm!), infinite site inspection con gli occhi attenti immaginando a quali clienti consigliare la struttura, 20 mila passi al giorno, luci, ruote panoramiche, moschee e una città in continua evoluzione... Esausti, entusiasti ma soprattutto, pronti per raccontare con nuove parole questa destinazione e per organizzare i prossimi educational!". [post_title] => Creo a Dubai con otto agenti: "Il primo educational non si scorda mai" [post_date] => 2023-03-07T10:19:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678184369000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440879 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines ha accolto in flotta il suo 400° aeromobile, un Airbus A350-900. La compagnia aerea conta 12 aeromobili di questo tipo già operativi, con il primo consegnato nell'ottobre del 2020, mentre altri otto sono ancora in ordine. Il vettore turco ha archiviato il 2022 con un totale di 71,8 milioni di passeggeri, recuperando quindi il 97% dei livelli di traffico pre-pandemia; per quest'anno l'obiettivo è quello di trasportare oltre 88 milioni di passeggeri. "Si tratta della cifra più alta mai registrata nella storia di Turkish Airlines e dell'aviazione europea - ha dichiarato Ahmet Bolat, ceo di Turkish Airlines -. Grazie alle strategie attuate durante la pandemia, abbiamo previsto il boom della domanda di viaggi successivo e abbiamo impostato i nostri piani di conseguenza. Il mantenimento della nostra forza lavoro ci ha fornito un grande vantaggio quando le restrizioni ai viaggi sono state revocate. L'aeroporto di Istanbul ha una capacità di oltre 120 decolli e atterraggi all'ora. Il nuovo aeroporto era indispensabile per la nostra crescita. I passeggeri hanno preferito volare con noi anche a causa dei problemi operativi delle compagnie aeree europee, e questo ha aumentato la nostra redditività". [post_title] => Turkish Airlines: con la consegna di un nuovo A350-900 la flotta sale a quota 400 velivoli [post_date] => 2023-03-07T09:12:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678180328000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440876 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Il trasporto ferroviario non è il futuro dei viaggi intra-europei", parola di Michael O'Leary. Non poteva essere che questa la posizione del ceo del gruppo Ryanair, che riconosce certo un "ruolo" alle ferrovie, ma non da protagonista come quello auspicato dall'Unione europea. "L’Ue parla molto di sviluppare il trasporto ferroviario, ma i treni non solo una soluzione per muoversi, ad esempio, dal Portogallo all’Italia, o dalla Polonia al Sud Italia. Ovviamente il treno rimarrà forte su tratte quali Milano-Roma, Madrid-Barcellona o Parigi-Bruxelles, ma se devi andare da Venezia in Sardegna o da Londra alla Sicilia, l'unica scelta è l'aereo". ( Insomma, secondo O'Leary, il treno avrebbe senso per i viaggi fino a due ore, poi serve l'aereo. E Ryanair "investe fortemente sull'acquisto di nuovi aeromobili che consumano il 16% di carburante in meno con livelli di rumore più bassi del 40%" per una flotta sempre più sostenibile. "Sono convinto ci sia una domanda enorme da paesi quali Polonia, Romania, Slovacchia e, ancor di più, dall'Ucraina: una volta che, spero presto, il conflitto sarà terminato, tantissimi giovani vorranno tornare a viaggiare e lo faranno con voli low cost". [post_title] => O'Leary: il futuro dei viaggi in Europa resta l'aereo, low cost (non il treno) [post_date] => 2023-03-07T08:55:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678179333000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "milano bergamo e il migliore scalo deuropa per la categoria 5 15 milioni di passeggeri" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":85,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5357,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440975","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I contenuti Ndc di Finnair sbarcano su Sabre. Le due aziende hanno anche concluso un accordo di distribuzione a lungo termine rinnovato che copre sia i contenuti Ndc che quelli tradizionali. Da questo marzo quindi Finnair distribuisce i suoi contenuti Ndc a livello globale in più ondate, cominciando da 34 Paesi (Italia inclusa).\r

\r

Le agenzie e gli sviluppatori partner collegati a Sabre possono ora acquistare, prenotare e servire i contenuti Ndc di Finnair utilizzando le Api Sabre Offer e Order, Sabre Red 360 e GetThere. \"Con la ripresa dei viaggi, è cresciuto l'interesse delle aziende di viaggio per la realizzazione di un futuro più personalizzato, scalabile e flessibile - ha dichiarato Kathy Morgan, vicepresidente del canale di distribuzione di Sabre Travel Solutions -. Sabre è impegnata a creare un nuovo mercato per i viaggi personalizzati, basato sulla vendita al dettaglio basata su offerte e ordini. Il lancio dei contenuti Ndc di Finnair riflette il nostro impegno a garantire ai nostri clienti l'accesso ai contenuti leader che i viaggiatori desiderano, con l'efficienza operativa di cui le loro aziende hanno bisogno\".\r

\r

Finnair è la prima compagnia aerea europea a distribuire i suoi contenuti Ndc attraverso il marketplace Sabre. \"Il 2023 sarà un anno chiave per la nostra scalata Ndc - ha dichiarato Jenni Suomela, vicepresidente delle vendite globali e della gestione dei canali, Finnair -. Grazie al programma Beyond Ndc di Sabre, possiamo fornire contenuti Ndc in modo coerente ed efficiente ai venditori di viaggi\".","post_title":"Finnair: i contenuti Ndc sono disponibili su Sabre. Si comincia da 34 Paesi, Italia inclusa","post_date":"2023-03-07T15:16:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678202161000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440930","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440933\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Costa Smeralda[/caption]\r

\r

Settantacinque crociere a prezzo speciale, disponibili da oggi sino all’11 aprile, per partire nel corso dell’anno, dalla prima primavera all’autunno, alla scoperta di destinazioni incredibili, nel Mediterraneo e in Nord Europa. Il prossimo 31 marzo Costa Crociere celebra il proprio settantacinquesimo anniversario e per festeggiare questo momento importante della sua storia ha pensato a un'iniziativa promozionale speciale in ricordo di quel lontano giorno del 1948, quando partì da Genova, diretta a Buenos Aires con 768 passeggeri a bordo, la Anna C: prima nave passeggeri della flotta.\r

Tra le protagoniste delle crociere del settantacinquesimo, la Smeralda, la Toscana e la Diadema proporranno viaggi di una settimana nel Mediterraneo occidentale, alla scoperta delle più belle destinazioni di Italia, Francia e Spagna. L’itinerario della Toscana comprende in particolare Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma. La Smeralda visiterà Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca (Ibiza in estate), Palermo, Civitavecchia/Roma. La Diadema proporrà Savona, Civitavecchia/Roma, Cagliari o Ajaccio (a seconda delle partenze), Palma di Maiorca, Valencia e Marsiglia.\r

\r

Nel Mediterraneo orientale, la Deliziosa andrà poi alla scoperta di Marghera/Venezia, Katakolon/Olimpia, Mykonos, Santorini e Bari, mentre durante l’estate la Pacifica visiterà Taranto, Catania, Malta, Mykonos e Santorini. Entrambi gli itinerari sono di una settimana. Sempre in estate, la Fortuna proporrà un itinerario di due settimane mai visto prima, tra le isole greche e le isole Baleari, con Savona, Civitavecchia/Roma, Messina, Creta (con scalo a Iraklion), Rodi, Mykonos, Santorini, Cefalonia (con scalo ad Argostoli), Palma di Maiorca, nelle isole Baleari, e poi Barcellona e Marsiglia.\r

\r

Da maggio a settembre saranno disponibili anche le crociere in Nord Europa. La Fascinosa proporrà itinerari di 12 giorni verso Capo Nord, o di nove giorni nelle più belle città del Baltico; la Favolosa visiterà l’Islanda, le isole Lofoten, la Groenlandia, una vera e propria novità per questa estate, oppure Gran Bretagna e Irlanda; la Firenze proporrà crociere di una settimana nei fiordi norvegesi.\r

\r

Per chi ha pochi giorni a disposizione, in primavera ci sono le mini-crociere in Francia e Spagna, dai tre ai cinque giorni, con la Fascinosa, la Pacifica e la Fortuna. Per una pausa più lunga ci sono tante diverse crociere di due settimane tra cui scegliere in primavera: le isole Canarie con la Diadema e la Fortuna; oppure Turchia e isole greche, sempre con la Fortuna; ma anche le crociere della Pacifica in Israele ed Egitto; e le crociere dal Mediterraneo al Nord Europa della Firenze, della Favolosa e della Fascinosa, con la possibilità di scegliere la rotta inversa, dal Nord Europa al Mediterraneo, a settembre. Infine, le crociere di dieci giorni a Lisbona della Fascinosa e quelle di 11 giorni in Marocco della Favolosa. Per un’esperienza di crociera ancora più ricca, tra marzo e aprile ci sono infine le crociere transatlantiche dall’America del Sud e dai Caraibi all’Europa.","post_title":"Crociere a prezzo speciale per festeggiare i 75 anni di Costa","post_date":"2023-03-07T11:37:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678189051000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440871","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'ingresso di Lufthansa in Ita Airways «porterà un aumento delle tariffe dei voli Ita e ciò si tradurrà in un maggior numero di passeggeri che sceglierà di volare con noi»: così Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, a margine dell'inaugurazione dei nuovi hangar della low cost a Milano Bergamo torna a commentare la prossima conclusione della trattativa per la vendita di Ita Airways.\r

\r

Secondo il ceo Lufthansa «è sicuramente un migliore azionista rispetto a quanto avrebbero potuto essere Air France o Delta Air Lines» ma riguardo all'intenzione del colosso tedesco di far crescere l'attività della compagnia italiana e sviluppare il nostro mercato, ribadisce i propri dubbi.\r

Sempre la stessa cosa\r

«Lufthansa dice sempre così, ma ha fatto esattamente la stessa cosa con le acquisizioni in Belgio, Austria e Svizzera limitandosi a portare passeggeri da questi paesi verso i propri hub di Monaco e Francoforte. Il governo italiano dovrebbe chiedere un impegno preciso a Lufthansa: che dagli attuali 15 milioni circa di passeggeri che Ita trasporta oggi si passi nell’arco di cinque anni a 20 milioni. Questo sì sarebbe un impegno di crescita in Italia, qualcosa di valore nelle mani del governo italiano».\r

\r

","post_title":"O'Leary: \"L'ingresso di Lufthansa in Ita sarà un vantaggio per Ryanair\"","post_date":"2023-03-07T11:33:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678188794000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440924","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440926\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La terrazza delle Cocoon Residence[/caption]\r

\r

Le Ocean Penthouse misureranno da 43 a 68 metri quadrati, mentre le Ocean Residence spazieranno da 70 a 149 metri quadrati. Explora Journeys svela i dettagli di due delle categorie di cabine che comporranno l'offerta della sue navi. Sistemazioni lussuose fronte-oceano con finestre a tutta altezza e ampie terrazze per rilassarsi, ognuna delle quattro tipologie di Ocean Penthouse presenti includeranno una zona pranzo privata per quattro persone e un'ampia zona giorno per intrattenere gli amici e passare il tempo nella massima comodità.\r

Tutte saranno poi dotate di cabina armadio completa di zona toilette con seduta e asciugacapelli, bagno in marmo con sistema di riscaldamento a pavimento, binocoli personali, punti di ricarica wireless nella zona letto, minibar rifornito in base alle preferenze degli ospiti, macchina per caffè espresso con cialde biodegradabili, bollitore, teiera e una bottiglia d'acqua riutilizzabile in omaggio per ogni ospite. A disposizione pure il servizio in suite 24 ore su 24. \r

\r

Le ampie Ocean Residence offrono quindi spazi confortevoli ed eleganti con zona giorno, sala da pranzo e zona notte separate. La terrazza con vista panoramica fronte oceano include una vasca idromassaggio privata all'aperto, un tavolo da pranzo e lettini. Pregiati i materiali, che comprendono tra gli altri il marmo Calacatta Macchia Vecchia utilizzato nei bagni delle residenze Cocoon, Serenity e Retreat. Queste ultime hanno nomi che riflettono l'effetto calmante dell'oceano e l'esperienza di vita sul mare. Le residenze Cocoon e Serenity includono tra l'altro terrazze che si estendono per tutto il loro perimetro, mentre ancora le Cocoon e le Serenity, con in più le Retreat Residence offrono vasca da bagno e doccia indipendente. A disposizione di tutte le Ocean Residence (che includono anche le Cove) c'è infine un team di residence host per un servizio maggiordomo 24 ore su 24.\r

\r

","post_title":"Explora Journeys presenta le Ocean Penthouse e Residence","post_date":"2023-03-07T11:21:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678188102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440919","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Milano Bergamo ha ottenuto per il secondo anno consecutivo il riconoscimento da Aci World come migliore aeroporto europeo nella categoria tra i 5 e i 15 milioni di passeggeri annui. Come anticipato dal presidente di Sacbo, Giovanni Sanga, ieri in occasione dell'inaugurazione dei nuovi hangar di Ryanair, l'Airport Service Quality Award viene attribuito sulla base dell’opinione espressa dai viaggiatori in poco meno di 500.000 interviste raccolte da Aci relativamente all’esperienza di viaggio in circa 300 tra i migliori aeroporti del mondo.\r

\r

All’Airport Service Quality Award l’associazione mondiale degli aeroporti ha aggiunto due ulteriori premi che qualificano Milano-Bergamo come aeroporto più gradevole e di più agevole uso in Europa (Most Enjoyable Airport in Europe and Easiest Airport Journey in Europe). \r

\r

“I vostri passeggeri hanno voluto comunicare e riconoscere il successo degli sforzi della vostra squadra nel fornire un’esperienza superiore al cliente - ha commentato Luis Felipe de Oliveira, direttore generale di Aci Europe -. Ancora una volta rivolgo i miei sentiti ringraziamenti è le mie più calorose congratulazioni a voi ed all’intera comunità aeroportuale. Ci avete reso orgogliosi di voi!”\r

\r

I riconoscimenti citati sono significativi non solo perché nascono da un raffronto con la maggioranza degli aeroporti mondiali, ma anche per il fatto che Aci World compara l’offerta dei vari scali per oltre 30 aspetti tra i più caratterizzanti il servizio offerto. In sintesi: trasporti da e per l’aeroporto e infrastrutture di accesso all’aeroporto; parcheggi, tempi di attesa al check-in, ai controlli di sicurezza, ai controlli passaporti ed alla riconsegna bagagli; efficienza, cortesia e problem solving del personale; mobilità interna al terminal; qualità dell’offerta commerciale (ristorazione inclusa) e delle informazioni fornite; comfort e pulizia delle aree","post_title":"Milano Bergamo è il migliore scalo d'Europa per la categoria 5-15 milioni di passeggeri","post_date":"2023-03-07T11:21:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678188087000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440913","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Diventare il player di riferimento per i tour operator che desiderano interagire con le migliori dmc a livello mondiale, prenotare direttamente i loro tour, ottenerne una conferma immediata e gestire al meglio richieste addizionali e pratiche. E' l'ambizioso obiettivo di Community.Travel, che sbarca sul mercato italiano come naturale evoluzione della piattaforma professionale cloud Adalte. Quest'ultimo applicativo negli anni si è evoluto, proponendo sempre nuovi prodotti e un numero crescente di connessioni con dmc specializzate spesso nella vendita di tour, circuiti di più giorni su base privata, ma soprattutto partenze garantite su base collettiva, spesso con guida che accompagna i passeggeri durante tutto il viaggio e che può parlare una o più lingue a seconda dei casi. Attualmente, Adalte collabora direttamente con oltre 50 dmc tra le più importanti nel mondo. E il numero è destinato a crescere.\r

\r

Sebbene gli operatori ricettivi che collaborano con la società It genovese si interfaccino con tour operator in differenti Paesi, il mercato di riferimento per Adalte è sempre restata l’Italia. \"La piattaforma - si legge in una nota - lavora al fianco (oltre che a supporto) di tutti gli attori correlati alla vendita di tour: dalle dmc, che godono di una nuova forma di distribuzione, ai tour operator che hanno accesso gratuito a contenuti, tariffe e disponibilità altrimenti non facilmente reperibili in tempo reale. Senza dimenticare i rappresentanti commerciali dei partner ricettivi in Italia, attraverso l’apertura di nuovi canali o tramite il supporto nel consolidare canali già esistenti, facilitando la pubblicazione del prodotto nei siti dei to\".\r

\r

Adalte non vende però alcun servizio turistico: tutte le transazioni all’interno del marketplace o via Api sono sempre dirette tra l’operatore locale e il rivenditore italiano. Tuttavia, essendo un marketplace b2b, anche se l’accesso per i buyer è gratuito, non è però aperto a tutti. Per poter partecipare come fornitore, una dmc deve essere invitata da un tour operator o da un'altra dmc. Stesso discorso vale per i buyer che possono essere invitati solo da altri partecipanti. Per potersi registrare e operare è quindi necessario, nel caso dei fornitori, offrire servizi adeguati al target e seguire una accurata procedura di onboarding che li prepari alla gestione del prodotto e delle prenotazioni. Per i tour operator è invece richiesta solo una call o un incontro di presentazione.\r

\r

I fornitori hanno poi facoltà di autorizzare o meno la pubblicazione delle tariffe e dei contenuti per ciascun buyer, dopo che quest’ultimo ne fa specifica richiesta attraverso la propria consolle di gestione. La pagina delle dmc contiene informazioni basiche e permette di filtrare i fornitori in base a svariati parametri, tra cui la destinazione e la lingua parlata dalle guide nei servizi tour offerti. Chi lavora con Adalte può tra le altre cose accedere al calendario delle partenze di tutti i tour in vendita con prezzo e disponibilità in vari formati, riconciliare facilmente le pratiche e la situazione dei pagamenti con i fornitori, nonché importare tutti i dati per la generazione automatica di documenti di viaggio anche a seguito di modifiche o aggiornamenti.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Nasce Community.Travel, naturale evoluzione del marketplace b2b cloud Adalte","post_date":"2023-03-07T10:59:30+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1678186770000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440898","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stata Dubai la meta del primo educational griffato da creo in collaborazione con Air Arabia. Nato un anno e mezzo fa, il tour operator pesarese ha coinvolto nel proprio fam trip inaugurale otto agenti di viaggi, invitati a a vivere la destinazione con gli occhi dei suoi product manager. \"Il primo educational non si scorda mai - racconta la direttrice commerciale e marketing, Anya Bracci -. Partiti da Bergamo, gli agenti e i nostri accompagnatori sono atterrati a Sharjah, un’ottima soluzione sia di prezzo sia di servizio. Il programma, ricco di visite ai migliori hotel di Dubai, ha incluso numerose attività che hanno permesso agli agenti di vivere in prima persona il viaggio dei loro clienti: dai suck tradizionali (senza lasciarsi sfuggire qualche trattativa nel mercato delle spezie), al safari nel deserto; dalla vista mozzafiato del Burj Khalifa alla crociera notturna in Dhow Cruise a Dubai Marina, dove non sono mancate danze tradizionali improvvisate dai passeggeri\".\r

\r

Immancabile anche la salita al The View per ammirare l’isola a forma di palma e lo skyline di Dubai. \"E come non concedersi un fine serata a bocca aperta guardando La Perle: il primo show permanente di Dubai in cui si mixano performance artistiche e visioni futuristiche del Paese - prosegue Anya Bracci -. Imprevisti (valige perse e ritrovate), risate, ore nel deserto a fotografarsi con la luce giusta e a tentare anche solo una discesa senza cadere in sandboarding; apertitivi notturni, fontane danzanti, hotel appena aperti (sì... eravamo all’apertura del Royal at The Palm!), infinite site inspection con gli occhi attenti immaginando a quali clienti consigliare la struttura, 20 mila passi al giorno, luci, ruote panoramiche, moschee e una città in continua evoluzione... Esausti, entusiasti ma soprattutto, pronti per raccontare con nuove parole questa destinazione e per organizzare i prossimi educational!\".","post_title":"Creo a Dubai con otto agenti: \"Il primo educational non si scorda mai\"","post_date":"2023-03-07T10:19:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678184369000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440879","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines ha accolto in flotta il suo 400° aeromobile, un Airbus A350-900. La compagnia aerea conta 12 aeromobili di questo tipo già operativi, con il primo consegnato nell'ottobre del 2020, mentre altri otto sono ancora in ordine.\r

\r

Il vettore turco ha archiviato il 2022 con un totale di 71,8 milioni di passeggeri, recuperando quindi il 97% dei livelli di traffico pre-pandemia; per quest'anno l'obiettivo è quello di trasportare oltre 88 milioni di passeggeri.\r

\r

\"Si tratta della cifra più alta mai registrata nella storia di Turkish Airlines e dell'aviazione europea - ha dichiarato Ahmet Bolat, ceo di Turkish Airlines -. Grazie alle strategie attuate durante la pandemia, abbiamo previsto il boom della domanda di viaggi successivo e abbiamo impostato i nostri piani di conseguenza. Il mantenimento della nostra forza lavoro ci ha fornito un grande vantaggio quando le restrizioni ai viaggi sono state revocate.\r

L'aeroporto di Istanbul ha una capacità di oltre 120 decolli e atterraggi all'ora. Il nuovo aeroporto era indispensabile per la nostra crescita. I passeggeri hanno preferito volare con noi anche a causa dei problemi operativi delle compagnie aeree europee, e questo ha aumentato la nostra redditività\".","post_title":"Turkish Airlines: con la consegna di un nuovo A350-900 la flotta sale a quota 400 velivoli","post_date":"2023-03-07T09:12:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678180328000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440876","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Il trasporto ferroviario non è il futuro dei viaggi intra-europei\", parola di Michael O'Leary. Non poteva essere che questa la posizione del ceo del gruppo Ryanair, che riconosce certo un \"ruolo\" alle ferrovie, ma non da protagonista come quello auspicato dall'Unione europea. \"L’Ue parla molto di sviluppare il trasporto ferroviario, ma i treni non solo una soluzione per muoversi, ad esempio, dal Portogallo all’Italia, o dalla Polonia al Sud Italia. Ovviamente il treno rimarrà forte su tratte quali Milano-Roma, Madrid-Barcellona o Parigi-Bruxelles, ma se devi andare da Venezia in Sardegna o da Londra alla Sicilia, l'unica scelta è l'aereo\". (\r

\r

Insomma, secondo O'Leary, il treno avrebbe senso per i viaggi fino a due ore, poi serve l'aereo. E Ryanair \"investe fortemente sull'acquisto di nuovi aeromobili che consumano il 16% di carburante in meno con livelli di rumore più bassi del 40%\" per una flotta sempre più sostenibile.\r

\r

\"Sono convinto ci sia una domanda enorme da paesi quali Polonia, Romania, Slovacchia e, ancor di più, dall'Ucraina: una volta che, spero presto, il conflitto sarà terminato, tantissimi giovani vorranno tornare a viaggiare e lo faranno con voli low cost\".","post_title":"O'Leary: il futuro dei viaggi in Europa resta l'aereo, low cost (non il treno)","post_date":"2023-03-07T08:55:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678179333000]}]}}