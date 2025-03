Medsky Airways raddoppia dall’Italia con la nuova rotta Milano Malpensa-Tripoli Medsky Airways rilancia sull’Italia con l’introduzione dei nuovi voli diretti da Milano Malpensa per Tripoli Mitiga, operativi dal 6 aprile 2025. La compagnia, rappresentata nel nostro Paese da Distal Gsa Italia, affianca la nuova rotta a quella già operativa da Roma Fiumicino. I collegamenti da Malpensa saranno attivi fino al 25 ottobre prossimo due volte alla settimana, il venerdì e la domenica. «L’ampliamento della rete con i voli da Milano rappresenta un passo strategico per Medsky Airways, che continua a rafforzare la sua presenza in Italia – commenta Claudio Novembrini, sales manager di Distal Gsa Italia -. Siamo certi che questo collegamento risponderà alla crescente domanda di viaggi verso la Libia, offrendo ai passeggeri un’alternativa comoda e conveniente per raggiungere la capitale della Libia». Condividi

