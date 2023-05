Malpensa: il Terminal 2 riapre domani con un nuovo look Il terminal 2 dell’ aeroporto di Malpensa chiuso nel 2020 per l’avvento della pandemia, il 31 maggio riapre al pubblico «forte della straordinaria ripresa che gli aeroporti hanno registrato nell’ ultimo anno anche e soprattutto sulla spinta della rinnovata attrattività della nostra città»: lo afferma il sindaco Giuseppe Sala nel suo podcast Buongiorno Milano dedicato stamane alla riapertura del terminal dedicato ai voli low cost, nello scalo varesino. Il terminal 2 si ripresenta con un nuovo look grazie alla riqualificazione iniziata alla fine dell’ anno scorso e messa in atto per migliorare l’efficienza energetica del Terminal e l’esperienza dei viaggiatori – prosegue Sala -. La ‘Casa di EasyJet’ accoglierà i suoi nuovi passeggeri attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate. Novità Nello specifico al check in un’ area sarà dedicata al self bag drop” per l’ imbarco bagli in stiva in autonomia e “l’area controlli di sicurezza sarà completamente ristrutturata e avrà un layout più funzionale e grazie a nuove linee automatizzate di ultima generazione verranno accorciati i tempi di controllo e attesa dei passaggeri”. Sala all’inizio del podcast ripercorre “la lunga storia dell’aeroporto di cui il Comune è azionista di maggioranza” che, ricorda il sindaco “resterà sempre in bilico tra la sua vocazione internazionale e la comunità di Linate, tra il suo ruolo di hub multicompagnia e la sua rivalità con Fiumicino come base internazionale di Alitalia”.

Cesenatico è tra le mete di mare più apprezzate dalle famiglie. Fuori dalle folle, gode di grandi spiagge sabbiose, acqua bassa, ampi parchi, piste ciclabili su cui pedalare con i piccoli sul lungomare e nelle aree verdi.\r

\r

Le spiagge sono ad un passo e si possono ammirare dai Ricci Hotels, family e bike resort, con ampie piscine con idromassaggio, ristoranti con menu à la carte e per bambini, bici cargo per gironzolare con loro, diverse soluzioni di soggiorno tra camere, suite, aparthotel, appartamenti, camere nel podere di campagna, e convenzioni con i più bei parchi divertimento della Romagna.\r

\r

Ad accogliere i piccoli ospiti c’è Marino Il Granchio Bagnino, la mascotte del miniclub dei Ricci Hotels, pronto ad accompagnarli in un mare di avventure dal lunedì alla domenica, fra animazioni, giochi, invenzioni, come i laboratori per preparare le piadine e i biscotti, secondo le ricette tradizionali di nonna Ricci. Le attività non terminano in spiaggia, in piscina e in cucina, perché una volta a settimana, i bambini raggiungono il bellissimo casolare ottocentesco, immerso tra ulivi e vigneti, sulle colline di Santarcangelo di Romagna (RN). Qui, a pochi km da Cesenatico, il Podere La Fattoria organizza una coinvolgente festa nell’aia, in compagnia degli animali.\r

\r

L’Hotel Valverde con la sua forma di cuore incornicia il grande parco piscina, con lo sguardo sull’azzurro del mare. Si trova sul lungomare vicino al Parco di Levante, ed è attrezzato con campi da tennis e mini volley, oltre alla spiaggia privata. \r

\r

L’Hotel Sport a due passi dall’isola pedonale del Viale delle Nazioni accoglie gli ospiti con la sua atmosfera mediterranea e le sue nuove camere di design, tra appartamenti e suite. Il suo ampio parco piscina con idromassaggio, acqua terapia e acquabike è a 100 metri dalla spiaggia. \r

\r

L’Hotel Nettuno, sul Lungomare Carducci, ha fatto la storia di Cesenatico ed è ideale per quanti sono alla ricerca di una vacanza romantica. Le sue nuove stanze arricchite con materiali di bioedilizia, sono molto raffinate. Non manca la piscina, l’idromassaggio e il solarium. \r

\r

I prezzi sono a partire da 73 euro a notte in mezza pensione, con almeno 3 pernottamenti, servizio spiaggia incluso.\r

­","post_title":"Ricci Hotels, a Cesenatico vacanze super family tra mare, parchi tematici e tavola","post_date":"2023-05-30T12:12:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1685448723000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446644","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il terminal 2 dell' aeroporto di Malpensa chiuso nel 2020 per l'avvento della pandemia, il 31 maggio riapre al pubblico «forte della straordinaria ripresa che gli aeroporti hanno registrato nell' ultimo anno anche e soprattutto sulla spinta della rinnovata attrattività della nostra città»: lo afferma il sindaco Giuseppe Sala nel suo podcast Buongiorno Milano dedicato stamane alla riapertura del terminal dedicato ai voli low cost, nello scalo varesino.\r

\r

Il terminal 2 si ripresenta con un nuovo look grazie alla riqualificazione iniziata alla fine dell' anno scorso e messa in atto per migliorare l'efficienza energetica del Terminal e l'esperienza dei viaggiatori - prosegue Sala -. La 'Casa di EasyJet' accoglierà i suoi nuovi passeggeri attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate.\r

Novità\r

Nello specifico al check in un' area sarà dedicata al self bag drop\" per l' imbarco bagli in stiva in autonomia e \"l'area controlli di sicurezza sarà completamente ristrutturata e avrà un layout più funzionale e grazie a nuove linee automatizzate di ultima generazione verranno accorciati i tempi di controllo e attesa dei passaggeri\".\r

\r

Sala all'inizio del podcast ripercorre \"la lunga storia dell'aeroporto di cui il Comune è azionista di maggioranza\" che, ricorda il sindaco \"resterà sempre in bilico tra la sua vocazione internazionale e la comunità di Linate, tra il suo ruolo di hub multicompagnia e la sua rivalità con Fiumicino come base internazionale di Alitalia\".","post_title":"Malpensa: il Terminal 2 riapre domani con un nuovo look","post_date":"2023-05-30T11:50:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1685447448000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446596","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ripartono dal 1° giugno i collegamenti veloci in aliscafo Snav da Napoli per le isole Pontine. La compagnia del gruppo Msc opererà fino al 10 settembre il molo Beverello e Casamicciola con Ventotene e Ponza nei fine settimana di giugno, luglio e agosto con più partenze giornaliere.\r

\r

Gli orari consentiranno anche visite giornaliere sulle stesse isole di Ventotene e Ponza, con tempo a disposizione tra le sette e le nove ore, ideale per una giornata di relax tra mare, sole e cucina. Inoltre, a supporto del turismo giornaliero, Snav ha pensato a una tariffa speciale di andata e ritorno in giornata. Previste anche partenze supplementari per il Ponte del 2 giugno.\r

\r

","post_title":"Dal 1° giugno riprendono i collegamenti Napoli - isole Pontine con gli aliscafi Snav","post_date":"2023-05-30T09:35:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1685439337000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446556","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_446557\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il tavolo dei relatori[/caption]\r

\r

Il gruppo Uvet con Uvet Global Business Travel – la joint venture tra il Gruppo Uvet e American Express Global Business Travel leader italiano nelle soluzioni per i viaggi d’affari – ha svolto nei giorni di 26, 27 e 28 maggio presso il Resort & SPA Baia dei Mulini di Trapani l’annuale evento formativo dedicato ai propri clienti e ai loro più importanti travel manager. Con la partecipazione di Ita Airways, Avis Budget Group e Travelport in qualità di premium partner. Ad aprire i lavori il presidente di Uvet Luca Patanè. \r

\r

Le due giornate hanno contemplato due sessioni di lavoro focalizzate sull’andamento generale di Uvet GBT in relazione ai risultati delle ultime due annate. Nello specifico si è ragionato sui cambiamenti che i servizi travel stanno subendo in termini di sostenibilità, purchaising, offline & online, safe & security con gli interventi dei partner Ita Airways, Avis Budget Group e Travelport, da sempre al fianco di Uvet GBT.\r

\r

La seconda sessione, invece, è stata dedicata alla presentazione delle novità di Uvet GBT, prima fra tutte l’apertura nel sud Italia a Matera di un nuovo BTC ai nuovi prodotti di punta e alle novità di BizTravel Evolution e dei suoi tools.\r

\r

Prezioso e importante il confronto diretto dei clienti con il management di Uvet Global Business Travel e tutti i sales & account guidati da Massimo Di Pasquale e Antonello Lanzellotto, con il supporto del team di Francesco Palleschi, chief operating & service delivery officer di Uvet GBT.\r

\r

Oltre ai momenti di lavoro e formazione nel corso della due giorni sono state organizzate diverse attività e iniziative: una visita al tramonto alle storiche saline di Marsala accompagnate da una cena con affaccio sulle Egadi, gioielli del Mediterraneo, e un giro per Erice, splendido borgo situato su una rocca soprastante il Baia dei Mulini Resort & SPA. \r

\r

«La formazione ha da sempre un ruolo centrale all’interno delle attività del Gruppo Uvet e ritrovarsi in una splendida cornice come quella di Baia dei Mulini a Trapani rende questo momento di aggiornamento professionale ancora più significativo e importante. Uvet GBT continua a crescere e la vicinanza e condivisione dei progetti del Gruppo con i nostri clienti, oltre al fondamentale apporto di tutti i collaboratori, sono per noi elementi imprescindibili» ha commentato Luca Patanè.","post_title":"Gruppo Uvet: giornate di formazione con i clienti e i travel manager","post_date":"2023-05-29T11:44:14+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1685360654000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446547","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_424940\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca[/caption]\r

\r

Saranno 15,16 milioni gli italiani che approfitteranno del 2 giugno per concedersi un primo assaggio di vacanze estive, dormendo almeno una notte fuori casa.\r

\r

Di questi la stragrande maggioranza, pari al 94% rimarrà in Italia, mentre il 6% andrà all’estero.\r

\r

Ancora una volta gli italiani dimostrano di preferire l’Italia come destinazione della propria vacanza: a mettersi in viaggio in occasione del ponte del 2 giugno saranno in oltre 15 milioni, e la località preferita resterà il proprio Paese nel 94% dei casi, con particolare propensione per i luoghi di mare. Il tutto all’insegna del riposo e del divertimento, in località “vicino casa”, con l’obiettivo di dedicarsi a passeggiate nel verde, escursioni e gite, a visite culturali in zone artistiche e culturali e di godersi il proprio patrimonio.\r

\r

Questo a grandi linee ciò che è emerso dall’indagine realizzata da Federalberghi con il supporto di ACS Marketing Solutions in riferimento al movimento turistico degli italiani in occasione della festa della Repubblica.\r

\r

«Dalla nostra rilevazione si può constatare che la ripresa c’è. La gente ha voglia di muoversi e per farlo programma la sua vacanza con largo anticipo. Il last minute non va più tanto di moda: ci si vuole garantire il meglio, magari restando nel proprio Paese, trovandosi di fronte ad un’occasione come il ponte del 2 giugno, considerando che quest’anno il calendario fa cadere la festività nella giornata di venerdì». Queste le parole del presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, a commento dei risultati dell’indagine.\r

\r

«A giudicare dal giro di affari che questo ponte produrrà, di ripresa si può effettivamente parlare – ha aggiunto Bocca -. Ma c’è da augurarsi che essa sia una forte leva per l’Emilia Romagna, la regione che ha subito il durissimo colpo dell’alluvione e che, malgrado tutto, resterà aperta al turismo nel corso di questo ponte, rivelandosi come un esempio eccezionale di resilienza. Inoltre – ha concluso Bocca – non possiamo trascurare la percentuale di italiani che ha deciso di non partire per motivi economici. Finché non si riuscirà a pareggiare questo gap, non avremo raggiunto l’obiettivo principale: far sì che l’esigenza primaria e vitale di un viaggio sia alla portata di tutti i nostri concittadini». \r

\r

","post_title":"Federalberghi: 15,16 milioni di italiani in viaggio nel ponte del 2 giugno","post_date":"2023-05-29T11:12:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1685358728000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446521","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Ente nazionale germanico per il turismo celebra un anno positivo e programma il futuro in chiave sostenibile: «il tema è diventato sempre più importante, in particolare per la Generazione Z, che indirizzerà i comportamenti di viaggio dei prossimi anni. - afferma Agatha Marchetti, direttrice ad interim dell’Ente - La Germania ha programmato una serie di azioni “etichettate” con il bollino rosso “Together we care” per un turismo rispettoso dell’ambiente.\r

\r

Un impegno che portiamo avanti nelle campagne “FeelGood” (con informazioni pratiche per realizzare un viaggio sostenibile), “Embrace German Nature” (sulle destinazioni naturali al di fuori delle grandi città, grazie ai nostri 300mila km di itinerari escursionistici e ai 76mila km di piste ciclabili) e “Siti Unesco della Germania”, che porta alla scoperta dei 51 siti del paese».\r

\r

La Germania è al 10° posto nel ranking delle destinazioni percepite come adatte alla realizzazione di un viaggio sostenibile; Berlino, Francoforte, Monaco e Amburgo sono tra le prime 21 città sostenibili al mondo dal punto di vista ambientale, economico e sociale (SCI Arcadis 2022). E, proprio nell’ambito della sostenibilità sociale e per favorire i portatori di disabilità, abbiamo realizzato un micro-sito sul Turismo Accessibile: www.germany.travel/en/accessible-germany».\r

\r

La Germania è la terza destinazione turistica scelta dagli italiani: «nel 2022 abbiamo registrato oltre 2.800.000 pernottamenti e nei primi 2 mesi del 2023 c’è stata una crescita del 146% rispetto al 2022» prosegue Marchetti.\r

\r

Il viaggiatore italiano arriva da ogni regione della penisola e raggiunge la Germania in tutti i mesi dell’anno fermandosi 5/6 notti. Viaggia per turismo (62%) - tornando più volte in Germania -, per business (26%) o per visitare parenti e amici (12%). - sottolinea Marchetti – Si muove per il 55% in aereo, per il 33% in auto e in treno: dal 6% del 2022, il dato ha oggi superato il 10% grazie al piano di sviluppo delle infrastrutture di Ferrovie Tedesche».\r

\r

Tra le proposte per il 2024 le celebrazioni del 250esimo anniversario della nascita di Caspar David Friedrich e i Campionati europei di calcio, programmati in 10 città dal 14 giugno al 14 luglio. Per l'occasione sarà creato l’itinerario turistico “Strada della cultura del calcio”.\r

\r

[gallery ids=\"446523,446524,446525,446526,446527,446528\"]","post_title":"La Germania cresce in chiave sostenibile, promuovendo cultura e natura","post_date":"2023-05-29T10:42:50+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1685356970000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446536","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' tornato operativo lo scorso sabato il collegamento Napoli - isole Eolie della linea veloce Snav: un servizio che la compagnia assicura fin dagli anni Sessanta. La tratta sarà operata fino all’11 settembre. A giugno le partenze sono programmate nei fine settimana, dal venerdì alla domenica con ultimo rientro dalle isole Eolie il lunedì. Partenze speciali sono previste per il Ponte del 2 giugno fino al 5 giugno. Dal 29 giugno i collegamenti diventeranno giornalieri fino all'11 settembre. Sulla linea opererà un aliscafo Snav dalla capacità di 284 posti.\r

\r

Le partenze sono previste alle ore 14.30 da Napoli Mergellina con arrivo a Stromboli dopo quattro ore e mezzo di navigazione e scali successivi a Panarea, Salina e Vulcano prima di approdare a Lipari alle 20.30. Da qui l’aliscafo ripartirà la mattina successiva per tornare a Napoli. L’orario pomeridiano di partenza dal capoluogo campano assicura il comodo raggiungimento del porto di Mergellina anche ai viaggiatori in arrivo da altre città italiane ed europee. A tal proposito, Snav e Trenitalia hanno confermato anche quest’anno il biglietto integrato treno più nave, che consentirà ai passeggeri di viaggiare con un tagliando unico da qualsiasi città italiana collegata a Napoli con Alta velocità, Intercity e regionali.\r

\r

Snav è inoltre fra i partner di numerosi eventi che questa estate movimenteranno la vita nelle Eolie. Fra questi al momento confermati il Marosi Festival Stromboli dal 24 giugno al 3 luglio, l'Eolie Music Fest dal 30 giugno al 7 luglio, il premio Stromboli dal 12 al 17 luglio, la festa Teatro Eco Logico a Stromboli dal 24 giugno al 03 luglio e le Opere Magiche a Stromboli dal 9 all’11 settembre.","post_title":"Snav riprende il collegamento Napoli - isole Eolie per l'estate","post_date":"2023-05-29T10:24:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1685355862000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446514","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha preso il via lo scorso venerdì il nuovo collegamento diretto stagionale di United Airlines tra Roma Fiumicino e il suo hub di San Francisco.\r

\r

Il nuovo United è stato lanciato sulla scia dei voli giornalieri diretti esistenti, offerti dalla compagnia aerea per tutto l'anno, tra Roma e Milano Malpensa e il suo hub di New York Newark e in aggiunta ai voli stagionali tra Roma e gli hub di Chicago O'Hare e Washington Dulles, fra Milano e Chicago, nonché tra Venezia e Napoli e l’hub di New York Newark. Durante l'estate 2023 United servirà più aeroporti in Italia di qualsiasi altra aerolinea statunitense offrendo dieci voli diretti giornalieri dall’Italia agli Stati Uniti.\r

\r

“Siamo orgogliosi di volare da più città in Italia verso gli Stati Uniti di qualsiasi altra compagnia aerea - ha dichiarato Walter Cianciusi, country sales manager Italy del vettore - rafforzando il nostro network globale attraverso l’Atlantico e offrendo ai nostri clienti in Italia una scelta di viaggio ancora più ampia e la possibilità di collegarsi attraverso i nostri hub ad altre destinazioni nelle Americhe.”\r

\r

\"Con una domanda di oltre 230.000 passeggeri nel 2019, la Bay Area rappresenta il principale mercato ad oggi non collegato direttamente con Roma - ha sottolineato Federico Scriboni, head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma -. Grazie a questa novità, United arriverà ad operare quattro destinazioni, raggiungendo un livello di offerta record sull’aeroporto di Fiumicino che, contando sul prestigioso riconoscimento 5 stelle Skytrax, si appresta ad accogliere livelli di traffico più elevati di sempre dal Nord America.”\r

\r

La nuova rotta da Roma a San Francisco conferma la leadership di United tra i vettori Usa sulle rotte transatlantiche. In aggiunta al volo da Roma a San Francisco, l’operativo estivo 2023 prevede l’apertura di nuove rotte su Dubai, Emirati Arabi, Malaga, Spagna e Stoccolma, Svezia ed altre destinazioni estive tra le più richieste in Europa come: Napoli, Parigi, Barcellona, Londra, Edimburgo, Berlino e Shannon.\r

\r

Oltre al lancio di nuovi voli, United opera anche su nove rotte, aggiunte nell'estate 2022, tra cui i voli diretti tra New York/Newark e Nizza, Denver e Monaco di Baviera, Boston e Londra Heathrow, Chicago/O'Hare e Zurigo e Chicago/O'Hare e Milano, oltre a voli verso quattro destinazioni non servite da nessun'altra compagnia aerea nordamericana: Amman, Giordania; Azzorre, Portogallo; Palma di Maiorca e Tenerife, Spagna.\r

\r

Quest'estate United volerà verso un totale di 37 città in Europa, Africa e Medio Oriente, un numero di destinazioni superiore a quello di tutte le altre compagnie aeree statunitensi messe insieme. La compagnia sta operando un operativo internazionale più ampio del 25% rispetto al 2022 al fine di soddisfare la domanda di viaggi internazionali senza precedenti che si è riscontrata.","post_title":"United Airlines avanti tutta sull'Italia con il debutto della Roma-San Francisco","post_date":"2023-05-29T09:40:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1685353216000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446486","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Passa dal digital la principale novità della prossima estate di Europ Assistance per il mondo del travel. A partire da giugno sarà infatti attivo e disponibile su tutti i prodotti di agenzia un m-site ad hoc, ossia un sito specificamente pensato per il mobile, che consentirà ai viaggiatori di interagire direttamente con la centrale operativa della compagnia assicurativa. Lo ha rivelato, a margine della presentazione dell'ultimo Holiday Barometer realizzato in collaborazione con Ipsos, il chief travel and personal officer Italia del gruppo, Massimiliano Sibilio: \"Un Qr code dedicato consentirà ai clienti delle adv di entrare in contatto diretto con noi in caso di necessità. tramite una web call, la chat Whatsapp o in formato digitale\".\r

\r

Dopo un 2022 particolarmente positivo, anche sull'onda degli effetti emotivi della pandemia, in questo primo scorcio di 2023 si conferma inoltre il trend positivo di Europ Assistance: \"Si continua ad avvertire la maggiore propensione delle persone a viaggiare protetti, che già avevamo registrato l'anno scorso - sottolinea Sibilio -. Al momento, in termini di volumi complessivi, viaggiamo sul 15%-20% in più rispetto ai livelli del 2019, con le polizze annullamento, in particolare, che si mantengono su quote del 30% superiori a quelle di quattro anni fa. Attendiamo ora anche le performance delle coperture sanitarie, che di solito si vendono un po' più sotto data. In generale, se da una parte sta naturalmente calando la richiesta di prodotti specifici legati all'epidemia Covid, cresce invece ulteriormente la tendenza delle persone a integrare le assicurazioni base incluse nei pacchetti turistici, con coperture integrative, quali per esempio l'incremento dei massimali dedicati alle spese mediche\".","post_title":"Sibilio, Europ Assistance: presto un m-site ad hoc per i clienti delle adv","post_date":"2023-05-26T13:31:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1685107878000]}]}}