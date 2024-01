Maldive: nuovo terminal domestico per l’aeroporto di Malé Progetti di ampliamento per l’aeroporto delle Maldive: lo scalo internazionale Velana di Malé aprirà quest’anno un nuovo terminal domestico mentre è in fase di studio anche la realizzazione di un ulteriore terminal dedicato alle compagnie aeree low cost. L’annuncio arriva dal presidente delle Maldive, Mohamed Muizzu, che ha spiegato come la “fase iniziale” di un piano a lungo termine per espandere in modo significativo la capacità dell’aeroporto sarà completata con l’apertura, quest’anno, di un terminal domestico più grande, in grado di gestire 7,3 milioni di passeggeri all’anno. Il nuovo terminal domestico sarà in grado di gestire 2.000 passeggeri all’ora, rispetto ai 300 della struttura attuale; lo scalo maldiviano ha movimentato nel 2022 un totale di 4,3 milioni di passeggeri, la maggior parte dei quali internazionali. Il presidente ha confermato anche la costruzione di un terminal per le low cost, senza però fornire indicazioni sulle tempistiche di realizzazione. I piani di espansione includono anche l’aumento della capacità di rifornimento di carburante da 15 milioni di litri a 45 milioni di litri e la costruzione di un impianto di manutenzione e riparazione “conforme agli standard (dell’Easa)” secondo quanto dichiarato dall’aeroporto. Muizzu ha infine sottolineato che l’aeroporto di Malè punta a gestire 25 milioni di passeggeri all’anno – un aumento di oltre cinque volte rispetto ai livelli attuali – entro 20 anni. Condividi

