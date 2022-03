Malaysia Airlines accelera su Londra Heathrow: torna il doppio volo giornaliero

Malaysia Airlines alza la posta su Londra Heathrow, in vista dell’attesa riapertura dei confini della Malesia il prossimo 1° aprile. La compagnia aerea aggiungerà oltre 70.000 posti all’operativo non-stop da Kuala Lumpur verso Londra, a partire dal 27 marzo: le frequenze saliranno infatti fino a 11 alla settimana, sino al 29 giugno mentre, dal 30 giugno tornerà il doppio collegamento giornaliero.

Un potenziamento di capacità che giunge in tempo prima per la Pasqua e poi per l’estate, in parallelo alla progressiva ripresa dei viaggi internazionali che segue l’allentamento delle restrizioni Covid-19 nel Regno Unito e in Europa.

“L’ulteriore aumento della capacità di oltre 70.000 posti è una priorità assoluta per Malaysia Airlines sulla nostra rotta di punta, rimaniamo infatti l’unica compagnia aerea a operare il non-stop tra Londra e Kuala Lumpur – ha dichiarato Daniel Bainbridge, regional director Uk & Europe -. Ora attendiamo con ansia l’apertura delle frontiere malesi il 1° aprile e non vediamo l’ora di accogliere nuovamente a bordo i viaggiatori con la nostra tipica ospitalità malese”.