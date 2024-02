Lumiwings: voli giornalieri sulla Foggia-Milano dall’11 marzo. Debutto su Bergamo Lumiwings rilancia da Foggia che, dal prossimo 11 marzo, sarà collegata con voli giornalieri a Milano e, subito dopo Pasqua, il martedì e giovedì è garantita l’andata e ritorno in giornata. La compagnia aerea è stata selezionata nel 2022 per operare dal “Gino Lisa” e, da settembre 2022, opera sullo scalo foggiano con Boeing 737-300 configurati a 139 posti. “Penso che la decisione presa da Lumiwings di aumentare le frequenze e successivamente di garantire l’andata e il ritorno in giornata – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – risponda appieno alle esigenze del territorio più volte manifestate dall’avvio delle attività operative del ‘Gino Lisa’. Questo primo anno, che possiamo definire per tutti di rodaggio e monitoraggio, è servito per comprendere appieno come intervenire per migliorare le connessioni tra Foggia e Milano. Noi di Aeroporti di Puglia, in sinergia con la Regione, abbiamo ascoltato le esigenze del mondo imprenditoriale e di quanti confidano in una ulteriore razionalizzazione dei collegamenti. Confido che da oggi si apra un nuovo percorso di sviluppo del Gino Lisa su basi più solide”. A far data dal prossimo 11 marzo, infatti, i voli sul sistema Milano saranno operati ogni giorno, venendo incontro a un’esigenza in più occasioni rappresentata dall’utenza. Ma non sarà questa l’unica novità. Dal successivo 2 aprile Lumiwings istituirà due frequenze settimanali, ogni martedì e giovedì, da Milano Bergamo che consentiranno la partenza e il rientro nella stessa giornata, con grande beneficio per una clientela business oriented e una migliore connettività con il Nord-Ovest. La concentrazione dei voli su Milano, peraltro con partenze al mattino presto, consentirà comode prosecuzioni su innumerevoli destinazioni internazionali e potrà rappresentare un migliore strumento in termini di mobilità area anche per quanti vorranno raggiungere, attraverso l’aeroporto di Foggia, le principali mete turistiche della provincia. Condividi

\r

La compagnia aerea è stata selezionata nel 2022 per operare dal “Gino Lisa” e, da settembre 2022, opera sullo scalo foggiano con Boeing 737-300 configurati a 139 posti.\r

\r

“Penso che la decisione presa da Lumiwings di aumentare le frequenze e successivamente di garantire l’andata e il ritorno in giornata – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – risponda appieno alle esigenze del territorio più volte manifestate dall’avvio delle attività operative del ‘Gino Lisa’. Questo primo anno, che possiamo definire per tutti di rodaggio e monitoraggio, è servito per comprendere appieno come intervenire per migliorare le connessioni tra Foggia e Milano. Noi di Aeroporti di Puglia, in sinergia con la Regione, abbiamo ascoltato le esigenze del mondo imprenditoriale e di quanti confidano in una ulteriore razionalizzazione dei collegamenti. Confido che da oggi si apra un nuovo percorso di sviluppo del Gino Lisa su basi più solide”.\r

\r

A far data dal prossimo 11 marzo, infatti, i voli sul sistema Milano saranno operati ogni giorno, venendo incontro a un’esigenza in più occasioni rappresentata dall’utenza. Ma non sarà questa l’unica novità. Dal successivo 2 aprile Lumiwings istituirà due frequenze settimanali, ogni martedì e giovedì, da Milano Bergamo che consentiranno la partenza e il rientro nella stessa giornata, con grande beneficio per una clientela business oriented e una migliore connettività con il Nord-Ovest.\r

\r

La concentrazione dei voli su Milano, peraltro con partenze al mattino presto, consentirà comode prosecuzioni su innumerevoli destinazioni internazionali e potrà rappresentare un migliore strumento in termini di mobilità area anche per quanti vorranno raggiungere, attraverso l’aeroporto di Foggia, le principali mete turistiche della provincia.","post_title":"Lumiwings: voli giornalieri sulla Foggia-Milano dall'11 marzo. Debutto su Bergamo","post_date":"2024-02-09T12:33:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707482033000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461210","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2024 di Volotea da Verona decolla all'insegna delle novità: infatti, dopo le 6 nuove rotte già annunciate per quest’anno - Comiso, Madrid, Praga, Copenaghen, Valencia e Bordeaux - il vettore spagnolo ha aggiunto un nuovo tassello al proprio network con il debutto verso l'aeroporto di Salerno, porta d'accesso alla Costiera Amalfitana.\r

“Siamo orgogliosi di annunciare, per primi, la disponibilità del nuovo volo per Salerno – ha commentato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Si tratta di un traguardo importante, che ci permette di consolidare il nostro impegno a livello locale e di ampliare ulteriormente il nostro ricco portfolio di destinazioni. Attraverso questa nuova rotta, si accorciano le distanze tra il Veneto e la Campania: i viaggiatori veronesi potranno volare comodamente verso la splendida costiera amalfitana e tutti i passeggeri in partenza da Salerno avranno l’opportunità di scoprire la storia della città scaligera”.\r

Salerno sarà raggiungibile dal Catullo dal prossimo 2 settembre, con due frequenze alla settimana, il lunedì e il venerdì. \r

Diventano così 20 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Verona, nove in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Comiso, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria e Salerno – novità 2024), due in Francia (Bordeaux e Parigi Orly), tre in Grecia (Atene, Heraklion/Creta, Zante), tre in Spagna (Barcellona, Madrid e Valencia), una in Germania (Berlino), una in Repubblica Ceca (Praga) e una in Danimarca (Copenaghen).","post_title":"Volotea da Verona con un network da 20 destinazioni, Salerno inclusa","post_date":"2024-02-09T11:49:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707479375000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461144","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una brand awareness sempre più forte, la forza di un prodotto marcatamente alternativo rispetto all'immaginario più comune dei Caraibi: così Lucilla Venditti, sales and marketing representative di Barbados Tourism Marketing, guarda con ottimismo ai prossimi mesi, traguardando una crescita degli arrivi italiani «persino ai livelli pre-Covid, quanto raggiungevamo i 6-7.000 visitatori».\r

\r

Tutto ciò dopo un 2023 «in netta crescita, soprattutto per il segmento viaggi di nozze e famiglie, ma l'isola è un condensato di possibilità che vanno oltre la mera proposta balneare e capace di catturare la curiosità di molteplici target di visitatori. Con esperienze autentiche frutto di un grande investimento sul capitale umano, con un patrimonio storico-culturale da scoprire, con gli eventi, lo sport e la proposta gastronomica di tutto rispetto - mix di sapori caraibici, africani e internazionali - in grado di sorprendere anche il viaggiatore italiano più esigente».\r

\r

I collegamenti aerei dall'Europa sono garantiti in primis da British Airways «che opera voli diretti, giornalieri, da Londra Heathrow e di conseguenza comodamente fruibili partendo da numerose città italiane collegate allo scalo britannico. Inoltre, c'è Condor che opera durante tutto il periodo invernale, da ottobre ad aprile, via Francoforte dalle principali città del nostro Paese». \r

\r

Anche quest'anno le attività di promozione e collaborazione con il trade includeranno diverse iniziative «tra cui fam trip in collaborazione con i tour operator per far conoscere direttamente l'isola agli agenti di viaggio. Si svolgeranno nei mesi di marzo, maggio e anche a novembre»\r

\r

Infine c'è aria di rinnovo ai vertici del Barbados Tourism Marketing che, dal prossimo 1° aprile, vedrà ufficialmente in carica Andrea Franklin, in qualità di chief executive officer e Cheryl Carter, che affiancherà la nuova ceo in veste di chief operations officer. «Entrambe vantano una lunga e consolidata esperienza nel settore turistico e fa piacere sottolineare come nei ruoli chiave a Barbados, anche a livello politico, ci siano le donne, a cominciare dalla presidentessa della Repubblica, Sandra Mason, in carica dal 2021 quando l'isola si è staccata dalla corona britannica».","post_title":"Barbados avanza sul mercato Italia: un'offerta poliedrica che va oltre il mare","post_date":"2024-02-09T09:25:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1707470754000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461159","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lounge esclusive che offriranno un nuovo livello di servizi, su misura per i viaggiatori alto spendenti: questa la nuova proposta di Delta Air Lines che mira all'apertura di cinque nuove lounge nel 2024, con l'aggiunta di più di 2.700 posti al network esistente.\r

\r

La prima lounge debutterà a giugno all'aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York e, con i suoi 38.000 metri quadrati, sarà la più grande tra le lounge del vettore.\r

\r

I nuovi club arrivano mentre la compagnia si concentra sulla crescente importanza dei viaggiatori che volano nelle classi premium: i ricavi derivanti dai biglietti di business class o premium economy sono cresciuti del 26% lo scorso anno - come sottolinea lo stesso vettore - generando un fatturato di 19,1 miliardi di dollari, mentre le vendite dei biglietti della cabina principale sono aumentate del 20%, raggiungendo i 24,5 miliardi di dollari.\r

\r

Delta non ha svelato quali saranno i requisiti di ingresso alle lounge ma le nuove lounge premium saranno inaugurate al Jfk di New York, Los Angeles e Boston; inoltre, il Delta Sky Club debutterà a Charlotte, aggiungerà un secondo Club a Seattle e amplierà i Club esistenti di Miami e New York La Guardia.\r

\r

\"Vogliamo che ognuno dei nostri ospiti riceva un livello di servizio altamente personalizzato e dedicato - ha dichiarato Claude Roussel, vice president - Sky Club and Lounge Experience -. Non basta avere spazi bellissimi e offerte eccezionali. I clienti delle lounge premium devono sentirsi accolti e conosciuti quando entrano, proprio come nel loro hotel o ristorante preferito\".","post_title":"Delta Air Lines punta sul segmento up-level con il debutto delle lounge premium","post_date":"2024-02-09T09:17:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707470245000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461151","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate Ryanair da Pescara conta quest'anno oltre 120 voli settimanali su 16 destinazioni domestiche e internazionali, tra cui Bruxelles, Francoforte, Londra, Milano, Bergamo e Torino. Sullo scalo abruzzese la low cost irlandese baserà un B737 - con un investimento di 100 milioni di dollari - supportando oltre 500 posti di lavoro, tra cui 30 posti di lavoro fra piloti, personale di cabina e ingegneri.\r

\r

La crescita prevista del traffico passeggeri su Pescara è del +7% rispetto alla summer del 2023, nonché del +45% in rapporto al periodo pre-pandemia. Complessivamente, da quando Ryanair ha iniziato la sua attività, oltre 8 milioni di passeggeri sono stati trasportati da/per Pescara. \r

\r

«La summer 2024 operata da Ryanair sarà caratterizzata da un'attenzione particolare per la Germania, che potrà essere raggiunga con ben tre destinazioni, Francoforte Hann, Memmingen e Düsseldorf - osserva Vittorio Catone, presidente Saga, la società di gestione dell'aeroporto di Pescara -. Questo è sicuramente un dato positivo per il territorio regionale, soprattutto in chiave turistica, considerando che il turismo tedesco ha sempre mostrato un grande interesse per la scoperta delle nostre bellezze. La presenza di una destinazione in più rispetto alle 15 dell'anno scorso ci fa anche ben sperare per il raggiungimento di numeri significativi di traffico, alla luce dell'obiettivo ambizioso che Abruzzo Airport si è prefissato».","post_title":"Ryanair da Pescara con un'estate da 16 destinazioni e un aeromobile basato","post_date":"2024-02-09T09:15:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707470126000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461109","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Con l’apertura della base a Madrid si apre una nuova era per Binter, che quest'anno celebra anche i suoi primi 35 anni di attività»: Borja Bethencourt, international communications del vettore delle Isole Canarie, commenta il debutto dal T2 di Barajas dove, dallo scorso 1° febbraio, sono posizionati cinque aeromobili (quattro operativi e uno di back-up) che servono le rotte «per Gran Canaria e Tenerife, ciascuna con quattro frequenze al giorno».\r

\r

Il debutto con una base nella capitale spagnola e il relativo operativo rappresenta di fatto un’opportunità in più anche per i passeggeri italiani che non possono fruire dei voli diretti di Binter operati da Firenze e Venezia: «Dall'Italia è ora possibile partire dai principali aeroporti, raggiungere Madrid e da qui imbarcarsi su uno dei nostri voli verso le Canarie».\r

\r

Il vettore assicura inoltre «collegamenti gratuiti tra le isole dell’arcipelago per i passeggeri che partono dall’Italia. Questo servizio è reso possibile grazie all'ampia rete di connessioni che agevola i trasferimenti interni quotidiani. Sempre valido il servizio Discover, che consente ai passeggeri di scoprire due isole nello stesso viaggio con un piccolo costo aggiuntivo. Altro prodotto è poi l'AirPass Explorer, che permette invece di effettuare un minimo di tre voli fino a un massimo di otto attraverso l'arcipelago».\r

\r

Dall'isola di Gran Canaria i passeggeri italiani possono anche scegliere di proseguire il loro viaggio verso Dakar «sempre con un unico biglietto partendo da Firenze o Venezia». L'operativo 2024 vede Binter riproporre i «collegamenti annuali da Madeira con Gran Canaria e Tenerife Nord, cui durante l'estate si sommano anche i voli per Tenerife Sud, Lanzarote e Fuerteventura».\r

\r

Le prospettive per l'anno in corso sono «decisamente positive» e puntano ad una ulteriore crescita del traffico passeggeri, complice «l'elevata attrattività della destinazione Canarie e il nuovo posizionamento a Madrid».","post_title":"Binter: «Con il debutto della base a Madrid si apre una nuova era»","post_date":"2024-02-08T12:10:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707394257000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461119","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce la domanda internazionale verso gli hotel italiani: +7% nel 2023 rispetto all'anno precedente secondo gli ultimi dati SiteMinder, elaborati in base a oltre 115 milioni di prenotazioni globali. “I numeri mostrano che l'aumento dei prezzi non ha scoraggiato i viaggiatori nel 2023 - spiega il regional manager di SiteMinder per l'Italia, Simone Portaluri -: gli arrivi internazionali sono cresciuti in percentuale rispetto a tutti i soggiorni, raggiungendo una quota tra le più alte in Europa, e con viaggiatori che hanno prenotato in media con una settimana di anticipo rispetto al 2022. Siamo di fronte però a uno scenario che ci svela un turista diverso dagli anni passati. Dalle nostre ricerche sappiamo che, nonostante il rinvigorito entusiasmo per i viaggi e la crescente propensione a spendere di più per gli extra, l'aumento dei prezzi sta costringendo gli ospiti a esplorare altre formule, con un numero maggiore di persone che cercano di acquistare pacchetti turistici. Per il prossimo anno, quindi, gli albergatori dovranno adottare un approccio dinamico nella gestione del proprio business, al fine di rimanere allineati alle aspettative dei clienti e dovranno dotarsi di strumenti per comprendere come ogni interazione possa rappresentare un'opportunità per generare profitto”.\r

\r

Tra le altre evidenza della ricerca SiteMinder, si segnala che la tariffa media giornaliera italiana ha registrato una crescita del 20% pari a 42 euro in più: un aumento superiore a quello degli altri paesi europei presi in esame e più alto della media mondiale (+11%). Il picco massimo degli aumenti è stato raggiunto in particolare a giugno, quando l'adr ha raggiunto quota 267 euro. Tra i canali di vendita online, Booking.com si è infine confermato quello capace di generare i maggiori volumi, seguito da Expedia Group e dalle prenotazioni dirette attraverso i siti proprietari. L’aumento dei viaggiatori internazionali ha tuttavia contribuito anche al ritorno di Trip.com (soluzione preferita dai viaggiatori cinesi), e all'ascesa di Hotel Reservation Service (il sistema di preferenza degli utenti tedeschi).","post_title":"SiteMinder: gli stranieri tornano negli hotel italiani ma cercano più pacchetti e meno solo soggiorni","post_date":"2024-02-08T11:57:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1707393460000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461087","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates completa il ripristino del network verso l'Australia con il prossimo ritorno ad Adelaide, che decollerò il 28 ottobre 2024, con frequenze giornaliere da Dubai.\r

Il servizio risponderà la crescente domanda di viaggi da e per l'Australia meridionale e permetterà ai passeggeri di viaggiare tra più di 140 destinazioni nel network globale di Emirates, offrendo un'ampia scelta, flessibilità e connettività. \r

Emirates ha lanciato per la prima volta i suoi servizi per Adelaide nel 2012 e ha trasportato più di 165.000 passeggeri tra Dubai e la città nel 2019. Entro il 1° dicembre, quando il vettore ripristinerà anche il suo secondo collegamento giornaliero per Perth, la compagnia aerea offrirà 77 voli settimanali dall'Australia con la possibilità di trasportare 68.000 passeggeri a settimana da e per il Paese, tornando così alla sua capacità pre-pandemia.\r

Il ritorno di Emirates segna un importante traguardo per la ripresa dell’Australia del Sud dalla pandemia. Secondo le stime della South Australian Tourism Commission, la spesa turistica dei voli diretti giornalieri senza scalo di Emirates genererà più di 62 milioni di dollari all'anno e creerà più di 315 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno per gli australiani del Sud legati al turismo. Ogni volo offrirà anche 14 tonnellate di spazio per le merci, per un totale di 196 tonnellate settimanali tra Dubai e Adelaide. Il valore delle esportazioni di merci è stimato in 98 milioni di dollari all'anno, portando la spesa totale generata dai voli di Emirates ad Adelaide a 160 milioni di dollari.","post_title":"Emirates completa il network sull'Australia con il ripristino, da ottobre, dei voli per Adelaide","post_date":"2024-02-08T10:09:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707386952000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461040","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono i Nicolaus Club Nozha Beach di Hammamet ed El Fatimi di Mahdia le due new entry tunisine del gruppo di Ostuni, che in questo modo raddoppia la propria presenza nella destinazione nordafricana. Le novità si aggiungono al Nicolaus Club Helios Beach e al Valtur Djerba Golf Resort & Spa, con una pacchettizzazione che prevede un fitto piano voli con collegamenti da Malpensa, Verona, Bergamo, Roma Fiumicino e Bologna per Monastir e Tunisi.\r

\r

Al Nicolaus Club Nozha Beach, precedentemente gestito dalla rinomata catena Vincci, è in corso una vasta ristrutturazione, che riguarda tutta la struttura, il ristorante principale, il mini acquapark, la spa e il centro congressi. Riaprirà i battenti in primavera caratterizzato da tenui colori pastello che andranno a impreziosire l’immagine delle camere, pensate dalla nuova gestione con un occhio di riguardo per il gusto prettamente italiano nella scelta dei materiali, delle cromie e dei dettagli. Con la nuova apertura non mancheranno anche novità quali il ristorante à la carte mediterraneo connotato da un tocco boho style e il beach barbecue El Maro, aperto a pranzo e dislocato tra la piscina e la spiaggia. Il Nicolaus Club El Fatimi segna invece il debutto dell’operatore in una località richiestissima dal mercato italiano. Anche questo resort è in fase di totale ristrutturazione, con ingenti opere sia nelle sistemazioni sia nelle aree comuni, e come l’altra new entry aprirà nella sua inedita veste a fine aprile 2024.\r

\r

“Con grande soddisfazione presentiamo al mercato queste due novità che ci vedono affiancare i nomi più importanti dell’outgoing legato alla Tunisia - sottolinea la product manager Tunisia, Laura Mangialardi -. Volevamo ampliare la programmazione con strutture che garantissero un forte vantaggio competitivo, sia a noi, sia alla distribuzione. E abbiamo centrato l’obiettivo. Concentrandoci sul prodotto, possiamo dire che ci piace pensare il Nicolaus Club Nozha Beach come una struttura completa e raffinata ma al tempo stesso raccolta per avere tutto sotto mano. È una vera chicca, una sorta di bomboniera tunisina, rinnovata con gusto prettamente italiano dopo il ritorno nelle mani del proprietario: una persona giovane e dinamica che ama lo stile del made in Italy e che ha fortemente attualizzato tutta l’impostazione”.\r

\r

\r

\r

“La Tunisia si caratterizza per un unicum che vede stare insieme un mare caraibico, siti di interesse storico e culturale e un’offerta benessere di alto livello arricchita dalle proposte di talassoterapia, il fascino del deserto e una miriade di possibilità legate allo sport, allo shopping, all’esplorazione della natura e alla nightlife - aggiunge il direttore prodotto, Paola Coccarelli -. Debuttando con due strutture, ad Hammamet e in un’area come quella di Mahdia molto amata dagli italiani, andiamo ad ampliare strategicamente e in modo competitivo il nostro raggio di azione proprio in funzione di vivere al meglio la bellezza di una meta, che è quasi un piccolo continente e che già ci vede operare in qualità di primo to a Djerba”.\r

\r

","post_title":"Il gruppo Nicolaus raddoppia in Tunisia: new entry ad Hammamet e a Mahdia","post_date":"2024-02-07T14:45:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1707317118000]}]}}