Lumiwings raddoppia i voli sulla Foggia-Milano Linate dal 1° dicembre Lumiwings raddoppia sulla rotta Foggia-Milano Linate che, dal 1° dicembre e per tutto l’inverno (sino a fine marzo 2025), ogni domenica sarà servita da due collegamenti al giorno. Il nuovo operativo prevede partenza da Foggia alle 10:20 con arrivo a Linate alle 11:45 e da Milano alle 12:35 con arrivo su Foggia alle 14:00. Questo volo si affianca a quello esistente con decollo dal Gino Lisa alle 16.05 e arrivo a Linate alle 17.30. « Questo nuovo volo su Linate dimostra quanto questa tratta sia importante per Lumiwing, Aeroporti di Puglia e Regione Puglia concordando un ulteriore investimento per incrementare la capacità e rendere più agevoli gli spostamenti – affermaha l’accountable manager di Lumiwings, Dimitrios Kremiotis -. Ciò dimostra che gli sforzi fatti stanno portando buoni risultati. Le azioni commerciali e l’attività di marketing che l’azienda sta portando avanti nei territori del Nord e del Sud Italia attraverso campagne digitali e off-line sono il nostro impegno per aumentare sempre di più il flusso dei passeggeri e potenziare la nostra attività di branding». «L’ampliamento delle frequenze è un passo importante per continuare a sostenere lo sviluppo socioeconomico del territorio foggiano creando nuove opportunità per il turismo, il commercio e gli scambi culturali – sottolinea il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Questa nuova offerta arriva in un periodo, quale dicembre, dove il traffico riconducibile alle festività natalizie e di fine anno esprime una domanda ancor più grande rispetto ad altri mesi. La doppia frequenza domenicale faciliterà non solo i viaggi di lavoro e di piacere verso Milano, ma rafforzerà l’accessibilità della Puglia e punterà a consolidare la posizione dell’aeroporto di Foggia come un’infrastruttura fondamentale per il nord della Regione e per le regioni limitrofe offrendo un’opzione comoda e veloce per raggiungere una delle principali città italiane». Condividi

\r

La prima scelta da fare è tra l’isola di Phuket, intramontabile destinazione per un soggiorno mare in Thailandia, e il villaggio di Khao Lak, situato sulla costa del mare delle Andamane, più a nord. Le diverse strutture selezionate da Kibo, che da molti anni ha un rapporto privilegiato con la Thailandia, una delle destinazioni best seller del tour operator, sono pensate per venire incontro a differenti viaggiatori. Se le coppie alla ricerca di un soggiorno romantico possono orientarsi su un resort di lusso con pensione completa, un gruppo di amici può valutare la vicinanza a discoteche e luoghi di ritrovo, mentre una famiglia si potrebbe orientare sulle escursioni alla ricerca di animali esotici. I prezzi vanno da 2.745 a 3.390 euro a persona per sette pernottamenti a Phuket e da 2.595 a 3.190 euro a persona per sette pernottamenti a Khao Lak. Voli, tasse aeroportuali, assicurazione medico-bagaglio e annullamento e tutti i trasferimenti sono inclusi.","post_title":"C'è una Thailandia per tutti nell'offerta Kibo per Capodanno: coppie, gruppi di amici e famiglie","post_date":"2024-11-07T10:05:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1730973942000]}]}}