Le mire di Lufthansa su Air Europa: verso una partecipazione del 20%?

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483394 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' la principale sfida del mercato, non solo di quest'anno: "L'Italia è l'unico paese europeo ad avere oltre il 65% delle tratte servite da low cost. Per noi del tour operating è un problema perché il loro stesso modello di business ci rende difficile la programmazione". E' un fiume in piena Massimo Diana durante la tradizionale conferenza stampa dedicata alle novità dell'anno di Ota Viaggi. Soprattutto quando si tratta di toccare la questione infrastrutture e collegamenti: da sempre la principale tara del mercato che impedisce, o comunque rallenta, il pieno sviluppo del mare Italia. La questione è naturalmente ampia e complessa ma una parte rilevante la gioca la questione ex compagnia di bandiera: "Io sono sempre stato descritto come un difensore di Ita - Alitalia - ha spiegato il direttore commerciale del to -. Ma oggi o si lavora con loro, oppure le possibilità sono poche. In molti hanno criticato per anni i finanziamenti pubblici al nostro vettore nazionale. Ma cosa fanno di diverso molti scali per attirare le low cost? Oggi ci sono tratte come la Verona - Bergamo che non sono più servite da alcun volo di linea. Certo, stiamo pur sempre parlando di un mercato libero: le aziende vanno dove c'è più redditività. Ma finanziamento per finanziamento, forse, dico io, sarebbe stato meglio conservare la compagnia di bandiera per garantire la continuità di determinate tratte utili non solo ai turisti ma anche agli stessi residenti". Allo stesso tempo però non mancano neppure gli sviluppi positivi. E' il caso per esempio della Calabria, su cui molti operatori stanno ultimamente puntando sempre di più l'attenzione. In parte, è sicuramente una questione di prezzi: la destinazione oggi è più accessibile di altre. Ma è anche merito di investimenti e miglioramenti infrastrutturali: "Finalmente l'aeroporto di Crotone garantisce continuità, almeno per la stagione estiva. E pure l'autostrada è ora un'arteria con i giusti crismi, così come la via che congiunge Lamezia a Catanzaro Lido". Uno sviluppo simile l'ha vissuto pure la Basilicata, con il miglioramento della Jonica e dei collegamenti verso Matera in occasione dell'anno da Capitale della cultura europea: "Entrambi sono chiari esempi di come investendo in maniera corretta i ritorni poi ci sono - ha concluso Diana -. E non solo dal punto di vista turistico. Basti pensare agli amari calabresi, che oggi stanno avendo un grandissimo successo. Il merito almeno in parte è anche dei giusti collegamenti". [post_title] => Diana, Ota Viaggi: Italia unica con più del 65% delle tratte servite da low cost [post_date] => 2025-01-28T13:42:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738071778000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483388 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo Lufthansa rinnova l'interesse nei confronti di Air Europa, con l'ambizione di acquisirne una quota di minoranza: lo riferisce Reuters, citando il quotidiano spagnolo El Economista, in base al quale i tedeschi sarebbero interessati ad un 20% del capitale Air Europa. Air Europa - dopo che lo scorso anno l'azionista Iag si era defilato dal progetto di acquisizione della piena proprietà a causa dei problemi sollevati in materia di concorrenza dall'Antitrust europeo - sta cercando fondi per saldare un pacchetto di prestiti in sospeso del valore complessivo di 475 milioni di euro, concessi dal governo durante la pandemia. Sia Air Europa sia Lufthansa non hanno commentato l'indiscrezione, mentre nel novembre 2024 il Gruppo Globalia, proprietario della compagnia aerea spagnola, aveva reso noto l'interesse di Air France-Klm ad acquisire una partecipazione del 20% nel vettore. [post_title] => Le mire di Lufthansa su Air Europa: verso una partecipazione del 20%? [post_date] => 2025-01-28T12:40:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738068037000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483326 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'accoglienza tipicamente italiana di Gruppo Una si racconta nell'urban-design del Milano Verticale Una Esperienze. Situato nel quartiere di Porta Nuova, cuore pulsante del business e della movida meneghina, l'hotel rappresenta un connubio tra modernità e lifestyle. È un luogo ricco di contaminazioni: tra il business e il leisure, ma anche tra la Milano più tradizionale, testimoniata da eventi come il gala Les Étoiles alla presenza dei ballerini del teatro alla Scala lo scorso dicembre, e una città moderna, che continua a rinnovarsi. La struttura, composta da due edifici (uno di quattro piani sovrastato da un’ampia e luminosa sala per eventi e uno di 12 piani, che sale fino a un rooftop con jacuzzi) dispone di 173 camere di tipologie diverse: dalle Superior room alle Penthouse. Le quattro suite si trovano al dodicesimo piano, ciascuna affacciata su una delle panoramiche della città da cui prendono il nome (Duomo, Porta Nuova, Citylife e Alpi) e possono essere unite per accogliere eventi importanti. La narrazione di Milano emerge nel giardino privato interno, solcato da un piccolo canale che richiama il Naviglio e sul quale guardano le camere in stile casa di ringhiera. «Milano Verticale Una Esperienze è un progetto ambizioso che incarna una nuova visione di ospitalità a Milano - spiega la general manager dell'hotel Elena Comisso -. Inaugurato nel 2021, coniuga l'eccellenza italiana dell'ospitalità con quella del design, dove gli spazi interni portano la firma dello studio Vudafieri-Saverino Partners. L'hotel vuole essere un punto d'incontro tra la città e i suoi visitatori, con un design che si può definire verticale, moderno ed eclettico e una grande attenzione alla tradizione milanese e al dettaglio. L'apertura dell’hotel è avvenuta in un momento storico delicato, quello post-pandemico, ed è stata un segnale di rinascita e resilienza: ha significato affrontare nuove sfide con spirito innovativo, improntando il focus sull'accoglienza, il benessere e la sicurezza degli ospiti. La pandemia ha costretto l'intero settore a reinventarsi: includendo spazi aperti in continuo dialogo con la città, ma anche proponendo soluzioni capaci di rispondere alle nuove tendenze tecnologiche. Ne è un esempio la digital meeting smart room, allestita per lo svolgimento di eventi totalmente in remoto oppure ibridi. I nostri ospiti sono viaggiatori moderni, cosmopoliti selettivi, che viaggiano sia per piacere che per ragioni d’affari. Offriamo un'esperienza autentica e di alto livello nel cuore di Milano». Anche la ristorazione contribuisce a definire il soggiorno: «Al Milano Verticale l’offerta gastronomica è declinata nelle proposte curate dal team dello chef pluristellato Enrico Bartolini, accompagnato dal resident chef Michele Cobuzzi. Il Vertigo Urban Garden Bar e l’Osteria Contemporanea garantiscono un servizio di alta qualità rapido e flessibile, mentre il ristorante fine-dining Anima, una stella Michelin, offre una scelta gourmet ed esperienziale, con una cucina contemporanea capace di valorizzare le materie prime locali in modo innovativo. Vogliamo offrire un viaggio sensoriale completo - conclude Elena Comisso -, contraddistinto da alta qualità e attenzione al dettaglio. L’affluenza dei clienti è costante grazie alla vitalità della città e alla sua natura internazionale, con i picchi dei periodi fieristici, della Fashion Week e del Salone del Mobile». [gallery ids="483332,483334,483331"] [post_title] => Milano Verticale Una Esperienze, tra tradizione e design nel cuore della città [post_date] => 2025-01-28T12:16:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738066575000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483357 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Dolomiti ha scelto il comandante Valerio Zuppicchiatti in qualità di nuovo vice president operations e accountable manager. Zuppicchiatti (nella foto) milita nelle fila della compagnia del gruppo Lufthansa sin dal 2000, ricoprendo diversi incarichi chiave tra cui istruttore, responsabile delle selezioni piloti ed esaminatore. Negli ultimi quattro anni, ha svolto la funzione di nominated person crew training, collaborando anche a numerosi progetti strategici in sinergia con il gruppo tedesco. «Sono felice e onorato di assumere questo incarico in un momento così importante per Air Dolomiti - commenta Zuppicchiatti -.Dopo una fase di rapida crescita, ora è il momento di avviare un indispensabile processo di stabilizzazione, fondamentale per garantire l'eccellenza operativa e la piena soddisfazione dei nostri passeggeri». Intanto, lo scorso dicembre la flotta di Air Dolomiti ha raggiunto quota 26 aeromobili, completando così il percorso di ampliamento iniziato due anni fa. L'aumento della flotta è stato accompagnato da un significativo incremento del personale che arriva oggi a contare 1200 dipendenti, tra staff di terra e navigante, distribuito tra la sede centrale a Verona e le due basi di Venezia e Firenze. A supporto di questa crescita la compagnia ha inaugurato un nuovo centro di addestramento a Nogarole Rocca in provincia di Verona che contiene il mockup di una fusoliera di Embraer, lo stesso modello di aeromobile che viene utilizzato in volo, per rendere realistiche ed efficaci le simulazioni di bordo. La struttura contiene inoltre spaziose aule di formazione, un angolo ristoro ed alcuni uffici per i formatori: uno spazio moderno, funzionale e confortevole per supportare nel migliore dei modi piloti e assistenti di volo. [post_title] => Air Dolomiti: Valerio Zuppicchiatti è il nuovo vp operations e accountable manager [post_date] => 2025-01-28T11:15:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738062920000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483352 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si terrà il prossimo 6 febbraio il recruitment day del gruppo Hilton in contemporanea in quattro destinazioni italiane differenti: all’Hilton Molino Stucky Venice, all’Hilton Sorrento Palace, all’Hilton Lake Como e al Rome Cavalieri, a Waldorf Astoria Hotel. La compagnia è alla ricerca di 300 team member da inserire nei numerosi hotel presenti in Italia, incluse alcune tra le più rinomate strutture del Paese. Le posizioni sono principalmente aperte per ruoli nel food & beverage, in cucina e nel front office. A seguito del successo ottenuto nella scorsa edizione, anche quest’anno il recruitment day seguirà la stessa modalità di svolgimento dei colloqui, che saranno effettuati in presenza direttamente con i recruiter di Hilton. “Cerchiamo persone appassionate del mondo dell’ospitalità che desiderano far parte di una prestigiosa realtà come la nostra, ormai presente in Italia con numerose e rinomate strutture - spiega il regional hr director for Continental Europe, Hilton, Fausto Ciarcia -. Le posizioni attualmente aperte coinvolgono diversi settori, dal food & beverage al front office, nei vari hotel della penisola. Le candidature sono aperte anche per coloro che non hanno esperienza nel settore dell’ospitalità e che vogliono mettersi in gioco in questo ambito”. Per partecipare al recruitment day basta consultare le posizioni disponibili sul portale dedicato e candidarsi a quelle di proprio interesse, allegando il curriculum aggiornato. Dopo che lo staff di LavoroTurismo, organizzatore dell’evento, avrà esaminato le richieste, i profili più in linea saranno invitati a tenere un breve colloquio telefonico. Successivamente, i candidati che avranno superato questo primo momento potranno sostenere il colloquio in presenza, a seconda della struttura scelta. [post_title] => Hilton a caccia di 300 talenti: selezioni il 6 febbraio a Venezia, Sorrento, Roma e sul lago di Como [post_date] => 2025-01-28T11:06:28+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738062388000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483345 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_483349" align="alignleft" width="300"] New York è stata la destinazione protagonista degli incontri di Trapani e Palermo[/caption] Si sono concluse da poco le tappe siciliani e pugliesi del roadshow Alidays, organizzate il 22 e il 23 gennaio scorsi. L’iniziativa, che ha visto anche la partecipazione entusiasta di Davide Catania, ha rappresentato un’importante occasione di incontro con le agenzie di viaggio. “Torno sempre con grandissimo piacere nella mia terra di origine - racconta il ceo dalla Sicilia -. Con Alidays on Tour vogliamo confermare l’impegno dedicato alla progettazione di esperienze di viaggio memorabili e personalizzate, e la nostra volontà di collaborazione con le adv su tutto il territorio nazionale”. Durante gli appuntamenti, strutturati in sessioni di presentazione e workshop interattivi, i destination manager dell'operatore milanese, presenti in tutte le tappe del tour, hanno introdotto il nuovo catalogo, una collezione speciale di itinerari per piccoli gruppi esclusivi con date già programmate per l’anno in corso. Alidays on Tour, il Mondo in scena, rappresenta un’estensione della programmazione classica del to, con esperienze autentiche e personalizzate anche per chi sceglie di viaggiare in compagnia. Le partenze sono garantite anche con un minimo di due partecipanti. Nel dettaglio, in Sicilia, il 22 gennaio è stata la volta di Trapani e Palermo, dove è stato presentato il nuovo collegamento Palermo New York/Newark operativo dal prossimo 22 maggio associandolo a promozioni dedicate. “Siamo lieti di annunciare questa ulteriore espansione delle nostre rotte dall’Italia agli Stati Uniti e il primo servizio in assoluto di United tra Palermo e New York - ha sottolineato Marcel Fuchs, managing director international sales, United Airlines -. Dalla prossima estate i nostri clienti in Sicilia potranno godere di una scelta ancora più ampia e della possibilità di collegarsi tramite il nostro hub New York/Newark con 55 destinazioni in tutte le Americhe, mentre i viaggiatori dagli Stati Uniti potranno sperimentare la ricca storia della Sicilia, le sue bianche spiagge e la stupenda architettura”. Il 23 gennaio, invece, lo staff Alidays si è concentrato su Catania. Oltre al ceo, le agenzie siciliane hanno avuto modo di incontrare Giuseppe Gerevini, dm Stati Uniti, e Rocco Tarantino, nuovo area manager Alidays per Sicilia e Calabria In Puglia il 22 le adv si sono state invitate nel contesto barocco di Lecce, Bari e Foggia, dove Marco Pezzotti, referente commerciale, ed Elena de Mattia, destination manager Uzbekistan, Sri Lanka, Giappone hanno fatto gli onori di casa e presentato la mission del tour operator, i prodotti, e le strategie che ruotano attorno ai tour esclusivi in catalogo. In occasione degli incontri, è stata presentata anche l'evoluzione di Alyda, il sistema di progettazione del viaggio, che si arricchisce di nuove funzionalità per rendere ancora più efficiente ed efficace il lavoro delle agenzie. Tra le novità più significative, l'integrazione dell'intelligenza artificiale, che permette di ottimizzare i processi di personalizzazione dell'itinerario e di rispondere in modo ancora più puntuale alle esigenze dei viaggiatori. [post_title] => Focus sul nuovo Palermo - New York durante le tappe siciliane del roadshow Alidays [post_date] => 2025-01-28T10:56:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738061806000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483346 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel mirino i 7 milioni di passeggeri all'anno entro il 2030, l'aeroporto di Leeds Bradford studia l'ampliamento del network europeo. Il più grande scalo dello Yorkshire, ha chiuso il 2024 con 4,24 milioni di passeggeri, il 5,8% in più rispetto al 2023, attraverso una rete di oltre 80 destinazioni in Europa e Africa e con la collaborazione di 10 compagnie aeree partner. L'aeroporto ha inoltre registrato quasi 32.000 voli nel 2024, con un aumento del 6,2% rispetto all'anno precedente. Tra le novità in arrivo l'espansione delle operazioni easyJet verso le destinazioni spagnole di Malaga e Palma, che inizieranno a marzo 2025, dopo il lancio del servizio di Ginevra a gennaio. Anche Jet2.com ha potenziato le sue operazioni a Leeds, aggiungendo un 15° aeromobile per supportare l'ampliamento dei collegamenti verso destinazioni come Maiorca, Reus, Faro, Cefalonia, Zante, Bourgas, Roma e Verona. Il piano Vision 2030 mira a potenziare le strutture del terminal, a migliorare le infrastrutture della pista e del controllo del traffico aereo e a migliorare l'esperienza dei passeggeri. La fase 1 del progetto dovrebbe essere completata nell'estate del 2025. Oltre a ricercare attivamente nuove rotte in Medio Oriente e Africa, l'aeroporto ha recentemente mostrato interesse per altre destinazioni europee come Düsseldorf, Copenhagen e Istanbul. [post_title] => L'aeroporto di Leeds Bradford studia l'ampliamento del network europeo [post_date] => 2025-01-28T10:51:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738061469000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483320 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si accendono i riflettori sull’ottava edizione di Shopping Tourism – il forum italiano dedicato a un importante segmento della macro-industria turistica, ideato e organizzato da Risposte Turismo in partnership con Enit. L’edizione 2025 si terrà venerdì 28 febbraio presso il centro congressi della sede di Confcommercio Milano (palazzo Castiglioni, corso Venezia 47). L’appuntamento sarà ancora una volta l’occasione di incontro, dibattito e business networking per tutti gli operatori interessati a conoscere dinamiche, opportunità di business e prospettive future di un fenomeno turistico consolidato per il nostro Paese, sempre più meta di chi desidera trascorrere vacanze all’insegna dello shopping. La più recente stima disponibile sul numero di shopping tourist di Risposte Turismo, in attesa della nuova edizione del report, vede infatti in oltre 2 milioni il numero di coloro che scelgono annualmente il nostro Paese per una vacanza all’insegna degli acquisti (fonte: Shopping Tourism Italian Monitor 2024). Al centro dell’intensa giornata di studio e confronto, che vedrà intervenire oltre 40 professionisti ed esperti dei settori turismo e retail, il ruolo e il potenziale dell’Italia tra le shopping tourist destination internazionali. L’edizione 2025 cercherà di indicare agli operatori la via che il nostro Pese potrebbe e dovrebbe intraprendere per aumentare il suo potenziale di attrazione verso questo segmento di domanda in termini di offerta, strategie di promozione, regole e non solo. «Shopping Tourism – il forum italiano torna quest’anno a Milano dopo sette edizioni che hanno contribuito a far crescere la sensibilità e l’interesse degli operatori e degli amministratori pubblici verso un fenomeno in crescita e dal grande potenziale per il nostro paese - spiega Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo -. Oggi vi è maggiore consapevolezza di quanto un’adeguata offerta di proposte e servizi per i turisti interessati a fare acquisti durante le proprie vacanze sia determinante, non solo per attirare uno specifico segmento di domanda, ma anche per aumentare la soddisfazione di chi, a prescindere dalla motivazione principale di viaggio, sceglie di visitare l’Italia. Il forum sarà perciò un'importante occasione di incontro per tutti gli operatori di due mondi, quello del turismo e del retail, non abituati a dialogare». «Il turismo è senz’altro un volano della nostra economia - aggiunge l'a.d. di Enit, Ivana Jelinic -. Come dimostrano i dati, la domanda internazionale continua a crescere anno su anno, trainando diversi settori del comparto come quello di alta gamma o quello outdoor. Risultati frutto di importanti sinergie tra istituzioni, brand globali e operatori. In questo quadro si inserisce anche il flusso turistico legato allo shopping: le eccellenze del made in Italy sono universalmente riconosciute e dobbiamo essere in grado di continuare ad attrarre i clienti alto-spendenti che scelgono il nostro Paese». Tra gli altri temi che verranno affrontati, le strategie per comprendere, attirare e fidelizzare i turisti dello shopping e le previsioni e gli scenari dello shopping tourism in Italia nel 2025, secondo manager e figure apicali di alcune delle principali realtà di questo segmento turistico. Spazio, inoltre, al racconto delle iniziative e delle azioni di alcune città italiane per attrarre la clientela di shopping tourist e soddisfare le sue esigenze. Si parlerà anche del ruolo e del peso dei turisti per i brand di prestigio e delle occasioni non tradizionali, come per esempio musei, parchi a tema, resort e crociere, in cui i turisti possono fare acquisti durante le proprie vacanze. Infine, come da tradizione, anche quest’anno il forum si aprirà con la presentazione in anteprima della nuova edizione di Shopping Tourism Italian Monitor, il cantiere di ricerca condotto da Risposte Turismo che dal 2016 offre informazioni aggiornate, risultati di indagini ad hoc, esami di casi di studio, ricognizioni di esperienze italiane ed estere di particolare interesse. [post_title] => Torna Shopping Tourism: appuntamento a Milano, il 28 febbraio [post_date] => 2025-01-28T10:14:42+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738059282000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483300 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_483302" align="alignleft" width="300"] Lucilla Venditti, sales & marketing manager per l’Italia[/caption] Avventura, tradizioni, relax e un forte impegno per la sostenibilità: Barbados si affaccia al 2025 con un'offerta pensata per lasciare un segno nei cuori dei viaggiatori italiani. L'isola caraibica, già amata per le sue spiagge paradisiache e la cultura vibrante, punta ora a rafforzare il suo legame con il mercato italiano attraverso iniziative mirate e un’attenzione speciale alle esperienze autentiche. “Il nostro obiettivo principale è valorizzare l’autenticità dell’isola, combinando bellezze naturali e ricchezza culturale” afferma Lucilla Venditti, sales & marketing manager per l’Italia. E lo fa attraverso strategie di marketing innovative, eventi tematici e collaborazioni con tour operator italiani. “Abbiamo attivato partnership strategiche per offrire pacchetti personalizzati, spaziando da soggiorni di lusso a esperienze culturali e naturalistiche, per rispondere alle esigenze specifiche dei viaggiatori italiani.” Sostenibilità e autenticità al centro dell’offerta Barbados ha abbracciato con entusiasmo le tendenze globali che mettono al centro la sostenibilità e le esperienze autentiche. L’isola si distingue per iniziative come l’introduzione di autobus elettrici e stazioni di noleggio biciclette, volte a promuovere una mobilità green e a ridurre le emissioni. Progetti come il Barbados National Conservation Trust lavorano alla protezione delle barriere coralline e delle aree marine, consentendo ai visitatori di esplorare i fondali in modo responsabile. Tra le esperienze più apprezzate dai turisti, spiccano quelle legate alla gastronomia locale, come i laboratori di cucina tradizionale e la visita al mercato del pesce di Oistins, ma anche le degustazioni del celebre Mount Gay Rum. “Il rum di Barbados non è solo una bevanda iconica, ma una porta d’accesso alla nostra storia e cultura,” sottolinea Venditti. Per gli appassionati di storia, il Barbados Heritage District offre percorsi che collegano siti storici, antiche piantagioni e distillerie, creando un viaggio nel passato ricco di fascino. Strategie di marketing mirate e nuovi sviluppi alberghieri Nelle prossime settimane Barbados lancerà due grandi campagne di marketing dedicate al pubblico italiano. La prima interesserà le stazioni metro di città strategiche come Milano, Roma, Brescia e Genova, mentre la seconda si svolgerà nella prestigiosa Galleria dei Mosaici della Stazione Centrale di Milano. “Queste iniziative puntano a catturare l’attenzione di milioni di viaggiatori e pendolari, raccontando attraverso immagini e video emozionali la bellezza naturale e culturale dell’isola,” spiega Venditti. L’offerta turistica si arricchirà anche di nuove strutture alberghiere, come l’Indigo Hotel, che aprirà a metà del 2025 con 132 camere, e il boutique hotel Blue Monkey, con 28 suite in apertura a giugno. Tra le aperture future spicca il Pendry Barbados, un resort di lusso previsto per il 2026. Eventi e target diversificati Barbados punta anche sul segmento wedding, partecipando a fiere dedicate e proponendo pacchetti su misura per le coppie italiane. Inoltre, il programma “We Gatherin’”, che celebra le tradizioni barbadiane e invita i membri della diaspora a tornare sull’isola, rappresenta un evento unico che combina famiglia, comunità e cultura. La partecipazione alla BIT 2025 sarà l’occasione per presentare tutte queste novità. “Siamo orgogliosi di mostrare come Barbados sia una destinazione capace di ispirare e affascinare, offrendo un’esperienza unica e indimenticabile per ogni tipo di viaggiatore,” conclude Venditti. [post_title] => Barbados pronta al 2025 con nuove strategie per il mercato italiano [post_date] => 2025-01-28T10:03:29+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => barbados ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Barbados ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738058609000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lufthansa su air europa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":28,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5870,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483394","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' la principale sfida del mercato, non solo di quest'anno: \"L'Italia è l'unico paese europeo ad avere oltre il 65% delle tratte servite da low cost. Per noi del tour operating è un problema perché il loro stesso modello di business ci rende difficile la programmazione\". E' un fiume in piena Massimo Diana durante la tradizionale conferenza stampa dedicata alle novità dell'anno di Ota Viaggi. Soprattutto quando si tratta di toccare la questione infrastrutture e collegamenti: da sempre la principale tara del mercato che impedisce, o comunque rallenta, il pieno sviluppo del mare Italia.\r

\r

La questione è naturalmente ampia e complessa ma una parte rilevante la gioca la questione ex compagnia di bandiera: \"Io sono sempre stato descritto come un difensore di Ita - Alitalia - ha spiegato il direttore commerciale del to -. Ma oggi o si lavora con loro, oppure le possibilità sono poche. In molti hanno criticato per anni i finanziamenti pubblici al nostro vettore nazionale. Ma cosa fanno di diverso molti scali per attirare le low cost? Oggi ci sono tratte come la Verona - Bergamo che non sono più servite da alcun volo di linea. Certo, stiamo pur sempre parlando di un mercato libero: le aziende vanno dove c'è più redditività. Ma finanziamento per finanziamento, forse, dico io, sarebbe stato meglio conservare la compagnia di bandiera per garantire la continuità di determinate tratte utili non solo ai turisti ma anche agli stessi residenti\".\r

\r

Allo stesso tempo però non mancano neppure gli sviluppi positivi. E' il caso per esempio della Calabria, su cui molti operatori stanno ultimamente puntando sempre di più l'attenzione. In parte, è sicuramente una questione di prezzi: la destinazione oggi è più accessibile di altre. Ma è anche merito di investimenti e miglioramenti infrastrutturali: \"Finalmente l'aeroporto di Crotone garantisce continuità, almeno per la stagione estiva. E pure l'autostrada è ora un'arteria con i giusti crismi, così come la via che congiunge Lamezia a Catanzaro Lido\".\r

\r

Uno sviluppo simile l'ha vissuto pure la Basilicata, con il miglioramento della Jonica e dei collegamenti verso Matera in occasione dell'anno da Capitale della cultura europea: \"Entrambi sono chiari esempi di come investendo in maniera corretta i ritorni poi ci sono - ha concluso Diana -. E non solo dal punto di vista turistico. Basti pensare agli amari calabresi, che oggi stanno avendo un grandissimo successo. Il merito almeno in parte è anche dei giusti collegamenti\".","post_title":"Diana, Ota Viaggi: Italia unica con più del 65% delle tratte servite da low cost","post_date":"2025-01-28T13:42:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1738071778000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483388","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Lufthansa rinnova l'interesse nei confronti di Air Europa, con l'ambizione di acquisirne una quota di minoranza: lo riferisce Reuters, citando il quotidiano spagnolo El Economista, in base al quale i tedeschi sarebbero interessati ad un 20% del capitale Air Europa.\r

\r

Air Europa - dopo che lo scorso anno l'azionista Iag si era defilato dal progetto di acquisizione della piena proprietà a causa dei problemi sollevati in materia di concorrenza dall'Antitrust europeo - sta cercando fondi per saldare un pacchetto di prestiti in sospeso del valore complessivo di 475 milioni di euro, concessi dal governo durante la pandemia.\r

\r

Sia Air Europa sia Lufthansa non hanno commentato l'indiscrezione, mentre nel novembre 2024 il Gruppo Globalia, proprietario della compagnia aerea spagnola, aveva reso noto l'interesse di Air France-Klm ad acquisire una partecipazione del 20% nel vettore.","post_title":"Le mire di Lufthansa su Air Europa: verso una partecipazione del 20%?","post_date":"2025-01-28T12:40:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1738068037000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483326","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'accoglienza tipicamente italiana di Gruppo Una si racconta nell'urban-design del Milano Verticale Una Esperienze. Situato nel quartiere di Porta Nuova, cuore pulsante del business e della movida meneghina, l'hotel rappresenta un connubio tra modernità e lifestyle. È un luogo ricco di contaminazioni: tra il business e il leisure, ma anche tra la Milano più tradizionale, testimoniata da eventi come il gala Les Étoiles alla presenza dei ballerini del teatro alla Scala lo scorso dicembre, e una città moderna, che continua a rinnovarsi. La struttura, composta da due edifici (uno di quattro piani sovrastato da un’ampia e luminosa sala per eventi e uno di 12 piani, che sale fino a un rooftop con jacuzzi) dispone di 173 camere di tipologie diverse: dalle Superior room alle Penthouse.\r

\r

Le quattro suite si trovano al dodicesimo piano, ciascuna affacciata su una delle panoramiche della città da cui prendono il nome (Duomo, Porta Nuova, Citylife e Alpi) e possono essere unite per accogliere eventi importanti. La narrazione di Milano emerge nel giardino privato interno, solcato da un piccolo canale che richiama il Naviglio e sul quale guardano le camere in stile casa di ringhiera.\r

\r

«Milano Verticale Una Esperienze è un progetto ambizioso che incarna una nuova visione di ospitalità a Milano - spiega la general manager dell'hotel Elena Comisso -. Inaugurato nel 2021, coniuga l'eccellenza italiana dell'ospitalità con quella del design, dove gli spazi interni portano la firma dello studio Vudafieri-Saverino Partners. L'hotel vuole essere un punto d'incontro tra la città e i suoi visitatori, con un design che si può definire verticale, moderno ed eclettico e una grande attenzione alla tradizione milanese e al dettaglio. L'apertura dell’hotel è avvenuta in un momento storico delicato, quello post-pandemico, ed è stata un segnale di rinascita e resilienza: ha significato affrontare nuove sfide con spirito innovativo, improntando il focus sull'accoglienza, il benessere e la sicurezza degli ospiti. La pandemia ha costretto l'intero settore a reinventarsi: includendo spazi aperti in continuo dialogo con la città, ma anche proponendo soluzioni capaci di rispondere alle nuove tendenze tecnologiche. Ne è un esempio la digital meeting smart room, allestita per lo svolgimento di eventi totalmente in remoto oppure ibridi. I nostri ospiti sono viaggiatori moderni, cosmopoliti selettivi, che viaggiano sia per piacere che per ragioni d’affari. Offriamo un'esperienza autentica e di alto livello nel cuore di Milano».\r

\r

Anche la ristorazione contribuisce a definire il soggiorno: «Al Milano Verticale l’offerta gastronomica è declinata nelle proposte curate dal team dello chef pluristellato Enrico Bartolini, accompagnato dal resident chef Michele Cobuzzi. Il Vertigo Urban Garden Bar e l’Osteria Contemporanea garantiscono un servizio di alta qualità rapido e flessibile, mentre il ristorante fine-dining Anima, una stella Michelin, offre una scelta gourmet ed esperienziale, con una cucina contemporanea capace di valorizzare le materie prime locali in modo innovativo. Vogliamo offrire un viaggio sensoriale completo - conclude Elena Comisso -, contraddistinto da alta qualità e attenzione al dettaglio. L’affluenza dei clienti è costante grazie alla vitalità della città e alla sua natura internazionale, con i picchi dei periodi fieristici, della Fashion Week e del Salone del Mobile».\r

\r

[gallery ids=\"483332,483334,483331\"]","post_title":"Milano Verticale Una Esperienze, tra tradizione e design nel cuore della città","post_date":"2025-01-28T12:16:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738066575000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483357","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Dolomiti ha scelto il comandante Valerio Zuppicchiatti in qualità di nuovo vice president operations e accountable manager. Zuppicchiatti (nella foto) milita nelle fila della compagnia del gruppo Lufthansa sin dal 2000, ricoprendo diversi incarichi chiave tra cui istruttore, responsabile delle selezioni piloti ed esaminatore. Negli ultimi quattro anni, ha svolto la funzione di nominated person crew training, collaborando anche a numerosi progetti strategici in sinergia con il gruppo tedesco.\r

\r

«Sono felice e onorato di assumere questo incarico in un momento così importante per Air Dolomiti - commenta Zuppicchiatti -.Dopo una fase di rapida crescita, ora è il momento di avviare un indispensabile processo di stabilizzazione, fondamentale per garantire l'eccellenza operativa e la piena soddisfazione dei nostri passeggeri».\r

\r

Intanto, lo scorso dicembre la flotta di Air Dolomiti ha raggiunto quota 26 aeromobili, completando così il percorso di ampliamento iniziato due anni fa. L'aumento della flotta è stato accompagnato da un significativo incremento del personale che arriva oggi a contare 1200 dipendenti, tra staff di terra e navigante, distribuito tra la sede centrale a Verona e le due basi di Venezia e Firenze.\r

\r

A supporto di questa crescita la compagnia ha inaugurato un nuovo centro di addestramento a Nogarole Rocca in provincia di Verona che contiene il mockup di una fusoliera di Embraer, lo stesso modello di aeromobile che viene utilizzato in volo, per rendere realistiche ed efficaci le simulazioni di bordo. La struttura contiene inoltre spaziose aule di formazione, un angolo ristoro ed alcuni uffici per i formatori: uno spazio moderno, funzionale e confortevole per supportare nel migliore dei modi piloti e assistenti di volo.\r

\r

","post_title":"Air Dolomiti: Valerio Zuppicchiatti è il nuovo vp operations e accountable manager","post_date":"2025-01-28T11:15:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738062920000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483352","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si terrà il prossimo 6 febbraio il recruitment day del gruppo Hilton in contemporanea in quattro destinazioni italiane differenti: all’Hilton Molino Stucky Venice, all’Hilton Sorrento Palace, all’Hilton Lake Como e al Rome Cavalieri, a Waldorf Astoria Hotel. La compagnia è alla ricerca di 300 team member da inserire nei numerosi hotel presenti in Italia, incluse alcune tra le più rinomate strutture del Paese. Le posizioni sono principalmente aperte per ruoli nel food & beverage, in cucina e nel front office. A seguito del successo ottenuto nella scorsa edizione, anche quest’anno il recruitment day seguirà la stessa modalità di svolgimento dei colloqui, che saranno effettuati in presenza direttamente con i recruiter di Hilton.\r

\r

“Cerchiamo persone appassionate del mondo dell’ospitalità che desiderano far parte di una prestigiosa realtà come la nostra, ormai presente in Italia con numerose e rinomate strutture - spiega il regional hr director for Continental Europe, Hilton, Fausto Ciarcia -. Le posizioni attualmente aperte coinvolgono diversi settori, dal food & beverage al front office, nei vari hotel della penisola. Le candidature sono aperte anche per coloro che non hanno esperienza nel settore dell’ospitalità e che vogliono mettersi in gioco in questo ambito”.\r

\r

Per partecipare al recruitment day basta consultare le posizioni disponibili sul portale dedicato e candidarsi a quelle di proprio interesse, allegando il curriculum aggiornato. Dopo che lo staff di LavoroTurismo, organizzatore dell’evento, avrà esaminato le richieste, i profili più in linea saranno invitati a tenere un breve colloquio telefonico. Successivamente, i candidati che avranno superato questo primo momento potranno sostenere il colloquio in presenza, a seconda della struttura scelta.","post_title":"Hilton a caccia di 300 talenti: selezioni il 6 febbraio a Venezia, Sorrento, Roma e sul lago di Como","post_date":"2025-01-28T11:06:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738062388000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483345","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483349\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] New York è stata la destinazione protagonista degli incontri di Trapani e Palermo[/caption]\r

\r

Si sono concluse da poco le tappe siciliani e pugliesi del roadshow Alidays, organizzate il 22 e il 23 gennaio scorsi. L’iniziativa, che ha visto anche la partecipazione entusiasta di Davide Catania, ha rappresentato un’importante occasione di incontro con le agenzie di viaggio. “Torno sempre con grandissimo piacere nella mia terra di origine - racconta il ceo dalla Sicilia -. Con Alidays on Tour vogliamo confermare l’impegno dedicato alla progettazione di esperienze di viaggio memorabili e personalizzate, e la nostra volontà di collaborazione con le adv su tutto il territorio nazionale”.\r

\r

Durante gli appuntamenti, strutturati in sessioni di presentazione e workshop interattivi, i destination manager dell'operatore milanese, presenti in tutte le tappe del tour, hanno introdotto il nuovo catalogo, una collezione speciale di itinerari per piccoli gruppi esclusivi con date già programmate per l’anno in corso. Alidays on Tour, il Mondo in scena, rappresenta un’estensione della programmazione classica del to, con esperienze autentiche e personalizzate anche per chi sceglie di viaggiare in compagnia. Le partenze sono garantite anche con un minimo di due partecipanti.\r

\r

Nel dettaglio, in Sicilia, il 22 gennaio è stata la volta di Trapani e Palermo, dove è stato presentato il nuovo collegamento Palermo New York/Newark operativo dal prossimo 22 maggio associandolo a promozioni dedicate. “Siamo lieti di annunciare questa ulteriore espansione delle nostre rotte dall’Italia agli Stati Uniti e il primo servizio in assoluto di United tra Palermo e New York - ha sottolineato Marcel Fuchs, managing director international sales, United Airlines -. Dalla prossima estate i nostri clienti in Sicilia potranno godere di una scelta ancora più ampia e della possibilità di collegarsi tramite il nostro hub New York/Newark con 55 destinazioni in tutte le Americhe, mentre i viaggiatori dagli Stati Uniti potranno sperimentare la ricca storia della Sicilia, le sue bianche spiagge e la stupenda architettura”. Il 23 gennaio, invece, lo staff Alidays si è concentrato su Catania. Oltre al ceo, le agenzie siciliane hanno avuto modo di incontrare Giuseppe Gerevini, dm Stati Uniti, e Rocco Tarantino, nuovo area manager Alidays per Sicilia e Calabria\r

\r

In Puglia il 22 le adv si sono state invitate nel contesto barocco di Lecce, Bari e Foggia, dove Marco Pezzotti, referente commerciale, ed Elena de Mattia, destination manager Uzbekistan, Sri Lanka, Giappone hanno fatto gli onori di casa e presentato la mission del tour operator, i prodotti, e le strategie che ruotano attorno ai tour esclusivi in catalogo. In occasione degli incontri, è stata presentata anche l'evoluzione di Alyda, il sistema di progettazione del viaggio, che si arricchisce di nuove funzionalità per rendere ancora più efficiente ed efficace il lavoro delle agenzie. Tra le novità più significative, l'integrazione dell'intelligenza artificiale, che permette di ottimizzare i processi di personalizzazione dell'itinerario e di rispondere in modo ancora più puntuale alle esigenze dei viaggiatori.","post_title":"Focus sul nuovo Palermo - New York durante le tappe siciliane del roadshow Alidays","post_date":"2025-01-28T10:56:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738061806000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483346","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel mirino i 7 milioni di passeggeri all'anno entro il 2030, l'aeroporto di Leeds Bradford studia l'ampliamento del network europeo. Il più grande scalo dello Yorkshire, ha chiuso il 2024 con 4,24 milioni di passeggeri, il 5,8% in più rispetto al 2023, attraverso una rete di oltre 80 destinazioni in Europa e Africa e con la collaborazione di 10 compagnie aeree partner.\r

\r

L'aeroporto ha inoltre registrato quasi 32.000 voli nel 2024, con un aumento del 6,2% rispetto all'anno precedente.\r

\r

Tra le novità in arrivo l'espansione delle operazioni easyJet verso le destinazioni spagnole di Malaga e Palma, che inizieranno a marzo 2025, dopo il lancio del servizio di Ginevra a gennaio. Anche Jet2.com ha potenziato le sue operazioni a Leeds, aggiungendo un 15° aeromobile per supportare l'ampliamento dei collegamenti verso destinazioni come Maiorca, Reus, Faro, Cefalonia, Zante, Bourgas, Roma e Verona.\r

\r

Il piano Vision 2030 mira a potenziare le strutture del terminal, a migliorare le infrastrutture della pista e del controllo del traffico aereo e a migliorare l'esperienza dei passeggeri. La fase 1 del progetto dovrebbe essere completata nell'estate del 2025.\r

\r

Oltre a ricercare attivamente nuove rotte in Medio Oriente e Africa, l'aeroporto ha recentemente mostrato interesse per altre destinazioni europee come Düsseldorf, Copenhagen e Istanbul.","post_title":"L'aeroporto di Leeds Bradford studia l'ampliamento del network europeo","post_date":"2025-01-28T10:51:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738061469000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483320","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si accendono i riflettori sull’ottava edizione di Shopping Tourism – il forum italiano dedicato a un importante segmento della macro-industria turistica, ideato e organizzato da Risposte Turismo in partnership con Enit. L’edizione 2025 si terrà venerdì 28 febbraio presso il centro congressi della sede di Confcommercio Milano (palazzo Castiglioni, corso Venezia 47). L’appuntamento sarà ancora una volta l’occasione di incontro, dibattito e business networking per tutti gli operatori interessati a conoscere dinamiche, opportunità di business e prospettive future di un fenomeno turistico consolidato per il nostro Paese, sempre più meta di chi desidera trascorrere vacanze all’insegna dello shopping.\r

\r

La più recente stima disponibile sul numero di shopping tourist di Risposte Turismo, in attesa della nuova edizione del report, vede infatti in oltre 2 milioni il numero di coloro che scelgono annualmente il nostro Paese per una vacanza all’insegna degli acquisti (fonte: Shopping Tourism Italian Monitor 2024). Al centro dell’intensa giornata di studio e confronto, che vedrà intervenire oltre 40 professionisti ed esperti dei settori turismo e retail, il ruolo e il potenziale dell’Italia tra le shopping tourist destination internazionali. L’edizione 2025 cercherà di indicare agli operatori la via che il nostro Pese potrebbe e dovrebbe intraprendere per aumentare il suo potenziale di attrazione verso questo segmento di domanda in termini di offerta, strategie di promozione, regole e non solo.\r

\r

«Shopping Tourism – il forum italiano torna quest’anno a Milano dopo sette edizioni che hanno contribuito a far crescere la sensibilità e l’interesse degli operatori e degli amministratori pubblici verso un fenomeno in crescita e dal grande potenziale per il nostro paese - spiega Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo -. Oggi vi è maggiore consapevolezza di quanto un’adeguata offerta di proposte e servizi per i turisti interessati a fare acquisti durante le proprie vacanze sia determinante, non solo per attirare uno specifico segmento di domanda, ma anche per aumentare la soddisfazione di chi, a prescindere dalla motivazione principale di viaggio, sceglie di visitare l’Italia. Il forum sarà perciò un'importante occasione di incontro per tutti gli operatori di due mondi, quello del turismo e del retail, non abituati a dialogare».\r

\r

«Il turismo è senz’altro un volano della nostra economia - aggiunge l'a.d. di Enit, Ivana Jelinic -. Come dimostrano i dati, la domanda internazionale continua a crescere anno su anno, trainando diversi settori del comparto come quello di alta gamma o quello outdoor. Risultati frutto di importanti sinergie tra istituzioni, brand globali e operatori. In questo quadro si inserisce anche il flusso turistico legato allo shopping: le eccellenze del made in Italy sono universalmente riconosciute e dobbiamo essere in grado di continuare ad attrarre i clienti alto-spendenti che scelgono il nostro Paese».\r

\r

Tra gli altri temi che verranno affrontati, le strategie per comprendere, attirare e fidelizzare i turisti dello shopping e le previsioni e gli scenari dello shopping tourism in Italia nel 2025, secondo manager e figure apicali di alcune delle principali realtà di questo segmento turistico. Spazio, inoltre, al racconto delle iniziative e delle azioni di alcune città italiane per attrarre la clientela di shopping tourist e soddisfare le sue esigenze. Si parlerà anche del ruolo e del peso dei turisti per i brand di prestigio e delle occasioni non tradizionali, come per esempio musei, parchi a tema, resort e crociere, in cui i turisti possono fare acquisti durante le proprie vacanze. Infine, come da tradizione, anche quest’anno il forum si aprirà con la presentazione in anteprima della nuova edizione di Shopping Tourism Italian Monitor, il cantiere di ricerca condotto da Risposte Turismo che dal 2016 offre informazioni aggiornate, risultati di indagini ad hoc, esami di casi di studio, ricognizioni di esperienze italiane ed estere di particolare interesse.","post_title":"Torna Shopping Tourism: appuntamento a Milano, il 28 febbraio","post_date":"2025-01-28T10:14:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1738059282000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483300","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483302\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Lucilla Venditti, sales & marketing manager per l’Italia[/caption]\r

\r

Avventura, tradizioni, relax e un forte impegno per la sostenibilità: Barbados si affaccia al 2025 con un'offerta pensata per lasciare un segno nei cuori dei viaggiatori italiani. L'isola caraibica, già amata per le sue spiagge paradisiache e la cultura vibrante, punta ora a rafforzare il suo legame con il mercato italiano attraverso iniziative mirate e un’attenzione speciale alle esperienze autentiche.\r

\r

“Il nostro obiettivo principale è valorizzare l’autenticità dell’isola, combinando bellezze naturali e ricchezza culturale” afferma Lucilla Venditti, sales & marketing manager per l’Italia. E lo fa attraverso strategie di marketing innovative, eventi tematici e collaborazioni con tour operator italiani. “Abbiamo attivato partnership strategiche per offrire pacchetti personalizzati, spaziando da soggiorni di lusso a esperienze culturali e naturalistiche, per rispondere alle esigenze specifiche dei viaggiatori italiani.”\r

Sostenibilità e autenticità al centro dell’offerta\r

Barbados ha abbracciato con entusiasmo le tendenze globali che mettono al centro la sostenibilità e le esperienze autentiche. L’isola si distingue per iniziative come l’introduzione di autobus elettrici e stazioni di noleggio biciclette, volte a promuovere una mobilità green e a ridurre le emissioni. Progetti come il Barbados National Conservation Trust lavorano alla protezione delle barriere coralline e delle aree marine, consentendo ai visitatori di esplorare i fondali in modo responsabile.\r

Tra le esperienze più apprezzate dai turisti, spiccano quelle legate alla gastronomia locale, come i laboratori di cucina tradizionale e la visita al mercato del pesce di Oistins, ma anche le degustazioni del celebre Mount Gay Rum. “Il rum di Barbados non è solo una bevanda iconica, ma una porta d’accesso alla nostra storia e cultura,” sottolinea Venditti.\r

\r

Per gli appassionati di storia, il Barbados Heritage District offre percorsi che collegano siti storici, antiche piantagioni e distillerie, creando un viaggio nel passato ricco di fascino.\r

Strategie di marketing mirate e nuovi sviluppi alberghieri\r

Nelle prossime settimane Barbados lancerà due grandi campagne di marketing dedicate al pubblico italiano. La prima interesserà le stazioni metro di città strategiche come Milano, Roma, Brescia e Genova, mentre la seconda si svolgerà nella prestigiosa Galleria dei Mosaici della Stazione Centrale di Milano. “Queste iniziative puntano a catturare l’attenzione di milioni di viaggiatori e pendolari, raccontando attraverso immagini e video emozionali la bellezza naturale e culturale dell’isola,” spiega Venditti.\r

\r

L’offerta turistica si arricchirà anche di nuove strutture alberghiere, come l’Indigo Hotel, che aprirà a metà del 2025 con 132 camere, e il boutique hotel Blue Monkey, con 28 suite in apertura a giugno. Tra le aperture future spicca il Pendry Barbados, un resort di lusso previsto per il 2026.\r

Eventi e target diversificati\r

Barbados punta anche sul segmento wedding, partecipando a fiere dedicate e proponendo pacchetti su misura per le coppie italiane. Inoltre, il programma “We Gatherin’”, che celebra le tradizioni barbadiane e invita i membri della diaspora a tornare sull’isola, rappresenta un evento unico che combina famiglia, comunità e cultura.\r

La partecipazione alla BIT 2025 sarà l’occasione per presentare tutte queste novità. “Siamo orgogliosi di mostrare come Barbados sia una destinazione capace di ispirare e affascinare, offrendo un’esperienza unica e indimenticabile per ogni tipo di viaggiatore,” conclude Venditti.","post_title":"Barbados pronta al 2025 con nuove strategie per il mercato italiano","post_date":"2025-01-28T10:03:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["barbados"],"post_tag_name":["Barbados"]},"sort":[1738058609000]}]}}