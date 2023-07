Lufthansa-Ita: obiettivo ottobre per ottenere l’ok dall’Unione europea Ci sarebbe un primo traguardo fissato al mese di ottobre per il semaforo verde da parte dell’Unione europea all’ingresso di Lufthansa nel capitale di Ita Airways. Secondo quanto anticipato da Il Corriere della Sera – che cita fonti governative italiane – a Bruxelles “non sarebbe ancora arrivata la notifica sull’operazione, ma da settimane va avanti il confronto informale tra l’Italia, Lufthansa e Bruxelles in quella che è la fase di ‘pre-notifica’. Quella definitiva dovrebbe venire recapitata “tra fine agosto e inizio settembre” Ottimismo Le stesse fonti rivelano che il dossier “non dovrebbe andare oltre la ‘fase 1’ dell’istruttoria”, per la quale è prevista una risposta entro al massimo 25 giorni (lavorativi) dalla richiesta. Se è vero che le sovrapposizioni dei network fra Ita e Lufthansa sono limitate a poche rotte, questo dovrebbe agevolare l’intero iter, dando luogo a poche richieste di compensazione per garantire la concorrenza. Potenziali intralci al percorso, rileva però il quotidiano, potrebbero arrivare dai Paesi membri che – a cominciare da Francia e Olanda – potrebbero muoversi a tutela degli interessi delle proprie compagnie di bandiera – Air France e Klm – e rallentare il via libera all’operazione, spostando il dossier alla ‘fase 2’ che richiederebbe altri 90 giorni lavorativi. A quel punto il rilancio di Ita non potrebbe iniziare prima del primo trimestre 2024. Condividi

