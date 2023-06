Lufthansa-Ita: subito alla ricerca di 1200 nuovi dipendenti Dopo l’ingresso di Lufthansa in Ita Airways si parte subito con la ricerca 1200 nuovi dipendenti. Da assumere in vari ruoli per rafforzare l’organico di quella che un tempo era l’Alitalia. Intanto, in questi giorni si stanno avviando alla conclusione le precedenti ulteriori 1200 assunzioni da parte di Lufthansa-Ita, a partire dallo scorso mese di dicembre. Con Ita Airways che dunque, al termine di questa seconda “iniezione di personale”, avrà a disposizione in organico un totale di 4.00 nuovi dipendenti. 5.500 unità Entro il 2027, al termine del piano industriale, i dipendenti arriveranno a 5.500 unità. In sostanza – appunto – dovranno essere assunte altre 1.200 figure professionali. In particolare: assistenti di volo, piloti, capitani, membri di equipaggio e personale di terra. Sono inoltre ricercati, nello stesso contesto di “recruiting”: analisti pianificazioni rotte, assistenti di volo, buyer general spending, compliance monitoring auditor, controller, learning & recruitment specialist, legal specialist, piloti con e senza esperienza, sales executive account. Tutte le posizioni lavorative aperte in Ita Airways al momento sono consultabili online in tempo reale

