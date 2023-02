Lufthansa ha problemi informatici. Grandi difficoltà nei cieli della Germania In questo momento i sistemi informatici di Lufthansa hanno grossi problemi, e questo sta provocando il caos nei voli della compagnia. Lo ha confermato all’Ansa la stessa compagnia tedesca, che tuttavia non precisa per ora il numero di voli colpiti. Secondo Spiegel sono coinvolte dal guasto tutte le linee della compagnia. L’ente per la sicurezza del trasporto aereo ha chiuso le piste di atterraggio all’aeroporto di Francoforte, a causa dei gravi problemi che hanno mandato in tilt i sistemi informatici della compagnia Lufthansa. Lo scrive la Dpa. Gli aerei vengono dirottati verso Norimberga, Colonia e Duesseldorf. Danneggiamento cavi di fibra ottica A essere interessati dagli inconvenienti sono i sistemi di check-in e di imbarco. Le cause della panne, secondo quanto riferito dall’agenzia Reuters, sarebbero da ricondurre a dei lavori sotterranei di costruzione a Francoforte, che avrebbero danneggiato diversi cavi di fibra ottica di Deutsche Telekom. Le riparazioni proseguiranno per tutto il pomeriggio e la compagnia si aspetta di ripristinare il traffico aereo a inizio serata. All’aeroporto di Francoforte aerei e passeggeri sono al momento bloccati. Gli aerei sono attualmente dirottati verso Norimberga, Colonia e Düsseldorf. Importanti ripercussioni si registrano anche in Svizzera. Lufthansa invita i passeggeri interessati a controllare lo stato del proprio volo sull’app o sul sito web della compagnia prima di arrivare in aeroporto. I passeggeri con voli nazionali possono spostarsi con Deutsche Bahn fino a domenica.

