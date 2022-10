Lufthansa, Galantis: “Pronti a cogliere ogni opportunità sul mercato Italia” Cogliere tutte le opportunità, ottimizzando di volta in volta le risorse a disposizione: Gabriella Galantis, senior director sales Sud Europa del Gruppo Lufthansa, affronta così i prossimi mesi, a chiusura di un’estate “ottima per il mercato italiano” dove la compagnia tedesca ha operato “da 21 scali e trasportato circa 3,8 milioni di passeggeri”. Con una differenza sostanziale rispetto al passato e cioè la “forte componente leisure rispetto all’ampia quota di passeggeri tradizionalmente bt. Tanto incoming verso il Sud e le isole, ma parecchi passeggeri anche verso le mete del nostro network internazionale, a cominciare da quelle per gli Stati Uniti”. Segnali positivi arrivano però anche dal segmento corporate “che proprio dalle Pmi ha cominciato a dare concreti segnali di ripartenza”. Dal rinnovato focus su Ndc “che vede proprio il mercato Italia essere pilota nel lancio della nostra nuova collaborazione con Amadeus che prevede la fruizione dei contenuti Ndc anche attraverso le interfacce abilitate del gsa”, al sempre più urgente impegno sulla sostenibilità ambientale “e non soltanto a livello di Saf”, sono più di una le sfide all’orizzonte della compagnia. Un futuro che, almeno per il momento non prevede di intrecciarsi con quello di Ita Airways: “Ci ha sorpreso (la decisione di scegliere la cordata guidata da Certares, ndr): ritenevamo di avere il piano giusto per crescere insieme, di essere il partner ideale. Avremmo potuto valorizzare i punti di forza reciproci. Ma capiamo che, considerata anche la situazione instabile di governo, sia stato preferito un gruppo che offriva una maggiore presenza dello Stato”.

