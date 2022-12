Lufthansa e l’Ita Airways che verrà. Probabilmente senza Fs Ita Airways e Ferrovie dello Stato: un matrimonio che non s’ha da fare. Almeno nelle intenzioni di Lufthansa, che non sarebbe “convinta” di una partnership con Fs. Lo segnala La Repubblica che evidenzia come il colosso tedesco punti ora ad acquisire una quota di minoranza del vettore italiano e una seconda quota nei prossimi anni. Il tutto a fronte di un potere decisionale concreto e immediato nella compagnia aerea “tramite degli importanti patti parasociali blindati che firmerebbero con il Tesoro”. Perde quindi valore l’ipotesi di Ferrovie dello Stato nell’azionariato della Ita che verrà. In fondo, l’Alta Velocità di Fs viene considerata più un competitor che non un utile alleato e, se un accordo dovesse nascere, potrebbe essere solo commerciale (come è avvenuto in Germania con Deutsche Bahn). Lufthansa ha seguito un percorso simile al momento dell’acquisizione di Brussels Airlines, rilevandone inizialmente una quota del 45% – andando ad assumerne da subito il controllo – e completando poi l’operazione con l’acquisto del restante 55%. Nel caso di Ita, prosegue l’analisi del quotidiano, l’intenzione sarebbe quella “di limitare l’esborso per la prima quota di Ita e, al tempo stesso, condividere le eventuali perdite con lo Stato – che almeno all’inizio rimarrebbe socio di maggioranza. Ita passerebbe in Star Alliance e il network delle rotte sarebbe integrato a quello del gruppo tedesco in Europa: dunque con quelli di Austrian Airlines, Brussels, Swiss ed Air Dolomiti.

