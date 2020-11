Lufthansa avvia test rapidi anti Covid-19 sulla Monaco-Amburgo Lufthansa inizierà il prossimo 12 novembre ad effettuare i primi test antigeni rapidi completi per il Covid-19 su alcuni voli selezionati tra Monaco e Amburgo. In stretta collaborazione con gli aeroporti di Monaco di Baviera e Amburgo e con le aziende biotecnologiche Centogene e il centro di assistenza medica del Gruppo Medicover, MVZ Martinsried, la compagnia aerea offre ai propri clienti la possibilità – al momento su due voli giornalieri – di essere testati gratuitamente per il Covid-19 prima della partenza. I passeggeri che non desiderano sottoporsi al test saranno trasferiti su un volo alternativo senza costi aggiuntivi. Una volta completato il test, i clienti riceveranno i risultati entro 30-60 minuti. Solo se il risultato sarà negativo, la carta d’imbarco verrà attivata e l’accesso al gate concesso. In alternativa, i passeggeri possono presentare un test Pcr negativo non più vecchio di 48 ore alla partenza. Lufthansa si occupa dell’intera procedura di test rapido. Non ci sono costi aggiuntivi per il passeggero. Basta registrarsi in anticipo e prevedere un po’ più di tempo prima della partenza.

