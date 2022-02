L’Ucraina ha chiuso lo spazio aereo ai voli civili

L’Ucraina ha chiuso il proprio spazio aereo ai voli civili, per “l’alto rischio per la sicurezza”, mentre l’autorità d’aviazione europea – Easa – ha segnalato il rischio per i voli nelle aree circostanti di Russia e Bielorussia a causa di attività militari.

In un messaggio pubblicato sul proprio sito web, ripreso da Reuters, l’autorità dello stato ucraino per i servizi di traffico aereo ha comunicato che lo spazio aereo nazionale è stato chiuso ai voli civili a partire dalle ore 1,45 (del 24 febbraio, ndr) , sospendendo i servizi di traffico aereo. La segnalazione di potenziali rischi da parte dell’agenzia europea per la sicurezza aerea riguarda lo spazio aereo in Russia e in Bielorussia nel raggio di 100 miglia nautiche dai confini con l’Ucraina.