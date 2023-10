L’inverno di Ryanair a Genova decolla con un network di otto destinazioni L’inverno Ryanair da Genova prevede otto rotte, in pratica il quadruplo rispetto a quelle operate nel periodo pre-pandemia; spiccano nell’operativo i collegamenti verso le isole, con fino a tre voli per la Sardegna e la Sicilia durante il periodo di punta di Natale. Il network include quindi le destinazioni di Bari, Cagliari, Bruxelles, Catania, Napoli, Palermo, Londra Stansted e Lamezia Terme, per un totale di 34 voli ogni settimana e il supporto a oltre 500 posti di lavoro nella regione. «Operazioni efficienti e costi aeroportuali competitivi sono le basi su cui costruiamo l’incremento del traffico e la connettività a lungo termine – afferma Mauro Bolla, head of communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania -. Abbiamo lavorato in collaborazione con i nostri partner dell’aeroporto di Genova, per assicurare la crescita e migliorare i servizi per tutti coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare Genova e la Liguria». Piero Righi, direttore generale dell’Aeroporto di Genova, aggiunge: «Siamo soddisfatti dei risultati della cooperazione con Ryanair che ha sempre dimostrato di riuscire a sviluppare traffico laddove le condizioni di mercato fossero favorevoli, adattando e consolidando l’operativo in modo da rispondere al meglio alle aspettative della domanda». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454429 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lerici debutta nell'elenco 2023 dei 'Best Tourism Villages' dell'Unwto. Durante l'assemblea dell'organizzazione mondiale del turismo, in corso in questi giorni a Samarcanda (Uzbekistan), il ministero del Turismo ha ritirato il premio volto a individuare e incentivare programmi di sviluppo sostenibile nelle località rurali, che mettano a frutto le potenzialità del turismo per salvaguardare le piccole comunità e creare nuove opportunità, per il raggiungimento degli Obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La candidatura di Lerici è stata presentata dal ministero del Turismo perché, questo comune ligure che conta su poco più di 10.000 abitanti, si trova in un'area in cui sono fortemente rappresentate attività tradizionali e che hanno un forte impatto identitario: tutte caratteristiche che rispettano i requisiti del bando. Oltre a Lerici altri due comuni, Civita di Bagnoregio e Sabbioneta, sono stati selezionati tra 260 candidature da oltre 60 paesi, per partecipare al programma di upgrade per entrare a far parte di un network globale insieme alle altre località. «Una notizia che ci riempie di orgoglio - commenta la ministra del Turismo Daniela Santanchè - e che pone l'Italia dei Borghi, al centro del mondo. Lerici è uno dei 5600 borghi della nostra Nazione che rappresenta l'Italia autentica, quella del saper fare, del saper accogliere, quell'Italia delle eccellenze e delle bellezze che sono invidiate da tutto il mondo, sinonimo di eccellenza e alfieri del Made in Italy che il governo si impegna a valorizzare nel suo mandato». Secondo Leonardo Paoletti, sindaco di Lerici, «il turismo è la vocazione del nostro territorio. Il Golfo dei Poeti, come viene riconosciuto in tutto il mondo, è la nostra terra e ospita da sempre cultura, in tutte le sue forme». Dal lancio dell'iniziativa nel 2021, hanno ottenuto il riconoscimento di Best Tourism Village i borghi di San Ginesio (2021), Sauris e l'isola del Giglio (2022), mentre Otricoli è stato ammesso al programma "upgrade". [post_title] => Liguria: Lerici entra nell'elenco 2023 dei 'Best Tourism Villages' dell'Unwto [post_date] => 2023-10-19T14:59:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697727552000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454409 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto internazionale dell'Umbria entra nella stagione invernale: tra le novità l'estensione della Perugia-Cagliari a tutto l'anno, con due frequenze alla settimana, ogni venerdì e domenica. Confermati inoltre i collegamenti Ryanair con Londra Stansted (che vedono programmate tra le tre e le sei frequenze settimanali), Catania (tra le due e le tre frequenze settimanali) e Palermo (due frequenze settimanali). Wizz Air ed Albawings opereranno i voli da/per Tirana rispettivamente con tre e due frequenze settimanali. Numerosi i servizi che sono stati implementati nel corso di questi mesi all’interno del terminal aeroportuale, tra cui le nuove postazioni di ricarica per dispositivi elettronici, wi-fi gratuito ed illimitato, area fumatori, sala business, nuove attività commerciali compresi nuovi negozi, nuovi autonoleggi ed un nuovo bar in area sterile, courtesy line per famiglie e passeggeri con ridotta mobilità, fast track, un nuovo gate, tornelli per lettura e-ticket ed un nuovo varco sicurezza. All’esterno del terminal sono stati inoltre aggiunti oltre 200 nuovi posti auto, un nuovo sistema di automatizzazione dei parcheggi rapido ed efficiente, uno spazio dedicato a chi viaggia con la propria bicicletta, due stalli per la ricarica di auto elettriche e, non ultimo, una nuova viabilità ed una nuova segnaletica. [post_title] => Aeroporto dell'Umbria: il collegamento Perugia-Cagliari diventa annuale [post_date] => 2023-10-19T12:30:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697718646000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454401 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'inverno Ryanair da Genova prevede otto rotte, in pratica il quadruplo rispetto a quelle operate nel periodo pre-pandemia; spiccano nell'operativo i collegamenti verso le isole, con fino a tre voli per la Sardegna e la Sicilia durante il periodo di punta di Natale. Il network include quindi le destinazioni di Bari, Cagliari, Bruxelles, Catania, Napoli, Palermo, Londra Stansted e Lamezia Terme, per un totale di 34 voli ogni settimana e il supporto a oltre 500 posti di lavoro nella regione. «Operazioni efficienti e costi aeroportuali competitivi sono le basi su cui costruiamo l’incremento del traffico e la connettività a lungo termine - afferma Mauro Bolla, head of communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania -. Abbiamo lavorato in collaborazione con i nostri partner dell’aeroporto di Genova, per assicurare la crescita e migliorare i servizi per tutti coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare Genova e la Liguria». Piero Righi, direttore generale dell’Aeroporto di Genova, aggiunge: «Siamo soddisfatti dei risultati della cooperazione con Ryanair che ha sempre dimostrato di riuscire a sviluppare traffico laddove le condizioni di mercato fossero favorevoli, adattando e consolidando l’operativo in modo da rispondere al meglio alle aspettative della domanda». [post_title] => L'inverno di Ryanair a Genova decolla con un network di otto destinazioni [post_date] => 2023-10-19T11:23:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697714581000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454360 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al via il 27 ottobre a Taranto l’11° Italian Cruise Day, il forum annuale di riferimento per il comparto crocieristico nel nostro Paese ideato e organizzato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza a servizio della macro industria turistica. Organizzato in partnership con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e il Comune di Taranto, il forum sarà nuovamente l’occasione di dibattito, incontro e business network per tutti gli operatori del comparto crocieristico – tour operator e agenti di viaggio, compagnie armatoriali, agenti marittimi, rappresentanti delle realtà portuali e molti altri – per aggiornarsi e approfondire le ultime tendenze, le dinamiche, i processi produttivi e le prospettive future del settore. «Siamo molto contenti e soddisfatti di realizzare in Puglia, e segnatamente a Taranto, l’undicesima edizione di quella che è senza dubbio la principale manifestazione sulla crocieristica in Italia - afferma Francesco di Cesare, Presidente Risposte Turismo - Un appuntamento molto apprezzato dagli operatori e che, anno dopo anno, si è saputo rinnovare pur mantenendo la formula iniziale che unisce contenuti informativi, discussioni aperte e lunghi momenti di networking». «Taranto ha fatto stabilmente ingresso nella geografia della crocieristica mediterranea - dichiara Sergio Prete, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Negli ultimi anni il porto di Taranto è arrivato a conseguire risultati senza precedenti fidelizzando sempre più cruise lines, grazie alla puntuale strategia portata avanti in sinergia con tutto l’ecosistema del settore. La consacrazione a meta di eccellenza è avvenuta nel 2022 quando il porto di Taranto ha conquistato il titolo di Destination of the Year nell’ambito dei Seatrade Cruise Awards». Ricco il programma di Italian Cruise Day che prevede 10 momenti tra tavole rotonde, interviste e iniziative collaterali a cui parteciperanno 30 relatori da tutta Italia. Sarà presentata la nuova edizione di Italian Cruise Watch 2023, il rapporto di ricerca che raccoglie i dati più aggiornati e rilevanti sul comparto crocieristico in Italia e le previsioni per l’anno a venire. Secondo le stime del report di Risposte Turismo, il valore complessivo degli investimenti portuali sulla crocieristica in Italia nel triennio 2024-2026 ammonterà a circa 1,6 miliardi, di cui il 32,6% dedicati alla costruzione di nuovi terminal crocieristici (quasi 530 milioni), il 26,7% per la predisposizione degli scali ai rifornimenti alternativi e agli approvvigionamenti energetici in banchina (circa 430 milioni) e oltre il 20% alla realizzazione di altre infrastrutture a servizio della crocieristica (330 milioni). Sono già numerosi i progetti, al momento in via di sviluppo in Italia, per l’avanzamento dei servizi portuali a supporto della crocieristica. Tra questi, solo per citarne alcuni: il nuovo terminal crociere di Porto Corsini a Ravenna che dovrebbe essere completato il prossimo anno, con un valore di investimento pari a 27,7 milioni di euro, la nuova stazione marittima di Catania del valore di 2 milioni di euro e la riqualificazione dell’ex silos granario Hennebique a Genova, per il quale sono stati investiti complessivamente 130 milioni di euro. Con un focus specifico su Taranto, Risposte Turismo rileva che nel prossimo triennio verranno investiti quasi 30 milioni per realizzare infrastrutture al servizio della crocieristica. Di questi, 15 milioni si aggiungeranno ai 20 milioni già stanziati nel triennio in chiusura per l’installazione di un impianto per l’approvvigionamento elettrico a terra e carburanti alternativi (LNG) per le navi da crociera. Passando ai dati relativi al traffico passeggeri in Italia, secondo Risposte Turismo, il nostro Paese raggiungerà a fine 2023 il record storico di 12,9 milioni di passeggeri movimentati e inoltre, porterà 8 porti nella classifica dei 20 principali scali mediterranei per la crocieristica. Ad oggi le aziende che hanno già confermato la propria partecipazione sono: Artemis Group, CEMAR, Costa Crociere, Crociere Più, Dolphins - Shipping & forwarding agency, Global Ports Holding, ISS - International Shore Services, Matera Collection, Molo Sant'Eligio, MSC Crociere, Salerno Cruises, Spezia & Carrara Cruise Terminal, Tao Ticket, Taranto Cruise Port, Zampino Viaggi e Risposte Turismo. L’edizione 2023 di Italian Cruise Day è energized by Edison, ha Fincantieri come main sponsor e si realizza con il sostegno dell’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione. Sono sponsor dell’evento anche Assoporti, il gruppo Bassani e Global Ports Holding. Il forum conta inoltre sul supporto di Clia - Cruise Lines International Association ed è inoltre patrocinato dal Ministero del Turismo e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. [post_title] => 11° Italian Cruise Day: da Taranto focus su risultati e prospettive della crocieristica [post_date] => 2023-10-19T10:45:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697712320000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454385 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Niente di fatto in sede europea per i due ricorsi presentati da Ryanair contro gli aiuti statali concessi ad Alitalia durante la pandemia. La Corte di Giustizia dell'Ue ha infatti rigettando le istanze della low cost irlandese stabilendo che le sovvenzioni fossero «compatibili con il mercato interno». Nel 2020 l'Italia ha previsto la creazione di un fondo di 350 milioni di euro per rimediare ai danni subiti dalle compagnie aeree in ragione dell’imposizione di restrizioni di viaggio legate alla pandemia di Covid-19. Le compagnie aeree ammesse a beneficiare di un indennizzo dovevano, da un lato, essere titolari di una licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Autorità italiana dell'aviazione civile (Enac) e, d'altro lato, avere avuto l'affidamento di obblighi di servizio pubblico a norma del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008. Alitalia ha beneficiato di due misure di aiuto individuali per 73,02 milioni di euro e a 199,45 milioni di euro in relazione ai periodi 1° marzo-15 giugno 2020 e 16 giugno-31 ottobre 2020. Bruxelles ha ritenuto che le misure in questione costituissero un aiuto di Stato, ma compatibile con il mercato interno. Con due distinti ricorsi, Ryanair chiede al Tribunale dell'Unione europea di annullare le decisioni della Commissione sul presupposto della mancata apertura di una procedura formale volta ad accertare la compatibilità delle misure con il mercato interno. La low cost lamenta inoltre il fatto che soltanto Alitalia ha fruito degli indennizzi previsti dal fondo. Con queste sentenze odierne, il Tribunale rigetta entrambi i ricorsi. Secondo il Tribunale, "Alitalia giocava un ruolo importante per il servizio aereo in Italia e per l'economia italiana, servendo oltre 100 destinazioni nel mondo e trasportando più di 21 milioni di passeggeri. Di conseguenza, sono chiari i motivi per cui la Repubblica italiana ha scelto questa compagnia come unico beneficiario della misura". [post_title] => Ryanair: la Corte di Giustizia Ue respinge i ricorsi per gli aiuti ad Alitalia durante il Covid [post_date] => 2023-10-19T10:28:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697711302000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454370 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Lituania è un paese moderno, autentico e fortemente legato alla tradizione. «In Lituania la natura è incontaminata, con un’alta qualità della vita - sottolinea Alice Pinna, di Aigo, in rappresentanza per l’Italia di Lithuania Travel - È una meta sicura, dove le giornate sono lunghe e luminose. Le temperature, più alte in questi anni, vanno dai -5° di gennaio ai 20 di luglio e rendono la Lituania una destinazione per tutto l’anno, dove scoprire la ricchezza della cultura, i numerosi musei e chiese e i paesaggi fiabeschi e incantati, abitati da animali come le grandi renne. Se d’estate i colori sono intensi e avvolgenti e si possono vivere tante attività in mezzo alla natura e sull’acqua, d’inverno molti dei 6000 laghi e fiumi si ghiacciano e si può pattinare, mentre nelle città si accendono i mercatini natalizi e si susseguono festival gastronomici e tradizionali». I dati delle presenze italiane sono in crescita: «Nei primi sei mesi del 2023 abbiamo già registrato più di 10mila presenze, superando lo stesso periodo del 2022. La Lituania è adatta a tre principali target di clienti: il nature lover, l’urban explorer e il culture seeker. Il paese ha ricevuto tanti riconoscimenti dell’Unesco per il fascino della natura, per la bellezza delle città e per la forza delle tradizioni - come la danza e il canto. Importante anche il ruolo della gastronomia e delle birre artigianali». Luca Argelà, responsabile commerciale di Shiruq, presenta i percorsi con i quali il to guida il viaggiatore alla scoperta della Lituania: «I tour rappresentano la filosofia di Shiruq: promuovere mete insolite e un viaggio di esperienza. Il primo è “Lituania, una porta verso nord”, un fly&drive che, in 5 giorni - da maggio a settembre - collega Vilnius alla Penisola Curlandese (98 km di estensione x 3 di larghezza), con soste nella bella Takai con il suo castello medievale. Sono previsti pernottamenti in un boutique hotel con meno di 30 camere che fa parte di un ricco complesso turistico tra il mare e le foreste e offre tante attività all’aria aperta, come il workshop dell’ambra, celebrata nel museo di Palanga o la giornata di birdwatching con un ornitologo. È un percorso ideale per tutte le età e porta anche all’iconica Collina delle croci, patrimonio dell’Unesco. Il secondo percorso, “Paesi baltici, narrazioni di terra e mare”, dura invece 10 giorni e prevede partenze di gruppo tra aprile e ottobre, in partenza da Vilnius e viaggiando tra Lituania, Lettonia ed Estonia». [gallery ids="454375,454378,454380,454376,454377,454379"] [post_title] => Lituania: la proposta di Shiruq alla scoperta di una paese ricco di esperienze [post_date] => 2023-10-19T10:18:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697710683000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454341 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vueling è stata premiata come “Best Airline” alla prestigiosa cerimonia dei Routes World Awards che si è svolta questa settimana a Istanbul. Il premio è un riconoscimento per i vettori che hanno fornito un supporto significativo agli aeroporti e alle destinazioni nel generare una crescita economica sostenibile per le regioni coinvolte. Dà quindi valore al duro lavoro e all’impegno di Vueling nello sviluppo di un futuro più sostenibile per la compagnia aerea e i suoi partner, con un focus chiave su collaborazioni a lungo termine e rotte redditizie. Allo stato attuale, oltre l’85% delle nuove rotte di Vueling supera il limite critico dei tre anni, quando una rotta è generalmente considerata matura. «Questo premio è il risultato di un enorme sforzo collettivo all’interno del team di Vueling e testimonia il nostro impegno nel migliorare il modo in cui il settore affronta partnership e collaborazioni a lungo termine» ha commentato Jordi Pla, director network strategy and long-term planning del vettore. [post_title] => Vueling insignita del premio "Best Airline" in occasione di Routes World [post_date] => 2023-10-19T09:25:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697707515000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454339 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama AirPass Explorer il nuovo prodotto firmato Binter che consente ai passeggeri in volo verso le Canarie di esplorare diverse isole a tariffe altamente competitive. La compagnia aerea aumenta così la connettività all'interno dell'arcipelago, agevolando l'accesso a tutte le isole. Un obiettivo già raggiunto da prodotti come Discover, lo scalo di Binter che si converte in una meta, progettato per visitare due isole nello stesso viaggio; o il volo di coincidenza gratuito per le Isole, offerto dalla compagnia su tutti i voli domestici che hanno origine fuori dalle isole e sui voli internazionali verso l'Italia. La tariffa speciale di 40 euro a volo, più le tasse, consente quindi di visitare più di due isole e scoprire la varietà di paesaggi ed esperienze che l'arcipelago ha da offrire. Attraverso il sito web di Binter, i passeggeri possono acquistare e personalizzare il proprio AirPass Explorer con almeno sette giorni di anticipo rispetto al primo volo, scegliendo tra un minimo di tre e un massimo di otto voli. Non è previsto un numero massimo di giorni di permanenza, ma è necessario che trascorrano almeno quattro notti tra il primo e l'ultimo volo e 24 ore tra ciascuno di essi. Con AirPass Explorer, al momento del check-in o dell'imbarco, sarà richiesto di presentare un biglietto di andata e ritorno con partenza fuori dalle Isole Canarie. Per promuovere l'AirPass Explorer Binter ha stretto una partnership con Promotur, l'ente turistico delle Canarie: l'obiettivo è acquisire visibilità sui mercati internazionali e posizionarsi come marchio di riferimento e destinazione turistica principale. L'intesa mira a consolidare le Isole Canarie come un arcipelago e una destinazione globale, fornendo servizi di almeno 200 voli di collegamento al giorno tra le isole. [post_title] => Binter: alla scoperta di più isole in un solo viaggio con l'AirPass Explorer [post_date] => 2023-10-19T09:15:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697706931000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454331 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea amplia ancora il network dalla base di Napoli, che nelle scorse settimane ha visto l'ingresso dei voli per Atene e Lione: dal 31 maggio 2024 sarà possibile volare anche a Spalato, con due frequenze settimanali (il martedì e il venerdì). La città della costa croata porta a 23 le destinazioni collegate a Capodichino, di cui sette domestiche e 16 internazionali. «Grazie a questa nuova rotta, i passeggeri in partenza da Napoli potranno raggiungere con tariffe concorrenziali e in totale relax anche la Croazia, e avranno la possibilità di conoscere ed esplorare i monumenti di epoca romana di Spalato. Allo stesso tempo, puntiamo a incrementare i flussi di turisti incoming, supportando così l’economia napoletana e dell’intera Campania» sottolinea Valeria Rebasti, international market director di Volotea. «Dopo il recente lancio delle tratte per Atene e Lione, Volotea continua ad arricchire l’offerta da Napoli, introducendo Spalato: una destinazione di grande appeal sulla costa della Dalmazia che favorirà ulteriormente i flussi turistici fra Italia e Croazia» commenta Margherita Chiaramonte, commercial director aviation di Gesac. La rete napoletana di Volotea include ora: Cagliari, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Torino e Venezia), 9 alla volta della Grecia (Atene – Novità 2024, Cefalonia, Heraklion/Creta, Karpathos, Mykonos, Preveza/Lefkada, Santorini, Skiathos e Zante), 4 in Francia (Lione – Novità 2024, Lourdes, Nantes e Bordeaux), 1 in Spagna (Bilbao), 1 in Danimarca (Aalborg) e 1 in Croazia (Spalato – Novità 2024). [post_title] => Volotea in allungo da Napoli: da fine maggio si vola anche a Spalato [post_date] => 2023-10-18T13:49:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697636960000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "linverno di ryanair a genova decolla con un network di otto destinazioni" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":84,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2891,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454429","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lerici debutta nell'elenco 2023 dei 'Best Tourism Villages' dell'Unwto. Durante l'assemblea dell'organizzazione mondiale del turismo, in corso in questi giorni a Samarcanda (Uzbekistan), il ministero del Turismo ha ritirato il premio volto a individuare e incentivare programmi di sviluppo sostenibile nelle località rurali, che mettano a frutto le potenzialità del turismo per salvaguardare le piccole comunità e creare nuove opportunità, per il raggiungimento degli Obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.\r

\r

La candidatura di Lerici è stata presentata dal ministero del Turismo perché, questo comune ligure che conta su poco più di 10.000 abitanti, si trova in un'area in cui sono fortemente rappresentate attività tradizionali e che hanno un forte impatto identitario: tutte caratteristiche che rispettano i requisiti del bando. Oltre a Lerici altri due comuni, Civita di Bagnoregio e Sabbioneta, sono stati selezionati tra 260 candidature da oltre 60 paesi, per partecipare al programma di upgrade per entrare a far parte di un network globale insieme alle altre località.\r

\r

«Una notizia che ci riempie di orgoglio - commenta la ministra del Turismo Daniela Santanchè - e che pone l'Italia dei Borghi, al centro del mondo. Lerici è uno dei 5600 borghi della nostra Nazione che rappresenta l'Italia autentica, quella del saper fare, del saper accogliere, quell'Italia delle eccellenze e delle bellezze che sono invidiate da tutto il mondo, sinonimo di eccellenza e alfieri del Made in Italy che il governo si impegna a valorizzare nel suo mandato».\r

\r

Secondo Leonardo Paoletti, sindaco di Lerici, «il turismo è la vocazione del nostro territorio. Il Golfo dei Poeti, come viene riconosciuto in tutto il mondo, è la nostra terra e ospita da sempre cultura, in tutte le sue forme».\r

\r

Dal lancio dell'iniziativa nel 2021, hanno ottenuto il riconoscimento di Best Tourism Village i borghi di San Ginesio (2021), Sauris e l'isola del Giglio (2022), mentre Otricoli è stato ammesso al programma \"upgrade\".\r

","post_title":"Liguria: Lerici entra nell'elenco 2023 dei 'Best Tourism Villages' dell'Unwto","post_date":"2023-10-19T14:59:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1697727552000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454409","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto internazionale dell'Umbria entra nella stagione invernale: tra le novità l'estensione della Perugia-Cagliari a tutto l'anno, con due frequenze alla settimana, ogni venerdì e domenica.\r

\r

Confermati inoltre i collegamenti Ryanair con Londra Stansted (che vedono programmate tra le tre e le sei frequenze settimanali), Catania (tra le due e le tre frequenze settimanali) e Palermo (due frequenze settimanali). Wizz Air ed Albawings opereranno i voli da/per Tirana rispettivamente con tre e due frequenze settimanali.\r

\r

Numerosi i servizi che sono stati implementati nel corso di questi mesi all’interno del terminal aeroportuale, tra cui le nuove postazioni di ricarica per dispositivi elettronici, wi-fi gratuito ed illimitato, area fumatori, sala business, nuove attività commerciali compresi nuovi negozi, nuovi autonoleggi ed un nuovo bar in area sterile, courtesy line per famiglie e passeggeri con ridotta mobilità, fast track, un nuovo gate, tornelli per lettura e-ticket ed un nuovo varco sicurezza.\r

\r

All’esterno del terminal sono stati inoltre aggiunti oltre 200 nuovi posti auto, un nuovo sistema di automatizzazione dei parcheggi rapido ed efficiente, uno spazio dedicato a chi viaggia con la propria bicicletta, due stalli per la ricarica di auto elettriche e, non ultimo, una nuova viabilità ed una nuova segnaletica. ","post_title":"Aeroporto dell'Umbria: il collegamento Perugia-Cagliari diventa annuale","post_date":"2023-10-19T12:30:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697718646000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454401","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'inverno Ryanair da Genova prevede otto rotte, in pratica il quadruplo rispetto a quelle operate nel periodo pre-pandemia; spiccano nell'operativo i collegamenti verso le isole, con fino a tre voli per la Sardegna e la Sicilia durante il periodo di punta di Natale.\r

Il network include quindi le destinazioni di Bari, Cagliari, Bruxelles, Catania, Napoli, Palermo, Londra Stansted e Lamezia Terme, per un totale di 34 voli ogni settimana e il supporto a oltre 500 posti di lavoro nella regione.\r

\r

«Operazioni efficienti e costi aeroportuali competitivi sono le basi su cui costruiamo l’incremento del traffico e la connettività a lungo termine - afferma Mauro Bolla, head of communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania -. Abbiamo lavorato in collaborazione con i nostri partner dell’aeroporto di Genova, per assicurare la crescita e migliorare i servizi per tutti coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare Genova e la Liguria».\r

Piero Righi, direttore generale dell’Aeroporto di Genova, aggiunge: «Siamo soddisfatti dei risultati della cooperazione con Ryanair che ha sempre dimostrato di riuscire a sviluppare traffico laddove le condizioni di mercato fossero favorevoli, adattando e consolidando l’operativo in modo da rispondere al meglio alle aspettative della domanda».\r

","post_title":"L'inverno di Ryanair a Genova decolla con un network di otto destinazioni","post_date":"2023-10-19T11:23:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697714581000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454360","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via il 27 ottobre a Taranto l’11° Italian Cruise Day, il forum annuale di riferimento per il comparto crocieristico nel nostro Paese ideato e organizzato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza a servizio della macro industria turistica.\r

\r

Organizzato in partnership con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e il Comune di Taranto, il forum sarà nuovamente l’occasione di dibattito, incontro e business network per tutti gli operatori del comparto crocieristico – tour operator e agenti di viaggio, compagnie armatoriali, agenti marittimi, rappresentanti delle realtà portuali e molti altri – per aggiornarsi e approfondire le ultime tendenze, le dinamiche, i processi produttivi e le prospettive future del settore.\r

\r

«Siamo molto contenti e soddisfatti di realizzare in Puglia, e segnatamente a Taranto, l’undicesima edizione di quella che è senza dubbio la principale manifestazione sulla crocieristica in Italia - afferma Francesco di Cesare, Presidente Risposte Turismo - Un appuntamento molto apprezzato dagli operatori e che, anno dopo anno, si è saputo rinnovare pur mantenendo la formula iniziale che unisce contenuti informativi, discussioni aperte e lunghi momenti di networking».\r

\r

«Taranto ha fatto stabilmente ingresso nella geografia della crocieristica mediterranea - dichiara Sergio Prete, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Negli ultimi anni il porto di Taranto è arrivato a conseguire risultati senza precedenti fidelizzando sempre più cruise lines, grazie alla puntuale strategia portata avanti in sinergia con tutto l’ecosistema del settore. La consacrazione a meta di eccellenza è avvenuta nel 2022 quando il porto di Taranto ha conquistato il titolo di Destination of the Year nell’ambito dei Seatrade Cruise Awards».\r

\r

Ricco il programma di Italian Cruise Day che prevede 10 momenti tra tavole rotonde, interviste e iniziative collaterali a cui parteciperanno 30 relatori da tutta Italia. Sarà presentata la nuova edizione di Italian Cruise Watch 2023, il rapporto di ricerca che raccoglie i dati più aggiornati e rilevanti sul comparto crocieristico in Italia e le previsioni per l’anno a venire.\r

\r

Secondo le stime del report di Risposte Turismo, il valore complessivo degli investimenti portuali sulla crocieristica in Italia nel triennio 2024-2026 ammonterà a circa 1,6 miliardi, di cui il 32,6% dedicati alla costruzione di nuovi terminal crocieristici (quasi 530 milioni), il 26,7% per la predisposizione degli scali ai rifornimenti alternativi e agli approvvigionamenti energetici in banchina (circa 430 milioni) e oltre il 20% alla realizzazione di altre infrastrutture a servizio della crocieristica (330 milioni).\r

\r

Sono già numerosi i progetti, al momento in via di sviluppo in Italia, per l’avanzamento dei servizi portuali a supporto della crocieristica. Tra questi, solo per citarne alcuni: il nuovo terminal crociere di Porto Corsini a Ravenna che dovrebbe essere completato il prossimo anno, con un valore di investimento pari a 27,7 milioni di euro, la nuova stazione marittima di Catania del valore di 2 milioni di euro e la riqualificazione dell’ex silos granario Hennebique a Genova, per il quale sono stati investiti complessivamente 130 milioni di euro.\r

\r

Con un focus specifico su Taranto, Risposte Turismo rileva che nel prossimo triennio verranno investiti quasi 30 milioni per realizzare infrastrutture al servizio della crocieristica. Di questi, 15 milioni si aggiungeranno ai 20 milioni già stanziati nel triennio in chiusura per l’installazione di un impianto per l’approvvigionamento elettrico a terra e carburanti alternativi (LNG) per le navi da crociera.\r

\r

Passando ai dati relativi al traffico passeggeri in Italia, secondo Risposte Turismo, il nostro Paese raggiungerà a fine 2023 il record storico di 12,9 milioni di passeggeri movimentati e inoltre, porterà 8 porti nella classifica dei 20 principali scali mediterranei per la crocieristica.\r

\r

Ad oggi le aziende che hanno già confermato la propria partecipazione sono: Artemis Group, CEMAR, Costa Crociere, Crociere Più, Dolphins - Shipping & forwarding agency, Global Ports Holding, ISS - International Shore Services, Matera Collection, Molo Sant'Eligio, MSC Crociere, Salerno Cruises, Spezia & Carrara Cruise Terminal, Tao Ticket, Taranto Cruise Port, Zampino Viaggi e Risposte Turismo.\r

\r

L’edizione 2023 di Italian Cruise Day è energized by Edison, ha Fincantieri come main sponsor e si realizza con il sostegno dell’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione. Sono sponsor dell’evento anche Assoporti, il gruppo Bassani e Global Ports Holding.\r

\r

Il forum conta inoltre sul supporto di Clia - Cruise Lines International Association ed è inoltre patrocinato dal Ministero del Turismo e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.","post_title":"11° Italian Cruise Day: da Taranto focus su risultati e prospettive della crocieristica","post_date":"2023-10-19T10:45:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1697712320000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454385","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Niente di fatto in sede europea per i due ricorsi presentati da Ryanair contro gli aiuti statali concessi ad Alitalia durante la pandemia. La Corte di Giustizia dell'Ue ha infatti rigettando le istanze della low cost irlandese stabilendo che le sovvenzioni fossero «compatibili con il mercato interno».\r

\r

Nel 2020 l'Italia ha previsto la creazione di un fondo di 350 milioni di euro per rimediare ai danni subiti dalle compagnie aeree in ragione dell’imposizione di restrizioni di viaggio legate alla pandemia di Covid-19.\r

\r

Le compagnie aeree ammesse a beneficiare di un indennizzo dovevano, da un lato, essere titolari di una licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Autorità italiana dell'aviazione civile (Enac) e, d'altro lato, avere avuto l'affidamento di obblighi di servizio pubblico a norma del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008.\r

\r

Alitalia ha beneficiato di due misure di aiuto individuali per 73,02 milioni di euro e a 199,45 milioni di euro in relazione ai periodi 1° marzo-15 giugno 2020 e 16 giugno-31 ottobre 2020. Bruxelles ha ritenuto che le misure in questione costituissero un aiuto di Stato, ma compatibile con il mercato interno.\r

\r

Con due distinti ricorsi, Ryanair chiede al Tribunale dell'Unione europea di annullare le decisioni della Commissione sul presupposto della mancata apertura di una procedura formale volta ad accertare la compatibilità delle misure con il mercato interno. La low cost lamenta inoltre il fatto che soltanto Alitalia ha fruito degli indennizzi previsti dal fondo. Con queste sentenze odierne, il Tribunale rigetta entrambi i ricorsi. Secondo il Tribunale, \"Alitalia giocava un ruolo importante per il servizio aereo in Italia e per l'economia italiana, servendo oltre 100 destinazioni nel mondo e trasportando più di 21 milioni di passeggeri. Di conseguenza, sono chiari i motivi per cui la Repubblica italiana ha scelto questa compagnia come unico beneficiario della misura\".","post_title":"Ryanair: la Corte di Giustizia Ue respinge i ricorsi per gli aiuti ad Alitalia durante il Covid","post_date":"2023-10-19T10:28:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697711302000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454370","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Lituania è un paese moderno, autentico e fortemente legato alla tradizione. «In Lituania la natura è incontaminata, con un’alta qualità della vita - sottolinea Alice Pinna, di Aigo, in rappresentanza per l’Italia di Lithuania Travel - È una meta sicura, dove le giornate sono lunghe e luminose. Le temperature, più alte in questi anni, vanno dai -5° di gennaio ai 20 di luglio e rendono la Lituania una destinazione per tutto l’anno, dove scoprire la ricchezza della cultura, i numerosi musei e chiese e i paesaggi fiabeschi e incantati, abitati da animali come le grandi renne. Se d’estate i colori sono intensi e avvolgenti e si possono vivere tante attività in mezzo alla natura e sull’acqua, d’inverno molti dei 6000 laghi e fiumi si ghiacciano e si può pattinare, mentre nelle città si accendono i mercatini natalizi e si susseguono festival gastronomici e tradizionali».\r

\r

I dati delle presenze italiane sono in crescita: «Nei primi sei mesi del 2023 abbiamo già registrato più di 10mila presenze, superando lo stesso periodo del 2022. La Lituania è adatta a tre principali target di clienti: il nature lover, l’urban explorer e il culture seeker. Il paese ha ricevuto tanti riconoscimenti dell’Unesco per il fascino della natura, per la bellezza delle città e per la forza delle tradizioni - come la danza e il canto. Importante anche il ruolo della gastronomia e delle birre artigianali».\r

\r

Luca Argelà, responsabile commerciale di Shiruq, presenta i percorsi con i quali il to guida il viaggiatore alla scoperta della Lituania: «I tour rappresentano la filosofia di Shiruq: promuovere mete insolite e un viaggio di esperienza. Il primo è “Lituania, una porta verso nord”, un fly&drive che, in 5 giorni - da maggio a settembre - collega Vilnius alla Penisola Curlandese (98 km di estensione x 3 di larghezza), con soste nella bella Takai con il suo castello medievale. Sono previsti pernottamenti in un boutique hotel con meno di 30 camere che fa parte di un ricco complesso turistico tra il mare e le foreste e offre tante attività all’aria aperta, come il workshop dell’ambra, celebrata nel museo di Palanga o la giornata di birdwatching con un ornitologo. È un percorso ideale per tutte le età e porta anche all’iconica Collina delle croci, patrimonio dell’Unesco. Il secondo percorso, “Paesi baltici, narrazioni di terra e mare”, dura invece 10 giorni e prevede partenze di gruppo tra aprile e ottobre, in partenza da Vilnius e viaggiando tra Lituania, Lettonia ed Estonia».\r

\r

[gallery ids=\"454375,454378,454380,454376,454377,454379\"]","post_title":"Lituania: la proposta di Shiruq alla scoperta di una paese ricco di esperienze","post_date":"2023-10-19T10:18:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1697710683000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454341","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vueling è stata premiata come “Best Airline” alla prestigiosa cerimonia dei Routes World Awards che si è svolta questa settimana a Istanbul. Il premio è un riconoscimento per i vettori che hanno fornito un supporto significativo agli aeroporti e alle destinazioni nel generare una crescita economica sostenibile per le regioni coinvolte. Dà quindi valore al duro lavoro e all’impegno di Vueling nello sviluppo di un futuro più sostenibile per la compagnia aerea e i suoi partner, con un focus chiave su collaborazioni a lungo termine e rotte redditizie. Allo stato attuale, oltre l’85% delle nuove rotte di Vueling supera il limite critico dei tre anni, quando una rotta è generalmente considerata matura.\r

\r

«Questo premio è il risultato di un enorme sforzo collettivo all’interno del team di Vueling e testimonia il nostro impegno nel migliorare il modo in cui il settore affronta partnership e collaborazioni a lungo termine» ha commentato Jordi Pla, director network strategy and long-term planning del vettore.","post_title":"Vueling insignita del premio \"Best Airline\" in occasione di Routes World","post_date":"2023-10-19T09:25:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697707515000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454339","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama AirPass Explorer il nuovo prodotto firmato Binter che consente ai passeggeri in volo verso le Canarie di esplorare diverse isole a tariffe altamente competitive. La compagnia aerea aumenta così la connettività all'interno dell'arcipelago, agevolando l'accesso a tutte le isole.\r

\r

Un obiettivo già raggiunto da prodotti come Discover, lo scalo di Binter che si converte in una meta, progettato per visitare due isole nello stesso viaggio; o il volo di coincidenza gratuito per le Isole, offerto dalla compagnia su tutti i voli domestici che hanno origine fuori dalle isole e sui voli internazionali verso l'Italia.\r

\r

La tariffa speciale di 40 euro a volo, più le tasse, consente quindi di visitare più di due isole e scoprire la varietà di paesaggi ed esperienze che l'arcipelago ha da offrire. Attraverso il sito web di Binter, i passeggeri possono acquistare e personalizzare il proprio AirPass Explorer con almeno sette giorni di anticipo rispetto al primo volo, scegliendo tra un minimo di tre e un massimo di otto voli. \r

\r

Non è previsto un numero massimo di giorni di permanenza, ma è necessario che trascorrano almeno quattro notti tra il primo e l'ultimo volo e 24 ore tra ciascuno di essi. Con AirPass Explorer, al momento del check-in o dell'imbarco, sarà richiesto di presentare un biglietto di andata e ritorno con partenza fuori dalle Isole Canarie.\r

\r

Per promuovere l'AirPass Explorer Binter ha stretto una partnership con Promotur, l'ente turistico delle Canarie: l'obiettivo è acquisire visibilità sui mercati internazionali e posizionarsi come marchio di riferimento e destinazione turistica principale. L'intesa mira a consolidare le Isole Canarie come un arcipelago e una destinazione globale, fornendo servizi di almeno 200 voli di collegamento al giorno tra le isole.\r

\r

","post_title":"Binter: alla scoperta di più isole in un solo viaggio con l'AirPass Explorer","post_date":"2023-10-19T09:15:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697706931000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454331","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea amplia ancora il network dalla base di Napoli, che nelle scorse settimane ha visto l'ingresso dei voli per Atene e Lione: dal 31 maggio 2024 sarà possibile volare anche a Spalato, con due frequenze settimanali (il martedì e il venerdì). La città della costa croata porta a 23 le destinazioni collegate a Capodichino, di cui sette domestiche e 16 internazionali.\r

«Grazie a questa nuova rotta, i passeggeri in partenza da Napoli potranno raggiungere con tariffe concorrenziali e in totale relax anche la Croazia, e avranno la possibilità di conoscere ed esplorare i monumenti di epoca romana di Spalato. Allo stesso tempo, puntiamo a incrementare i flussi di turisti incoming, supportando così l’economia napoletana e dell’intera Campania» sottolinea Valeria Rebasti, international market director di Volotea.\r

«Dopo il recente lancio delle tratte per Atene e Lione, Volotea continua ad arricchire l’offerta da Napoli, introducendo Spalato: una destinazione di grande appeal sulla costa della Dalmazia che favorirà ulteriormente i flussi turistici fra Italia e Croazia» commenta Margherita Chiaramonte, commercial director aviation di Gesac.\r

La rete napoletana di Volotea include ora: Cagliari, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Torino e Venezia), 9 alla volta della Grecia (Atene – Novità 2024, Cefalonia, Heraklion/Creta, Karpathos, Mykonos, Preveza/Lefkada, Santorini, Skiathos e Zante), 4 in Francia (Lione – Novità 2024, Lourdes, Nantes e Bordeaux), 1 in Spagna (Bilbao), 1 in Danimarca (Aalborg) e 1 in Croazia (Spalato – Novità 2024).","post_title":"Volotea in allungo da Napoli: da fine maggio si vola anche a Spalato","post_date":"2023-10-18T13:49:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697636960000]}]}}