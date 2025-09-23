L’estate di Volotea in Italia: oltre 1,6 mln di passeggeri e load factor al 93% Un’estate col segno più per Volotea che, a livello di network, tra giugno ad agosto ha operato oltre 25.000 voli, trasportando più di 4 milioni di passeggeri con un load factor del 94%. La compagnia ha inaugurato 21 nuove rotte in Europa durante l’estate e ha migliorato sensibilmente la propria puntualità: l’indice Otp15 (On-Time Performance entro 15 minuti) si è attestato al 71%, con un miglioramento di circa 4 punti percentuali rispetto al 2024. In Italia la compagnia ha operato quasi 10.000 voli, offrendo oltre 1,7 milioni di posti e trasportando più di 1,6 milioni di passeggeri, con un load factor pari al 93%. In termini di puntualità, le performance migliori si sono registrate nelle basi di Bari (76,89%, +12%), Firenze (81,09%, +9%) e Verona (79,20%, +14%). Sono quattro le nuove rotte inaugurate in Italia nell’ultimo trimestre: Alghero – Bordeaux, Alghero – Marsiglia, Bari – Bordeaux e Firenze – Alghero. Il completion factor, invece, è salito al 98,74%, un ottimo risultato nonostante alcuni imprevisti dovuti al maltempo che hanno causato deviazioni e dirottamenti durante l’estate.

«L’estate 2025 rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di crescita sostenibile e qualitativa – ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Siamo estremamente orgogliosi dei risultati ottenuti a livello di network e delle performance registrate in Italia in termini di affidabilità operativa. Questi dati sono il frutto di un lavoro corale e testimoniano la fiducia dei passeggeri, che continuano a scegliere Volotea per il valore del nostro servizio e la qualità dell’esperienza di volo». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497496 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'estate col segno più per Volotea che, a livello di network, tra giugno ad agosto ha operato oltre 25.000 voli, trasportando più di 4 milioni di passeggeri con un load factor del 94%. La compagnia ha inaugurato 21 nuove rotte in Europa durante l’estate e ha migliorato sensibilmente la propria puntualità: l’indice Otp15 (On-Time Performance entro 15 minuti) si è attestato al 71%, con un miglioramento di circa 4 punti percentuali rispetto al 2024. In Italia la compagnia ha operato quasi 10.000 voli, offrendo oltre 1,7 milioni di posti e trasportando più di 1,6 milioni di passeggeri, con un load factor pari al 93%. In termini di puntualità, le performance migliori si sono registrate nelle basi di Bari (76,89%, +12%), Firenze (81,09%, +9%) e Verona (79,20%, +14%). Sono quattro le nuove rotte inaugurate in Italia nell’ultimo trimestre: Alghero - Bordeaux, Alghero - Marsiglia, Bari – Bordeaux e Firenze - Alghero. Il completion factor, invece, è salito al 98,74%, un ottimo risultato nonostante alcuni imprevisti dovuti al maltempo che hanno causato deviazioni e dirottamenti durante l’estate. «L’estate 2025 rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di crescita sostenibile e qualitativa - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Siamo estremamente orgogliosi dei risultati ottenuti a livello di network e delle performance registrate in Italia in termini di affidabilità operativa. Questi dati sono il frutto di un lavoro corale e testimoniano la fiducia dei passeggeri, che continuano a scegliere Volotea per il valore del nostro servizio e la qualità dell’esperienza di volo». [post_title] => L'estate di Volotea in Italia: oltre 1,6 mln di passeggeri e load factor al 93% [post_date] => 2025-09-23T09:34:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758620076000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497489 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A metà strada tra Genova e Savona, Varazze è un concentrato di esperienze diverse ma in perfetto equilibrio: outdoor, benessere, natura, cultura, enogastronomia, e naturalmente mare. I “caruggi”, tipici vicoli, le case colorate, la Collegiata di Sant’Ambrogio con la sua torre medievale, raccontano l’anima più autentica della Liguria. Qui è nato Jacopo da Varagine, autore della Legenda Aurea: ogni anno la città si trasforma per le celebrazioni di Santa Caterina e San Bartolomeo, riti tradizionali e profondi che coinvolgono l’intera comunità. Sulle alture, le frazioni come Alpicella e Piani d’Invrea custodiscono antichi oratori, vigneti, viste che abbracciano mare e colline. Varazze è un paradiso per gli amanti dell’outdoor: il Parco del Beigua, riconosciuto Geoparco Unesco, offre oltre 500 km di sentieri tra foreste, panorami mozzafiato e perfino canyon. I percorsi per MTB della Trail Area sono ideali più sportivi, mentre la Ciclovia del Beigua è adatta per una pedalata panoramica tra Cogoleto, Varazze, Stella e Sassello. Per chi ama esperienze più tranquille, c’è il Lungomare Europa, ex ferrovia trasformata in passeggiata vista mare, e l’Eremo del Deserto, luogo sospeso tra natura e spiritualità. Le acque di Varazze, premiate con la Bandiera Blu, ospitano spiagge attrezzate, calette selvagge e attività per ogni età. È una delle mete surfistiche più rinomate d’Europa. Alla Marina di Varazze non mancano boutique, ristoranti sul molo. Gli stabilimenti balneari, aperti anche d’inverno, offrono elioterapia e relax tutto l’anno. Le strutture con Spa vista mare, i corsi di yoga in spiaggia, le passeggiate rigeneranti nel verde rendono il soggiorno un’esperienza olistica e completa. I piatti tradizionali — buridda, mandilli, ravioli, verdure ripiene — raccontano la terra e il mare, tra trattorie storiche, mercatini di frazione e ristoranti contemporanei. Alcune eccellenze, come i Mandilli de Väze e lo zafferano locale, parlano di una Liguria genuina, fatta di mani esperte e sapori veri. Varazze è viva tutto l’anno. In primavera, esplode con le celebrazioni di Santa Caterina, tra cortei, fuochi e devozione popolare. In estate, si anima con festival, concerti e il Cundigiun, evento gastronomico che celebra i sapori delle frazioni. In autunno, i boschi del Beigua si accendono di colori per chi ama il trekking. In inverno, l’aria frizzante invita a camminare sulla costa o a sfidare le onde nel cimento invernale. Il momento clou per gli sportivi è il Varazze Adventure Festival, dove surf, trail, MTB, arrampicata e sport outdoor trasformano la città in un’arena di sfide e scoperta. [post_title] => Varazze, la Liguria più autentica tutto l’anno, tra mare e percorsi nella natura [post_date] => 2025-09-23T08:44:52+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758617092000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497471 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sncf Voyages Italia incentiva con una proposta green un viaggio a Parigi nel periodo autunnale o per immergersi nell’atmosfera prenatalizia: in occasione della Settimana della mobilità sostenibile, la società ferroviaria valorizza l’importanza di viaggiare a basso impatto ambientale, promuovendo il treno come scelta pratica ed economica per spostarsi in Europa. La promozione, valida fino al 23 settembre, consente di acquistare i biglietti da Milano e Torino per Parigi a un prezzo speciale, a partire da 39 euro, per viaggiare tra il 17 novembre e il 14 dicembre 2025. Inoltre, è già possibile acquistare i biglietti per viaggiare a bordo di Tgv Inoui fino al 27 marzo 2026, in modo da pianificare in anticipo le vacanze invernali. A bordo, gli ambienti sono spaziosi, con sedili ergonomici, lampade da lettura e tavolini che permettono di studiare, lavorare o rilassarsi durante il tragitto, in base alle diverse esigenze. È inoltre disponibile il Wi-Fi gratuito, una carrozza bar, nursery in prima e seconda classe e un portale di intrattenimento con film, documentari, podcast e riviste, ma anche contenuti per i più piccoli. L’offerta ristorativa prevede un menu franco-italiano che include prodotti biologici e a km zero, con il 70% di ingredienti proveniente da fornitori locali. Inoltre, sono disponibili piatti vegani, vegetariani e senza glutine. È previsto, infine, un servizio di ristorazione mobile e un servizio al posto per la 1ª classe. I collegamenti Tgv Inoui prevedono tre a/r giornalieri con fermate a Torino, Oulx, Modane, Saint-Jean-de-Maurienne, Chambéry, Macon e Parigi Gare de Lyon. Le partenze da Milano sono programmate alle 6:00, 12:10 e 16:10, mentre da Torino alle 7:36, 13:41 e 17:38. Giunti a destinazione, si è già nel cuore di Parigi, per cominciare la visita della capitale francese. [post_title] => Tgv Inoui: promozione d'autunno per scoprire il fascino della Parigi prenatalizia [post_date] => 2025-09-22T11:14:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758539687000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497458 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497460" align="alignleft" width="300"] Dante Colitta[/caption] Al via domani “Geo4you – Gold Edition”, evento rivolto esclusivamente alle agenzie del segmento Gold del network Geo, che con l’occasione avranno l’opportunità di conoscere Cipro Nord. Il viaggio organizzato in collaborazione con la divisione Tour Operating e la compagnia aerea Neos di Alpitour World –coinvolgerà 100 agenti di viaggio delle Agenzie Gold, chiamate a vivere in prima persona l’offerta turistica dell’area nord dell’isola, tra cultura, archeologia e natura incontaminata. La scelta di Cipro Nord si inserisce in un percorso d’apertura verso nuove mete: Alpitour World sta infatti valutando la possibilità di ampliare la propria programmazione estiva sulla destinazione, che negli ultimi mesi ha mostrato segnali di crescente interesse da parte del mercato. Un volo in partenza da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, messo a disposizione per l’evento da Neos, a conferma del forte investimento del Gruppo sull'iniziativa. Estate a Cipro Il soggiorno è previsto presso l’Alpiclub Kaya Artemis Resort. Il programma include la visita di Famagosta. A completare l’esperienza, la tappa nel quartiere di Varosha, luogo sospeso nel tempo, simbolo di una storia ancora viva. Tra gli obiettivi principali dell’evento ci sono il rafforzamento del rapporto con le agenzie Gold, un’analisi puntuale sull’andamento dell’anno commerciale in chiusura e l’apertura di un confronto costruttivo su strategie e priorità legate al nuovo contratto di affiliazione, insieme alla direzione del Nnetwork appresentata da Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group, e Dante Colitta, direttore network, entrambi presenti all'evento e ai responsabili di reparto. «Questo evento rappresenta molto più di un viaggio: è un’occasione concreta di condivisione, confronto e crescita di qualità, intesa come sviluppo professionale e rafforzamento del valore relazionale – afferma Colitta –. Portare le nostre agenzie Gold a scoprire Cipro Nord significa aprire nuove prospettive e consolidare il rapporto con chi ogni giorno contribuisce in modo decisivo al successo del network. È il simbolo di una visione che unisce strategia e relazione, con l’obiettivo di costruire insieme un futuro solido e di valore». [post_title] => Le agenzie Gold invitate al "Geo4you". Obiettivo su Cipro Nord [post_date] => 2025-09-22T10:07:36+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758535656000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497452 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un appuntamento ormai imprescindibile per il settore, che quest’anno ha scelto come filo conduttore “I 5 sensi e la generazione Wanderlust”: un viaggio emozionale che ha guidato i partecipanti attraverso esperienze immersive, stimolando la vista, l’udito, il gusto, l’olfatto e il tatto come metafora del modo in cui si vive e si interpreta il viaggio oggi. Protagonisti sono stati i nuovi viaggiatori del futuro, la cosiddetta generazione Wanderlust, curiosi ed esigenti, che non si accontentano di pacchetti standardizzati, ma cercano percorsi autentici, personalizzati e sorprendenti, capaci di abbattere barriere culturali e linguistiche e di trasformare ogni partenza in una scoperta. «Il Glamour Exclusive Weekend non è solo una convention, ma un’esperienza che ci permette di rafforzare i legami con le agenzie partner e di tracciare insieme la strada del futuro – commenta Luca Buonpensiere, titolare di Glamour -. I risultati di crescita ci confermano che il mercato premia la nostra visione, ma ciò che ci rende davvero unici è la capacità di anticipare i trend e offrire esperienze che parlano alla nuova generazione di viaggiatori. Con il nostro team giovane e motivato, continueremo a innovare per sorprendere e ispirare». I risultati La convention ha rappresentato l’occasione per fare il punto sui risultati aziendali e sulle strategie per il futuro. Il 2025 segna un incremento del 30% nel primo semestre, grazie anche alla forte domanda di viaggi a lungo raggio (Stati Uniti, Maldive e Giappone). L’estate ha messo a segno un +25% con il successo dei viaggi tailor made in Usa e Canada, dei safari in Tanzania e Kenya con estensione a Zanzibar e Sudafrica con estensione Mauritius. Per quanto riguarda l’inverno 2025-26, focus sul Nord America, con pacchetti a date fisse su New York dal Thanksgiving all’Epifania e allotment garantiti per Capodanno. Maldive in primo piano grazie a nuove partnership con catene alberghiere 5 stelle e collegamenti con Qatar Airways da Milano e Roma. Interesse crescente per Giappone, Sudafrica, Oman, Emirati, Brasile, Costa Rica, oltre a un promettente advance sul Canada per l’estate 2026. Il team protagonista Grande protagonista della serata è stato il team Glamour: oltre 60 giovani professionisti, con un’età media di 32 anni, che hanno conquistato il palco con un mix travolgente di energia, creatività e innovazione. Spazio anche a Bryan “The Box” Ronzani voce di Radio 105,conosciuto nel mondo del gaming per le collaborazioni con Milan Game Week e Lucca Comics, che ha guidato un momento di confronto sulle aspettative delle nuove generazioni di viaggiatori e sul ruolo delle agenzie nel rispondere ai loro bisogni. Oltre 35 i partner che hanno supportato l’evento, con ITA Airways come main sponsor. La due giorni è stata anche l’occasione per presentare ufficialmente alle agenzie il nuovo direttore vendite, Marco Depascale. [post_title] => Glamour, estate a +25% e inverno all'insegna del lungo raggio [post_date] => 2025-09-22T09:52:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758534749000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497417 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La destinazione The Red Sea si trova sulla costa ovest dell’Arabia Saudita, affacciata sul Mar Rosso. Offre un'esperienza unica di turismo rigenerativo di lusso in resorts di design, gestiti da marchi leader nell'ospitalità a livello mondiale. «Siamo a tre ore da AlUla, a 500 chilometri da Jeddah e un'ora e mezza di volo da Riyadh. - racconta Reema Almokhtar, tourism communications di Red Sea Global (Rsg), una società di sviluppo immobiliare certa che uno sviluppo responsabile e rigenerativo possa migliorare le comunità, stimolare le economie e migliorare i territori. «Dal punto di vista delle connessioni il Red Sea International Airport accoglie voli da Jeddah, Riyadh, Dammam e Dubai. Abbiamo appena annunciato il collegamento operato da Doha di Qatar Airways, che sarà in connessione da Roma e Milano. Siamo a 5/7h di volo dalle maggiori città europee, quindi gli ospiti raggiungono il proprio resort usufruendo di diverse modalità di trasporto ecologico ad emissioni zero: macchine o buggy elettrici, imbarcazioni, idrovolanti ed elicotteri. The Red Sea accoglie i suoi visitatori tutto l’anno: brilla sempre il sole e le temperature si aggirano sui 32°, con una lieve brezza; anche la temperatura dell'acqua è sempre piacevole. La destinazione si chiama The Red Sea, ma è molto ricca e diversificata dal punto di vista geografico. - prosegue Almokhtar - Si estende su 28.000kmq e comprende il quarto sistema di barriera corallina più grande del mondo, spiagge incontaminate, vulcani dormienti, imponenti dune di sabbia, canyon, siti storici e culturali e un arcipelago di oltre 90 isole vergini. "Sono già stati inaugurati i primi cinque resort extra-lusso. Il Six Senses Southern Dunes - The Red Sea ha un focus sul benessere: dalla cucina alla spa, al wellness; il St. Regis Red Sea Resort, con le sue 90 ville e overwater, unisce la bellezza della costa ai valori del brand e propone una cucina raffinata in sei concept diversi; il Ritz Carlton Reserve si chiama Nujuma, che in arabo significa stella. In ogni stanza c’è un telescopio per guardare le stelle. È un'area bellissima e siamo accreditati da Dark Sky, quindi il Red Sea offre anche l'astroturismo. A questi si aggiungono le prime due strutture di proprietà gestite da Red Sea Global: il Shebara che con 73 chiavi si ispira alle bolle subacquee e ha l’interior design di Paolo Ferrari e il Desert Rock Resort: scavato tra le rocce e parte del deserto roccioso circostante, offre esperienze uniche, come i piatti realizzati dalla Naira, celebre chef turca stellata Michelin». Chiara Ambrosioni [gallery ids="497418,497427,497419"] [post_title] => The Red Sea: progetto rigenerativo e diversificato per vivere un’esperienza luxury (1) [post_date] => 2025-09-22T09:00:12+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758531612000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497443 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All'orizzonte rimane il pareggio, come più volte auspicato, già nel 2025: Joerg Eberhart, ad e direttore generale di Ita Airways, conferma dalle colonne de Il Corriere della Sera, una previsione positiva per fine anno, dopo un'analisi di questa prima parte che non risparmia qualche preoccupazione legata ad un utilizzo parziale della flotta, a causa dei problemi ai motori Pratt & Whitney, installati sugli A220, A320neo e A321neo. I dati del primo semestre parlano di "8,1 milioni di passeggeri trasportati, in linea con l’anno scorso, ma con un incremento del 15% sui voli intercontinentali" e un load factor medio "dell’82%, contro il 79% del 2024. Sul fronte economico i ricavi totali sono stati 1,5 miliardi, 100 milioni in più rispetto all’anno scorso". L'ebit risulta negativo per "46 milioni, ma in miglioramento di 40 milioni rispetto allo stesso periodo del 2024" e il risultato netto viene definito migliore dell'anno precedente, "anche sopra il budget (...) e complessivamente negativo per circa 100 milioni". Ma "la seconda metà dell’anno è migliore della prima perché c’è il picco estivo, quindi puntiamo ad avvicinarci proprio al pareggio. I prezzi bassi del carburante ci aiutano, abbiamo fatto un po’ di gestione dei costi anche internamente: l’effetto positivo rispetto al budget è dovuto grazie a queste due voci". Per ora, tra luglio e agosto Ita ha trasportato "quasi 3 milioni di passeggeri, il 14% in meno rispetto allo stesso bimestre dell’anno scorso, con un load factor dell’86% (contro l’84% del 2024). I ricavi sono calati del 6%, meno rispetto ai passeggeri: significa che il margine è stato migliore". Una flessione dei passeggeri che è da imputarsi alle problematiche legate ai motori, "che riguardano tutto il settore e sono più gravi di quanto previsto sei mesi fa: stimavamo 8 aerei fermi quest’anno e invece sono 15" evidenzia l'ad. Di fatto la compagnia utilizza 77 velivoli rispetto ai 100 in flotta. Una situazione che Eberhart vede risolversi non prima del 2027: "Il 2026 sarà ancora un anno difficile, anche se con una pianificazione più stabile". Traffico passeggeri: bene il mercato domestico, Canada e Sud America Quanto all'andamento del traffico, "molto bene il segmento domestico, il Canada, il Sud America" oltre a Giappone, Svizzera, Francia, Tunisia e Algeria. "Risultati sostanzialmente in linea con l’anno scorso" per gli Stati Uniti, quindi il dato è positivo" mentre soddisfazioni arrivano anche da Bangkok". Meno bene, India, Germania, Belgio e Paesi Bassi, questi ultimi a causa delle limitazioni imposte su Milano Linate dall’Antitrust Ue. Il fermo su Tel Aviv pesa, "calcoliamo 50 milioni di euro di ricavi in meno tra maggio e ottobre 2025". Per le novità long haul occorrerà attendere, nei prossimi uno o due anni Eberhart pensa ad un aumento di capacità su rotte esistenti quali Buenos Aires, Rio de Janeiro e San Paolo". L'espansione sul Nord America è legata all'adesione alla jv A++ con United ed Air Canada, programmata per il 2027. I sindacati I sindacati hanno chiesto un piano industriale 2026-2030 più ambizioso di quello annunciato a luglio, ma la vision dell'ad è ferma: "Dobbiamo raggiungere il pareggio di bilancio. Prima lo raggiungiamo, prima possiamo decidere una crescita più aggressiva. Sottolineo che gli effetti delle sinergie con il gruppo Lufthansa e le sue alleate li inizieremo a vedere soprattutto nel 2027 (...) Dobbiamo crescere perché c’è un mercato che lo giustifica. Sono felice se si crea maggiore occupazione, ma questo deve avvenire senza operare in perdita". [post_title] => Ita Airways: Eberhart conferma le stime sul pareggio. Tutti i numeri 2025 [post_date] => 2025-09-22T08:33:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758530028000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497309 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aer Lingus introdurrà il prossimo aprile una nuova, inedita rotta da Dublino verso Raleigh-Durham, nella Carolina del Nord, a completamento del network transatlantico per l'estate 2026, che sarà il più ampio di sempre. Il collegamento sarà operato fino a cinque volte alla settimana con aeromobili Airbus A321 Xlr. Negli ultimi quattro anni, Aer Lingus ha notevolmente ampliato la propria rete transatlantica, aggiungendo dieci nuove rotte verso gli Stati Uniti. Oltre a queste nuove rotte, è stata aumentata la capacità su molte tratte già esistenti, in risposta alla crescente domanda. Il vettore irlandese introdurrà una terza frequenza giornaliera tra Dublino e New York Jfk e tra Dublino e Boston, con partenze in tarda serata da Dublino e arrivi a tarda notte negli Stati Uniti, consentendo ai viaggiatori di godersi appieno le loro giornate su entrambe le sponde dell'Atlantico. Le rotte lanciate di recente che sfruttano le potenzialità dell'A321Xlr tra Dublino e Nashville o Indianapolis, vedranno aumentare la loro frequenza da quattro a cinque voli settimanali, mentre il collegamento Dublino-Orlando diventerà giornaliero durante il picco estivo. Inoltre, i voli in partenza da Shannon verso Boston aumenteranno da tre a dieci voli settimanali nei periodi di maggior traffico. Con l'aggiunta della Raleigh-Durham il numero di destinazioni nordamericane servite da Aer Lingus salirà a 26. [post_title] => Aer Lingus volerà a Raleigh-Durham con l'A321Xlr, 26esima destinazione in Nord America [post_date] => 2025-09-19T09:24:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758273899000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497292 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Taglio del nastro per l'Emirates Crew Training Centre, una struttura che sarà destinata alla formazione dei piloti della flotta di Airbus A350 e dei futuri Boeing 777X. Il centro si estende su oltre 5.880 metri quadrati e ospita sei simulatori di volo di ultima generazione. Situato strategicamente vicino ad altri centri di formazione del vettore a Dubai, rappresenta un tassello chiave di un hub aeronautico dinamico e in continua espansione, dedicato alla crescita professionale e personale dei dipendenti. «Il nuovo Emirates Crew Training Centre è un vero punto di svolta e giocherà un ruolo chiave sia per l’industria sia per l’affermazione di Dubai come hub globale dell’aviazione - commenta Ahmed bin Saeed Al Maktoum, chairman & ceo di Emirates Airline & Group -. Ogni dirham dei nostri 500 milioni di investimento (circa 117 milioni di euro) sta già generando valore. Il centro stabilisce nuovi standard nella formazione, preparando la nostra flotta futura». Il complesso integra innovazioni esclusive come il Pilot Support Station (Pss), sviluppato interamente da Emirates, che consente ai piloti di configurare la cabina di pilotaggio e pianificare un volo in un ambiente immersivo prima dell’addestramento. Tutte le sessioni vengono registrate, permettendo agli istruttori di analizzare ogni dettaglio per ottimizzare le performance. Grazie a sofisticate tecnologie di stampa 3D, il centro è inoltre in grado di produrre componenti complessi a supporto delle proprie attrezzature, con un risparmio annuo fino a 1 milione di dirham. Le attività sono già iniziate con due simulatori dedicati all’Airbus A350; altri quattro, inclusi quelli per il Boeing 777X, arriveranno nei prossimi anni. [post_title] => Taglio del nastro per il nuovo Emirates Crew Training Centre da 117 mln di euro [post_date] => 2025-09-19T09:15:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758273307000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lestate di volotea in italia oltre 16 mln di passeggeri e load factor al 93" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":104,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2088,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497496","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Un'estate col segno più per Volotea che, a livello di network, tra giugno ad agosto ha operato oltre 25.000 voli, trasportando più di 4 milioni di passeggeri con un load factor del 94%.\r

La compagnia ha inaugurato 21 nuove rotte in Europa durante l’estate e ha migliorato sensibilmente la propria puntualità: l’indice Otp15 (On-Time Performance entro 15 minuti) si è attestato al 71%, con un miglioramento di circa 4 punti percentuali rispetto al 2024.\r

In Italia la compagnia ha operato quasi 10.000 voli, offrendo oltre 1,7 milioni di posti e trasportando più di 1,6 milioni di passeggeri, con un load factor pari al 93%.\r

In termini di puntualità, le performance migliori si sono registrate nelle basi di Bari (76,89%, +12%), Firenze (81,09%, +9%) e Verona (79,20%, +14%). Sono quattro le nuove rotte inaugurate in Italia nell’ultimo trimestre: Alghero - Bordeaux, Alghero - Marsiglia, Bari – Bordeaux e Firenze - Alghero. Il completion factor, invece, è salito al 98,74%, un ottimo risultato nonostante alcuni imprevisti dovuti al maltempo che hanno causato deviazioni e dirottamenti durante l’estate.\r

\r

«L’estate 2025 rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di crescita sostenibile e qualitativa - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Siamo estremamente orgogliosi dei risultati ottenuti a livello di network e delle performance registrate in Italia in termini di affidabilità operativa. Questi dati sono il frutto di un lavoro corale e testimoniano la fiducia dei passeggeri, che continuano a scegliere Volotea per il valore del nostro servizio e la qualità dell’esperienza di volo».\r

\r

","post_title":"L'estate di Volotea in Italia: oltre 1,6 mln di passeggeri e load factor al 93%","post_date":"2025-09-23T09:34:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758620076000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497489","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A metà strada tra Genova e Savona, Varazze è un concentrato di esperienze diverse ma in perfetto equilibrio: outdoor, benessere, natura, cultura, enogastronomia, e naturalmente mare.\r

\r

I “caruggi”, tipici vicoli, le case colorate, la Collegiata di Sant’Ambrogio con la sua torre medievale, raccontano l’anima più autentica della Liguria. Qui è nato Jacopo da Varagine, autore della Legenda Aurea: ogni anno la città si trasforma per le celebrazioni di Santa Caterina e San Bartolomeo, riti tradizionali e profondi che coinvolgono l’intera comunità.\r

\r

Sulle alture, le frazioni come Alpicella e Piani d’Invrea custodiscono antichi oratori, vigneti, viste che abbracciano mare e colline.\r

\r

Varazze è un paradiso per gli amanti dell’outdoor: il Parco del Beigua, riconosciuto Geoparco Unesco, offre oltre 500 km di sentieri tra foreste, panorami mozzafiato e perfino canyon. I percorsi per MTB della Trail Area sono ideali più sportivi, mentre la Ciclovia del Beigua è adatta per una pedalata panoramica tra Cogoleto, Varazze, Stella e Sassello.\r

\r

Per chi ama esperienze più tranquille, c’è il Lungomare Europa, ex ferrovia trasformata in passeggiata vista mare, e l’Eremo del Deserto, luogo sospeso tra natura e spiritualità.\r

\r

Le acque di Varazze, premiate con la Bandiera Blu, ospitano spiagge attrezzate, calette selvagge e attività per ogni età. È una delle mete surfistiche più rinomate d’Europa.\r

\r

Alla Marina di Varazze non mancano boutique, ristoranti sul molo.\r

\r

Gli stabilimenti balneari, aperti anche d’inverno, offrono elioterapia e relax tutto l’anno. Le strutture con Spa vista mare, i corsi di yoga in spiaggia, le passeggiate rigeneranti nel verde rendono il soggiorno un’esperienza olistica e completa.\r

\r

I piatti tradizionali — buridda, mandilli, ravioli, verdure ripiene — raccontano la terra e il mare, tra trattorie storiche, mercatini di frazione e ristoranti contemporanei. Alcune eccellenze, come i Mandilli de Väze e lo zafferano locale, parlano di una Liguria genuina, fatta di mani esperte e sapori veri.\r

\r

Varazze è viva tutto l’anno. In primavera, esplode con le celebrazioni di Santa Caterina, tra cortei, fuochi e devozione popolare. In estate, si anima con festival, concerti e il Cundigiun, evento gastronomico che celebra i sapori delle frazioni. In autunno, i boschi del Beigua si accendono di colori per chi ama il trekking. In inverno, l’aria frizzante invita a camminare sulla costa o a sfidare le onde nel cimento invernale.\r

\r

Il momento clou per gli sportivi è il Varazze Adventure Festival, dove surf, trail, MTB, arrampicata e sport outdoor trasformano la città in un’arena di sfide e scoperta.","post_title":"Varazze, la Liguria più autentica tutto l’anno, tra mare e percorsi nella natura","post_date":"2025-09-23T08:44:52+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1758617092000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497471","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Sncf Voyages Italia incentiva con una proposta green un viaggio a Parigi nel periodo autunnale o per immergersi nell’atmosfera prenatalizia: in occasione della Settimana della mobilità sostenibile, la società ferroviaria valorizza l’importanza di viaggiare a basso impatto ambientale, promuovendo il treno come scelta pratica ed economica per spostarsi in Europa. \r

\r

La promozione, valida fino al 23 settembre, consente di acquistare i biglietti da Milano e Torino per Parigi a un prezzo speciale, a partire da 39 euro, per viaggiare tra il 17 novembre e il 14 dicembre 2025. Inoltre, è già possibile acquistare i biglietti per viaggiare a bordo di Tgv Inoui fino al 27 marzo 2026, in modo da pianificare in anticipo le vacanze invernali. \r

\r

A bordo, gli ambienti sono spaziosi, con sedili ergonomici, lampade da lettura e tavolini che permettono di studiare, lavorare o rilassarsi durante il tragitto, in base alle diverse esigenze. È inoltre disponibile il Wi-Fi gratuito, una carrozza bar, nursery in prima e seconda classe e un portale di intrattenimento con film, documentari, podcast e riviste, ma anche contenuti per i più piccoli. \r

\r

L’offerta ristorativa prevede un menu franco-italiano che include prodotti biologici e a km zero, con il 70% di ingredienti proveniente da fornitori locali. Inoltre, sono disponibili piatti vegani, vegetariani e senza glutine. È previsto, infine, un servizio di ristorazione mobile e un servizio al posto per la 1ª classe. \r

\r

I collegamenti Tgv Inoui prevedono tre a/r giornalieri con fermate a Torino, Oulx, Modane, Saint-Jean-de-Maurienne, Chambéry, Macon e Parigi Gare de Lyon. Le partenze da Milano sono programmate alle 6:00, 12:10 e 16:10, mentre da Torino alle 7:36, 13:41 e 17:38. Giunti a destinazione, si è già nel cuore di Parigi, per cominciare la visita della capitale francese.","post_title":"Tgv Inoui: promozione d'autunno per scoprire il fascino della Parigi prenatalizia","post_date":"2025-09-22T11:14:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758539687000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497458","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497460\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dante Colitta[/caption]\r

\r

Al via domani “Geo4you – Gold Edition”, evento rivolto esclusivamente alle agenzie del segmento Gold del network Geo, che con l’occasione avranno l’opportunità di conoscere Cipro Nord.\r

\r

Il viaggio organizzato in collaborazione con la divisione Tour Operating e la compagnia aerea Neos di Alpitour World –coinvolgerà 100 agenti di viaggio delle Agenzie Gold, chiamate a vivere in prima persona l’offerta turistica dell’area nord dell’isola, tra cultura, archeologia e natura incontaminata. La scelta di Cipro Nord si inserisce in un percorso d’apertura verso nuove mete: Alpitour World sta infatti valutando la possibilità di ampliare la propria programmazione estiva sulla destinazione, che negli ultimi mesi ha mostrato segnali di crescente interesse da parte del mercato. Un volo in partenza da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, messo a disposizione per l’evento da Neos, a conferma del forte investimento del Gruppo sull'iniziativa.\r

Estate a Cipro\r

Il soggiorno è previsto presso l’Alpiclub Kaya Artemis Resort. Il programma include la visita di Famagosta. A completare l’esperienza, la tappa nel quartiere di Varosha, luogo sospeso nel tempo, simbolo di una storia ancora viva.\r

Tra gli obiettivi principali dell’evento ci sono il rafforzamento del rapporto con le agenzie Gold, un’analisi puntuale sull’andamento dell’anno commerciale in chiusura e l’apertura di un confronto costruttivo su strategie e priorità legate al nuovo contratto di affiliazione, insieme alla direzione del Nnetwork appresentata da Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group, e Dante Colitta, direttore network, entrambi presenti all'evento e ai responsabili di reparto.\r

\r

«Questo evento rappresenta molto più di un viaggio: è un’occasione concreta di condivisione, confronto e crescita di qualità, intesa come sviluppo professionale e rafforzamento del valore relazionale – afferma Colitta –. Portare le nostre agenzie Gold a scoprire Cipro Nord significa aprire nuove prospettive e consolidare il rapporto con chi ogni giorno contribuisce in modo decisivo al successo del network. È il simbolo di una visione che unisce strategia e relazione, con l’obiettivo di costruire insieme un futuro solido e di valore».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Le agenzie Gold invitate al \"Geo4you\". Obiettivo su Cipro Nord","post_date":"2025-09-22T10:07:36+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1758535656000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497452","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Un appuntamento ormai imprescindibile per il settore, che quest’anno ha scelto come filo conduttore “I 5 sensi e la generazione Wanderlust”: un viaggio emozionale che ha guidato i partecipanti attraverso esperienze immersive, stimolando la vista, l’udito, il gusto, l’olfatto e il tatto come metafora del modo in cui si vive e si interpreta il viaggio oggi.\r

\r

Protagonisti sono stati i nuovi viaggiatori del futuro, la cosiddetta generazione Wanderlust, curiosi ed esigenti, che non si accontentano di pacchetti standardizzati, ma cercano percorsi autentici, personalizzati e sorprendenti, capaci di abbattere barriere culturali e linguistiche e di trasformare ogni partenza in una scoperta.\r

\r

«Il Glamour Exclusive Weekend non è solo una convention, ma un’esperienza che ci permette di rafforzare i legami con le agenzie partner e di tracciare insieme la strada del futuro – commenta Luca Buonpensiere, titolare di Glamour -. I risultati di crescita ci confermano che il mercato premia la nostra visione, ma ciò che ci rende davvero unici è la capacità di anticipare i trend e offrire esperienze che parlano alla nuova generazione di viaggiatori. Con il nostro team giovane e motivato, continueremo a innovare per sorprendere e ispirare».\r

I risultati\r

La convention ha rappresentato l’occasione per fare il punto sui risultati aziendali e sulle strategie per il futuro. Il 2025 segna un incremento del 30% nel primo semestre, grazie anche alla forte domanda di viaggi a lungo raggio (Stati Uniti, Maldive e Giappone).\r

\r

L’estate ha messo a segno un +25% con il successo dei viaggi tailor made in Usa e Canada, dei safari in Tanzania e Kenya con estensione a Zanzibar e Sudafrica con estensione Mauritius.\r

\r

Per quanto riguarda l’inverno 2025-26, focus sul Nord America, con pacchetti a date fisse su New York dal Thanksgiving all’Epifania e allotment garantiti per Capodanno. Maldive in primo piano grazie a nuove partnership con catene alberghiere 5 stelle e collegamenti con Qatar Airways da Milano e Roma. Interesse crescente per Giappone, Sudafrica, Oman, Emirati, Brasile, Costa Rica, oltre a un promettente advance sul Canada per l’estate 2026.\r

Il team protagonista\r

Grande protagonista della serata è stato il team Glamour: oltre 60 giovani professionisti, con un’età media di 32 anni, che hanno conquistato il palco con un mix travolgente di energia, creatività e innovazione.\r

\r

Spazio anche a Bryan “The Box” Ronzani voce di Radio 105,conosciuto nel mondo del gaming per le collaborazioni con Milan Game Week e Lucca Comics, che ha guidato un momento di confronto sulle aspettative delle nuove generazioni di viaggiatori e sul ruolo delle agenzie nel rispondere ai loro bisogni.\r

\r

Oltre 35 i partner che hanno supportato l’evento, con ITA Airways come main sponsor. La due giorni è stata anche l’occasione per presentare ufficialmente alle agenzie il nuovo direttore vendite, Marco Depascale.","post_title":"Glamour, estate a +25% e inverno all'insegna del lungo raggio","post_date":"2025-09-22T09:52:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758534749000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497417","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La destinazione The Red Sea si trova sulla costa ovest dell’Arabia Saudita, affacciata sul Mar Rosso. Offre un'esperienza unica di turismo rigenerativo di lusso in resorts di design, gestiti da marchi leader nell'ospitalità a livello mondiale. «Siamo a tre ore da AlUla, a 500 chilometri da Jeddah e un'ora e mezza di volo da Riyadh. - racconta Reema Almokhtar, tourism communications di Red Sea Global (Rsg), una società di sviluppo immobiliare certa che uno sviluppo responsabile e rigenerativo possa migliorare le comunità, stimolare le economie e migliorare i territori.\r

\r

«Dal punto di vista delle connessioni il Red Sea International Airport accoglie voli da Jeddah, Riyadh, Dammam e Dubai. Abbiamo appena annunciato il collegamento operato da Doha di Qatar Airways, che sarà in connessione da Roma e Milano. Siamo a 5/7h di volo dalle maggiori città europee, quindi gli ospiti raggiungono il proprio resort usufruendo di diverse modalità di trasporto ecologico ad emissioni zero: macchine o buggy elettrici, imbarcazioni, idrovolanti ed elicotteri. The Red Sea accoglie i suoi visitatori tutto l’anno: brilla sempre il sole e le temperature si aggirano sui 32°, con una lieve brezza; anche la temperatura dell'acqua è sempre piacevole. La destinazione si chiama The Red Sea, ma è molto ricca e diversificata dal punto di vista geografico. - prosegue Almokhtar - Si estende su 28.000kmq e comprende il quarto sistema di barriera corallina più grande del mondo, spiagge incontaminate, vulcani dormienti, imponenti dune di sabbia, canyon, siti storici e culturali e un arcipelago di oltre 90 isole vergini. \r

\r

\"Sono già stati inaugurati i primi cinque resort extra-lusso. Il Six Senses Southern Dunes - The Red Sea ha un focus sul benessere: dalla cucina alla spa, al wellness; il St. Regis Red Sea Resort, con le sue 90 ville e overwater, unisce la bellezza della costa ai valori del brand e propone una cucina raffinata in sei concept diversi; il Ritz Carlton Reserve si chiama Nujuma, che in arabo significa stella. In ogni stanza c’è un telescopio per guardare le stelle. È un'area bellissima e siamo accreditati da Dark Sky, quindi il Red Sea offre anche l'astroturismo.\r

\r

A questi si aggiungono le prime due strutture di proprietà gestite da Red Sea Global: il Shebara che con 73 chiavi si ispira alle bolle subacquee e ha l’interior design di Paolo Ferrari e il Desert Rock Resort: scavato tra le rocce e parte del deserto roccioso circostante, offre esperienze uniche, come i piatti realizzati dalla Naira, celebre chef turca stellata Michelin».\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

[gallery ids=\"497418,497427,497419\"]","post_title":"The Red Sea: progetto rigenerativo e diversificato per vivere un’esperienza luxury (1)","post_date":"2025-09-22T09:00:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758531612000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497443","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All'orizzonte rimane il pareggio, come più volte auspicato, già nel 2025: Joerg Eberhart, ad e direttore generale di Ita Airways, conferma dalle colonne de Il Corriere della Sera, una previsione positiva per fine anno, dopo un'analisi di questa prima parte che non risparmia qualche preoccupazione legata ad un utilizzo parziale della flotta, a causa dei problemi ai motori Pratt & Whitney, installati sugli A220, A320neo e A321neo.\r

\r

I dati del primo semestre parlano di \"8,1 milioni di passeggeri trasportati, in linea con l’anno scorso, ma con un incremento del 15% sui voli intercontinentali\" e un load factor medio \"dell’82%, contro il 79% del 2024. Sul fronte economico i ricavi totali sono stati 1,5 miliardi, 100 milioni in più rispetto all’anno scorso\".\r

\r

\r

\r

L'ebit risulta negativo per \"46 milioni, ma in miglioramento di 40 milioni rispetto allo stesso periodo del 2024\" e il risultato netto viene definito migliore dell'anno precedente, \"anche sopra il budget (...) e complessivamente negativo per circa 100 milioni\".\r

Ma \"la seconda metà dell’anno è migliore della prima perché c’è il picco estivo, quindi puntiamo ad avvicinarci proprio al pareggio. I prezzi bassi del carburante ci aiutano, abbiamo fatto un po’ di gestione dei costi anche internamente: l’effetto positivo rispetto al budget è dovuto grazie a queste due voci\".\r

\r

Per ora, tra luglio e agosto Ita ha trasportato \"quasi 3 milioni di passeggeri, il 14% in meno rispetto allo stesso bimestre dell’anno scorso, con un load factor dell’86% (contro l’84% del 2024). I ricavi sono calati del 6%, meno rispetto ai passeggeri: significa che il margine è stato migliore\".\r

\r

\r

\r

\r

Una flessione dei passeggeri che è da imputarsi alle problematiche legate ai motori, \"che riguardano tutto il settore e sono più gravi di quanto previsto sei mesi fa: stimavamo 8 aerei fermi quest’anno e invece sono 15\" evidenzia l'ad. Di fatto la compagnia utilizza 77 velivoli rispetto ai 100 in flotta.\r

\r

\r

Una situazione che Eberhart vede risolversi non prima del 2027: \"Il 2026 sarà ancora un anno difficile, anche se con una pianificazione più stabile\".\r

\r

Traffico passeggeri: bene il mercato domestico, Canada e Sud America\r

\r

Quanto all'andamento del traffico, \"molto bene il segmento domestico, il Canada, il Sud America\" oltre a Giappone, Svizzera, Francia, Tunisia e Algeria. \"Risultati sostanzialmente in linea con l’anno scorso\" per gli Stati Uniti, quindi il dato è positivo\" mentre soddisfazioni arrivano anche da Bangkok\".\r

\r

\r

\r

\r

Meno bene, India, Germania, Belgio e Paesi Bassi, questi ultimi a causa delle limitazioni imposte su Milano Linate dall’Antitrust Ue. Il fermo su Tel Aviv pesa, \"calcoliamo 50 milioni di euro di ricavi in meno tra maggio e ottobre 2025\".\r

\r

\r

\r

Per le novità long haul occorrerà attendere, nei prossimi uno o due anni Eberhart pensa ad un aumento di capacità su rotte esistenti quali Buenos Aires, Rio de Janeiro e San Paolo\". L'espansione sul Nord America è legata all'adesione alla jv A++ con United ed Air Canada, programmata per il 2027.\r

\r

I sindacati\r

\r

\r

I sindacati hanno chiesto un piano industriale 2026-2030 più ambizioso di quello annunciato a luglio, ma la vision dell'ad è ferma: \"Dobbiamo raggiungere il pareggio di bilancio. Prima lo raggiungiamo, prima possiamo decidere una crescita più aggressiva. Sottolineo che gli effetti delle sinergie con il gruppo Lufthansa e le sue alleate li inizieremo a vedere soprattutto nel 2027 (...) Dobbiamo crescere perché c’è un mercato che lo giustifica. Sono felice se si crea maggiore occupazione, ma questo deve avvenire senza operare in perdita\".\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ita Airways: Eberhart conferma le stime sul pareggio. Tutti i numeri 2025","post_date":"2025-09-22T08:33:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1758530028000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497309","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aer Lingus introdurrà il prossimo aprile una nuova, inedita rotta da Dublino verso Raleigh-Durham, nella Carolina del Nord, a completamento del network transatlantico per l'estate 2026, che sarà il più ampio di sempre. \r

\r

Il collegamento sarà operato fino a cinque volte alla settimana con aeromobili Airbus A321 Xlr.\r

\r

Negli ultimi quattro anni, Aer Lingus ha notevolmente ampliato la propria rete transatlantica, aggiungendo dieci nuove rotte verso gli Stati Uniti. Oltre a queste nuove rotte, è stata aumentata la capacità su molte tratte già esistenti, in risposta alla crescente domanda.\r

\r

Il vettore irlandese introdurrà una terza frequenza giornaliera tra Dublino e New York Jfk e tra Dublino e Boston, con partenze in tarda serata da Dublino e arrivi a tarda notte negli Stati Uniti, consentendo ai viaggiatori di godersi appieno le loro giornate su entrambe le sponde dell'Atlantico.\r

\r

Le rotte lanciate di recente che sfruttano le potenzialità dell'A321Xlr tra Dublino e Nashville o Indianapolis, vedranno aumentare la loro frequenza da quattro a cinque voli settimanali, mentre il collegamento Dublino-Orlando diventerà giornaliero durante il picco estivo. Inoltre, i voli in partenza da Shannon verso Boston aumenteranno da tre a dieci voli settimanali nei periodi di maggior traffico.\r

\r

Con l'aggiunta della Raleigh-Durham il numero di destinazioni nordamericane servite da Aer Lingus salirà a 26.","post_title":"Aer Lingus volerà a Raleigh-Durham con l'A321Xlr, 26esima destinazione in Nord America","post_date":"2025-09-19T09:24:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758273899000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497292","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro per l'Emirates Crew Training Centre, una struttura che sarà destinata alla formazione dei piloti della flotta di Airbus A350 e dei futuri Boeing 777X.\r

Il centro si estende su oltre 5.880 metri quadrati e ospita sei simulatori di volo di ultima generazione. Situato strategicamente vicino ad altri centri di formazione del vettore a Dubai, rappresenta un tassello chiave di un hub aeronautico dinamico e in continua espansione, dedicato alla crescita professionale e personale dei dipendenti.\r

«Il nuovo Emirates Crew Training Centre è un vero punto di svolta e giocherà un ruolo chiave sia per l’industria sia per l’affermazione di Dubai come hub globale dell’aviazione - commenta Ahmed bin Saeed Al Maktoum, chairman & ceo di Emirates Airline & Group -. Ogni dirham dei nostri 500 milioni di investimento (circa 117 milioni di euro) sta già generando valore. Il centro stabilisce nuovi standard nella formazione, preparando la nostra flotta futura».\r

Il complesso integra innovazioni esclusive come il Pilot Support Station (Pss), sviluppato interamente da Emirates, che consente ai piloti di configurare la cabina di pilotaggio e pianificare un volo in un ambiente immersivo prima dell’addestramento. Tutte le sessioni vengono registrate, permettendo agli istruttori di analizzare ogni dettaglio per ottimizzare le performance.\r

Grazie a sofisticate tecnologie di stampa 3D, il centro è inoltre in grado di produrre componenti complessi a supporto delle proprie attrezzature, con un risparmio annuo fino a 1 milione di dirham.\r

Le attività sono già iniziate con due simulatori dedicati all’Airbus A350; altri quattro, inclusi quelli per il Boeing 777X, arriveranno nei prossimi anni. ","post_title":"Taglio del nastro per il nuovo Emirates Crew Training Centre da 117 mln di euro","post_date":"2025-09-19T09:15:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758273307000]}]}}