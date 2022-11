L’estate di Austrian Airlines conta 7 new entry: ritorna Palermo, con tre voli settimanali Austrian Airlines scommette sull’estate 2023 con 120 destinazioni e 1.270 frequenze settimanali da Vienna. Durante la prossima stagione estiva la compagnia volerà verso sette nuove destinazioni oltre a quelle già consolidate, con un operativo europeo notevolmente ampliato. “L’ingresso di quattro nuovi aeromobili A320neo sarà visibile nell’operativo dei voli estivi – sottolinea Michael Trestl, cco di Austrian Airlines –. Più aeromobili rendono possibili più destinazioni. Abbiamo ‘approfittato’ della crisi e ci siamo posizionati in modo competitivo. Con la massima determinazione, stiamo espandendo in modo significativo il nostro traffico point-to-point per l’estate 2023″. Debuttano nella programmazione estiva le destinazioni di Porto, Marsiglia, Billund e Tivat: tutte saranno operate fino a tre volte alla settimana con partenza da Vienna. In Italia, torna nell’operativo annuale Palermo, precedentemente offerta su base stagionale. Verrà inoltre riproposta la rotta per Vilnius, che faceva già parte del network prima della pandemia. Sia il capoluogo siciliano sia la città estone saranno operate tre volte a settimana. Inoltre, i voli per Tromsø decolleranno una volta alla settimana tra giugno e agosto. Oltre a un totale di 43 destinazioni e quasi 300 voli settimanali verso il Mediterraneo, la rete a lungo raggio offre molto. Los Angeles, ad esempio, sarà nuovamente presente nel programma di rotte di Austrian con voli non-stop da Vienna.

Nel consueto incontro con la stampa l’amministratore delegato Adriano Apicella e il management di Welcome Travel Group hanno definito i punti sull’andamento delle vendite, la politica commerciale e gli strumenti a disposizione dei Partner WTG.\r

L’esercizio 2021/22 del Network che nelle previsioni indicava un ritorno al 50% circa dei volumi del 2019, ha superato le aspettative. «Abbiamo raggiunto l’80% nel segmento leisure e il 60% nel segmento vettori - ha affermato Adriano Apicella -. Il volume d’affari complessivo del Network, per l’esercizio 2021-22, è di 1.285 milioni di euro, di cui 968 milioni in leisure e 317 milioni nell’area vettori».\r

Il 2022 è stato un anno anche di riassesto strutturale del network che ha consentito di raggiungere uno sviluppo equilibrato dei due brand, con risultati positivi: «abbiamo registrato una crescita di 162 agenzie di cui 83 nuovi ingressi in Geo e 79 in Welcome Travel con la sorpresa che l’adesione è cresciuta tra quelle adv non appartenenti ad alcun network» spiega il direttore Network, Andrea Moscardini.\r

Le modalità di offerte di servizio e di incentivazioni resta il fulcro d’interesse dell’adv per cui il Network ha conseguito un piano d’investimento d’incentivi di circa un milione 700mila euro.\r

\r

Nuovi strumenti\r

Un impegno importante che ha come obbiettivo il superamento della negatività previsto per il 2023 grazie anche agli strumenti che si stanno mettendo in campo: offerta di servizi e attività per le adv e fornitori, e costanti investimenti in strumenti di sostegno all’attività delle agenzie, tecnologia e formazione. «Nuovi strumenti per le adv utili a potenziare le quote di mercato come il Crm» aggiunge Apicella. A questo proposito, parte da oggi il roadshow di 48 tappe per presentare il nuovo crm dedicato a circa mille 200 agenti di viaggio.\r

Un consistente supporto alle agenzie giunge anche sul piano delle collaborazione con i fornitori “che non si esaurisce solo con contratti di incentivazioni in essere ma come per i vettori un’assistenza quotidiana alla risoluzione dei problemi” – sottolinea Vittorio Amato responsabile commerciale vettori e biglietteria.\r

Investire sulla formazione degli agenti e sulla potenzialità degli strumenti digitali, «strumenti necessari in un momento di ritorno del viaggiatore in Agenzia e di un accenno di advance booking, grazie anche ai nuovi prodotti assicurativi cresciuti in pandemia, che consentono di prenotare serenamente» - conclude Dante Colitta, direttore commerciale e marketing.","post_title":"Welcome Travel: un anno che ha superato le aspettative","post_date":"2022-11-09T14:17:07+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1668003427000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433794","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cosa comprare al prossimo Black friday? Costa Crociere propone una soluzione in grado di mettere tutti d’accordo. Sino al 30 novembre è possibile acquistare una vacanza indimenticabile a bordo di una delle navi della compagnia italiana, approfittando dei “black prices”, le incredibili offerte studiate in occasione del Black Friday 2022.\r

\r

La scelta è davvero ampia, con oltre 150 crociere in partenza tra novembre e l’estate 2023, nel Mediterraneo, Caraibi ed Emirati Arabi, per vivere un’incredibile esperienza all’insegna della scoperta: dalle spiagge della Sardegna e della Liguria, alle meraviglie di Palermo, Napoli e Roma; dalla vitalità di Marsiglia e Barcellona al mare cristallino del Mediterraneo orientale, con i panorami spettacolari di Mykonos e Santorini; dalle architetture avveniristiche di Dubai alle sabbie bianche e al relax totale delle isole dei Caraibi.\r

\r

Per godersi queste destinazioni stupende in maniera più ricca e autentica, Costa ha pensato a una proposta di escursioni con soluzioni adatte a tutti, anche alle famiglie con bambini. Inoltre, l’esplorazione delle destinazioni comincia già a bordo, con i piatti a firma di tre grandi chef - Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León - che interpretano i sapori delle località comprese negli itinerari. L'intrattenimento a bordo, con fantastici spettacoli dal vivo, musica e feste a tema, è anch’esso studiato in base agli itinerari, per offrire sempre un tocco locale. \r

\r

Navi e itinerari in promozione per il Black Friday 2022\r

\r

Per chi vuole godersi una pausa dall’inverno in un posto caldo ed esotico, Costa propone le crociere di Costa Toscana negli Emirati Arabi e Oman, e le crociere tra le isole dei Caraibi di Costa Fascinosa e Costa Pacifica. Queste crociere sono disponibili con il pacchetto “volo+crociera”, che garantisce il massimo della comodità, senza doversi preoccupare del transfer per raggiungere la nave o dei bagagli una volta arrivati in aeroporto.\r

\r

Costa Toscana, ultima ammiraglia della flotta della compagnia italiana, offre un itinerario di una settimana, che grazie alle soste lunghe, di due giorni e una notte, consente di scoprire al meglio Dubai (Emirati Arabi), Muscat (Oman) e Abu Dhabi (Emirati Arabi).\r

\r

Costa Fascinosa e Costa Pacifica propongono cinque diversi itinerari di una settimana, che possono essere combinati insieme in un’unica vacanza di due settimane. Costa Fascinosa propone tre itinerari con partenza da Guadalupa, che permetteranno di scoprire le magnifiche isole delle Piccole Antille, come Bonaire, Saint Vincent, Saint Lucia, Barbados, Martinica, Tortola, Saint Marteen, Aruba, Trinidad. Costa Pacifica proporrà invece due itinerari tra Grandi e Piccole Antille, con visite a La Romana, Amber Cove, Samana e isola Catalina (Repubblica Dominicana), Ocho Rios e Montego Bay (Giamaica), oppure Guadalupa, Antigua, Tortola, Barbados, Saint Lucia.\r

\r

Il Mediterraneo è una destinazione comoda, grazie ai numerosi porti di imbarco disponibili, e da vivere sia in inverno che in estate, grazie al suo clima e al suo mix eccezionale di diverse culture, tradizioni, città d’arte, spiagge e panorami unici. Nel corso dell’inverno e per tutto il 2023 Costa Smeralda offrirà crociere di una settimana in Italia, Francia e Spagna, con scali a Savona, Marsiglia, Palma di Maiorca, Palermo e Civitavecchia/Roma. Dalla prossima primavera sarà affiancata da Costa Toscana, che visiterà Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma.\r

\r

Costa Deliziosa proporrà crociere, sempre di una settimana, nella parte orientale del Mediterraneo. In inverno in Grecia (Atene e Katakolon), Croazia (Spalato) e Montenegro (Cattaro), mentre nella primavera 2023 nelle splendide isole greche di Mykonos e Santorini, e a Katakolon. Per chi ha pochi giorni a disposizione, in primavera ci sono le mini-crociere in Francia e Spagna, della durata di 3 o 4 giorni, con Costa Fascinosa e Costa Pacifica. Per una pausa più lunga ci sono invece le crociere di due settimane alle isole Canarie con Costa Diadema.\r

\r

Un’esperienza unica sono le crociere, dai 14 ai 19 giorni, che permettono di visitare due o più continenti in una sola vacanza, come le crociere transatlantiche dai Caraibi e dal Sud America dirette in Europa, o la crociera di Costa Toscana da Dubai all’Europa. Infine, con il Black Friday di Costa si potrà già pensare anche alla prossima estate, con la possibilità di prenotare a prezzi vantaggiosi una selezione di crociere negli spettacolari fiordi norvegesi.","post_title":"Le proposte per il Black friday di Costa Crociere","post_date":"2022-11-09T12:37:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667997469000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433788","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto internazionale dell’Umbria ha chiuso il mese di ottobre con ottimi risultati: l'ultimo mese estivo ha infatti confermato la ripresa del traffico con un totale di 42.743 passeggeri, pari ad una crescita del +114% sul 2019 e del +66% sul 2015 (anno del precedente record mensile del mese di ottobre e del precedente record annuale). I movimenti aerei sono stati 580, in crescita del +55% sul 2019 e del +9% sul 2015.\r

\r

Un risultato che consente a Perugia di raggiungere nei primi dieci mesi dell’anno quota 334.034 passeggeri (+78% sul 2019, +33% sul 2015), chiudendo una stagione estiva da record che ha visto operativo un network di 16 collegamenti, effettuati da 8 compagnie aeree con picchi di oltre 2.400 passeggeri giornalieri.\r

\r

Come precisato dalla Sase, società di gestione dello scalo umbro, l’orario invernale in vigore fino al 26 marzo prossimo, vede Ryanair confermare le rotte da/per Catania (2 voli settimanali), Palermo (2 voli settimanali), Malta (2 voli settimanali) e Londra Stansted (4 voli settimanali); Wizz Air opera i voli bi-settimanali da/per Tirana e – dal 7 dicembre – la nuova rotta su Cluj-Napoca mentre Albawings effettuerà due collegamenti settimanali con Tirana.","post_title":"L'aeroporto di Perugia archivia un ottobre record: passeggeri a +114% sul 2019","post_date":"2022-11-09T11:29:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667993376000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433786","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Austrian Airlines scommette sull'estate 2023 con 120 destinazioni e 1.270 frequenze settimanali da Vienna. Durante la prossima stagione estiva la compagnia volerà verso sette nuove destinazioni oltre a quelle già consolidate, con un operativo europeo notevolmente ampliato.\r

\r

\"L'ingresso di quattro nuovi aeromobili A320neo sarà visibile nell'operativo dei voli estivi - sottolinea Michael Trestl, cco di Austrian Airlines -. Più aeromobili rendono possibili più destinazioni. Abbiamo 'approfittato' della crisi e ci siamo posizionati in modo competitivo. Con la massima determinazione, stiamo espandendo in modo significativo il nostro traffico point-to-point per l'estate 2023\".\r

\r

Debuttano nella programmazione estiva le destinazioni di Porto, Marsiglia, Billund e Tivat: tutte saranno operate fino a tre volte alla settimana con partenza da Vienna. In Italia, torna nell'operativo annuale Palermo, precedentemente offerta su base stagionale. Verrà inoltre riproposta la rotta per Vilnius, che faceva già parte del network prima della pandemia. Sia il capoluogo siciliano sia la città estone saranno operate tre volte a settimana. Inoltre, i voli per Tromsø decolleranno una volta alla settimana tra giugno e agosto.\r

\r

Oltre a un totale di 43 destinazioni e quasi 300 voli settimanali verso il Mediterraneo, la rete a lungo raggio offre molto. Los Angeles, ad esempio, sarà nuovamente presente nel programma di rotte di Austrian con voli non-stop da Vienna.\r

\r

","post_title":"L'estate di Austrian Airlines conta 7 new entry: ritorna Palermo, con tre voli settimanali","post_date":"2022-11-09T11:15:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667992557000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’obiettivo dei prossimi mesi della Liguria è confermare l’andamento positivo dell’estate, che ha visto il turismo aumentare significativamente rispetto al periodo pre-pandemico. Per questo si punta a promuovere sempre di più la regione come destinazione per il turismo artistico, fra musei, mostre e borghi caratteristici, ma anche per le attività outdoor. Oltre a questo Genova e le altre città cardine saranno protagoniste di diversi eventi dal sapore internazionale come The Ocean Race Genova, l’emozionante gara internazionale che vedrà la Liguria e Genova rappresentare l’Italia nel mondo.\r

\r

«La stagione estiva è stata incredibilmente positiva per il turismo della Liguria – commenta Matteo Garnero, Direttore Generale dell’Agenzia In liguria - nella prima settimana di agosto + 15,21% di presenze turistiche rispetto al 2019. Si segnala anche un significativo aumento del turismo straniero, con un +15% rispetto al periodo pre-pandemico».\r

\r

L’agenzia di promozione proseguirà l’impegno per essere presenti a livello nazionale e internazionale nei principali eventi legati al turismo. «Per quest’anno saremo sicuramente presenti all’American Film Market di Santa Monica - aggiunge Garnero - un’opportunità per far conoscere la destinazione Liguria come attrattiva per le produzioni estere. A livello nazionale siamo stati a Golosaria di Milano (5-7 Novembre), con un’area espositiva dove abbiamo promosso i principali prodotti agroalimentari del territorio e saremo alla fiera del lusso ILTM a Cannes (5-8 dicembre)».\r

\r

Per quanto riguarda il turismo sostenibile per In Liguria l’impegno si traduce in azioni specifiche.\r

\r

«Nel primo semestre 2023 – conclude Garnero - la protagonista sarà The Ocean Race Genova, l’emozionante gara internazionale che vedrà la Liguria e Genova rappresentare l’Italia nel mondo. A Ocean Race è collegato il progetto GENOVA PROCESS la realizzazione della Dichiarazione dei Diritti degli Oceani che verrà presentata all’ONU».\r

\r

\r

\r

","post_title":"In Liguria, turismo sostenibile, mare, storia e arte protagonisti della promozione","post_date":"2022-11-09T10:27:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1667989628000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433782","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Croatia Airlines traguarda l'estate 2023 con voli verso 22 destinazioni internazionali per un totale di 47 rotte internazionali e tre new entry. La compagnia aerea introdurrà infatti nuovi voli stagionali da Spalato verso Skopje e Oslo, e da Brač verso Monaco. L'isola diventerà il quinto scalo della Croazia che la compagnia collegherà alla capitale bavarese con voli non stop e la sua seconda rotta da Brač, a complemento delle operazioni per Zagabria. I servizi saranno effettuati una volta alla settimana.\r

\r

Spalato continuerà ad acquisire importanza nel network di Croatia Airlines durante l'estate, con il vettore che ripristinerà tutte le destinazioni lanciate nel 2022 e servirà in totale venti città europee (incluse Roma e Milano). Dall'hub di Zagabria il vettore volerà invece verso 15 destinazioni europee (escluse le rotte nazionali) tra cui Roma (via Spalato e Dubrovnik).\r

Da Dubrovnik, infine, Croatia Airlines collegherà 7 destinazioni europee internazionali, tra cui Atene, Francoforte, Monaco, Parigi, Praga e Roma.\r

\r

Complessivamente, la compagnia prevede di mantenere 17.000 voli la prossima estate e di offrire 1,82 milioni di posti tra il 26 marzo e il 28 ottobre 2023. Cifre che sono ancora leggermente inferiori ai livelli pre-pandemia 2019, ma in aumento del 20% rispetto a quest'anno.\r

\r

","post_title":"Croatia Airlines: capacità a +20% per l'estate 2023, quasi ai livelli 2019","post_date":"2022-11-09T10:19:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667989146000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433768","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Lo Swiss Winter Village di Svizzera Turismo ha aperto le sue porte ai piedi della Unicredit Tower: una pista da sci in città tra i grattacieli di Milano che fino al 27 novembre farà conoscere ai milanesi i segreti dell’inverno svizzero.\r

\r

“Dalla Casa degli Artisti che diventa la House of Switzerland a Piazza Gae Aulenti che si trasforma in una pista da sci”: la Svizzera conferma la sua attenzione alla città di Milano, unione tra i due paesi suggellata anche da Sabina Dallafior console generale della Svizzera a Milano.\r

\r

Sperimentare l’ebbrezza di una discesa sugli sci o sullo snowtube, iglu e chalet dedicati alla conoscenza delle destinazioni svizzere all’insegna di sport e relax, trenini panoramici immersi nel paesaggio innevato, mercatini di Natale e noleggio gratuito dell’attrezzatura. Un Villaggio che promuove le bellezze svizzere, la neve, le città svizzere ma anche lo sport e i suoi valori, nato dalla partnership tra Ferrovie Federali Svizzere, Trenitalia, Svizzera Turismo e l’ambasciatrice del turismo svizzero Michelle Hunziker, madrina d’eccezione della serata inaugurale dello Swiss Winter Village, insieme al campione di sci Giorgio Rocca.\r

\r

Sarà quindi possibile sciare in città o imparare a sciare con le lezioni impartite dai maestri della Gr Ski Academy, fondata da Rocca, che promuove la passione per la montagna avvicinando i giovani allo sci e agli sport sulla neve. Gli sciatori riceveranno anche la pettorina sponsorizzata da Swiss Miniatur non solo come ricordo ma anche come biglietto di ingresso gratuito per il museo all’aperto di Melide sulle rive del Lago di Lugano.\r

\r

Filo conduttore delle proposte del turismo svizzero continua ad essere la mobilità sostenibile, l’approccio sostenibile al viaggio, già manifesto della campagna turistica “Swisstainable” nei diversi aspetti che vanno dalla tutela del paesaggio, alla valorizzazione della cultura e all’utilizzo dei trasporti pubblici per immergersi e conoscere l’autentica natura locale.\r

\r

“In Svizzera si va in montagna sulle piste innevate in treno”, spiega Giorgio Rocca.\r

\r

Il treno, dunque, è la realizzazione del “Swisstainable” e la collaborazione virtuosa tra le Ferrovie Federali Svizzere e Trenitalia che hanno a cuore la sostenibilità, spinge a “non perdere questo treno”, come recita anche lo slogan di Michelle Hunziker rafforzato da tariffe smart, promozioni e offerte per raggiungere le città svizzere in treno Eurocity. Quest'ultimo conta oggi 40 collegamenti giornalieri tra Italia e Svizzera, un servizio che ha registrato 1 milione di viaggiatori internazionali superando i numeri pre Covid.\r

\r

Punta di diamante dell'offerta svizzera su rotaia restano il Glacier Express, Bernina Express, GoldenPass Panoramic, Gotthard Panorama Express.\r

\r

[gallery ids=\"433771,433774,433772\"]","post_title":"Swiss Winter Village: pista da sci e il meglio dell’offerta svizzera nel cuore di Milano","post_date":"2022-11-09T09:38:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1667986711000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433740","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sébastien Samoye è il nuovo vicepresidente real estate di Belmond: vanta oltre vent’anni di esperienza a livello internazionale nei settori della gestione patrimoniale, finanziaria e immobiliare. E ciò grazie all'attività del suo studio, Creo Advisory, ma anche precedentemente presso importanti aziende proprietarie di hotel quali Schroders Real Estate Hotels, Starwood Hotels & Resorts Worldwide e Marriott International. Nella sua carriera, Samoye ha lavorato in Europa, Africa e Medio Oriente, occupandosi della supervisione di un ampio portafoglio di strutture alberghiere. Samoye ha iniziato la propria carriera in Ernst & Young nel 1998 dopo un master in economia alle facultés universitaires Catholiques di Mons in Belgio, per poi entrare attivamente nel settore dell’ospitalità dal 2006.\r

\r

“Sono felice di far parte di Belmond, un’azienda visionaria e all’avanguardia, leader nel settore dei viaggi di lusso - ha commentato lo stesso Samoye -. Questo è un periodo di grande fermento per il brand e sono impaziente di lavorare con il team per continuare gli sforzi nel dar forma alla migliore collezione di viaggi, attraverso la sua strategia di acquisizioni e contribuendo a creare le leggende del futuro\".","post_title":"Sébastien Samoye nuovo vicepresidente real estate di Belmond","post_date":"2022-11-09T09:30:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1667986247000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433661","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aperta la stagione sciistica della Valtellina. A inizio mese sono stati ufficialmente riaperti gli impianti di risalita. \"La Valtellina è la meta perfetta per vivere la magia della neve - spiega Valeria Puca, responsabile marketing & comunicazione di Valtellina Turismo -: nell'Alta Lombardia, poco dopo il Lago di Como, questo territorio confinante con la Svizzera offre 450km di piste di sci alpino, 115 impianti di risalita e 10 ski area\".\r

Un'offerta invernale molto vasta, arricchita da interessanti attrazioni culturali ed enogastronomiche.\r

\r

\"Lo sci è l'elemento chiave, ma ci sono molte altre attrattive - spiega Puca -: castelli e borghi medievali, meravigliosi paesaggi alpini per itinerari con le ciaspole, esperienze gastronomiche ed enologiche, grazie ai vini del territorio apprezzati in tutto il mondo, ma anche percorsi sleddog, le slitte trainate dai cani husky\".\r

\r

Degne di menzione anche altre due unicità: il trenino Rosso del Bernina e la vastissima area terrazzata sorretta da 2.500 km di muretti realizzati a secco. \"Sia la tratta ferroviaria che l'arte dei muretti a secco sono stati inseriti nella lista dei Patrimoni mondiali Unesco\".\r

\r

Tra le destinazioni di punta, Livigno e Bormio, presenti con le loro rappresentanze all'evento di presentazione dell'offerta invernale valtellinese.\r

\r

\"Livigno garantisce una stagione invernale estremamente lunga - spiega Letizia Ortalli, PR e media relations di apt Livigno -, grazie all'alta quota, oltre 1800 metri e alla tecnica dello snow farming che ci permette di stoccare la neve e di utilizzarla con molto anticipo\".\r

\r

Tra le promozioni attive a Livigno, Skipass free, che permette alle famiglie che soggiornano per almeno 3 notti in hotel di ricevere lo skipass gratuitamente.\r

\r

Sotto un unico brand, \"Bormio\", hanno inoltre presentato la loro offerta invernale altri 4 comuni valtellinesi: Bormio, Valfurva, Valdidentro e Valdisotto.\r

\"Non solo sport invernali: questo è un territorio votato al benessere e alla salute - spiega Veronica Mazzola, direttrice marketing di Bormio -. Ci sono ben 9 fonti termali che vengono distribuite attraverso 3 centri termali differenti\".\r

\r

L'offerta invernale gira intorno al comparto dello sci alpino, che vede operare 3 comprensori differenti. \"Quest'anno lanciamo la promozione Ski&Relax - racconta Mazzola -: acquistando uno skipass da 4 a 7 giorni, sarà possibile sciare sulle ski area di Bormio, Santa Caterina, Cima Piazzi - San Colombano e si riceverà anche un'entrata gratuita di 2,5 ore presso lo stabilimento termale di Bormio Terme\".\r

\r

Inoltre tutti i bambini nati nel 2015 o successivamente, sciano gratis dai 3 giorni in su (se accompagnati da adulto pagante).","post_title":"La Valtellina inaugura la stagione invernale: novità e promozioni","post_date":"2022-11-09T09:30:07+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio","senza-categoria"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio","Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1667986207000]}]}}