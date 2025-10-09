Le ambizioni di Breeze Airways: una flotta da 400 aeromobili David Neeleman non smette di pensare in grande e progetta un significativo ampliamento della flotta di Breeze Airways, che nei prossimi anni potrebbe addirittura aumentare di otto volte rispetto alle dimensioni attuali. Il fondatore della compagnia crede in un enorme potenziale di sviluppo del mercato interno americano, in particolare nelle città scarsamente servite. “Riteniamo che negli Stati Uniti esista un potenziale di mercato per circa 400 aeromobili. E oggi ne abbiamo solo 50. Si tratta quindi di una straordinaria opportunità di sviluppo, con molte leve da attivare se facciamo le scelte giuste”. Una strategia di nicchia si basa sul collegamento di destinazioni secondarie e segmenti regionali spesso trascurati dai grandi vettori americani. “Il nostro obiettivo è quello di creare qualcosa di diverso da una compagnia aerea tradizionale” ha dichiarato Neeleman, spiegando che l’errore di Spirit Airlines sarebbe stato quello di ampliare la propria rete al punto da entrare in diretta concorrenza con i grandi vettori. “Si tratta di un modello molto difficile, perché questi ultimi possono facilmente rispondere creando tariffe ‘basic economy’ per contrastare tali offerte. La sfida consiste quindi nel trovare i mercati giusti”. Attualmente Breeze Airways opera con una flotta di 46 Airbus A220 (e altri 44 in arrivo), scelti appositamente per la loro efficienza operativa e la loro capacità di aprire collegamenti point-to-point tra mercati scarsamente serviti; in servizio anche 8 Embraer E190. Condividi

[post_title] => Le ambizioni di Breeze Airways: una flotta da 400 aeromobili [post_date] => 2025-10-09T13:25:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760016319000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498676 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tap Air Portugal è a Ttg Travel Experience 2025 anche quest’anno con una doppia presenza: sia presso gli spazi del Portogallo che del Brasile per ribadire il ruolo strategico del mercato italiano e il costante impegno verso il trade e i viaggiatori. Per l’Italia, nel periodo aprile–agosto 2025 il canale indiretto ha registrato un incremento del +26,8% di biglietti venduti rispetto allo stesso periodo del 2024, con una crescita ancora più significativa per le agenzie fisiche (+47,7%). Anche il lungo raggio è stato particolarmente dinamico, con il Nord Atlantico in crescita del +29,5% e il Brasile in aumento del +49,4%. “Nonostante un contesto competitivo e macroeconomico complesso, TAP ha mantenuto – e in alcuni casi rafforzato – la propria quota di mercato sia sugli Stati Uniti sia sul Brasile, confermando la solidità della sua proposta e la centralità del rapporto con il trade, che in Italia rappresenta circa il 65% delle vendite”, ha dichiarato Davide Calicchia, Market Manager Italy di TAP Air Portugal. “Inoltre, con TAPFORBIZ vogliamo offrire nuove opportunità e vantaggi concreti alle aziende clienti: fino al 16 ottobre sono attive due promo speciali, WELCOMEBIZ e BACK2BIZ, che consentono di ricevere un bonus di 80€ dopo il primo viaggio, rispettivamente per le nuove aziende aderenti al programma e per quelle che non viaggiano con TAP da oltre due anni. Un modo per premiare la fedeltà e stimolare nuove collaborazioni nel segmento corporate”. La compagnia aerea portoghese leader mondiale nei collegamenti tra Europa e Brasile, nel primo semestre del 2025 ha trasportato otto milioni di passeggeri, con un incremento del 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre il numero di voli operati è rimasto pressoché stabile (+0,2%). Sul fronte operativo, per il prossimo anno la compagnia conferma oltre 100 voli settimanali per Lisbona dagli aeroporti di Roma, Milano, Bologna, Firenze, Venezia e Napoli (stagionale), valutando anche l’impiego di aeromobili di maggiore capacità per aumentare i posti disponibili a parità di frequenze. Infine, Los Angeles sarà operativa anche in inverno e tornerà la destinazione di Cancún, garantendo così continuità e stabilità di programmazione per i partner commerciali. [post_title] => Tap Air Portugal: crescita significativa per le agenzie di viaggio italiane [post_date] => 2025-10-09T12:49:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760014167000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498607 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Thai Airways introduce la nuova cabina “Premium Economy Plus”, dotata di sedili reclinabili, che debutterà su diverse rotte regionali in partenza da Bangkok-Suvarnabhumi. Un lancio che si inserisce nel più vasto percorso di ristrutturazione intrapreso dalla compagnia post-pandemia, che mira a rafforzare la competitività del network nella regione Asia-Pacifico e a rendere redditizia la flotta. Dal 2023, la compagnia ha razionalizzato le sue operazioni, ceduto alcune attività e focalizzato la sua strategia verso segmenti di traffico più redditizi, in particolare i viaggi regionali premium. L'obiettivo è quello di attrarre nuovi viaggiatori alla ricerca di un maggiore comfort senza passare alla classe business. Questa novità è rivolta principalmente ai frequent flyer e ai business traveller, attenti ai budget destinati ai viaggi, ma che cercano un livello di comfort superiore a quello della Premium Economy classica. Secondo quanto anticipato dal sito specializzato Live and Let's Fly, la nuova cabina apparirà inizialmente sulle rotte che collegano la capitale thailandese alle destinazioni del subcontinente indiano, prima di essere estesa ad altre grandi metropoli asiatiche. I primi aeromobili interessati dalla novità sono gli Airbus A330-300 noleggiati da Virgin Atlantic, riconoscibili dalla configurazione a chevron rovesciato, utilizzata a lungo nelle vecchie cabine Upper Class della compagnia britannica. La Premium Economy Plus prevede sedili che si trasformano in letto completamente piatto a 180 gradi, con accesso diretto al corridoio e uno spazio individuale superiore di circa il 50% rispetto alla classe economica. I viaggiatori beneficiano anche di divisori per la privacy, illuminazione che si adatta all'orologio biologico, schermo touchscreen da 16 pollici, cuffie con cancellazione del rumore e connessione Wi-Fi ad alta velocità integrata. Oltre al servizio di ristorazione ispirato alla gastronomia thailandese, la compagnia introduce un mini-salone nella parte anteriore della cabina dove i passeggeri possono rilassarsi, gustare cocktail thailandesi e snack, un concetto finora riservato alla cabina Business. [post_title] => Thai Airways alza il sipario sulla nuova Premium Economy Plus [post_date] => 2025-10-09T10:11:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760004700000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498742 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Nonostante il gap di capacità ci aspettiamo per fine 2025 un risultato in budget" e dunque prossimo all'auspicato "pareggio di bilancio". Così Joerg Eberhart, amministratore delegato di Ita Airways. Un primo traguardo che non sconta quindi la mancata disponibilità di una ventina di aeromobili che restano a terra a causa dei noti problemi legati ai motori P&W. "Il buon andamento di questi mesi ha prodotto ricavi unitari più elevati e il trend di ottobre come quello degli ultimi mesi dell'anno, ci consente di essere positivi". Eberhart ha ricordato i numeri relativi ai primi 9 mesi dell'anno, "con 12,6 milioni di passeggeri trasportati e un load factor dell'83,4%, in miglioramento di 2,5 punti percentuali rispetto all'anno precedente, e ricavi passeggeri a quota 2,17 miliardi di euro, in crescita del 4%". Un'altra conferma è quella che arriva sull'ingresso di Ita in Star Alliance, "un processo avviato, che è lungo, quasi 12 mesi per ottemperare a tutte le richieste ed allinearci agli standard dell'alleanza. Credo entro aprile-maggio 2026 dovremmo riuscire a rientrare". Altro tema caldo quello dell'ingresso di Ita alla joint venture transatlantica con United Airlines ed Air Canada, "un iter che speriamo possa ottenere l'approvazione dal Dot statunitense entro i prossimi 9-12 mesi". Quanto all'intenzione del gruppo Lufthansa ad esercitare l'opzione per salire ulteriormente nel capitale del vettore italiano, l'ad ha spiegato che "c'è la volontà per farlo e aggiungere un ulteriore 49%, con una finestra temporale disponibile fino a giugno 2026, e arrivare al 90%". Per Ita questo passaggio rappresenta "un'accelerazione che le consentirà di accedere ad una serie di benefici, in primis contratti più favorevoli con i fornitori". La winter alle porte vedrà Ita Airways impegnata su un network di "53 destinazioni di cui 16 domestiche, 21 internazionali e 16 intercontinentali: la novità, da tempo annunciata, è quella legata all'avvio del volo diretto Roma-Mauritius con 2 frequenze settimanali, operate da un A330-900 fino a Pasqua 2026; lo stesso vale per la rotta verso Malè, che decollerà il 19 dicembre, inizialmente con frequenze giornaliere, che poi tra febbraio e marzo diverranno 4 voli settimanali. Vengono inoltre potenziati i voli su Bangkok (da 5 a settimana a giornalieri, dall’ 8 dicembre) e Buenos Aires (da 9 a 10 frequenze settimanali dal 16 dicembre al 9 gennaio). [post_title] => Ita: Eberhart insiste verso il pareggio entro fine 2025 [post_date] => 2025-10-09T09:30:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760002222000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498753 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per la prima volta Egyptair è presente al Ttg Travel Experience con uno stand dedicato di 75 mq (Pad. C1 – Stand 335-406). Una scelta che sottolinea la volontà consolidare il rapporto tra Italia ed Egitto. Vista l’importanza dell’Italia, sia in termini di mercato sia come porta verso il mondo internazionale, la compagnia ha scelto strategicamente di essere presente al Ttg Travel Experience con uno spazio in grado di rispecchiare appieno la sua brand identity, riproducendo la cabina dei nuovi aerei che saranno consegnati da Boeing e Airbus a partire dalla fine dell’anno. Presente allo stand Salah Tawfik, regional director Italia & Malta Egyptair, per incontrare di persona i partner e i clienti, raccontare le visioni future, le previsioni di mercato – italiano ed internazionale – oltre agli investimenti e alle novità per i prossimi anni. Un’occasione per instaurare nuove collaborazioni, realizzare progetti innovativi e fortificare le attività e i rapporti già in essere. Ad affiancare Salah Tawfik una delegazione di rappresentati di Egyptair in arrivo direttamente dall’hub centrale de Il Cairo. L’Egitto si conferma, infatti anche per la stagione appena conclusa, una meta molto amata dai turisti italiani. Lo dimostrano i dati dell’estate 2025: da aprile a luglio hanno infatti viaggiato con EGYPTAIR 2.435.340 passeggeri. Tra i paesi europei, l’Italia è stata la prima in termini di traffico con 77.700 viaggiatori, seguita da Londra con 70.500 e Parigi con 53.600. Si sono aggiunti numerosi voli charter, in particolare verso il Mar Rosso, e cresce l’interesse per destinazioni emergenti come Marsa Matrou e El Alamein. “Siamo molto contenti di questi risultati e confidiamo nella possibilità che questo trend positivo si registri anche nella seconda parte dell’anno - ha dichiarato Salah Tawfik -. Per noi l’Italia è un mercato molto importante e sul quale vogliamo crescere e sviluppare sempre nuove sinergie. Abbiamo in programma anche l’ingresso di nuovi aeromobili con i quali andremo ad ampliare la nostra flotta e auspichiamo di riuscire ad aprire presto nuove tratte dall’Italia”. “Oltre all'aumento dell'8% del fatturato nell'anno fiscale conclusosi a fine giugno, EGYPTAIR ha anche registrato una crescita del 5% del traffico”, afferma il capitano Ahmed Adel, ceo e presidente Egyptair. “Questi dati sono promettenti e prevediamo di mantenerli o superarli in futuro”. Il Capitano Ahmed Adel ha inoltre annunciato un importante ampliamento della flotta A350-900, confermando l’ordine di 6 nuovi Airbus 350-900 per un totale di 16 nuovi aerei. Gli A350-900 sono dotati di una cabina Airspace ampia e confortevole, e soffitti alti con un’illuminazione ambientale pensata per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri. [post_title] => Egyptair per la prima volta al Ttg Travel Experience con uno stand dedicato [post_date] => 2025-10-09T09:02:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760000567000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498746 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Avanti, a tappe serrate. Il piano di potenziamento della flotta e di restyling delle navi di Msc Crociere procede a pieno ritmo, come conferma durante i giorni di fiera a Rimini Leonardo Massa, vice president Southern Europe della compagnia: “Il 2025 si è mosso in linea con le attese – ha spiegato il manager -. Abbiamo assistito da un lato a un forte consolidamento dei numeri, dall’altro alla crescita del prezzo medio, ma soprattutto a una diversa distribuzione dei clienti”. I passeggeri italiani che hanno scelto Msc sono rimasti quindi sugli stessi numeri del 2024, ma “a cambiare è stata la scelta della tipologia di crociera, con una decisa crescita delle preferenze per il Mediterraneo invernale. E non si tratta solo di una scelta legata al minore potere d’acquisto delle famiglie, ma anche a una differente percezione delle destinazioni. I clienti cominciano a comprendere l’importanza di visitare una meta al di fuori dei periodi di punta”. Venendo ai piani per il futuro, l’ampliamento della flotta procede senza interruzione, e dopo il varo di World America e l’attesa di World Atlantic (in mare nel 2027), sarà la volta di due nuove navi della classe World Class, che si aggiungeranno a quelle esistenti, per un valore di circa 3,5 miliardi di euro, con consegne previste nel 2029 e 2030. Accanto a questo, procede in parallelo anche lo sviluppo di una strategia che ha nel top di gamma un punto di forza, con il recente restyling di Msc Poesia e Msc Magnifica, dove è stato introdotto lo Yacht Club. Perfettamente inserito in questa strategia votata alla ricerca di una clientela up level anche l’intervento di Barbara Baldini, direttore commerciale per il mercato italiano di Explora Journeys. “I risultati sul mercato italiano ci stanno premiando – ha spiegato la manager – e anche se al momento di tratta di numeri molto piccoli – l’1-2% della nostra clientela totale – si tratta comunque di un bacino strategico per la compagnia”. Fra le novità, l’approdo in Asia nella stagione 2027-28 e una rinnovata attenzione al trade, che verrà dotato di strumenti commerciali ad hoc per catturare una domanda “in forte accelerazione”. [post_title] => Msc Crociere, Massa: “La domanda sta cambiando” [post_date] => 2025-10-09T08:41:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759999274000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498606 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Marjan, master developer di proprietà freehold a Ras Al Khaimah, annuncia il lancio di Marjan Beach, la nuova destinazione turistica costiera degli Emirati Arabi Uniti, con un design incentrato sulla comunità e un equilibrio tra lusso sul mare, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Il progetto integra spazi verdi, infrastrutture sostenibili e tecnologie innovative, con un forte impegno per l’equilibrio ecologico e la qualità della vita. Aree inclusive dedicate alla cultura, al benessere e allo sport garantiranno un’esperienza di vita completa e armoniosa per residenti e visitatori. Affacciata sul Golfo Arabico e su Al Marjan Island, Marjan Beach sorgerà in prossimità di progetti di rilievo come Wynn Al Marjan Island, Al Hamra Village e la Ras Al Khaimah Economic Zone (RAKEZ). Il progetto si estende su oltre 7,9 milioni di metri quadrati e comprende otto quartieri distinti, ciascuno con una propria identità, distribuiti lungo tre chilometri di fronte mare e più di 600.000 metri quadrati di spazi verdi aperti, garantendo un perfetto equilibrio tra natura e comfort urbano. Comprenderà 12.000 camere e 22.000 unità residenziali, per una popolazione stimata di 74.000 residenti e una forza lavoro di 32.000 persone. La destinazione potrà accogliere fino a 180.000 visitatori all’anno. Abdulla Al Abdouli, Chief Executive Officer, Marjan, ha affermato: “Siamo entusiasti di presentare uno dei nostri progetti più ambiziosi, Marjan Beach, destinato a trasformare il panorama costiero della regione. A Ras Al Khaimah cresce la domanda di progetti immobiliari di livello internazionale che combinano residenze, ospitalità, tempo libero e spazi per il business. Il successo di Al Marjan Island e RAK Central, entrambi sold out, testimonia la solidità e il grande potenziale economico dell’emirato, che intendiamo rafforzare ulteriormente con Marjan Beach. Siamo certi che questa nuova destinazione costiera integrata offrirà nuove opportunità dinamiche per investitori, aziende e residenti, contribuendo a rendere Ras Al Khaimah ancora più vivace, attrattiva e sostenibile.” La destinazione beneficerà inoltre di facile accesso alle principali arterie stradali, con nuovi collegamenti in corso di realizzazione per migliorare la connettività con il resto del Paese. Offrendo residenze, hotel, uffici, spazi per il tempo libero e un istituto educativo, Marjan Beach si propone come un modello di sviluppo sostenibile e integrato, con un’attenzione particolare al benessere delle persone e alla vitalità dell’emirato. Il progetto punta ad attrarre miliardi in investimenti nei settori residenziale, immobiliare e dell’ospitalità, accelerando la realizzazione della Vision 2030 dell’emirato. Un progetto visionario destinato a diventare un catalizzatore nella trasformazione di Ras Al Khaimah come destinazione sostenibile di riferimento per investimenti e turismo nel Golfo, Marjan Beach stabilirà nuovi standard di vita sul mare nel GCC. Affacciata sulle acque del Golfo Arabico e di Al Marjan Island, l’area dei Beachfront Resorts offrirà ospitalità fronte mare con spiagge pubbliche, strade commerciali e ristoranti. A pochi passi dalla costa, un esclusivo polo residenziale e commerciale sarà incorniciato dal più grande parco del distretto, creando un sistema di spazi aperti che collega tutti i quartieri. Con un Civic Centre che ospiterà uffici governativi e servizi pubblici e un’area dedicata all’innovazione e all’imprenditorialità, Marjan Beach offrirà una combinazione unica di business, tempo libero e qualità della vita. Un’ulteriore area sarà destinata alla logistica di nuova generazione, integrando negozi, residenze di fascia alta e soluzioni abitative di medio livello, oltre a spazi commerciali sul lungomare e strutture ricreative, per rispondere alle esigenze di tutte le fasce della popolazione. [post_title] => Ras Al Khaimah: Marjan presenta il nuovo masterplan integrato Marjan Beach [post_date] => 2025-10-09T08:07:02+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759997222000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498494 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Edograf Helpfly ha siglato un accordo di general sales agent con Swiss Group International (Sgi), gruppo specializzato nel settore dei voli charter. Sgi opera tutto l'anno voli diretti da tutta Italia (Napoli, Bari, Roma, Verona, Milano, Catania ecc.) per Sharm El-Sheikh con aeromobili A321 da 220 posti. Il gruppo è presente in fiera a Rimini - padiglione A1, stand 107 -: un'occasione per presentare il network e le tariffe gruppo dedicate ai tour operator, discutere le migliori strategie per soddisfare le esigenze dei clienti. I voli sono pubblicati in tutti i sistemi di prenotazione gds, garantendo una facile accessibilità e prenotazione per i passeggeri. [post_title] => Edograf Helpfly è il gsa di Swiss Group International [post_date] => 2025-10-08T12:00:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759924807000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498579 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prima volta a Rimini per Condor, dopo l’avvio dei collegamenti da Milano Malpensa e Roma Fiumicino verso l’hub di Francoforte nell’estate 2025 e in vista dell’atteso lancio della nuova rotta da Venezia, previsto per maggio 2026. «Partecipare a Ttg Travel Experience - stand C3/227-314 - è per Condor un momento di grande importanza e un'opportunità strategica in un mercato ancora nuovo per noi, ma che sta registrando risultati molto promettenti - afferma Lorna Dalziel, general manager Italia di Condor -. In questa occasione, vogliamo portare in fiera la qualità della nuova esperienza Condor, presentando la nostra rinnovata flotta di A330neo e offrendo la possibilità di provare i nuovi sedili di Business Class direttamente presso il nostro stand, oltre che alle cabine di Premium ed Economy Class, per scoprire il comfort senza pari che offriamo su tutti i nostri voli a lungo raggio, qualunque sia la classe di viaggio». Condor collega Milano a Francoforte con voli giornalieri, offrendo coincidenze per numerose destinazioni a lungo raggio. Tra queste, mete esotiche come Caraibi, Bangkok, Messico (Cancun e Los Cabos) e Johannesburg, oltre alle principali città del Nord America, tra New York, Boston, Los Angeles, San Francisco e Las Vegas, in Canada con Toronto, Calgary e Vancouver fino ad Anchorage, in Alaska. Tutti i voli a lungo raggio sono operati con i nuovi aeromobili A330neo, tra i più giovani d’Europa, con configurazione a tre classi: Business, Premium Economy ed Economy. I sedili Prime Seat nella prima fila della Business Class offrono ancora più spazio,un letto più grande grazie al sedile completamente reclinabile e un monitor 4K da 24 pollici, mentre la Premium Economy garantisce maggiore distanza tra i sedili e maggiore comfort. Tutti i passeggeri hanno a disposizione monitor 4K con touchscreen per l’intrattenimento di bordo. [post_title] => Condor investe sul mercato italiano e sul rapporto con il trade [post_date] => 2025-10-08T11:54:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759924468000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "le ambizioni di breeze airways una flotta da 400 aeromobili" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":68,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2298,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498685","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"David Neeleman non smette di pensare in grande e progetta un significativo ampliamento della flotta di Breeze Airways, che nei prossimi anni potrebbe addirittura aumentare di otto volte rispetto alle dimensioni attuali.\r

\r

Il fondatore della compagnia crede in un enorme potenziale di sviluppo del mercato interno americano, in particolare nelle città scarsamente servite. \"Riteniamo che negli Stati Uniti esista un potenziale di mercato per circa 400 aeromobili. E oggi ne abbiamo solo 50. Si tratta quindi di una straordinaria opportunità di sviluppo, con molte leve da attivare se facciamo le scelte giuste\". Una strategia di nicchia si basa sul collegamento di destinazioni secondarie e segmenti regionali spesso trascurati dai grandi vettori americani.\r

\r

“Il nostro obiettivo è quello di creare qualcosa di diverso da una compagnia aerea tradizionale\" ha dichiarato Neeleman, spiegando che l'errore di Spirit Airlines sarebbe stato quello di ampliare la propria rete al punto da entrare in diretta concorrenza con i grandi vettori. \"Si tratta di un modello molto difficile, perché questi ultimi possono facilmente rispondere creando tariffe ‘basic economy’ per contrastare tali offerte. La sfida consiste quindi nel trovare i mercati giusti\". \r

\r

Attualmente Breeze Airways opera con una flotta di 46 Airbus A220 (e altri 44 in arrivo), scelti appositamente per la loro efficienza operativa e la loro capacità di aprire collegamenti point-to-point tra mercati scarsamente serviti; in servizio anche 8 Embraer E190.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Le ambizioni di Breeze Airways: una flotta da 400 aeromobili","post_date":"2025-10-09T13:25:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760016319000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498676","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tap Air Portugal è a Ttg Travel Experience 2025 anche quest’anno con una doppia presenza: sia presso gli spazi del Portogallo che del Brasile per ribadire il ruolo strategico del mercato italiano e il costante impegno verso il trade e i viaggiatori.\r

\r

Per l’Italia, nel periodo aprile–agosto 2025 il canale indiretto ha registrato un incremento del +26,8% di biglietti venduti rispetto allo stesso periodo del 2024, con una crescita ancora più significativa per le agenzie fisiche (+47,7%). Anche il lungo raggio è stato particolarmente dinamico, con il Nord Atlantico in crescita del +29,5% e il Brasile in aumento del +49,4%. \r

\r

“Nonostante un contesto competitivo e macroeconomico complesso, TAP ha mantenuto – e in alcuni casi rafforzato – la propria quota di mercato sia sugli Stati Uniti sia sul Brasile, confermando la solidità della sua proposta e la centralità del rapporto con il trade, che in Italia rappresenta circa il 65% delle vendite”, ha dichiarato Davide Calicchia, Market Manager Italy di TAP Air Portugal. “Inoltre, con TAPFORBIZ vogliamo offrire nuove opportunità e vantaggi concreti alle aziende clienti: fino al 16 ottobre sono attive due promo speciali, WELCOMEBIZ e BACK2BIZ, che consentono di ricevere un bonus di 80€ dopo il primo viaggio, rispettivamente per le nuove aziende aderenti al programma e per quelle che non viaggiano con TAP da oltre due anni. Un modo per premiare la fedeltà e stimolare nuove collaborazioni nel segmento corporate”.\r

\r

La compagnia aerea portoghese leader mondiale nei collegamenti tra Europa e Brasile, nel primo semestre del 2025 ha trasportato otto milioni di passeggeri, con un incremento del 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre il numero di voli operati è rimasto pressoché stabile (+0,2%). \r

\r

Sul fronte operativo, per il prossimo anno la compagnia conferma oltre 100 voli settimanali per Lisbona dagli aeroporti di Roma, Milano, Bologna, Firenze, Venezia e Napoli (stagionale), valutando anche l’impiego di aeromobili di maggiore capacità per aumentare i posti disponibili a parità di frequenze.\r

\r

Infine, Los Angeles sarà operativa anche in inverno e tornerà la destinazione di Cancún, garantendo così continuità e stabilità di programmazione per i partner commerciali.\r

\r

","post_title":"Tap Air Portugal: crescita significativa per le agenzie di viaggio italiane","post_date":"2025-10-09T12:49:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760014167000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498607","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Thai Airways introduce la nuova cabina “Premium Economy Plus”, dotata di sedili reclinabili, che debutterà su diverse rotte regionali in partenza da Bangkok-Suvarnabhumi.\r

\r

Un lancio che si inserisce nel più vasto percorso di ristrutturazione intrapreso dalla compagnia post-pandemia, che mira a rafforzare la competitività del network nella regione Asia-Pacifico e a rendere redditizia la flotta. Dal 2023, la compagnia ha razionalizzato le sue operazioni, ceduto alcune attività e focalizzato la sua strategia verso segmenti di traffico più redditizi, in particolare i viaggi regionali premium.\r

\r

L'obiettivo è quello di attrarre nuovi viaggiatori alla ricerca di un maggiore comfort senza passare alla classe business. Questa novità è rivolta principalmente ai frequent flyer e ai business traveller, attenti ai budget destinati ai viaggi, ma che cercano un livello di comfort superiore a quello della Premium Economy classica.\r

\r

Secondo quanto anticipato dal sito specializzato Live and Let's Fly, la nuova cabina apparirà inizialmente sulle rotte che collegano la capitale thailandese alle destinazioni del subcontinente indiano, prima di essere estesa ad altre grandi metropoli asiatiche. I primi aeromobili interessati dalla novità sono gli Airbus A330-300 noleggiati da Virgin Atlantic, riconoscibili dalla configurazione a chevron rovesciato, utilizzata a lungo nelle vecchie cabine Upper Class della compagnia britannica.\r

\r

La Premium Economy Plus prevede sedili che si trasformano in letto completamente piatto a 180 gradi, con accesso diretto al corridoio e uno spazio individuale superiore di circa il 50% rispetto alla classe economica. I viaggiatori beneficiano anche di divisori per la privacy, illuminazione che si adatta all'orologio biologico, schermo touchscreen da 16 pollici, cuffie con cancellazione del rumore e connessione Wi-Fi ad alta velocità integrata.\r

\r

Oltre al servizio di ristorazione ispirato alla gastronomia thailandese, la compagnia introduce un mini-salone nella parte anteriore della cabina dove i passeggeri possono rilassarsi, gustare cocktail thailandesi e snack, un concetto finora riservato alla cabina Business.","post_title":"Thai Airways alza il sipario sulla nuova Premium Economy Plus","post_date":"2025-10-09T10:11:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760004700000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Nonostante il gap di capacità ci aspettiamo per fine 2025 un risultato in budget\" e dunque prossimo all'auspicato \"pareggio di bilancio\". Così Joerg Eberhart, amministratore delegato di Ita Airways.\r

\r

Un primo traguardo che non sconta quindi la mancata disponibilità di una ventina di aeromobili che restano a terra a causa dei noti problemi legati ai motori P&W. \"Il buon andamento di questi mesi ha prodotto ricavi unitari più elevati e il trend di ottobre come quello degli ultimi mesi dell'anno, ci consente di essere positivi\".\r

\r

Eberhart ha ricordato i numeri relativi ai primi 9 mesi dell'anno, \"con 12,6 milioni di passeggeri trasportati e un load factor dell'83,4%, in miglioramento di 2,5 punti percentuali rispetto all'anno precedente, e ricavi passeggeri a quota 2,17 miliardi di euro, in crescita del 4%\". \r

\r

Un'altra conferma è quella che arriva sull'ingresso di Ita in Star Alliance, \"un processo avviato, che è lungo, quasi 12 mesi per ottemperare a tutte le richieste ed allinearci agli standard dell'alleanza. Credo entro aprile-maggio 2026 dovremmo riuscire a rientrare\".\r

\r

Altro tema caldo quello dell'ingresso di Ita alla joint venture transatlantica con United Airlines ed Air Canada, \"un iter che speriamo possa ottenere l'approvazione dal Dot statunitense entro i prossimi 9-12 mesi\".\r

\r

Quanto all'intenzione del gruppo Lufthansa ad esercitare l'opzione per salire ulteriormente nel capitale del vettore italiano, l'ad ha spiegato che \"c'è la volontà per farlo e aggiungere un ulteriore 49%, con una finestra temporale disponibile fino a giugno 2026, e arrivare al 90%\". Per Ita questo passaggio rappresenta \"un'accelerazione che le consentirà di accedere ad una serie di benefici, in primis contratti più favorevoli con i fornitori\".\r

\r

La winter alle porte vedrà Ita Airways impegnata su un network di \"53 destinazioni di cui 16 domestiche, 21 internazionali e 16 intercontinentali: la novità, da tempo annunciata, è quella legata all'avvio del volo diretto Roma-Mauritius con 2 frequenze settimanali, operate da un A330-900 fino a Pasqua 2026; lo stesso vale per la rotta verso Malè, che decollerà il 19 dicembre, inizialmente con frequenze giornaliere, che poi tra febbraio e marzo diverranno 4 voli settimanali.\r

\r

Vengono inoltre potenziati i voli su Bangkok (da 5 a settimana a giornalieri, dall’ 8 dicembre) e Buenos Aires (da 9 a 10 frequenze settimanali dal 16 dicembre al 9 gennaio).","post_title":"Ita: Eberhart insiste verso il pareggio entro fine 2025","post_date":"2025-10-09T09:30:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1760002222000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498753","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la prima volta Egyptair è presente al Ttg Travel Experience con uno stand dedicato di 75 mq (Pad. C1 – Stand 335-406). Una scelta che sottolinea la volontà consolidare il rapporto tra Italia ed Egitto. Vista l’importanza dell’Italia, sia in termini di mercato sia come porta verso il mondo internazionale, la compagnia ha scelto strategicamente di essere presente al Ttg Travel Experience con uno spazio in grado di rispecchiare appieno la sua brand identity, riproducendo la cabina dei nuovi aerei che saranno consegnati da Boeing e Airbus a partire dalla fine dell’anno.\r

\r

Presente allo stand Salah Tawfik, regional director Italia & Malta Egyptair, per incontrare di persona i partner e i clienti, raccontare le visioni future, le previsioni di mercato – italiano ed internazionale – oltre agli investimenti e alle novità per i prossimi anni. Un’occasione per instaurare nuove collaborazioni, realizzare progetti innovativi e fortificare le attività e i rapporti già in essere. Ad affiancare Salah Tawfik una delegazione di rappresentati di Egyptair in arrivo direttamente dall’hub centrale de Il Cairo. \r

\r

L’Egitto si conferma, infatti anche per la stagione appena conclusa, una meta molto amata dai turisti italiani. Lo dimostrano i dati dell’estate 2025: da aprile a luglio hanno infatti viaggiato con EGYPTAIR 2.435.340 passeggeri. Tra i paesi europei, l’Italia è stata la prima in termini di traffico con 77.700 viaggiatori, seguita da Londra con 70.500 e Parigi con 53.600. Si sono aggiunti numerosi voli charter, in particolare verso il Mar Rosso, e cresce l’interesse per destinazioni emergenti come Marsa Matrou e El Alamein.\r

\r

“Siamo molto contenti di questi risultati e confidiamo nella possibilità che questo trend positivo si registri anche nella seconda parte dell’anno - ha dichiarato Salah Tawfik -. Per noi l’Italia è un mercato molto importante e sul quale vogliamo crescere e sviluppare sempre nuove sinergie. Abbiamo in programma anche l’ingresso di nuovi aeromobili con i quali andremo ad ampliare la nostra flotta e auspichiamo di riuscire ad aprire presto nuove tratte dall’Italia”.\r

\r

\r

\r

“Oltre all'aumento dell'8% del fatturato nell'anno fiscale conclusosi a fine giugno, EGYPTAIR ha anche registrato una crescita del 5% del traffico”, afferma il capitano Ahmed Adel, ceo e presidente Egyptair. “Questi dati sono promettenti e prevediamo di mantenerli o superarli in futuro”. Il Capitano Ahmed Adel ha inoltre annunciato un importante ampliamento della flotta A350-900, confermando l’ordine di 6 nuovi Airbus 350-900 per un totale di 16 nuovi aerei. Gli A350-900 sono dotati di una cabina Airspace ampia e confortevole, e soffitti alti con un’illuminazione ambientale pensata per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri.\r

\r

","post_title":"Egyptair per la prima volta al Ttg Travel Experience con uno stand dedicato","post_date":"2025-10-09T09:02:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1760000567000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498746","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Avanti, a tappe serrate. Il piano di potenziamento della flotta e di restyling delle navi di Msc Crociere procede a pieno ritmo, come conferma durante i giorni di fiera a Rimini Leonardo Massa, vice president Southern Europe della compagnia: “Il 2025 si è mosso in linea con le attese – ha spiegato il manager -. Abbiamo assistito da un lato a un forte consolidamento dei numeri, dall’altro alla crescita del prezzo medio, ma soprattutto a una diversa distribuzione dei clienti”.\r

\r

I passeggeri italiani che hanno scelto Msc sono rimasti quindi sugli stessi numeri del 2024, ma “a cambiare è stata la scelta della tipologia di crociera, con una decisa crescita delle preferenze per il Mediterraneo invernale. E non si tratta solo di una scelta legata al minore potere d’acquisto delle famiglie, ma anche a una differente percezione delle destinazioni. I clienti cominciano a comprendere l’importanza di visitare una meta al di fuori dei periodi di punta”.\r

\r

Venendo ai piani per il futuro, l’ampliamento della flotta procede senza interruzione, e dopo il varo di World America e l’attesa di World Atlantic (in mare nel 2027), sarà la volta di due nuove navi della classe World Class, che si aggiungeranno a quelle esistenti, per un valore di circa 3,5 miliardi di euro, con consegne previste nel 2029 e 2030.\r

\r

Accanto a questo, procede in parallelo anche lo sviluppo di una strategia che ha nel top di gamma un punto di forza, con il recente restyling di Msc Poesia e Msc Magnifica, dove è stato introdotto lo Yacht Club.\r

\r

Perfettamente inserito in questa strategia votata alla ricerca di una clientela up level anche l’intervento di Barbara Baldini, direttore commerciale per il mercato italiano di Explora Journeys. “I risultati sul mercato italiano ci stanno premiando – ha spiegato la manager – e anche se al momento di tratta di numeri molto piccoli – l’1-2% della nostra clientela totale – si tratta comunque di un bacino strategico per la compagnia”. Fra le novità, l’approdo in Asia nella stagione 2027-28 e una rinnovata attenzione al trade, che verrà dotato di strumenti commerciali ad hoc per catturare una domanda “in forte accelerazione”.","post_title":"Msc Crociere, Massa: “La domanda sta cambiando”","post_date":"2025-10-09T08:41:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1759999274000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Marjan, master developer di proprietà freehold a Ras Al Khaimah, annuncia il lancio di Marjan Beach, la nuova destinazione turistica costiera degli Emirati Arabi Uniti, con un design incentrato sulla comunità e un equilibrio tra lusso sul mare, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Il progetto integra spazi verdi, infrastrutture sostenibili e tecnologie innovative, con un forte impegno per l’equilibrio ecologico e la qualità della vita. Aree inclusive dedicate alla cultura, al benessere e allo sport garantiranno un’esperienza di vita completa e armoniosa per residenti e visitatori.\r

\r

Affacciata sul Golfo Arabico e su Al Marjan Island, Marjan Beach sorgerà in prossimità di progetti di rilievo come Wynn Al Marjan Island, Al Hamra Village e la Ras Al Khaimah Economic Zone (RAKEZ).\r

\r

Il progetto si estende su oltre 7,9 milioni di metri quadrati e comprende otto quartieri distinti, ciascuno con una propria identità, distribuiti lungo tre chilometri di fronte mare e più di 600.000 metri quadrati di spazi verdi aperti, garantendo un perfetto equilibrio tra natura e comfort urbano. Comprenderà 12.000 camere e 22.000 unità residenziali, per una popolazione stimata di 74.000 residenti e una forza lavoro di 32.000 persone. La destinazione potrà accogliere fino a 180.000 visitatori all’anno.\r

\r

Abdulla Al Abdouli, Chief Executive Officer, Marjan, ha affermato: “Siamo entusiasti di presentare uno dei nostri progetti più ambiziosi, Marjan Beach, destinato a trasformare il panorama costiero della regione. A Ras Al Khaimah cresce la domanda di progetti immobiliari di livello internazionale che combinano residenze, ospitalità, tempo libero e spazi per il business. Il successo di Al Marjan Island e RAK Central, entrambi sold out, testimonia la solidità e il grande potenziale economico dell’emirato, che intendiamo rafforzare ulteriormente con Marjan Beach. Siamo certi che questa nuova destinazione costiera integrata offrirà nuove opportunità dinamiche per investitori, aziende e residenti, contribuendo a rendere Ras Al Khaimah ancora più vivace, attrattiva e sostenibile.”\r

\r

La destinazione beneficerà inoltre di facile accesso alle principali arterie stradali, con nuovi collegamenti in corso di realizzazione per migliorare la connettività con il resto del Paese. Offrendo residenze, hotel, uffici, spazi per il tempo libero e un istituto educativo, Marjan Beach si propone come un modello di sviluppo sostenibile e integrato, con un’attenzione particolare al benessere delle persone e alla vitalità dell’emirato. Il progetto punta ad attrarre miliardi in investimenti nei settori residenziale, immobiliare e dell’ospitalità, accelerando la realizzazione della Vision 2030 dell’emirato. Un progetto visionario destinato a diventare un catalizzatore nella trasformazione di Ras Al Khaimah come destinazione sostenibile di riferimento per investimenti e turismo nel Golfo, Marjan Beach stabilirà nuovi standard di vita sul mare nel GCC.\r

\r

Affacciata sulle acque del Golfo Arabico e di Al Marjan Island, l’area dei Beachfront Resorts offrirà ospitalità fronte mare con spiagge pubbliche, strade commerciali e ristoranti. A pochi passi dalla costa, un esclusivo polo residenziale e commerciale sarà incorniciato dal più grande parco del distretto, creando un sistema di spazi aperti che collega tutti i quartieri. Con un Civic Centre che ospiterà uffici governativi e servizi pubblici e un’area dedicata all’innovazione e all’imprenditorialità, Marjan Beach offrirà una combinazione unica di business, tempo libero e qualità della vita. Un’ulteriore area sarà destinata alla logistica di nuova generazione, integrando negozi, residenze di fascia alta e soluzioni abitative di medio livello, oltre a spazi commerciali sul lungomare e strutture ricreative, per rispondere alle esigenze di tutte le fasce della popolazione.","post_title":"Ras Al Khaimah: Marjan presenta il nuovo masterplan integrato Marjan Beach","post_date":"2025-10-09T08:07:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1759997222000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498494","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Edograf Helpfly ha siglato un accordo di general sales agent con Swiss Group International (Sgi), gruppo specializzato nel settore dei voli charter.\r

Sgi opera tutto l'anno voli diretti da tutta Italia (Napoli, Bari, Roma, Verona, Milano, Catania ecc.) per Sharm El-Sheikh con aeromobili A321 da 220 posti.\r

\r

Il gruppo è presente in fiera a Rimini - padiglione A1, stand 107 -: un'occasione per presentare il network e le tariffe gruppo dedicate ai tour operator, discutere le migliori strategie per soddisfare le esigenze dei clienti.\r

\r

I voli sono pubblicati in tutti i sistemi di prenotazione gds, garantendo una facile accessibilità e prenotazione per i passeggeri.\r

","post_title":"Edograf Helpfly è il gsa di Swiss Group International","post_date":"2025-10-08T12:00:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759924807000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498579","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prima volta a Rimini per Condor, dopo l’avvio dei collegamenti da Milano Malpensa e Roma Fiumicino verso l’hub di Francoforte nell’estate 2025 e in vista dell’atteso lancio della nuova rotta da Venezia, previsto per maggio 2026. \r

«Partecipare a Ttg Travel Experience - stand C3/227-314 - è per Condor un momento di grande importanza e un'opportunità strategica in un mercato ancora nuovo per noi, ma che sta registrando risultati molto promettenti - afferma Lorna Dalziel, general manager Italia di Condor -. In questa occasione, vogliamo portare in fiera la qualità della nuova esperienza Condor, presentando la nostra rinnovata flotta di A330neo e offrendo la possibilità di provare i nuovi sedili di Business Class direttamente presso il nostro stand, oltre che alle cabine di Premium ed Economy Class, per scoprire il comfort senza pari che offriamo su tutti i nostri voli a lungo raggio, qualunque sia la classe di viaggio».\r

Condor collega Milano a Francoforte con voli giornalieri, offrendo coincidenze per numerose destinazioni a lungo raggio. Tra queste, mete esotiche come Caraibi, Bangkok, Messico (Cancun e Los Cabos) e Johannesburg, oltre alle principali città del Nord America, tra New York, Boston, Los Angeles, San Francisco e Las Vegas, in Canada con Toronto, Calgary e Vancouver fino ad Anchorage, in Alaska.\r

Tutti i voli a lungo raggio sono operati con i nuovi aeromobili A330neo, tra i più giovani d’Europa, con configurazione a tre classi: Business, Premium Economy ed Economy. I sedili Prime Seat nella prima fila della Business Class offrono ancora più spazio,un letto più grande grazie al sedile completamente reclinabile e un monitor 4K da 24 pollici, mentre la Premium Economy garantisce maggiore distanza tra i sedili e maggiore comfort. Tutti i passeggeri hanno a disposizione monitor 4K con touchscreen per l’intrattenimento di bordo.","post_title":"Condor investe sul mercato italiano e sul rapporto con il trade","post_date":"2025-10-08T11:54:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759924468000]}]}}