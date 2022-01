Lazzerini, Ita Airways: “Pronti al lancio della Malpensa-New York. Ma il focus resta su Fiumicino”

Milano Malpensa non trova grande spazio, almeno oggi, nei piani di sviluppo di Ita Airways. Lo scalo non può che farsene una ragione, per l’ennesima volta. A ribadirlo, l’amministratore delegato della compagnia Fabio Lazzerini, in occasione dell’audizione di ieri presso la Commissione Trasporti della Camera: “Dalla stagione estiva lanceremo il Malpensa-Jfk, che tradizionalmente anche Alitalia operava – riporta Il Sole 24 Ore -; e nel piano industriale stiamo prevedendo eventuali evoluzioni che possano incrementare prevalentemente verso il Nord America da Malpensa”.

C’è però un ‘ma’, fondamentale: “Ma è importante essere onesti: in questo momento, per garantire la redditività dell’azienda, dobbiamo concentrarci sull’aeroporto di Fiumicino. Stiamo già facendo poche rotte intercontinentali e bisogna alimentarle”. Lazzerini ha comunque anticipato che “stiamo prevedendo eventuali altre evoluzioni prevalentemente verso il Nord America, ma non in questo momento”.