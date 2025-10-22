Lavoratori Alitalia, si apre la via della Naspi allungata per 3 anni Forse uno spiraglio per i 200 lavoratori Alitalia per i quali è prevista lo stop alla cassa integrazione 31 ottobrea e avviata la procedura di licenziamento collettivo. Infatti si andrebbe verso la soluzione di una Naspi “allungata”, a tre anni per tutti e a 4 anni per chi invece raggiungerà i requisiti per andare in pensione nell’arco dei prossimi 4 anni. La Naspi “allungata” e l’anno o i due anni ulteriori sarebbero finanziati dal Fondo straordinario del trasporto aereo. Lo si è appreso al termine dell’incontro al ministero del lavoro sul destino dei lavoratori ex Alitalia. Nel frattempo, con lo stop alla cigs è partito anche l’iter del licenziamento collettivo dei circa 2mila lavoratori (1.997 per l’esattezza, di cui solo circa 400 raggiungerebbero il requisito pensionistico nel triennio) che hanno iniziato a ricevere via Pec le lettere di licenziamento da Alitalia Sai in amministrazione straordinaria. Condividi

L’idea è quella di far vivere Roma attraverso i cinque sensi, trasformando l’hotel in un luogo di incontro e narrazione, aperto alle energie creative del quartiere. Durante l’anno, una selezione di artigiani e artisti del rione condividerà le proprie esperienze e luoghi del cuore con giovani content creator romani, che ne racconteranno le storie sui social. Il dialogo tra comunità locale e ospiti si tradurrà in mostre temporanee, laboratori ed eventi esperienziali all’interno dell’hotel, pensati per far scoprire la città da prospettive autentiche. Con il suo ingresso nella collezione UNA Esperienze e l’affiliazione a Preferred Hotels & Resorts, Trastevere Roma rafforza il legame con la Capitale e si propone come punto di riferimento per un’ospitalità che unisce comfort, cultura e relazione con il territorio. [post_title] => Una Italian Hospitality: Trastevere Roma entra nella collezione Una Esperienze [post_date] => 2025-10-22T09:00:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761123656000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499651 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In un mondo in rapida evoluzione, il turismo si trova al centro di una trasformazione profonda, guidata da innovazioni tecnologiche, cambiamenti sociali e nuovi modelli di consumo. In questo scenario, le fiere non sono più semplici vetrine espositive, ma diventano veri e propri laboratori di idee, piattaforme strategiche dove si analizza il presente e si immagina il futuro. È proprio da questa visione che nasce il Think Tank di BIT, uno spazio aperto e dinamico all’interno della Borsa Internazionale del Turismo. Il Think Tank è concepito come un luogo di confronto continuo con il mercato, dove professionisti ed esperti del settore si incontrano per discutere i grandi temi di attualità e affrontare le sfide strategiche del comparto. L’obiettivo è chiaro: progettare soluzioni concrete per lo sviluppo e la competitività del turismo, in un contesto che valorizza il dialogo, la contaminazione di idee e la visione condivisa. A guidare questo nuovo percorso è stato costituito un Advisory Board composto da figure di spicco del settore. Il loro contributo sarà fondamentale per portare competenze, stimoli e visione strategica, orientando il dibattito verso un turismo più consapevole, sostenibile e innovativo. [gallery columns="4" ids="499659,499660,499661,499662"] Il Think Tank di BIT rappresenta un che accompagna l’intero settore verso nuove prospettive. In un tempo in cui il viaggio assume significati sempre più profondi, BIT si conferma come il luogo dove il turismo si progetta, si evolve e si reinventa. Scopri di più https://bit.fieramilano.it/programma/think-tank.html [post_title] => Think Tank di BIT: un laboratorio per lo sviluppo del turismo [post_date] => 2025-10-21T11:59:20+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761047960000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499594 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => AnotheReality nasce a Milano nel 2014 come studio di sviluppo videogiochi VR. In breve tempo, grazie all’esperienza dei tre soci fondatori, Lorenzo Cappannari ceo, Fabio Mosca chief technology officer e Matteo Favarelli chief operating officer, diventa una società che si occupa di creare tecnologie e esperienze interattive in ambito customer experience, learning & training, games & entertainment. Nei primi anni di vita realizza uno dei primi videogiochi italiani in realtà virtuale (YonParadox) e inizia la sua attività di studio specializzato nella creazione di esperienze per il mondo della formazione e del training, con uno dei primi simulatori VR per il mondo energy italiano, e nel mondo delle esperienze di brand e d’intrattenimento grazie a progetti come Yon Blitz per ASUS e VBI per IBM. AnotheReality cresce puntando su due divisioni: da una parte l’anima creativa incentrata sullo sviluppo di esperienze e contenuti interattivi per le tre aree verticali di business (customer experience, learning & training, games & entertainment); dall’altra il suo carattere tecnologico con reflectis, la virtual experience platform di AnotheReality per creare i mondi virtuali e ibridi di oggi e domani. AnotheReality, sfruttando le tecnologie software di virtualizzazione tridimensionali e di engagement (mondi virtuali e gaming) e le nuove tecnologie di interazione spaziale con il dato (AR/VR), si pone come partner per la trasformazione virtuale di aziende e organizzazioni che si approcciano al paradigma del metaverso, caratterizzato da mondi virtuali, spatial computing e tecnologie immersive. Grazie alla doppia anima, creativa e tecnologica, AnotheReality offre sia soluzioni tecnologiche tramite Reflectis sia contenuti innovativi per il mondo della brand experience, dell’education & training e dell’intrattenimento. Elemento di unicità dell’azienda è la combinazione di più tecnologie, che richiedono diverse competenze, essenziali e complementari, necessarie alla realizzazione di applicazioni immersive per il business. Da un lato, infatti, la padronanza delle tecnologie abilitanti, dall’altro un approccio di interpretazione design centric con focus sulla creatività. In ambito corporate le applicazioni di AnotheReality vengono utilizzate in svariati settori, dal manifatturiero, energy&utility, transportation, automotive fino al fashion, retail, consumer goods, education ed entertainment. AnotheReality negli anni ha costruito più di 100 mondi virtuali per clienti, italiani e internazionali, in diverse industry, tra cui: A2A, Asus, BMW, Bocconi, Enel, ENI, Frette, General Electric, Hitachi Engineering, IBM, Intesa Sanpaolo, Istituto Marangoni, Ferrovie Italiane, Assicurazioni Generali, Luxottica, MSC, Nissan, Nokia, Olivetti, Terna, The North Face, Universal, Widiba. Nel 2019 AnotheReality diventa partner di Trenitalia per realizzare l’intera piattaforma di intrattenimento VR a bordo treno per il Frecciarossa. Per una selezione di treni della tratta Milano-Roma, i viaggiatori vengono invitati a provare gratuitamente giochi interattivi, film immersivi, e una coinvolgente e realistica simulazione di guida dei nuovi treni ad alta velocità. Risultato: aumento della customer satisfaction e migliore brand engagement. «Abbiamo lavorato in passato sul mondo del turismo – spiega Lorenzo Cappannari, ceo di AnotheReality - E fondamentalmente, credo che ci possano essere due tagli, cioè 2 livelli di ingresso: da una parte l'engagement dell’utente che utilizza un determinato servizio in una determinata location e la location può essere una nave, un treno o una lounge di un aeroporto. Può essere anche un palazzo storico, un luogo, che ha un qualcosa da raccontare, ma non è facile raccontarlo. Nello specifico è possibile lavorare sull’ intrattenimento durante periodi morti e dall’altra aumentare lo storytelling quando è necessario evidenziare alcuni aspetti del luogo». Per quanto riguarda invece il mondo della formazione, del training, i cavalli di battaglia dell’azienda sono la simulazione e la gamification, cioè la creazione di simulatori per insegnare a fare attività che richiedono comunque una certa esperienza manuale. «Da una parte il simulatore e dall'altra parte la gamification – aggiunge Cappannari - "Mi sembra di giocare, ma in realtà sto imparando". E’ possibile applicare logiche di gamification dietro a corsi di formazione più tradizionali». Sono molte le opportunità interessanti per gli operatori del turismo che potrebbero beneficiare dell'utilizzo di queste tecnologie dal punto di vista formativo e dell’intrattenimento. «Dall’esperienza con Trenitalia fino al gioco del tennis, passando per i luoghi storici – continua il ceo – come Palazzo Tilli con il progetto “Se chiudo gli occhi”, che ci ha permesso di portare lo storytelling immersivo, vale a dire vesti in prima persona il corpo di un personaggio che ha vissuto in quel palazzo in un periodo storico molto particolare, durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale. Questo permette di narrare un momento storico, di un determinato luogo in maniera molto più coinvolgente. Non solo ti teletrasportiamo nel passato, ma aggiungiamo un alto livello di storytellling, grazie al fatto che comunque abbiamo la direzione creativa all’interno della nostra azienda». Per MSC Cargo AnotheReality ha realizzato un gioco mobile, creato per far capire l'importanza della sostenibilità nel trasporto marittimo. Maria Carniglia [post_title] => AnotheReality, la realtà virtuale al servizio del turismo [post_date] => 2025-10-21T10:50:54+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761043854000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499501 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Abbiamo coinvolto importanti partner per lanciare la prossima stagione - afferma Christina Gläser, direttrice di Svizzera Turismo - Insieme con Travel Switzerland e con la Ferrovia retica promuoviamo il viaggio in treno e poi vogliamo raccontare Laax. Il comune da circa 2mila abitanti del Canton Grigioni, a sole tre ore di viaggio da Milano, punto di riferimento per l’autunno e per lo sport invernale freestyle. Laax, ancora poco conosciuto dal mercato italiano, è un’ottima opportunità di vacanza o per un weekend per le famiglie e, in particolare, per quelle del nord Italia. A Laax si trova il Rocks Resort: un hotel diffuso di altissima qualità con una ricca offerta gastronomica adatta all’estate, all’autunno e, soprattutto, all’inverno, quando aprono gli impianti sciistici e prende il via la stagione degli eventi di freesyle, adatti anche a un pubblico più giovane. Il Laax Open, in programma a gennaio, accoglierà infatti tutti i professionisti dello snowboard e sarà l’ultimo evento di freestyle per la qualificazione alle prossime Olimpiadi di Cortina. All’interno del Rocks Resort si trova La Freestyle Academy: aperta ai bambini dagli 0 agli 8 anni. È un club al coperto ideale per i giorni di maltempo, dove apprendere i movimenti corretti per gli sport alpini con trampolini, skate, monopattini e nel parco per la mountain-bike. I bambini tra i 4 e i 12 anni potranno anche esplorare gli sport e la natura invernale rivivendo le storie del mago della natura grigionese Ami Sabi nell’Ami Sabi Show Wonderland. I genitori si rilasseranno mentre i bambini si divertono, per poi slittare insieme lungo un percorso notturno illuminato e quindi cenare con una caratteristica fonduta al formaggio». Il turismo invernale è un pilastro molto importante dell'economia svizzera, sottolinea Gläser. «Seguendo la campagna “Travel Better” di Svizzera Turismo, che promuove un turismo più sostenibile e consapevole, non guardiamo solo al volume dei turisti ma alle loro caratteristiche. Vogliamo portare in Svizzera l’ospite giusto, al momento giusto e nel posto giusto, direzionando la promozione e sostenendo i nostri hotel quando hanno bisogno di avere un'occupazione maggiore. Rispetto all’Italia siamo molto soddisfatti dei numeri raggiunti nel 2024, con una crescita del 3,3% delle presenze da gennaio ad agosto. In particolare a luglio e agosto il dato ha raggiunto il 4,9% ad agosto! Sicuramente l’estate è andata molto bene, anche perché abbiamo avuto due eventi importanti: l'Eurovision e gli Europei Femminili, che hanno portato un aumento dei pernottamenti nelle città interessate. Anche l’autunno è molto apprezzato dagli italiani e proprio per spingere questa stagione, caratterizzata dai colori del foliage e dalle saporite esperienze gastronomiche abbiamo lanciato una vivace campagna televisiva con i nostri ambassador Michelle Hunziker e il portiere svizzero Yann Sommer, impegnato con l’Inter. Gli arrivi dei turisti italiani sono favoriti anche dalle promozioni di Svizzera Turismo con EuroCity, tra cui quella che presto lanceremo per i mercatini natalizi: un prodotto molto amato». Interessante tratteggiare il profilo del nuovo ospite della Svizzera: «Il nostro viaggiatore ha profili diversi. Pianifica le vacanze in modo nuovo rispetto al passato. - sottolinea infatti Gläser - Cerca nuove esperienze, anche in periodi diversi dell’anno. Le famiglie scelgono la Svizzera perché la vedono come un luogo molto sicuro, organizzato e di qualità per le loro esigenze. Poi abbiamo i weekender, che sfruttano i fine settimana per fare brevi gite e scelgono le città per vivere esperienze d’arte e di cultura». Francesca Rovati, Media Manager Northern Italy per Svizzera Turismo, ha presentato alcuni esempi di esperienze da vivere nel paese all’avvicinarsi dell’inverno. «A 190km da Lugano si trova Ramosch, un paesino della Val Sinestra, in Bassa Engadina, al confine con l'Austria. La casa dei doganieri, collocata sulla mulattiera diretta al confine, risale al 1492; due anni fa il Dott.Berry ha acquistato e ristrutturato l’edificio, oggi Hotel Hof Zuort, preservandone la storia e gli arredi risalenti alla Belle Epoque. L’altra novità ci porta nel cantone rurale di Appenzello, tra le maestose Alpi svizzere, dove il 15 ottobre è stato inaugurato l’Appenzeller Huus, un hotel 5* che è un centro all’avanguardia dedicato al wellaging e al relax. Infine è interessante il work-in-progress dell’Arosa Kulm: un rinomato hotel 5* nei pressi di Laax che riaprirà nel mese di marzo dopo un’attenta ristrutturazione. Si chiamerà Grand Hotel Arosa e i i suoi interni riprodurranno gli ambienti del Grand Budapest Hotel del film di Wes Anderson. L’hotel offre anche pacchetti per lunghi soggiorni in un’atmosfera fiabesca. La Svizzera propone ai suoi ospiti tante esperienze insolite. - conclude Rovati - Dalle ciaspolate e le passeggiate con i cani San Bernardo in Val Ferret (presso il confine italiano), ai viaggi su suggestivi trenini come il Mont Blanc Express, che collega Martigny a Chamonix e attraversa valli dove la natura è davvero primordiale!». Chiara Ambrosioni [post_title] => La Svizzera presenta la stagione invernale e Laax: una gemma nascosta [post_date] => 2025-10-20T09:14:33+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760951673000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499467 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cti - Cisalpina Tours International ha siglato una partnership strategica con Ambimed, gruppo specializzato in servizi di Travel Risk Management. L'accordo permette alle aziende clienti di Cti di accedere a soluzioni integrate per la sicurezza e la prevenzione sanitaria durante i viaggi di lavoro, in Italia e all'estero. La collaborazione nasce in risposta all'evoluzione normativa che impone obblighi più stringenti in materia di duty of care. A livello internazionale, la norma Iso 31030:2021 fornisce un riferimento globale per le organizzazioni che intendono gestire in modo efficace i rischi per i propri viaggiatori. «Il quadro normativo in evoluzione richiede oggi un approccio strutturato e proattivo - ha commentato Loretta Bartolucci, global commercial director Cti -. Le recenti linee guida della Società Italiana di Medicina del Lavoro, pubblicate nel 2024, hanno introdotto criteri operativi più rigorosi per la tutela dei lavoratori inviati all’estero». E di lavoro, a partire da informazione e formazione, ce n’è molto da fare in Italia, soprattutto accompagnando anche le pmi in un percorso di sicurezza e aggiornamento. L'alleanza L'alleanza si articola su cinque pilastri operativi: valutazione del rischio paese prima della partenza, informazione e formazione preventiva dei lavoratori, verifica dello stato di salute e delle necessarie vaccinazioni, identificazione di strutture sanitarie e piani di evacuazione, monitoraggio continuo con strumenti digitali. «Il Travel Risk Management si concentra sulla salvaguardia delle persone attraverso la prevenzione, l'assistenza e la gestione delle emergenze, integrando aspetti sanitari, di sicurezza e normativi» ha sottolineato Alessandro Perone, direttore generale e co-founder di Ambimed. Da qui l’alleanza, che si declinerà, per la rete di aziende di Cti, in formazione, webinar e supporto concreto. [post_title] => Cisalpina Tours International: accordo con Ambimed per il Travel Risk [post_date] => 2025-10-17T13:33:53+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760708033000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499422 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ormai è un mantra: il turismo dei tempi moderni passa attraverso esperienze, incontri ed emozioni, tema ricorrente di analisi e studi mirati. SiViaggia.it e Hopscotch Italy hanno presentato una nuova ricerca, realizzata in collaborazione con la piattaforma Travellyze, che analizza l’evoluzione delle motivazioni e dei comportamenti dei viaggiatori europei. Focus dello studio, il crescente valore delle esperienze nella scelta delle destinazioni turistiche. La ricerca ha coinvolto oltre 20.000 viaggiatori in 12 Paesi europei, con l’obiettivo di comprendere l’impatto delle esperienze – culturali, naturalistiche, gastronomiche, di benessere o scoperta – sul processo decisionale e sulla percezione di valore del viaggio, che diventa una forma di partecipazione, ricerca di autenticità e appartenenza, e il cui valore si sposta dall’offerta al significato. In Italia, il 40% dei viaggiatori sceglie la meta in base alle esperienze che potrà vivere: dai borghi alle degustazioni, dai laboratori artigianali agli eventi culturali. Il viaggio non è più solo spostamento, ma occasione di connessione autentica con il territorio e le persone, di condivisione di momenti. Il processo decisionale in genere si basa su alcuni fattori: passaparola (58%), ricerche sul web (56%) e recensioni online (51%). Elementi a cui si aggiungono gli input che vengono da social media e programmi tv e giocano un ruolo chiave nel costruire desideri e immaginari di viaggio, ma che seguono comunque due dati imprescindibili come pulizia (65%) e sicurezza (64%). La spesa media per le vacanze si attesta tra i 1.000 e i 2.999 euro a persona, budget di spesa che per oltre la metà degli intervistati si riconferma anche per il 2026, indicando una stabilità economica orientata più alla qualità dell’esperienza che alla quantità. L'importanza dell'enogastronomia Tra le chiavi di lettura più autorevoli di un luogo, brilla la tradizione culinaria. «L’enogastronomia è una delle esperienze più potenti per raccontare un territorio - ha dichiarato Matteo Lefebvre, managing director di Hopscotch Italy -. Attraverso cibo e vino, i viaggiatori scoprono cultura, persone e identità». Sul ruolo della consapevolezza si è invece soffermata Barbara Del Pio, responsabile editoriale di Italiaonline: “Chi viaggia oggi è più attento ed esigente – ha dichiarato la manager -. Il tempo per sé è un bene prezioso e SiViaggia si conferma una bussola per chi cerca ispirazione e qualità»”. La partnership tra SiViaggia.it e Hopscotch Italy si inserisce in un progetto più ampio di analisi continua del settore. Grazie all’approccio data-driven di Travellyze, è possibile mappare preferenze e comportamenti dei viaggiatori in chiave strategica, offrendo strumenti concreti a brand, istituzioni e operatori del turismo. [post_title] => Hopscotch Italy e SiViaggia.it: i trend di viaggio sotto la lente [post_date] => 2025-10-17T09:53:04+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760694784000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499382 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'attrazione dei turisti statunitensi nei confronti dell'Italia viene oltremodo confermata dai numeri resi noti dal Ministero del turismo italiano: oltre 8,1 milioni di arrivi, 23,7 milioni di presenze (Istat), 6,4 miliardi di euro di spesa turistica nel 2024 (Banca d’Italia). Complessivamente, nei primi otto mesi del 2025 si sono registrati 1,4 milioni di arrivi aeroportuali (+2,2%) e oltre 765 mila vengono previsti per il periodo settembre-dicembre, +9,4% (National Travel and Tourism Office), per più di 2,8 miliardi di euro spesi nel primo semestre dell’anno in corso (Banca d’Italia). Numeri che dipingono il mercato statunitense come uno di quelli più importanti per il turismo italiano, che in questi giorni vede in missione governativa a Washington il ministro Daniela Santanchè. D'altra parte i viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti sono quelli che spendono e pernottano di più nel nostro Paese, con 191,1 euro a notte di media e 10,3 notti, arrivando a 12 nei primi otto mesi del 2025 (Ambasciata d’Italia Washington). Inoltre, i turisti Usa risultano quelli maggiormente soddisfatti dell’Italia, con un grado di soddisfazione che, attestandosi su 86,1/100, è molto al di sopra della media, indicando un trend più che positivo nella percezione dell’offerta turistica Made in Italy da parte Usa (The Data Appeal Company). I numeri 2024-2025 confermano una forte sintonia tra la destinazione Italia e i turisti statunitensi, suggerendo prospettive positive e opportunità di ulteriore sviluppo per l’industria turistica e i rapporti tra le due Nazioni, anche in considerazione degli oltre 17 milioni di americani d’origine italiana stimati su territorio Usa. [post_title] => Ancora in crescita i flussi turistici dagli Usa verso l'Italia: +2,2% nei primi 8 mesi 2025 [post_date] => 2025-10-17T09:15:26+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760692526000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lavoratori alitalia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":57,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1015,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499795","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Consorzio Portofino Coast organizzerà il prossimo 27 novembre a Santa Margherita Ligure la prima edizione del Portofino Coast Forum.\r

\r

Al centro dell’attenzione il settore dell’ospitalità al quale il consorzio intende dedicare un nuovo appuntamento di formazione e networking rivolto ad albergatori e aziende fornitrici di soluzioni innovative.\r

\r

Il forum, che si avvale della collaborazione del destination manager Claudio Dell’Accio, alternerà workshop, talk e momenti di confronto su temi cruciali come sostenibilità e turismo rigenerativo, intelligenza artificiale e digitalizzazione, revenue management e innovazione nei servizi alberghieri, con un’area espositiva riservata ai fornitori.\r

\r

«Con il Forum - commenta Alessandro Sauda, presidente del Consorzio Portofino Coast - vogliamo portare innovazione e formazione in uno dei luoghi turistici più iconici d’Italia. È un’occasione per mettere in dialogo strutture e fornitori, rafforzare il posizionamento della destinazione e stimolare nuove opportunità di crescita».\r

\r

Il consorzio conferma il proprio impegno nella promozione della destinazione, puntando a rafforzarne il posizionamento e a generare nuove opportunità di crescita per l’intera filiera turistica.\r

\r

Dal 1987 il consorzio rappresenta l’offerta turistica più qualificata di una delle destinazioni più affascinanti del Mediterraneo, proponendo alberghi, ristoranti, trasporti e servizi di qualità.\r

\r

Portofino Coast Incoming è la divisione operativa del consorzio. Propone soluzioni personalizzate per qualsiasi esigenza turistica nella Riviera Ligure di Levante, dalla prenotazione di una vacanza, all’organizzazione di eventi, convegni, incentive, matrimoni, programmi esperienziali e di team building.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Portofino Coast: il 27 novembre la prima edizione del Forum dedicato al futuro dell’ospitalità","post_date":"2025-10-22T15:55:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1761148519000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499775","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Forse uno spiraglio per i 200 lavoratori Alitalia per i quali è prevista lo stop alla cassa integrazione 31 ottobrea e avviata la procedura di licenziamento collettivo. Infatti si andrebbe verso la soluzione di una Naspi \"allungata\", a tre anni per tutti e a 4 anni per chi invece raggiungerà i requisiti per andare in pensione nell'arco dei prossimi 4 anni.\r

\r

La Naspi \"allungata\" e l'anno o i due anni ulteriori sarebbero finanziati dal Fondo straordinario del trasporto aereo. Lo si è appreso al termine dell'incontro al ministero del lavoro sul destino dei lavoratori ex Alitalia.\r

\r

Nel frattempo, con lo stop alla cigs è partito anche l'iter del licenziamento collettivo dei circa 2mila lavoratori (1.997 per l'esattezza, di cui solo circa 400 raggiungerebbero il requisito pensionistico nel triennio) che hanno iniziato a ricevere via Pec le lettere di licenziamento da Alitalia Sai in amministrazione straordinaria.","post_title":"Lavoratori Alitalia, si apre la via della Naspi allungata per 3 anni","post_date":"2025-10-22T12:14:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1761135286000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con il recente rebranding che ha segnato il passaggio a UNA Italian Hospitality, la più grande catena alberghiera italiana prosegue il percorso di consolidamento della propria identità nazionale. In questo contesto si inserisce anche il riposizionamento di una delle sue strutture di punta, Trastevere Roma | UNA Esperienze, presentato ieri con un evento in hotel dedicato a stampa e top clients.\r

L’elegante quattro stelle, situato nel cuore autentico del rione Trastevere, passa così dalla collezione upscale UNA Hotels alla collezione upper-upscale UNA Esperienze. Il cambio di brand coincide anche con l’affiliazione alla collezione Lifestyle di Preferred Hotels & Resorts, network internazionale di hotel indipendenti di fascia alta.\r

Secondo Giorgio Marchegiani, amministratore delegato di UNA Italian Hospitality, il riposizionamento rappresenta «una tappa importante nel percorso di crescita del gruppo, con l’obiettivo di offrire un’ospitalità di qualità che valorizzi la storia, la cultura e l’energia del territorio».\r

[gallery columns=\"2\" ids=\"499730,499731\"]\r

L’evoluzione della struttura è accompagnata da un nuovo concept, Rome by Romans – Trastevere, progetto immersivo che coinvolgerà artisti, artigiani e narratori locali. L’idea è quella di far vivere Roma attraverso i cinque sensi, trasformando l’hotel in un luogo di incontro e narrazione, aperto alle energie creative del quartiere.\r

Durante l’anno, una selezione di artigiani e artisti del rione condividerà le proprie esperienze e luoghi del cuore con giovani content creator romani, che ne racconteranno le storie sui social. Il dialogo tra comunità locale e ospiti si tradurrà in mostre temporanee, laboratori ed eventi esperienziali all’interno dell’hotel, pensati per far scoprire la città da prospettive autentiche.\r

Con il suo ingresso nella collezione UNA Esperienze e l’affiliazione a Preferred Hotels & Resorts, Trastevere Roma rafforza il legame con la Capitale e si propone come punto di riferimento per un’ospitalità che unisce comfort, cultura e relazione con il territorio.","post_title":"Una Italian Hospitality: Trastevere Roma entra nella collezione Una Esperienze","post_date":"2025-10-22T09:00:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761123656000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499651","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In un mondo in rapida evoluzione, il turismo si trova al centro di una trasformazione profonda, guidata da innovazioni tecnologiche, cambiamenti sociali e nuovi modelli di consumo. In questo scenario, le fiere non sono più semplici vetrine espositive, ma diventano veri e propri laboratori di idee, piattaforme strategiche dove si analizza il presente e si immagina il futuro.\r

È proprio da questa visione che nasce il Think Tank di BIT, uno spazio aperto e dinamico all’interno della Borsa Internazionale del Turismo. Il Think Tank è concepito come un luogo di confronto continuo con il mercato, dove professionisti ed esperti del settore si incontrano per discutere i grandi temi di attualità e affrontare le sfide strategiche del comparto. L’obiettivo è chiaro: progettare soluzioni concrete per lo sviluppo e la competitività del turismo, in un contesto che valorizza il dialogo, la contaminazione di idee e la visione condivisa.\r

A guidare questo nuovo percorso è stato costituito un Advisory Board composto da figure di spicco del settore. Il loro contributo sarà fondamentale per portare competenze, stimoli e visione strategica, orientando il dibattito verso un turismo più consapevole, sostenibile e innovativo.\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"499659,499660,499661,499662\"]\r

Il Think Tank di BIT rappresenta un che accompagna l’intero settore verso nuove prospettive. In un tempo in cui il viaggio assume significati sempre più profondi, BIT si conferma come il luogo dove il turismo si progetta, si evolve e si reinventa.\r

Scopri di più https://bit.fieramilano.it/programma/think-tank.html\r

\r

","post_title":"Think Tank di BIT: un laboratorio per lo sviluppo del turismo","post_date":"2025-10-21T11:59:20+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1761047960000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AnotheReality nasce a Milano nel 2014 come studio di sviluppo videogiochi VR. In breve tempo, grazie all’esperienza dei tre soci fondatori, Lorenzo Cappannari ceo, Fabio Mosca chief technology officer e Matteo Favarelli chief operating officer, diventa una società che si occupa di creare tecnologie e esperienze interattive in ambito customer experience, learning & training, games & entertainment.\r

\r

Nei primi anni di vita realizza uno dei primi videogiochi italiani in realtà virtuale (YonParadox) e inizia la sua attività di studio specializzato nella creazione di esperienze per il mondo della formazione e del training, con uno dei primi simulatori VR per il mondo energy italiano, e nel mondo delle esperienze di brand e d’intrattenimento grazie a progetti come Yon Blitz per ASUS e VBI per IBM.\r

\r

AnotheReality cresce puntando su due divisioni: da una parte l’anima creativa incentrata sullo sviluppo di esperienze e contenuti interattivi per le tre aree verticali di business (customer experience, learning & training, games & entertainment); dall’altra il suo carattere tecnologico con reflectis, la virtual experience platform di AnotheReality per creare i mondi virtuali e ibridi di oggi e domani.\r

\r

AnotheReality, sfruttando le tecnologie software di virtualizzazione tridimensionali e di engagement (mondi virtuali e gaming) e le nuove tecnologie di interazione spaziale con il dato (AR/VR), si pone come partner per la trasformazione virtuale di aziende e organizzazioni che si approcciano al paradigma del metaverso, caratterizzato da mondi virtuali, spatial computing e tecnologie immersive.\r

\r

Grazie alla doppia anima, creativa e tecnologica, AnotheReality offre sia soluzioni tecnologiche tramite Reflectis sia contenuti innovativi per il mondo della brand experience, dell’education & training e dell’intrattenimento. Elemento di unicità dell’azienda è la combinazione di più tecnologie, che richiedono diverse competenze, essenziali e complementari, necessarie alla realizzazione di applicazioni immersive per il business. Da un lato, infatti, la padronanza delle tecnologie abilitanti, dall’altro un approccio di interpretazione design centric con focus sulla creatività. \r

\r

In ambito corporate le applicazioni di AnotheReality vengono utilizzate in svariati settori, dal manifatturiero, energy&utility, transportation, automotive fino al fashion, retail, consumer goods, education ed entertainment.\r

\r

AnotheReality negli anni ha costruito più di 100 mondi virtuali per clienti, italiani e internazionali, in diverse industry, tra cui: A2A, Asus, BMW, Bocconi, Enel, ENI, Frette, General Electric, Hitachi Engineering, IBM, Intesa Sanpaolo, Istituto Marangoni, Ferrovie Italiane, Assicurazioni Generali, Luxottica, MSC, Nissan, Nokia, Olivetti, Terna, The North Face, Universal, Widiba.\r

\r

Nel 2019 AnotheReality diventa partner di Trenitalia per realizzare l’intera piattaforma di intrattenimento VR a bordo treno per il Frecciarossa. Per una selezione di treni della tratta Milano-Roma, i viaggiatori vengono invitati a provare gratuitamente giochi interattivi, film immersivi, e una coinvolgente e realistica simulazione di guida dei nuovi treni ad alta velocità. Risultato: aumento della customer satisfaction e migliore brand engagement.\r

\r

«Abbiamo lavorato in passato sul mondo del turismo – spiega Lorenzo Cappannari, ceo di AnotheReality - E fondamentalmente, credo che ci possano essere due tagli, cioè 2 livelli di ingresso: da una parte l'engagement dell’utente che utilizza un determinato servizio in una determinata location e la location può essere una nave, un treno o una lounge di un aeroporto. Può essere anche un palazzo storico, un luogo, che ha un qualcosa da raccontare, ma non è facile raccontarlo. Nello specifico è possibile lavorare sull’ intrattenimento durante periodi morti e dall’altra aumentare lo storytelling quando è necessario evidenziare alcuni aspetti del luogo».\r

\r

Per quanto riguarda invece il mondo della formazione, del training, i cavalli di battaglia dell’azienda sono la simulazione e la gamification, cioè la creazione di simulatori per insegnare a fare attività che richiedono comunque una certa esperienza manuale.\r

\r

«Da una parte il simulatore e dall'altra parte la gamification – aggiunge Cappannari - \"Mi sembra di giocare, ma in realtà sto imparando\". E’ possibile applicare logiche di gamification dietro a corsi di formazione più tradizionali».\r

\r

Sono molte le opportunità interessanti per gli operatori del turismo che potrebbero beneficiare dell'utilizzo di queste tecnologie dal punto di vista formativo e dell’intrattenimento.\r

\r

«Dall’esperienza con Trenitalia fino al gioco del tennis, passando per i luoghi storici – continua il ceo – come Palazzo Tilli con il progetto “Se chiudo gli occhi”, che ci ha permesso di portare lo storytelling immersivo, vale a dire vesti in prima persona il corpo di un personaggio che ha vissuto in quel palazzo in un periodo storico molto particolare, durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale. Questo permette di narrare un momento storico, di un determinato luogo in maniera molto più coinvolgente. Non solo ti teletrasportiamo nel passato, ma aggiungiamo un alto livello di storytellling, grazie al fatto che comunque abbiamo la direzione creativa all’interno della nostra azienda».\r

\r

Per MSC Cargo AnotheReality ha realizzato un gioco mobile, creato per far capire l'importanza della sostenibilità nel trasporto marittimo.\r

\r

\r

\r

Maria Carniglia","post_title":"AnotheReality, la realtà virtuale al servizio del turismo","post_date":"2025-10-21T10:50:54+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1761043854000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499501","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Abbiamo coinvolto importanti partner per lanciare la prossima stagione - afferma Christina Gläser, direttrice di Svizzera Turismo - Insieme con Travel Switzerland e con la Ferrovia retica promuoviamo il viaggio in treno e poi vogliamo raccontare Laax. Il comune da circa 2mila abitanti del Canton Grigioni, a sole tre ore di viaggio da Milano, punto di riferimento per l’autunno e per lo sport invernale freestyle. Laax, ancora poco conosciuto dal mercato italiano, è un’ottima opportunità di vacanza o per un weekend per le famiglie e, in particolare, per quelle del nord Italia. A Laax si trova il Rocks Resort: un hotel diffuso di altissima qualità con una ricca offerta gastronomica adatta all’estate, all’autunno e, soprattutto, all’inverno, quando aprono gli impianti sciistici e prende il via la stagione degli eventi di freesyle, adatti anche a un pubblico più giovane. Il Laax Open, in programma a gennaio, accoglierà infatti tutti i professionisti dello snowboard e sarà l’ultimo evento di freestyle per la qualificazione alle prossime Olimpiadi di Cortina.\r

\r

All’interno del Rocks Resort si trova La Freestyle Academy: aperta ai bambini dagli 0 agli 8 anni. È un club al coperto ideale per i giorni di maltempo, dove apprendere i movimenti corretti per gli sport alpini con trampolini, skate, monopattini e nel parco per la mountain-bike. I bambini tra i 4 e i 12 anni potranno anche esplorare gli sport e la natura invernale rivivendo le storie del mago della natura grigionese Ami Sabi nell’Ami Sabi Show Wonderland. I genitori si rilasseranno mentre i bambini si divertono, per poi slittare insieme lungo un percorso notturno illuminato e quindi cenare con una caratteristica fonduta al formaggio». Il turismo invernale è un pilastro molto importante dell'economia svizzera, sottolinea Gläser.\r

\r

«Seguendo la campagna “Travel Better” di Svizzera Turismo, che promuove un turismo più sostenibile e consapevole, non guardiamo solo al volume dei turisti ma alle loro caratteristiche. Vogliamo portare in Svizzera l’ospite giusto, al momento giusto e nel posto giusto, direzionando la promozione e sostenendo i nostri hotel quando hanno bisogno di avere un'occupazione maggiore. Rispetto all’Italia siamo molto soddisfatti dei numeri raggiunti nel 2024, con una crescita del 3,3% delle presenze da gennaio ad agosto. In particolare a luglio e agosto il dato ha raggiunto il 4,9% ad agosto! Sicuramente l’estate è andata molto bene, anche perché abbiamo avuto due eventi importanti: l'Eurovision e gli Europei Femminili, che hanno portato un aumento dei pernottamenti nelle città interessate. Anche l’autunno è molto apprezzato dagli italiani e proprio per spingere questa stagione, caratterizzata dai colori del foliage e dalle saporite esperienze gastronomiche abbiamo lanciato una vivace campagna televisiva con i nostri ambassador Michelle Hunziker e il portiere svizzero Yann Sommer, impegnato con l’Inter. Gli arrivi dei turisti italiani sono favoriti anche dalle promozioni di Svizzera Turismo con EuroCity, tra cui quella che presto lanceremo per i mercatini natalizi: un prodotto molto amato». Interessante tratteggiare il profilo del nuovo ospite della Svizzera: «Il nostro viaggiatore ha profili diversi. Pianifica le vacanze in modo nuovo rispetto al passato. - sottolinea infatti Gläser - Cerca nuove esperienze, anche in periodi diversi dell’anno. Le famiglie scelgono la Svizzera perché la vedono come un luogo molto sicuro, organizzato e di qualità per le loro esigenze. Poi abbiamo i weekender, che sfruttano i fine settimana per fare brevi gite e scelgono le città per vivere esperienze d’arte e di cultura». Francesca Rovati, Media Manager Northern Italy per Svizzera Turismo, ha presentato alcuni esempi di esperienze da vivere nel paese all’avvicinarsi dell’inverno.\r

\r

«A 190km da Lugano si trova Ramosch, un paesino della Val Sinestra, in Bassa Engadina, al confine con l'Austria. La casa dei doganieri, collocata sulla mulattiera diretta al confine, risale al 1492; due anni fa il Dott.Berry ha acquistato e ristrutturato l’edificio, oggi Hotel Hof Zuort, preservandone la storia e gli arredi risalenti alla Belle Epoque. L’altra novità ci porta nel cantone rurale di Appenzello, tra le maestose Alpi svizzere, dove il 15 ottobre è stato inaugurato l’Appenzeller Huus, un hotel 5* che è un centro all’avanguardia dedicato al wellaging e al relax. Infine è interessante il work-in-progress dell’Arosa Kulm: un rinomato hotel 5* nei pressi di Laax che riaprirà nel mese di marzo dopo un’attenta ristrutturazione. Si chiamerà Grand Hotel Arosa e i i suoi interni riprodurranno gli ambienti del Grand Budapest Hotel del film di Wes Anderson. L’hotel offre anche pacchetti per lunghi soggiorni in un’atmosfera fiabesca. La Svizzera propone ai suoi ospiti tante esperienze insolite. - conclude Rovati - Dalle ciaspolate e le passeggiate con i cani San Bernardo in Val Ferret (presso il confine italiano), ai viaggi su suggestivi trenini come il Mont Blanc Express, che collega Martigny a Chamonix e attraversa valli dove la natura è davvero primordiale!».\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

","post_title":"La Svizzera presenta la stagione invernale e Laax: una gemma nascosta","post_date":"2025-10-20T09:14:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1760951673000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499467","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cti - Cisalpina Tours International ha siglato una partnership strategica con Ambimed, gruppo specializzato in servizi di Travel Risk Management. L'accordo permette alle aziende clienti di Cti di accedere a soluzioni integrate per la sicurezza e la prevenzione sanitaria durante i viaggi di lavoro, in Italia e all'estero.\r

La collaborazione nasce in risposta all'evoluzione normativa che impone obblighi più stringenti in materia di duty of care. A livello internazionale, la norma Iso 31030:2021 fornisce un riferimento globale per le organizzazioni che intendono gestire in modo efficace i rischi per i propri viaggiatori. «Il quadro normativo in evoluzione richiede oggi un approccio strutturato e proattivo - ha commentato Loretta Bartolucci, global commercial director Cti -. Le recenti linee guida della Società Italiana di Medicina del Lavoro, pubblicate nel 2024, hanno introdotto criteri operativi più rigorosi per la tutela dei lavoratori inviati all’estero». E di lavoro, a partire da informazione e formazione, ce n’è molto da fare in Italia, soprattutto accompagnando anche le pmi in un percorso di sicurezza e aggiornamento.\r

\r

L'alleanza\r

L'alleanza si articola su cinque pilastri operativi: valutazione del rischio paese prima della partenza, informazione e formazione preventiva dei lavoratori, verifica dello stato di salute e delle necessarie vaccinazioni, identificazione di strutture sanitarie e piani di evacuazione, monitoraggio continuo con strumenti digitali.\r

«Il Travel Risk Management si concentra sulla salvaguardia delle persone attraverso la prevenzione, l'assistenza e la gestione delle emergenze, integrando aspetti sanitari, di sicurezza e normativi» ha sottolineato Alessandro Perone, direttore generale e co-founder di Ambimed. Da qui l’alleanza, che si declinerà, per la rete di aziende di Cti, in formazione, webinar e supporto concreto.","post_title":"Cisalpina Tours International: accordo con Ambimed per il Travel Risk","post_date":"2025-10-17T13:33:53+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1760708033000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499422","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ormai è un mantra: il turismo dei tempi moderni passa attraverso esperienze, incontri ed emozioni, tema ricorrente di analisi e studi mirati. SiViaggia.it e Hopscotch Italy hanno presentato una nuova ricerca, realizzata in collaborazione con la piattaforma Travellyze, che analizza l’evoluzione delle motivazioni e dei comportamenti dei viaggiatori europei. Focus dello studio, il crescente valore delle esperienze nella scelta delle destinazioni turistiche.\r

\r

La ricerca ha coinvolto oltre 20.000 viaggiatori in 12 Paesi europei, con l’obiettivo di comprendere l’impatto delle esperienze – culturali, naturalistiche, gastronomiche, di benessere o scoperta – sul processo decisionale e sulla percezione di valore del viaggio, che diventa una forma di partecipazione, ricerca di autenticità e appartenenza, e il cui valore si sposta dall’offerta al significato.\r

\r

In Italia, il 40% dei viaggiatori sceglie la meta in base alle esperienze che potrà vivere: dai borghi alle degustazioni, dai laboratori artigianali agli eventi culturali. Il viaggio non è più solo spostamento, ma occasione di connessione autentica con il territorio e le persone, di condivisione di momenti. Il processo decisionale in genere si basa su alcuni fattori: passaparola (58%), ricerche sul web (56%) e recensioni online (51%). Elementi a cui si aggiungono gli input che vengono da social media e programmi tv e giocano un ruolo chiave nel costruire desideri e immaginari di viaggio, ma che seguono comunque due dati imprescindibili come pulizia (65%) e sicurezza (64%).\r

\r

La spesa media per le vacanze si attesta tra i 1.000 e i 2.999 euro a persona, budget di spesa che per oltre la metà degli intervistati si riconferma anche per il 2026, indicando una stabilità economica orientata più alla qualità dell’esperienza che alla quantità.\r

L'importanza dell'enogastronomia\r

Tra le chiavi di lettura più autorevoli di un luogo, brilla la tradizione culinaria. «L’enogastronomia è una delle esperienze più potenti per raccontare un territorio - ha dichiarato Matteo Lefebvre, managing director di Hopscotch Italy -. Attraverso cibo e vino, i viaggiatori scoprono cultura, persone e identità». Sul ruolo della consapevolezza si è invece soffermata Barbara Del Pio, responsabile editoriale di Italiaonline: “Chi viaggia oggi è più attento ed esigente – ha dichiarato la manager -. Il tempo per sé è un bene prezioso e SiViaggia si conferma una bussola per chi cerca ispirazione e qualità»”.\r

\r

La partnership tra SiViaggia.it e Hopscotch Italy si inserisce in un progetto più ampio di analisi continua del settore. Grazie all’approccio data-driven di Travellyze, è possibile mappare preferenze e comportamenti dei viaggiatori in chiave strategica, offrendo strumenti concreti a brand, istituzioni e operatori del turismo.\r

\r

","post_title":"Hopscotch Italy e SiViaggia.it: i trend di viaggio sotto la lente","post_date":"2025-10-17T09:53:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1760694784000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499382","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'attrazione dei turisti statunitensi nei confronti dell'Italia viene oltremodo confermata dai numeri resi noti dal Ministero del turismo italiano: oltre 8,1 milioni di arrivi, 23,7 milioni di presenze (Istat), 6,4 miliardi di euro di spesa turistica nel 2024 (Banca d’Italia).\r

Complessivamente, nei primi otto mesi del 2025 si sono registrati 1,4 milioni di arrivi aeroportuali (+2,2%) e oltre 765 mila vengono previsti per il periodo settembre-dicembre, +9,4% (National Travel and Tourism Office), per più di 2,8 miliardi di euro spesi nel primo semestre dell’anno in corso (Banca d’Italia).\r

Numeri che dipingono il mercato statunitense come uno di quelli più importanti per il turismo italiano, che in questi giorni vede in missione governativa a Washington il ministro Daniela Santanchè.\r

D'altra parte i viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti sono quelli che spendono e pernottano di più nel nostro Paese, con 191,1 euro a notte di media e 10,3 notti, arrivando a 12 nei primi otto mesi del 2025 (Ambasciata d’Italia Washington).\r

Inoltre, i turisti Usa risultano quelli maggiormente soddisfatti dell’Italia, con un grado di soddisfazione che, attestandosi su 86,1/100, è molto al di sopra della media, indicando un trend più che positivo nella percezione dell’offerta turistica Made in Italy da parte Usa (The Data Appeal Company).\r

I numeri 2024-2025 confermano una forte sintonia tra la destinazione Italia e i turisti statunitensi, suggerendo prospettive positive e opportunità di ulteriore sviluppo per l’industria turistica e i rapporti tra le due Nazioni, anche in considerazione degli oltre 17 milioni di americani d’origine italiana stimati su territorio Usa.","post_title":"Ancora in crescita i flussi turistici dagli Usa verso l'Italia: +2,2% nei primi 8 mesi 2025","post_date":"2025-10-17T09:15:26+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1760692526000]}]}}