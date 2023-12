L’aeroporto di Rejkyavik è aperto, nonostante l’eruzione del vulcano a sud della Capitale

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458392 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutto cinese per il gruppo Minor Hotels che sbarca nell'ex Celeste impero con l'Nh Zhengzhou Jinshui. Situata nell'omonima capitale della provincia di Henan, si tratta di una struttura moderna da 140 camere ed è frutto di una partnership con la società cinese Funyard Hotels & Resorts. L'albergo include anche un ristorante aperto tutto il giorno, un lobby bar, un’area meeting da 200 posti, un centro fitness, una lavanderia self-service e ampi parcheggi. Nelle vicinanze dell'hotel si trova inoltre il Convention and Exhibition Centre di Zhengzhou. “Siamo lieti di aprire il nostro primo Nh in Cina - spiega il ceo di Minor International e Minor Hotels, Dilip Rajakarier -. Si tratta di un punto di partenza per il lancio del brand nel mercato di questo paesi. Siamo certi che, visto l’alto livello dei nostri hotel in Europa, l’offerta dei servizi urbani in stile Nh Hotels & Resorts saranno ben apprezzati anche dai viaggiatori cinesi”. [post_title] => Il gruppo Minor sbarca in Cina con l'Nh Zhengzhou Jinshui [post_date] => 2023-12-19T13:06:58+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702991218000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458385 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Best Western Hotel Fiera Verona il nuovo indirizzo di casa Bwh Italia. Localizzato nei pressi del casello autostradale di Verona Sud e a 15 minuti dall'aeroporto Valerio Catullo, l'albergo è provvisto di 82 camere e del ristorante Et Voilà, aperto a cena per i clienti dell’hotel e disponibile per servizi banqueting in occasione di congressi ed eventi. Presenti anche quattro sale meeting per manifestazioni fino a 50 ospiti. Completa l’offerta di servizi a disposizione dei clienti, un’area fitness con macchine Technogym e il parcheggio gratuito per auto e bus. “Da molti anni abbiamo sperimentato la professionalità e il concreto supporto di Bwh Hotels Italia per il nostro albergo di Ferrara - spiega il titolare della struttura scaligera, Carlo Fabbri -. Per il Best Western Hotel Fiera Verona vediamo un notevole potenziale sia come struttura business, sia come hotel per clienti individuali richiamati dalla grande offerta del territorio”. [post_title] => Bwh si espande a Verona con un nuovo hotel in zona fiera [post_date] => 2023-12-19T12:16:03+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702988163000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458371 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto internazionale di Rejkyavik è aperto e operativo, nonostante i timori causati dall'emissione di fumo e cenere a causa dell'eruzione vulcanica in corso, a sud della capitale dell'Islanda, dove già da oltre un mese si registra un'intensa attività sismica. La paura era quella che ci si potesse trovare di fronte - come già accaduto in passato - ad un vero e proprio blocco del traffico aereo. In realtà, da ieri sera, l'allarme sembra essere rientrato: l'attività dei getti, la turbolenza e la sismicità sono calate, secondo le stime dell'Unità di ricerca vulcanologica dell'Università dell'Islanda. Permane però l'emergenza dichiarata dalla protezione civile e tutte le strade per la località di Grindavík (evacuata l'11 novembre scorso dopo la dichiarazione di stato di emergenza nella regione) rimarranno chiuse per i prossimi giorni. Di fatto, la fuoriuscita di lava è ancora molto attiva e la frattura che si è aperta nel terreno è lunga ben quattro chilometri. [post_title] => L'aeroporto di Rejkyavik è aperto, nonostante l'eruzione del vulcano a sud della Capitale [post_date] => 2023-12-19T11:56:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702986971000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458361 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Giordania non smette di affascinare i viaggiatori italiani che, malgrado i timori generati dal conflitto israelo-palestinese, fanno segnare l'ennesimo record di arrivi. Durante lo scorso novembre i turisti italiani sono stati 6.000, per un totale di 125.000 arrivi nel periodo compreso tra gennaio e novembre 2023: questo numero rappresenta un nuovo record storico per l'Italia. Intanto, il, secondo i dati del Jordan Tourism Board continua a sviluppare nuovi itinerari e migliorare i servizi turistici: l'ente lancia una serie di percorsi esperienziali per scoprire la biblica Madaba e annuncia la risistemazione del sito di Petra, liberato dalle attività commerciali abusive. Madaba, sorta sull’antico sito biblico di Medba o Medaba lungo la Via dei Re, circa 35 km a sud ovest di Amman, è conosciuta per i suoi raffinati mosaici bizantini. Su quello che fu uno degli insediamenti delle dodici tribù di Israele durante l'Esodo, verso l'850 a.C. il re moabita Mesha fece erigere la città per commemorare la sua vittoria sugli Israeliti. Conquistata dai Greci di Alessandro Magno, durante il governo dei Seleucidi passò sotto il dominio degli Ammoniti, poi degli Israeliti, ed infine dei Nabatei, fino all’arrivo dei Romani. Prosperò sotto i Bizantini, che eressero edifici adornati di mosaici dallo stile distintivo e ricercato, che le hanno valso il nome di Città dei mosaici. Il mosaico più visitato in assoluto è quello della mappa della Terra Santa, un’opera d’arte del VI secolo di inestimabile valore storico e artistico custodita nella Chiesa di San Giorgio. L’edificio fa parte del Parco Archeologico, diviso in due aree che comprendono le chiese bizantine, i resti della strada romana, il Palazzo Bruciato e la Chiesa dei Santi Martiri, che oltre a un impressionante mosaico con scene di caccia conserva colonne e capitelli di epoca romana. Il ridotto afflusso turistico di questo periodo ha permesso all'Autorità regionale per lo sviluppo e il turismo di Petra di lanciare, in collaborazione con tutte le autorità governative, una campagna per controllare e rimuovere le violazioni all'interno dell’area archeologica. L’intervento rientra nell'impegno a lungo termine a far rispettare la legge sulle antichità pubbliche e preservare l'integrità e l'unicità di Petra, garantendo servizi turistici di qualità e la sicurezza dei visitatori. [gallery ids="458366,458367,458368,458364,458365,458363"] [post_title] => Giordania: è ancora record per i flussi dall'Italia. Nuovi itinerari alla scoperta di Madaba [post_date] => 2023-12-19T11:23:03+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702984983000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458350 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet aggiunge una nuova destinazione al network operato da Milano Malpensa: si tratta di Tolosa, raggiungibile dal 1° aprile 2024 grazie a due voli settimanali, ogni lunedì e venerdì. I biglietti sono in vendita già da oggi, 19 dicembre. La nuova rotta offrirà ai passeggeri in partenza dal capoluogo lombardo la possibilità di esplorare l’atmosfera calda e affascinante della capitale dell’Occitania, perdersi tra gli iconici edifici resi inconfondibili dal rosa della terracotta e immergersi tra le bellezze naturalistiche. EasyJet anche quest'anno si è confermata prima compagnia in volo da Malpensa verso le numerose mete in Europa, e non solo: tra le 64 destinazioni oggi raggiungibili in 18 Paesi figurano infatti, oltre al nuovo ingresso francese, anche le principali capitali europee, come Londra, Amsterdam, Edimburgo, Copenaghen e Parigi, così come le mete in cui poter trascorrere l’inverno sotto un tiepido sole: da Lanzarote, Tenerife e Fuerteventura – nelle isole Canarie, a Marrakech, passando per Palma di Maiorca e la siciliana Comiso, un altro recente ingresso nel network milanese della compagnia. [post_title] => EasyJet collegherà Milano Malpensa con Tolosa, dal prossimo 1° aprile [post_date] => 2023-12-19T10:21:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702981282000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458333 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Roma Fiumicino amplia con ben 14 nuovi brand fashion di alta gamma la shopping experience per i passeggeri che transitano dalla nuova area d’Imbarco A. Una superficie di 1.700 metri quadrati tutti dedicati agli accessori moda, abbigliamento calzature e gioielli di Bulgari, Bottega Veneta, Gucci, Moncler, Dolce&Gabbana, Golden Goose, MaxMara Weekend, Vilebrequin, Pinko, Twin Set, Piquadro, The Bridge, Coccinelle e Furla. La nuova area è caratterizzata da una forte impronta Made in Italy che garantisce valori unici per creatività e qualità manufatturiera. Ai nuovi punti vendita si aggiungono anche i servizi di pick up on return e home delivery (che sarà operativo a breve), grazie ai quali i passeggeri italiani, europei e tutti coloro che arrivano e ripartono da Roma utilizzando scali intermedi nell’ambito Schengen, potranno ritirare i loro acquisti in modo comodo e funzionale alle loro necessità. Lo spazio in Area A dedicato allo shopping di lusso è un tassello aggiuntivo alla riconfigurazione del nuovo Terminal 1, iniziato nei mesi scorsi con l’apertura del più grande Duty Free a livello globale di Lagardère, con la galleria commerciale del nuovo Avancorpo e proseguito con i nuovi spazi dedicati alle lounge e al Food & Beverage in un’ottica di passenger experience sempre più completa, piacevole e all’altezza dei premi internazionali ottenuti dallo scalo Leonardo da Vinci di Fiumicino: Best Airport Europe e le prestigiose 5 Stelle Skytrax, riconoscimenti che derivano dal costante miglioramento della qualità delle operazioni aeroportuali, dei servizi al passeggero in termini di sicurezza, velocità e assistenza che hanno portato all’adozione di standard estremamente elevati. «Le nuove aperture riaffermano un approccio che mette al centro l’esperienza del cliente - osserva Marilena Blasi, chief commercial officer di Aeroporti di Roma - e che ha portato ad una sostanziale evoluzione del modo di pianificare i sistemi commerciali: dal tradizionale approccio di progettazione di aree per lo shopping al design di esperienze end-to-end sempre più coinvolgenti e ricche di novità e servizi dedicati, tali da qualificare lo scalo di Fiumicino tra le eccellenze anche nell’ambito del Travel Retail». [post_title] => Roma Fiumicino: 14 nuovi brand per lo shopping d'alta gamma all'area d'imbarco A [post_date] => 2023-12-19T09:35:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702978550000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458324 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci sarà anche Tokyo all'interno del network lungo raggio 2024 di Iberia: la compagnia spagnola riprenderà i voli da Madrid per l'aeroporto internazionale Narita il 27 ottobre 2024, in concomitanza all'inizio della stagione invernale. Il collegamento annuale sarà operato tre volte alla settimana (il giovedì, sabato e domenica da Madrid e il lunedì, venerdì e domenica da Tokyo) è sarà l'unica opzione diretta che collegherà la Spagna al Giappone. Iberia offrirà oltre 45.000 posti sulla rotta durante la prossima stagione invernale, le vendite sono già aperte. A causa della chiusura dello spazio aereo russo, il percorso di volo per Tokio è stato modificato: i passeggeri che voleranno andata e ritorno con Iberia faranno il giro del mondo, poiché l'andata da Madrid a Tokyo avverrà attraverso il Sud e l'arrivo attraverso il Nord, sopra la Russia, attraverso l'oceano Pacifico e l'Artico. Sulla rotta la compagnia impiegherà l'Airbus A350 da 330 passeggeri configurato con 31 posti in Business class, 24 in Premium economy e 293 in economy. [post_title] => Iberia ripristinerà la rotta Madrid-Tokyo dal 27 ottobre 2024 [post_date] => 2023-12-19T09:25:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702977912000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458285 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_418126" align="alignright" width="300"] Uno scorcio di Firenze[/caption] Presenze nelle strutture ricettive +1,2% rispetto al 2022, con oltre 1,2 milioni di pernottamenti durante le festività. Stranieri in crescita e italiani in leggero calo. Previsioni positive per città e centri d’arte. Questi i trend principali messi in evidenza dalla consueta indagine realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze, per Toscana Promozione Turistica, su un campione di 548 imprenditori della ricettività. Nello studio anche una stima del consuntivo 2023 che si chiude con un +5,9% in confronto al 2022. «Numeri che ancora una volta ribadiscono la grande forza attrattiva della Toscana – spiegano il presidente Eugenio Giani e l’assessore a Economia e turismo, Leonardo Marras -. Le stime del Centro Studi Turistici confermano un trend positivo anche per il periodo festivo e soprattutto un avvicinamento ai numeri pre-pandemia del movimento complessivo 2023. E questo nonostante inflazione, incertezze della congiuntura economica e tensioni generate dai conflitti. E’ doveroso constatare come il lavoro di operatori e soggetti del settore, in collaborazione con l’agenzia regionale Toscana Promozione Turistica, stia andando nella direzione giusta». Secondo lo studio le presenze nelle strutture ricettive dovrebbero segnare un +1,2% rispetto allo scorso anno. Previsti oltre 1,2 milioni di pernottamenti nel periodo delle festività, di cui circa 930 mila tra la fine dell’anno e l’Epifania: 762 mila le presenze italiane (-1,6%), oltre 505 mila i pernottamenti degli stranieri (+5,7%). I risultati migliori sono attesi per le città e centri d’arte, +3,6%. Per le località di campagna e collina la stima indicherebbe una lieve crescita del +0,3%. Richieste di prenotazione in calo per le località della costa, del termale, della montagna e altro interesse. Il trend per le strutture alberghiere (+2,6%) è migliore rispetto a quello atteso per le imprese extra alberghiere (-1,3%). Riguardo alle nazionalità, si conferma la prevalenza dei mercati tradizionali europei, con variazioni in crescita per francesi, svizzeri, britannici, olandesi, spagnoli, austriaci, belgi, polacchi, cechi e scandinavi. Tra i mercati extraeuropei si segnalano statunitensi, brasiliani, australiani, indiani e coreani. In flessione invece tedeschi, giapponesi e russi. Stabili canadesi e cinesi. Per quanto riguarda la stima del consuntivo 2023, l’incremento totale si attesta sul 5,9%. L’anno dovrebbe chiudersi con oltre 45,2 milioni di pernottamenti e circa 14 milioni di arrivi. Presenze degli stranieri stimati in oltre 24,4 milioni, 20,8 milioni quelle italiane. Bene città d’arte (+11,4%) e località termali (+9,3%), seguite da campagna/collina e montagna (+7,7%). Flessione per balneare (-0,9%). I risultati migliori sono stimati per il settore alberghiero, +8,7%, grazie soprattutto alla forte spinta arrivata dai mercati stranieri. Più contenuto, ma comunque rilevante, l’aumento per le strutture extra alberghiere (+3,7%); anche in questo caso a trainare è stata la domanda estera, a differenza degli italiani che risulterebbero in flessione. [post_title] => Toscana: previsti oltre 1,2 milioni di pernottamenti nel periodo delle festività [post_date] => 2023-12-19T09:23:52+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702977832000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458317 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Grottaglie cambierà definitivamente volto entro il 2025, con il nuovo progetto di riassetto funzionale del terminal passeggeri. I lavori, che prevedono un investimento di circa 11 milioni di euro, inizieranno a gennaio e prepareranno lo scalo alla sfida dello spazio. Il progetto del nuovo aeroporto elaborato dall’Ati Project srl, prevede tra gli altri l’adeguamento sismico dell’infrastruttura, il miglioramento delle prestazioni energetiche, impianti tecnologicamente avanzati, la riqualificazione dell’area esterna dedicata alla sosta delle autovetture con pensiline fotovoltaiche e colonnine per ricaricare le auto elettriche e un impianto fotovoltaico di circa 70 Kw. «Dare un nuovo volto all’aeroporto di Grottaglie – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – significa non solo renderlo più bello, ma anche e soprattutto prepararlo per il futuro che è adesso e la sfida dello spazio. L'Italia ha intrapreso un percorso per sviluppare una capacità autonoma di accesso allo Spazio e la Puglia non si è fatta trovare impreparata. Al contrario ha messo a disposizione mezzi e uomini in grado di poter portare a termine l’iter intrapreso dal Paese e quindi di poter attrarre investimenti pubblici e privati. È evidente che la competitività dell’infrastruttura deriva da una cooperazione istituzionale tra Governo e Regione Puglia, che permetterà allo spazioporto di Grottaglie, di candidarsi a essere nel prossimo futuro il primo spazioporto “orizzontale”, in grado di effettuare il decollo e l'atterraggio di aerei sul territorio continentale dell'Ue. Questi lavori sono stati necessari anche per promuovere la Puglia come “best place to be” per il business aerospaziale». Vasile definisce il traguardo «ambizioso, ma possibile»: «Programmi così ambiziosi possono crescere e realizzarsi in un contesto di pacificazione: per questo mi auguro, che una volta per tutte, possa essere superata la fase della contrapposizione che, purtroppo, ha segnato i rapporti con il territorio, le associazioni e i comitati che, pur espressione di legittime rivendicazioni sociali e di crescita di un territorio per anni dimenticato, finiscono per perdere di vista la possibilità di sviluppo economico e occupazionale che possono fare di Grottaglie, della Puglia un riferimento di prestigio planetario». [gallery ids="458321,458319,458322"] [post_title] => Nuovo smalto per l'aeroporto di Grottaglie, «Pronto per la sfida dello spazio» [post_date] => 2023-12-19T09:15:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702977339000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "laeroporto di rejkyavik e aperto nonostante leruzione del vulcano a sud della capitale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":62,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3120,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458392","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto cinese per il gruppo Minor Hotels che sbarca nell'ex Celeste impero con l'Nh Zhengzhou Jinshui. Situata nell'omonima capitale della provincia di Henan, si tratta di una struttura moderna da 140 camere ed è frutto di una partnership con la società cinese Funyard Hotels & Resorts. L'albergo include anche un ristorante aperto tutto il giorno, un lobby bar, un’area meeting da 200 posti, un centro fitness, una lavanderia self-service e ampi parcheggi. Nelle vicinanze dell'hotel si trova inoltre il Convention and Exhibition Centre di Zhengzhou.\r

\r

“Siamo lieti di aprire il nostro primo Nh in Cina - spiega il ceo di Minor International e Minor Hotels, Dilip Rajakarier -. Si tratta di un punto di partenza per il lancio del brand nel mercato di questo paesi. Siamo certi che, visto l’alto livello dei nostri hotel in Europa, l’offerta dei servizi urbani in stile Nh Hotels & Resorts saranno ben apprezzati anche dai viaggiatori cinesi”.","post_title":"Il gruppo Minor sbarca in Cina con l'Nh Zhengzhou Jinshui","post_date":"2023-12-19T13:06:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1702991218000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458385","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Best Western Hotel Fiera Verona il nuovo indirizzo di casa Bwh Italia. Localizzato nei pressi del casello autostradale di Verona Sud e a 15 minuti dall'aeroporto Valerio Catullo, l'albergo è provvisto di 82 camere e del ristorante Et Voilà, aperto a cena per i clienti dell’hotel e disponibile per servizi banqueting in occasione di congressi ed eventi. Presenti anche quattro sale meeting per manifestazioni fino a 50 ospiti. Completa l’offerta di servizi a disposizione dei clienti, un’area fitness con macchine Technogym e il parcheggio gratuito per auto e bus.\r

\r

“Da molti anni abbiamo sperimentato la professionalità e il concreto supporto di Bwh Hotels Italia per il nostro albergo di Ferrara - spiega il titolare della struttura scaligera, Carlo Fabbri -. Per il Best Western Hotel Fiera Verona vediamo un notevole potenziale sia come struttura business, sia come hotel per clienti individuali richiamati dalla grande offerta del territorio”.","post_title":"Bwh si espande a Verona con un nuovo hotel in zona fiera","post_date":"2023-12-19T12:16:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1702988163000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458371","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L'aeroporto internazionale di Rejkyavik è aperto e operativo, nonostante i timori causati dall'emissione di fumo e cenere a causa dell'eruzione vulcanica in corso, a sud della capitale dell'Islanda, dove già da oltre un mese si registra un'intensa attività sismica.\r

\r

La paura era quella che ci si potesse trovare di fronte - come già accaduto in passato - ad un vero e proprio blocco del traffico aereo. In realtà, da ieri sera, l'allarme sembra essere rientrato: l'attività dei getti, la turbolenza e la sismicità sono calate, secondo le stime dell'Unità di ricerca vulcanologica dell'Università dell'Islanda.\r

Permane però l'emergenza dichiarata dalla protezione civile e tutte le strade per la località di Grindavík (evacuata l'11 novembre scorso dopo la dichiarazione di stato di emergenza nella regione) rimarranno chiuse per i prossimi giorni. Di fatto, la fuoriuscita di lava è ancora molto attiva e la frattura che si è aperta nel terreno è lunga ben quattro chilometri.","post_title":"L'aeroporto di Rejkyavik è aperto, nonostante l'eruzione del vulcano a sud della Capitale","post_date":"2023-12-19T11:56:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702986971000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458361","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Giordania non smette di affascinare i viaggiatori italiani che, malgrado i timori generati dal conflitto israelo-palestinese, fanno segnare l'ennesimo record di arrivi.\r

\r

Durante lo scorso novembre i turisti italiani sono stati 6.000, per un totale di 125.000 arrivi nel periodo compreso tra gennaio e novembre 2023: questo numero rappresenta un nuovo record storico per l'Italia.\r

\r

Intanto, il, secondo i dati del Jordan Tourism Board continua a sviluppare nuovi itinerari e migliorare i servizi turistici: l'ente lancia una serie di percorsi esperienziali per scoprire la biblica Madaba e annuncia la risistemazione del sito di Petra, liberato dalle attività commerciali abusive. \r

\r

Madaba, sorta sull’antico sito biblico di Medba o Medaba lungo la Via dei Re, circa 35 km a sud ovest di Amman, è conosciuta per i suoi raffinati mosaici bizantini. Su quello che fu uno degli insediamenti delle dodici tribù di Israele durante l'Esodo, verso l'850 a.C. il re moabita Mesha fece erigere la città per commemorare la sua vittoria sugli Israeliti. Conquistata dai Greci di Alessandro Magno, durante il governo dei Seleucidi passò sotto il dominio degli Ammoniti, poi degli Israeliti, ed infine dei Nabatei, fino all’arrivo dei Romani. Prosperò sotto i Bizantini, che eressero edifici adornati di mosaici dallo stile distintivo e ricercato, che le hanno valso il nome di Città dei mosaici. Il mosaico più visitato in assoluto è quello della mappa della Terra Santa, un’opera d’arte del VI secolo di inestimabile valore storico e artistico custodita nella Chiesa di San Giorgio. L’edificio fa parte del Parco Archeologico, diviso in due aree che comprendono le chiese bizantine, i resti della strada romana, il Palazzo Bruciato e la Chiesa dei Santi Martiri, che oltre a un impressionante mosaico con scene di caccia conserva colonne e capitelli di epoca romana.\r

\r

Il ridotto afflusso turistico di questo periodo ha permesso all'Autorità regionale per lo sviluppo e il turismo di Petra di lanciare, in collaborazione con tutte le autorità governative, una campagna per controllare e rimuovere le violazioni all'interno dell’area archeologica. L’intervento rientra nell'impegno a lungo termine a far rispettare la legge sulle antichità pubbliche e preservare l'integrità e l'unicità di Petra, garantendo servizi turistici di qualità e la sicurezza dei visitatori.\r

\r

[gallery ids=\"458366,458367,458368,458364,458365,458363\"]","post_title":"Giordania: è ancora record per i flussi dall'Italia. Nuovi itinerari alla scoperta di Madaba","post_date":"2023-12-19T11:23:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1702984983000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458350","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet aggiunge una nuova destinazione al network operato da Milano Malpensa: si tratta di Tolosa, raggiungibile dal 1° aprile 2024 grazie a due voli settimanali, ogni lunedì e venerdì. I biglietti sono in vendita già da oggi, 19 dicembre.\r

La nuova rotta offrirà ai passeggeri in partenza dal capoluogo lombardo la possibilità di esplorare l’atmosfera calda e affascinante della capitale dell’Occitania, perdersi tra gli iconici edifici resi inconfondibili dal rosa della terracotta e immergersi tra le bellezze naturalistiche.\r

EasyJet anche quest'anno si è confermata prima compagnia in volo da Malpensa verso le numerose mete in Europa, e non solo: tra le 64 destinazioni oggi raggiungibili in 18 Paesi figurano infatti, oltre al nuovo ingresso francese, anche le principali capitali europee, come Londra, Amsterdam, Edimburgo, Copenaghen e Parigi, così come le mete in cui poter trascorrere l’inverno sotto un tiepido sole: da Lanzarote, Tenerife e Fuerteventura – nelle isole Canarie, a Marrakech, passando per Palma di Maiorca e la siciliana Comiso, un altro recente ingresso nel network milanese della compagnia.\r

","post_title":"EasyJet collegherà Milano Malpensa con Tolosa, dal prossimo 1° aprile","post_date":"2023-12-19T10:21:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702981282000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458333","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Roma Fiumicino amplia con ben 14 nuovi brand fashion di alta gamma la shopping experience per i passeggeri che transitano dalla nuova area d’Imbarco A.\r

\r

Una superficie di 1.700 metri quadrati tutti dedicati agli accessori moda, abbigliamento calzature e gioielli di Bulgari, Bottega Veneta, Gucci, Moncler, Dolce&Gabbana, Golden Goose, MaxMara Weekend, Vilebrequin, Pinko, Twin Set, Piquadro, The Bridge, Coccinelle e Furla.\r

\r

La nuova area è caratterizzata da una forte impronta Made in Italy che garantisce valori unici per creatività e qualità manufatturiera. Ai nuovi punti vendita si aggiungono anche i servizi di pick up on return e home delivery (che sarà operativo a breve), grazie ai quali i passeggeri italiani, europei e tutti coloro che arrivano e ripartono da Roma utilizzando scali intermedi nell’ambito Schengen, potranno ritirare i loro acquisti in modo comodo e funzionale alle loro necessità.\r

\r

Lo spazio in Area A dedicato allo shopping di lusso è un tassello aggiuntivo alla riconfigurazione del nuovo Terminal 1, iniziato nei mesi scorsi con l’apertura del più grande Duty Free a livello globale di Lagardère, con la galleria commerciale del nuovo Avancorpo e proseguito con i nuovi spazi dedicati alle lounge e al Food & Beverage in un’ottica di passenger experience sempre più completa, piacevole e all’altezza dei premi internazionali ottenuti dallo scalo Leonardo da Vinci di Fiumicino: Best Airport Europe e le prestigiose 5 Stelle Skytrax, riconoscimenti che derivano dal costante miglioramento della qualità delle operazioni aeroportuali, dei servizi al passeggero in termini di sicurezza, velocità e assistenza che hanno portato all’adozione di standard estremamente elevati.\r

\r

«Le nuove aperture riaffermano un approccio che mette al centro l’esperienza del cliente - osserva Marilena Blasi, chief commercial officer di Aeroporti di Roma - e che ha portato ad una sostanziale evoluzione del modo di pianificare i sistemi commerciali: dal tradizionale approccio di progettazione di aree per lo shopping al design di esperienze end-to-end sempre più coinvolgenti e ricche di novità e servizi dedicati, tali da qualificare lo scalo di Fiumicino tra le eccellenze anche nell’ambito del Travel Retail».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Roma Fiumicino: 14 nuovi brand per lo shopping d'alta gamma all'area d'imbarco A","post_date":"2023-12-19T09:35:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702978550000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458324","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sarà anche Tokyo all'interno del network lungo raggio 2024 di Iberia: la compagnia spagnola riprenderà i voli da Madrid per l'aeroporto internazionale Narita il 27 ottobre 2024, in concomitanza all'inizio della stagione invernale.\r

\r

Il collegamento annuale sarà operato tre volte alla settimana (il giovedì, sabato e domenica da Madrid e il lunedì, venerdì e domenica da Tokyo) è sarà l'unica opzione diretta che collegherà la Spagna al Giappone.\r

\r

Iberia offrirà oltre 45.000 posti sulla rotta durante la prossima stagione invernale, le vendite sono già aperte.\r

\r

A causa della chiusura dello spazio aereo russo, il percorso di volo per Tokio è stato modificato: i passeggeri che voleranno andata e ritorno con Iberia faranno il giro del mondo, poiché l'andata da Madrid a Tokyo avverrà attraverso il Sud e l'arrivo attraverso il Nord, sopra la Russia, attraverso l'oceano Pacifico e l'Artico.\r

\r

Sulla rotta la compagnia impiegherà l'Airbus A350 da 330 passeggeri configurato con 31 posti in Business class, 24 in Premium economy e 293 in economy.","post_title":"Iberia ripristinerà la rotta Madrid-Tokyo dal 27 ottobre 2024","post_date":"2023-12-19T09:25:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702977912000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458285","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_418126\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Uno scorcio di Firenze[/caption]\r

\r

Presenze nelle strutture ricettive +1,2% rispetto al 2022, con oltre 1,2 milioni di pernottamenti durante le festività. Stranieri in crescita e italiani in leggero calo. Previsioni positive per città e centri d’arte. Questi i trend principali messi in evidenza dalla consueta indagine realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze, per Toscana Promozione Turistica, su un campione di 548 imprenditori della ricettività. Nello studio anche una stima del consuntivo 2023 che si chiude con un +5,9% in confronto al 2022.\r

\r

«Numeri che ancora una volta ribadiscono la grande forza attrattiva della Toscana – spiegano il presidente Eugenio Giani e l’assessore a Economia e turismo, Leonardo Marras -. Le stime del Centro Studi Turistici confermano un trend positivo anche per il periodo festivo e soprattutto un avvicinamento ai numeri pre-pandemia del movimento complessivo 2023. E questo nonostante inflazione, incertezze della congiuntura economica e tensioni generate dai conflitti. E’ doveroso constatare come il lavoro di operatori e soggetti del settore, in collaborazione con l’agenzia regionale Toscana Promozione Turistica, stia andando nella direzione giusta».\r

\r

Secondo lo studio le presenze nelle strutture ricettive dovrebbero segnare un +1,2% rispetto allo scorso anno. Previsti oltre 1,2 milioni di pernottamenti nel periodo delle festività, di cui circa 930 mila tra la fine dell’anno e l’Epifania: 762 mila le presenze italiane (-1,6%), oltre 505 mila i pernottamenti degli stranieri (+5,7%).\r

\r

I risultati migliori sono attesi per le città e centri d’arte, +3,6%. Per le località di campagna e collina la stima indicherebbe una lieve crescita del +0,3%. Richieste di prenotazione in calo per le località della costa, del termale, della montagna e altro interesse. Il trend per le strutture alberghiere (+2,6%) è migliore rispetto a quello atteso per le imprese extra alberghiere (-1,3%).\r

\r

Riguardo alle nazionalità, si conferma la prevalenza dei mercati tradizionali europei, con variazioni in crescita per francesi, svizzeri, britannici, olandesi, spagnoli, austriaci, belgi, polacchi, cechi e scandinavi. Tra i mercati extraeuropei si segnalano statunitensi, brasiliani, australiani, indiani e coreani. In flessione invece tedeschi, giapponesi e russi. Stabili canadesi e cinesi.\r

\r

Per quanto riguarda la stima del consuntivo 2023, l’incremento totale si attesta sul 5,9%. L’anno dovrebbe chiudersi con oltre 45,2 milioni di pernottamenti e circa 14 milioni di arrivi. Presenze degli stranieri stimati in oltre 24,4 milioni, 20,8 milioni quelle italiane. Bene città d’arte (+11,4%) e località termali (+9,3%), seguite da campagna/collina e montagna (+7,7%). Flessione per balneare (-0,9%). I risultati migliori sono stimati per il settore alberghiero, +8,7%, grazie soprattutto alla forte spinta arrivata dai mercati stranieri. Più contenuto, ma comunque rilevante, l’aumento per le strutture extra alberghiere (+3,7%); anche in questo caso a trainare è stata la domanda estera, a differenza degli italiani che risulterebbero in flessione.\r

\r

","post_title":"Toscana: previsti oltre 1,2 milioni di pernottamenti nel periodo delle festività","post_date":"2023-12-19T09:23:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1702977832000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458317","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Grottaglie cambierà definitivamente volto entro il 2025, con il nuovo progetto di riassetto funzionale del terminal passeggeri. I lavori, che prevedono un investimento di circa 11 milioni di euro, inizieranno a gennaio e prepareranno lo scalo alla sfida dello spazio.\r

\r

Il progetto del nuovo aeroporto elaborato dall’Ati Project srl, prevede tra gli altri l’adeguamento sismico dell’infrastruttura, il miglioramento delle prestazioni energetiche, impianti tecnologicamente avanzati, la riqualificazione dell’area esterna dedicata alla sosta delle autovetture con pensiline fotovoltaiche e colonnine per ricaricare le auto elettriche e un impianto fotovoltaico di circa 70 Kw.\r

\r

«Dare un nuovo volto all’aeroporto di Grottaglie – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – significa non solo renderlo più bello, ma anche e soprattutto prepararlo per il futuro che è adesso e la sfida dello spazio. L'Italia ha intrapreso un percorso per sviluppare una capacità autonoma di accesso allo Spazio e la Puglia non si è fatta trovare impreparata. Al contrario ha messo a disposizione mezzi e uomini in grado di poter portare a termine l’iter intrapreso dal Paese e quindi di poter attrarre investimenti pubblici e privati. È evidente che la competitività dell’infrastruttura deriva da una cooperazione istituzionale tra Governo e Regione Puglia, che permetterà allo spazioporto di Grottaglie, di candidarsi a essere nel prossimo futuro il primo spazioporto “orizzontale”, in grado di effettuare il decollo e l'atterraggio di aerei sul territorio continentale dell'Ue. Questi lavori sono stati necessari anche per promuovere la Puglia come “best place to be” per il business aerospaziale».\r

\r

Vasile definisce il traguardo «ambizioso, ma possibile»: «Programmi così ambiziosi possono crescere e realizzarsi in un contesto di pacificazione: per questo mi auguro, che una volta per tutte, possa essere superata la fase della contrapposizione che, purtroppo, ha segnato i rapporti con il territorio, le associazioni e i comitati che, pur espressione di legittime rivendicazioni sociali e di crescita di un territorio per anni dimenticato, finiscono per perdere di vista la possibilità di sviluppo economico e occupazionale che possono fare di Grottaglie, della Puglia un riferimento di prestigio planetario».\r

\r

[gallery ids=\"458321,458319,458322\"]","post_title":"Nuovo smalto per l'aeroporto di Grottaglie, «Pronto per la sfida dello spazio»","post_date":"2023-12-19T09:15:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702977339000]}]}}