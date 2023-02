La Compagnie: oltre 14.300 passeggeri sulla Milano-New York La Compagnie traccia il primo bilancio della Milano Malpensa-New York: i passeggeri trasportati, dal lancio del 15 aprile scorso, sono stati 14.382 (dato calcolato al 31 dicembre). L’estate si è dimostrata la stagione più florida, segnala una nota del vettore: nei mesi di giugno, luglio e agosto 2022, infatti, il load factor ha toccato quota 77% evidenziando l’appeal non soltanto della destinazione, ma anche dell’offerta a bordo dell’A321neo. Positiva anche la risposta del mercato al nuovo servizio – si tratta dell’unica compagnia di linea che operi esclusivamente una classe business -: secondo un questionario di gradimento effettuato tra settembre e dicembre 2022 dalla compagnia aerea su un campione di clienti italiani a seguito dell’esperienza di viaggio, è emerso un punteggio indicatore della global flight satisfaction pari a 8,6/10. Come anticipato nei giorni scorsi, il vettore sta attualmente lavorando all’acquisizione di nuovi aeromobili per consolidare e accelerare lo sviluppo della flotta a partire dal 2024. “L’ambizione de La Compagnie è di portare avanti il suo sviluppo per rafforzare il servizio delle sue tre linee regolari per New York e di prevedere l’apertura di una nuova rotta entro 2 anni. Il successo dell’apertura della linea Milano – New York ha confermato la pertinenza della nostra offerta 100% Business e la sua attrattiva per una clientela esigente, anche oltre i confini francesi” ha sottolineato Christian Vernet, ceo de La Compagnie (nella foto).

