La Compagnie: la nuova rotta New York-Milano sarà operativa dal 13 aprile

La Compagnie ha messo a punto la definizione del proprio operativo invernale, ora che è arrivata una data certa (8 novembre) da parte degli Stati Uniti per il via libera all’ingresso dei viaggiatori internazionali vaccinati. Il vettore all business aveva da tempo annunciato l’espansione del proprio network di collegamenti da New York, che riguarda da vicino anche all’Italia, con il debutto su Milano Malpensa. Proprio quest’ultima nuova rotta verrà dunque inaugurata il 13 aprile 2022: La Compagnie prevede di operare il collegamento diretto tra New York (Newark) e Milano con quattro frequenze alla settimana.

Altra novità sarà il lancio della rotta per Tel Aviv, dal prossimo 4 dicembre, che era stata rimandata a causa delle restrizioni di viaggio prolungate dallo Stato di Israele: il collegamento sarà proposto con due voli settimanali tra l’aeroporto internazionale di Newark e il Ben Gurion, con uno scalo di 1h30 a Parigi.

Il network vede poi la conferma degli operativi tra la Grande Mela e Parigi Orly: dall’apertura delle frontiere europee in giugno, La Compagnie ha ripreso questi voli con quattro o cinque collegamenti alla settimana, ma l’annuncio del governo Usa consentirà alla compagnia aerea di riprendere il servizio giornaliero a partire da novembre 2021 offrendo ai viaggiatori più scelte e flessibilità.

Oltre al programma 2022, il servizio stagionale tra New York e Nizza riprenderà il 7 maggio 2022, con tre voli settimanali operativi fino al 27 settembre 2022.

“Il recente annuncio del governo degli Stati Uniti ci dà una migliore visibilità sulla ripresa dell’attività – ha dichiarato in una nota ufficiale Christian Vernet, presidente de La Compagnie -. Il nostro team è preparato e pronto ad affrontare pienamente questo ricco programma che abbiamo voluto mettere in atto negli ultimi mesi. Utilizzare tutta la capacità ampliando i nostri orizzonti è non solo essenziale ma rilevante quando si tratta di soddisfare l’atteso aumento della domanda sia del mercato leisure sia di quello business”.

La Compagnie, in considerazione del periodo comunque ancora segnato da incertezza a vari livelli, garantisce tariffe al 100% Flex – modificabili e rimborsabili senza costi – fino a 24 ore prima della partenza.